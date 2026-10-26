Instagram hat eine eigene App für den Apple TV, die laut Mixed kostenlos ist und tvOS 26.0 oder neuer voraussetzt. Was die App zeigt und was Sie bei gemeinsamem Schauen klären sollten.

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Für den Apple TV gibt es Instagram als eigene App. Sie zeigt Reels, längere Videos und Live-Shows, setzt aber tvOS 26.0 oder neuer voraus. Laut Mixed ist der Download kostenlos. Als Starttermin gilt vermutlich der 23. Oktober. MacRumors leitet das aus Versionsdaten ab. Eine Ankündigung von Meta zum Start ist nicht belegt.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen abends mit der Familie vor dem Fernseher. Jemand fragt, ob man sich die Videos nicht gemeinsam auf dem großen Bildschirm ansehen könnte. Dann tauchen gleich mehrere Fragen auf: Was zeigt die App überhaupt? Was muss der Fernseher dafür mitbringen? Und was sollte man klären, bevor alle zusammen schauen?

Was die Instagram-App auf dem Apple TV zeigt

MacRumors schreibt in einem Text vom 24. Oktober (US-Zeit), Instagram bringe Reels, längere Videos und Live-Shows erstmals auf Apples Streaming-Gerät. Gemeint ist der Apple TV, eine kleine Box von Apple, die Sie an den Fernseher anschließen und über die Sie Apps und Streamingdienste nutzen. Die Instagram-App ist im App Store des Apple TV erhältlich. Dort laden Sie Apps direkt auf das Gerät, ähnlich wie auf dem Smartphone.

Reels, längere Videos, Live-Shows

Nutzende können laut MacRumors Inhalte ihrer Lieblings-Creator ansehen und Videos entdecken. Außerdem lässt sich die Wiedergabe über Geräte hinweg fortsetzen. Wer ein Video also auf dem Smartphone beginnt, soll es auf dem Fernseher weiterschauen können, so die Beschreibung.

Instagram selbst beschreibt die App als Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden und Familie zu schauen. Das ist eine Herstellerbeschreibung und kein Testergebnis. Wie sich das im Alltag anfühlt, hängt davon ab, wie Sie die App nutzen.

Mixed zufolge steht der Fokus auf kurzen Clips und auf längeren Wiedergabesitzungen. Die Redaktion bezieht sich dabei auf die TV-spezifische App-Store-Beschreibung, also ebenfalls auf eine Herstellerangabe.

Ein kleines Beispiel: Angenommen, Sie haben am Nachmittag unterwegs ein Reel entdeckt, das Sie später der Familie zeigen möchten. Statt zu viert auf ein kleines Display zu schauen, könnten Sie es am Abend auf dem Fernseher öffnen. Ob und wie genau das mit Ihrem Konto klappt, sollten Sie in der App selbst ausprobieren.

Ohne Spiegeln vom Smartphone

Mixed hebt einen praktischen Punkt hervor: Die App bringt den Video-Feed ins Wohnzimmer, ohne dass Zuschauende ihr Smartphone spiegeln müssen. Spiegeln bedeutet, den Bildschirm des Telefons auf den Fernseher zu übertragen. Dafür braucht es sonst oft ein paar Handgriffe und eine Verbindung zwischen beiden Geräten. Bei der Instagram-App entfällt dieser Umweg laut Mixed. Außerdem ist die TV-App aufs Ansehen ausgelegt, so beschreibt es Mixed.

Für Apple-TV-Besitzende ändert sich damit etwas Greifbares. Es gibt eine eigene App im App Store des Apple TV, und vor der Suche lohnt der Blick auf die Softwareanforderung. Mixed nennt dafür tvOS 26.

Auf anderen TV-Plattformen sah das erste Erlebnis laut MacRumors so aus: Reels liefen in Kanälen nach Interessen, und zwar mit Autoplay. Autoplay heißt, dass ein Video von selbst startet, sobald es an der Reihe ist. Das stammt aus der Testphase dieser anderen Plattformen. Mixed weist darauf hin, dass getestete Funktionen in der tvOS-Version nicht unbedingt enthalten sind. Als Beleg dafür, wie die tvOS-App aufgebaut ist, taugt die Beschreibung deshalb nicht.

Was für Installation und Kosten gilt

Die App suchen Sie im App Store direkt auf dem Apple TV. Als Voraussetzung nennen MacRumors und Mixed tvOS 26.0 oder neuer. tvOS ist Apples Betriebssystem für den Apple TV, vergleichbar mit iOS auf dem iPhone.

MacRumors nennt außerdem Version 66.0 als die TV-Version der App. Laut Mixed führt der Eintrag im App Store Instagram als Entwickler auf.

Apple bietet den Apple TV 4K in Deutschland an. Über die Instagram-App sagt das nichts aus. Es beschreibt nur das Gerät.

Kostenlos und trotzdem mit In-App-Käufen?

Mixed schreibt, der Download der App sei kostenlos. Zugleich nennt der allgemeine Instagram-Eintrag im App Store In-App-Käufe. Das sind Käufe, die innerhalb einer App möglich sind, nachdem sie heruntergeladen wurde. Beides steht also nebeneinander. Ob und welche Käufe auf dem Apple TV möglich sind, sagt Mixed nicht.

Weder MacRumors noch Mixed nennen einen Preis für Deutschland. Auch zu möglichen Kosten über den kostenlosen Download hinaus findet sich bei beiden dazu nichts.

Wann die App gestartet ist

MacRumors schreibt, die App scheine am 23. Oktober gestartet zu sein. Der Grund: Apples TV-spezifische Release-Metadaten datieren Version 66.0 auf diesen Tag. Ein archivierter App-Store-Eintrag vom 19. Oktober zeigte noch nur Kompatibilität mit iPhone und iPad.

Der 23. Oktober ist eine Ableitung aus Versionsdaten. Eine Mitteilung von Meta nennen MacRumors und Mixed nicht. Ein offizielles Startdatum ist bei beiden ebenfalls nicht zu finden. Es handelt sich also um den Tag, den die Release-Metadaten für Version 66.0 ausweisen, und nicht um ein vom Unternehmen bestätigtes Datum.

Eine Länderliste gibt es ebenfalls nicht. Weder MacRumors noch Mixed sagen, in welchen Ländern die Apple-TV-App angeboten wird. Zur Verfügbarkeit in Deutschland lässt sich deshalb nichts behaupten. Das ist eine fehlende Information und kein Hinweis darauf, dass die App hier fehlt oder vorhanden ist.

dm-Einordnung: Suchen Sie im App Store des Apple TV nach Instagram. Findet die Suche nichts, könnte es an der installierten tvOS-Version liegen, die Sie in den Einstellungen des Geräts sehen. Auch der Store käme infrage. Belegt ist keine dieser Ursachen. Prüfen Sie deshalb, ob ein Systemupdate bereitsteht. Lesen Sie außerdem den Eintrag im Store, sobald die App auftaucht. Dort sehen Sie, was zu den Kosten steht, etwa zu In-App-Käufen.

Wie Instagram über Fire TV, Google TV und Samsung auf den Fernseher kam

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Der Apple TV ist laut MacRumors nicht die erste Fernseh-Plattform für Instagram. Vor dem Start dort gab es bereits Tests auf anderen Plattformen. MacRumors zählt sie der Reihe nach auf.

Die Testphase auf anderen Geräten

Los ging es laut MacRumors mit einem Test auf Amazon Fire TV in den USA im Dezember 2025. Fire TV ist Amazons Streaming-Plattform fürs Fernsehen. Im Februar 2026 folgte Google TV, im Juni 2026 kamen Samsung-Fernseher hinzu. Nur beim Fire-TV-Test nennt MacRumors die USA als Land. Für Google TV und Samsung führt MacRumors keine Länder auf.

Auf Fire TV bringt Amazon außerdem Luna-Spiele in die Prime-Video-App. Das ist ein eigenes Thema, das mit Instagram nichts zu tun hat. Es betrifft dieselbe Plattform, auf der der erste Instagram-Test lief.

Das erste Erlebnis bestand laut MacRumors aus Reels in Kanälen nach Interessen. Ein Kanal ist dabei eine thematisch sortierte Reihe von Videos, etwa zu einem bestimmten Hobby. Die Videos spielten automatisch nacheinander ab. Nutzende mussten also nicht jedes Video einzeln starten. Dieses Autoplay beschreibt MacRumors als Teil des ersten Erlebnisses auf diesen Plattformen.

Was Meta im Juni skizzierte

Im Juni skizzierte Meta laut MacRumors längere Creator-Inhalte, episodische Serien und Live-Sendungen. Mixed ergänzt, dass es in jener Ankündigung auch um Experimente mit interessenbasierten Kanälen und horizontalem Video ging. Samsung kam damals hinzu.

Die Beschreibung der Apple-TV-App nennt laut MacRumors längere Videos und Live-Shows neben Reels. Damit sind die drei Inhaltsarten genannt, die die App zeigen soll. Mixed ergänzt, der Apple-TV-Eintrag bestätige zentrale Wiedergabeoptionen und die geräteübergreifende Fortsetzung. Gemeint ist, dass sich ein begonnenes Video auf einem anderen Gerät weiterschauen lässt.

Mixed weist darauf hin, dass Funktionen aus Tests auf anderen TV-Plattformen in der tvOS-Version nicht unbedingt enthalten sind. Für die Pläne, die Meta im Juni skizzierte, heißt das: Sie stecken nicht automatisch alle in der App für den Apple TV.

dm-Einordnung: Berichte über Fire TV oder Samsung lassen sich nicht eins zu eins auf den Apple TV übertragen. Was dort getestet wurde, muss in der tvOS-App nicht auftauchen. Sehen Sie sich die App deshalb auf Ihrem eigenen Gerät an. Dort erkennen Sie, welche Inhalte und Funktionen sie tatsächlich bietet, und müssen sich nicht auf Beschreibungen anderer Plattformen verlassen.

Wenn die ganze Familie mitschaut, lohnen ein paar Prüffragen

Stellen Sie sich den Apple TV im Wohnzimmer vor. Am Sonntagnachmittag sitzen Eltern, Kinder und vielleicht ein Besuch auf dem Sofa, und alle schauen auf denselben Bildschirm. Ein Fernseher gehört selten einer einzelnen Person. Deshalb stellt sich die Frage: Was beschreibt Instagram zum gemeinsamen Schauen, und was bleibt offen?

Was Instagram über das gemeinsame Schauen sagt

MacRumors und Mixed berichten, Instagram beschreibe die App als Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden und Familie zu schauen. Das ist eine Herstellerbeschreibung. Mixed nennt als Schwerpunkt das gemeinsame Ansehen von Creator-Inhalten. Nutzende können Creator entdecken, mit Freunden und Familie schauen und die Wiedergabe geräteübergreifend fortsetzen. Laut Mixed liegt der Fokus zudem auf kurzen Clips und auf längeren Wiedergabesitzungen.

Mehr steht dazu bei MacRumors und Mixed nicht. Beide erklären nicht, wie die App mit mehreren Personen vor dem Bildschirm umgeht. Auch zu Konten, Verlauf, Empfehlungen, Altersgrenzen und Jugendschutz auf dem Fernseher steht bei beiden nichts. Das ist eine fehlende Information. Sie ist kein Beleg dafür, dass es dazu nichts gibt. Es bleibt schlicht offen, was die App an diesen Stellen vorsieht.

Was die App im Einzelnen anbietet, zeigt sich in der App selbst.

Fragen, die Sie in der App klären können

Klären Sie ein paar Fragen vorab, am besten bevor Kinder oder Gäste dabei sind. Das gelingt in wenigen Minuten. Konto und Verlauf spielen dabei eine Rolle. Das Konto ist das Instagram-Konto, das auf dem Fernseher läuft. Der Verlauf ist die Liste der angesehenen Videos. Wie Instagram beides auf dem Apple TV behandelt, ist nicht belegt. Gerade deshalb lohnt es sich, vorher zu wissen, wessen Konto im Wohnzimmer angemeldet ist.

Mit welchem Konto läuft die App auf dem Apple TV, und wer ist damit angemeldet?

Wo landen die angesehenen Videos, also im Verlauf dieses Kontos?

Wo tauchen Empfehlungen auf, und beeinflusst das Schauen zu mehreren die Vorschläge für das Konto?

Was passiert mit der fortgesetzten Wiedergabe, wenn Sie danach wieder zum Smartphone wechseln?

Angenommen, ein Kind schaut mit und sieht beim nächsten Öffnen auf dem Smartphone andere Vorschläge als zuvor. Oder ein Gast wundert sich, warum auf dem Fernseher plötzlich ein fremdes Konto angemeldet ist. In solchen Momenten wüssten Sie lieber vorher, was los ist.

Ob das bei der Instagram-App auf dem Apple TV tatsächlich vorkommt, ist nicht belegt. Das zeigt sich in der App und in den Kontoeinstellungen.

Laut MacRumors folgt die Apple-TV-App auf Instagrams eigene iPad-App, die im September 2025 erschien, nach Jahren von Nutzerwünschen.