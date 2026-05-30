Am 28. Mai 2026 zieht die EZB offiziell Bilanz: Mehr als 40 Experimente mit tokenisierten Anleihen und digitalem Zentralbankgeld im Interbankenhandel sind abgeschlossen. Was klingt wie ein technisches Nischenprojekt, hat konkrete Folgen für Repo-Märkte, Collateral Management und möglicherweise die Zinsstruktur im Euroraum – und stellt jeden Trading Desk, jede Treasury-Abteilung und jeden Liquiditätsmanager vor neue Fragen.

Was das Eurosystem tatsächlich getestet hat

Rechnen wir nach, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Das Eurosystem hat 2024 in bisher weltweit einzigartiger Breite Sondierungsarbeiten zur DLT-basierten Abwicklung von Interbankenzahlungen in Zentralbankgeld durchgeführt. Laut Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) waren rund 60 Marktteilnehmer an über 40 Experimenten und Trials beteiligt. Beteiligt waren Lösungen der Deutschen Bundesbank, der Banque de France und der Banca d’Italia – kein Kleinstversuch, sondern koordinierte Kapitalmarktinfrastruktur-Forschung auf europäischer Ebene.

Im Kern geht es um Wholesale CBDC: digitales Zentralbankgeld, das ausschließlich zwischen Zentralbanken, Geschäftsbanken und Finanzinstitutionen zirkuliert – nicht für Endverbraucher. Interbankenhandel bleibt das Spielfeld. Tokenisierte Anleihen, konkret also digitale Repräsentationen von Staatsanleihen auf einer Distributed-Ledger-Plattform, wurden dabei als Settlement-Objekt genutzt. Der entscheidende Mechanismus: Delivery-versus-Payment, kurz DvP, auf einer einzigen Plattform in Echtzeit.

Der Haken an der bisherigen Infrastruktur ist bekannt. Heute läuft Settlement von Wertpapieren über T2S, Zahlungen über TARGET2 – zwei Systeme, Synchronisationsbedarf, Abwicklungsrisiko. Wholesale CBDC auf DLT könnte beides zusammenführen.

Wholesale CBDC vs. Digitaler Euro: Keine Verwechslungen bitte

Hier kursiert hartnäckig ein Missverständnis, das ich konkret ausräumen möchte. Wholesale CBDC hat mit dem Digitalen Euro für Bürgerinnen und Bürger strukturell nichts zu tun. Die EZB hat das in einer Grundsatzrede bereits 2022 klargestellt: Wholesale-Zentralbankgeld existiert seit Jahrzehnten digital – als Reserven im RTGS-System. Neu ist allein die DLT-basierte Form und die Integration mit tokenisierten Wertpapieren.

Konkret: Wholesale CBDC richtet sich an professionelle Marktteilnehmer im Interbankenhandel. Retail-Digitaler Euro ist für Überweisungen und Einkäufe von Privatpersonen gedacht. Zwei getrennte Projekte, zwei verschiedene Nutzerkreise, zwei unterschiedliche regulatorische Baustellen. Wer das durcheinanderwirft, analysiert am falschen Ende.

Unter dem Strich bedeutet das für Treasury-Verantwortliche: Der Digitale Euro ändert nichts an Ihren Repo-Strategien. Wholesale CBDC potenziell schon – und zwar erheblich.

Die EZB-Roadmap: Pontes und Appia im Zeitplan

Der EZB-Rat hat 2025 eine zweigleisige Strategie beschlossen. Kurz- bis mittelfristig kommt Pontes: eine Brückenlösung, die bestehende Markt-DLT-Plattformen mit den TARGET-Services der Zentralbank verbindet. Tokenisierte Anleihen, die bereits auf privaten Plattformen emittiert und gehandelt werden, können damit in Zentralbankgeld abgewickelt werden – ohne dass alle Teilnehmer auf eine neue zentrale Plattform wechseln müssen.

Erste Tests mit Marktteilnehmern sind für Q3 2026 geplant. Als finaler TARGET-Service soll Pontes Ende 2027 in Betrieb gehen. Langfristig folgt Appia: ein integriertes DLT-Ökosystem des Eurosystems, das keine Brücke mehr benötigt, weil es eigenständig funktioniert.

Das ist keine Revolution über Nacht. Das ist eine schrittweise, kontrollierte Integration – und genau das macht sie für Banken so relevant: Die Anpassungszeiträume sind bekannt, die Pilotphasen planbar. Wer jetzt Collateral-Management-Systeme modernisiert, ist rechtzeitig dabei.

Was das konkret für Repo-Märkte bedeutet

Hier wird es interessant – und hier muss ich zugleich ehrlich sein, was belegt ist und was nicht. Belegt ist: DvP-Settlement in Echtzeit auf einer gemeinsamen DLT-Plattform reduziert das Herstatt-Risiko und das klassische Abwicklungsrisiko. Wenn Anleihenlieferung und Geldzahlung synchron und final sind, entfällt das Zeitfenster, in dem eine Gegenpartei ausfallen kann, bevor die Gegenseite geliefert hat.

Zum Vergleich: Im heutigen Repo-Markt läuft Settlement typischerweise T+1 oder T+2. Ein Overnight-Repo über 100 Millionen Euro bindet für diese Zeit Liquiditätspuffer auf beiden Seiten, weil das Ausfallrisiko eingepreist werden muss. Mit synchronem DvP in Wholesale CBDC schrumpft dieses Fenster auf Null. Ob und wie stark das GC-Repo-Spreads verringert, ist noch nicht empirisch belegt – aber die Logik ist klar.

Programmierbarkeit ist der zweite große Hebel. Smart-Contract-basierte Repos könnten automatische Margin Calls, dynamische Sicherheiten-Substitution und bedingte Zahlungsauslösung ohne manuelle Eingriffe ermöglichen. Das VÖB beschreibt das als explizit geforderte Funktion der Marktteilnehmer aus den Experimenten. Ob Smart-Contract-Repos tatsächlich prozyklierende Effekte erzeugen – zum Beispiel durch automatisierte Sicherheitenliquidierung in Stressphasen – ist eine offene regulatorische Frage, die bisher kaum öffentlich diskutiert wird.

Repo-Märkte im Wandel: DLT-basiertes Settlement verändert Liquiditätssteuerung und Collateral Management an Trading Desks. (Symbolbild)

Liquiditätssteuerung: Was sich für Trading Desks ändert

Meine persönliche Einschätzung: Der oft zitierte Effizienzgewinn durch Wholesale CBDC ist real – aber er verlagert Risiken, er eliminiert sie nicht. Konkret beim Thema Liquidität.

24/7-Settlement klingt zunächst attraktiv. Weniger Intraday-Kredit der Zentralbank notwendig, weil Zahlungen sofort final sind. Aber: Sofortiges Settlement bedeutet auch, dass Intraday-Liquiditätsspitzen schärfer werden. Heute gibt es ein Zeitfenster, in dem Banken eingehende und ausgehende Zahlungen netten können – der sogenannte „Float“. DLT-basiertes Echtzeit-Settlement beseitigt diesen Puffer. Trading Desks müssten ihre Intraday-Liquiditätshaltung entsprechend anpassen.

Dazu kommt das Collateral Management. Tokenisierte Staatsanleihen als Repo-Sicherheit lassen sich automatisiert re-allozieren, mobilisieren und substituieren. Das ist einerseits eine erhebliche Effizienzsteigerung gegenüber manuellen SWIFT-Prozessen. Andererseits steigt die Anforderung an Real-Time-Daten im Risikosystem. Eine Collateral-Management-Infrastruktur, die auf T+1-Daten ausgelegt ist, wird im Wholesale-CBDC-Umfeld schlicht nicht mehr reichen.

Das Ziel der EZB ist dabei eindeutig: Zentralbankgeld bleibt der stabile Anker im Interbankenhandel – private Token-Plattformen oder Stablecoins sollen diese Rolle nicht übernehmen. Das ist nicht nur eine technische Präferenz, sondern eine geldpolitische Grundsatzentscheidung.

Effekte auf die Zinsstruktur: Was wir wissen, was Spekulation ist

Rechnen wir nach, was hier seriöserweise gesagt werden kann – und was nicht. Belastbare Zahlen aus einem produktiven Eurosystem-Wholesale-CBDC-System gibt es noch nicht. Was es gibt, sind plausible Ableitungen aus bekannten Mechanismen.

Wenn tokenisierte Anleihen mit engeren Bid-Ask-Spreads gehandelt werden, weil Settlement-Risiko und Abwicklungskosten sinken, steigt die Marktliquidität in den betreffenden Laufzeiten. Höhere Liquidität bedeutet typischerweise niedrigere Liquiditätsprämien – und damit tendenziell leicht niedrigere Renditen in diesen Segmenten. Das verändert die Form der Zinsstrukturkurve. Wie stark dieser Effekt im Euroraum wäre, hat die EZB bisher nicht quantifiziert. Wer konkrete Spreadzahlen sieht, sollte skeptisch sein.

Ähnliches gilt für besicherte Geldmarktsätze wie den GC-Repo-Satz. Sinkt das Gegenparteirisiko durch DvP in Wholesale CBDC, dürften Risikoprämien in diesen Sätzen fallen. Das ist logisch konsistent, aber empirisch noch nicht bestätigt. Die DZ Bank Research hat in ihrer Analyse vom Juli 2024 auf genau diesen Mechanismus hingewiesen – ohne konkrete Spreadprognosen zu wagen. Das ist intellektuell ehrlich.

Was die Experimente für Banken und FinTechs bedeuten

Hier ist mein zweites persönliches Urteil: Die interessanteste Frage ist nicht, ob Wholesale CBDC kommt, sondern wer die Intermediär-Rolle in diesem neuen Ökosystem übernimmt.

Klassische Korrespondenzbanken verdienen heute an Liquiditätsbereitstellung im Settlement-Prozess. Wenn DvP in Zentralbankgeld Settlement-Risiken eliminiert, schrumpft eine ihrer zentralen Einnahmequellen. Das ist keine ferne Theorie – das ist die direkte Folge des Pontes-Konzepts, das bestehende Markt-DLT-Plattformen an Zentralbankgeld-Settlement anschließt.

Für FinTechs und Infrastrukturanbieter ergeben sich gleichzeitig neue Positionen: Custody-Lösungen für tokenisierte Anleihen, Real-Time-Collateral-Management-Systeme, Smart-Contract-Auditierung für automatisierte Repos. Das Zinsumfeld und der Druck auf FinTech-Margen – den das Eurosystem durch seine Geldpolitik mitbestimmt – treffen hier auf eine technologische Öffnung neuer Geschäftsmodelle.

Zum Vergleich: Im traditionellen Interbankenhandel braucht ein Overnight-Repo drei Systeme – Handelsplattform, CCP, Settlement-System. Mit Wholesale CBDC auf DLT könnte das auf eine Plattform konsolidiert werden. Ob das Compliance-Kosten senkt oder nur verlagert, hängt davon ab, wie die regulatorische Einbettung von Pontes als TARGET-Service am Ende aussieht – und das ist noch nicht final entschieden.

Gegenargumente und unterschätzte Risiken

Es wäre unredlich, die Wholesale-CBDC-Diskussion ohne eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Gegenargumenten zu führen. Denn nicht jeder Marktbeobachter teilt den Optimismus, der in den EZB-Kommunikationen mitschwingt.

Das erste Gegenargument betrifft die Systemkomplexität. Eine DLT-Infrastruktur, die Zentralbankgeld, tokenisierte Anleihen und Smart Contracts in Echtzeit integriert, ist kein einfacheres System als die heutige T2S-TARGET2-Architektur – sie ist ein anders komplexes System. Die Fehlerquellen verlagern sich: von menschlichem Abwicklungsversagen hin zu Code-Fehlern in Smart Contracts, Konsensprotokoll-Schwächen und Governance-Fragen bei Plattform-Updates. Wer schreibt den Smart Contract für einen 500-Millionen-Euro-Overnight-Repo, und wer haftet, wenn er fehlerhaft ausführt? Diese Fragen sind regulatorisch noch nicht beantwortet.

Das zweite Gegenargument betrifft die Konzentration. Wenn Pontes eine Brücke zur EZB-Infrastruktur wird, entsteht ein zentraler Angriffspunkt für Cyberangriffe und Systemausfälle. Die Resilienzanforderungen der EZB sind hoch – aber ein DLT-System im produktiven Interbankenhandel hat noch keinen echten Stresstest in einer Marktpanik durchlaufen. Wie verhält sich die Plattform, wenn 60 Teilnehmer gleichzeitig Collateral liquidieren wollen?

Das dritte Gegenargument ist wirtschaftlicher Natur. Die Implementierungskosten für Banken, die ihre Systeme auf Real-Time-DLT-Settlement umstellen müssen, sind erheblich. Kleinere Institutsgruppen, die heute über Korrespondenzbanken am Repo-Markt teilnehmen, könnten schlicht nicht die Ressourcen haben, eigene DLT-Schnittstellen aufzubauen. Das Ergebnis wäre paradoxerweise eine Konzentration des Marktes bei wenigen großen Teilnehmern – das Gegenteil der intendierten Effizienzverbreiterung.

Internationale Einordnung: Was andere Zentralbanken tun

Das Eurosystem ist mit seiner Wholesale-CBDC-Initiative nicht allein – aber es ist in der Breite und Koordination bisher führend unter den großen Währungsräumen. Ein kurzer Vergleich hilft, die EZB-Roadmap einzuordnen.

Die Bank of England erprobt Wholesale CBDC im Rahmen ihres „Synchronisation“-Konzepts, das ebenfalls auf DvP-Settlement für tokenisierte Wertpapiere zielt. Der Ansatz ist konzeptionell ähnlich zu Pontes, befindet sich aber noch in früheren Experimentierphasen ohne vergleichbare Marktbreitentests. Die Federal Reserve verfolgt einen deutlich zurückhaltenderen Ansatz: Nach dem FedNow-Launch im Retailbereich zeigt die Fed bisher wenig Bewegung in Richtung einer Wholesale-CBDC-Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere.

Am weitesten fortgeschritten außerhalb Europas ist das Projekt mBridge, ein Multi-CBDC-Projekt mehrerer asiatischer Zentralbanken, das grenzüberschreitende Wholesale-Transaktionen erprobt. Für den Euroraum-Interbankenhandel ist mBridge jedoch strukturell nicht direkt relevant – es geht dort um Währungskonvertierung, nicht um intraday DvP in Euro-Staatsanleihen.

Was das für die EZB-Roadmap bedeutet: Europa hat einen realen Vorsprung in der institutionellen Koordination und der Marktbreite der Versuche. Ob dieser Vorsprung in einen globalen Standard für tokenisierte Anleihen-Settlement mündet, ist offen. Aber wer globale Handelsbeziehungen im Interbankenbereich hat, sollte beobachten, ob Pontes-kompatible Standards auch außerhalb des Euroraums Anklang finden.

Was Banken und Treasury-Verantwortliche jetzt tun sollten

Konkret sind die nächsten Schritte überschaubar. Der Pontes-Pilot startet erste Marktteilnehmer-Tests in Q3 2026. Das ist kein Pilotprojekt für Beobachter – das ist eine Einladung zur aktiven Mitgestaltung der Standards. Wer jetzt nicht dabei ist, wird später mit Standards konfrontiert, die andere gesetzt haben.

Drei Handlungsfelder verdienen sofortige Aufmerksamkeit. Erstens: Collateral-Management-Systeme auf Real-Time-Fähigkeit prüfen. T+1-Infrastruktur wird für DLT-basiertes Settlement nicht ausreichen. Zweitens: Rechtliche Einbettung tokenisierter Anleihen klären – welche Jurisdiktion gilt, welche Insolvenzrangfolge gilt bei on-chain-Token im TARGET-Service-Kontext? Drittens: Liquiditätsmodelle überprüfen, die auf heutigen Settlement-Fenstern und Float-Annahmen basieren. 24/7-Settlement verändert die Intraday-Liquiditätskurve strukturell.

Ein viertes Handlungsfeld wird häufig übersehen: die interne Governance. Wer in der Bank entscheidet über die Nutzung von Smart-Contract-basierten Repos? Wer überprüft den Code? Wer genehmigt Änderungen an automatisierten Margin-Call-Parametern? Diese organisatorischen Fragen müssen geklärt sein, bevor die technische Integration beginnt – nicht danach. Treasury, Risikomanagement, Compliance und IT müssen hier früh an einen Tisch.

Die DZ Bank Research beschreibt Wholesale CBDC als evolutionären Schritt, der das bestehende Geldsystem effizienter und automatisierter macht – ohne es zu ersetzen. Das ist unter dem Strich die richtige Einordnung. Aber evolutionäre Schritte in der Marktinfrastruktur haben eine unangenehme Eigenschaft: Sie erzwingen strukturelle Anpassungen bei jedem, der am Markt teilnehmen will – ob er will oder nicht.

Was bleibt offen?

Sind die Märkte bereit für das, was Pontes ab 2027 bringen soll? Das ist keine rhetorische Frage. Klar ist: Wholesale CBDC und tokenisierte Anleihen werden den Interbankenhandel nicht über Nacht verändern. Aber die Roadmap ist beschlossen, die Technologie ist erprobt, und über 60 Marktteilnehmer haben die Experimente 2024 begleitet. Die Settlement-Infrastruktur der nächsten Dekade wird gerade gebaut.

Wer jetzt anfängt, Collateral-Management und Liquiditätssteuerung auf diese Realität vorzubereiten, wird 2027 keinen Aufholstress haben. Wer wartet, bis der finale TARGET-Service live ist, könnte zu spät sein – zumindest was die Mitgestaltung der Standards betrifft. Wie positionieren Sie Ihre Treasury-Strategie für eine Welt mit synchronem DvP in Zentralbankgeld?