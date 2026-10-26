Klarna bietet mit Consumer FX Zahlungen in der eigenen Währung ohne Umtauschgebühr an. Zum Kurs macht die Mitteilung keine Angaben; am konkreten Kauf lässt er sich jedoch prüfen.

Klarna verspricht bei Käufen im Ausland die Zahlung in der eigenen Währung, laut Unternehmen „with no exchange fee“. Preis und Kurs sollen vorab und nach dem Kauf in der App sichtbar sein. Eine Umtauschgebühr entfällt demnach, doch wie der Wechselkurs zustande kommt, sagt Klarna in der Mitteilung nicht; ob er vom Referenzkurs der EZB abweicht, lässt sich nur am konkreten Kauf nachrechnen.

Die Mitteilung vom 21. Oktober 2026 beantwortet die Frage nicht, wo bei einem solchen Angebot ein Preis stecken kann. Bei Fremdwährungszahlungen kommen grundsätzlich zwei Stellen infrage: eine Gebühr oder der Kurs. Beides lässt sich mit wenig Aufwand nachrechnen, etwa im Vergleich mit den Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Quelle der Angaben ist die Pressemitteilung von Klarna. Alle Angaben von Klarna sind Unternehmensangaben und wurden unabhängig nicht geprüft.

Das verspricht Klarna bei Zahlungen in der eigenen Währung

Klarna hat am 21. Oktober 2026 per Business Wire die Funktion „Consumer FX“ vorgestellt. Nach Darstellung des Unternehmens können Shoppende bei jedem teilnehmenden Klarna-Händler weltweit einkaufen und in ihrer eigenen Währung bezahlen. Der Originalwortlaut lautet, die Funktion erlaube es, „to buy from any participating Klarna merchant in the world and pay in their own currency, with no exchange fee“. Übersetzt: Man kauft bei einem beliebigen teilnehmenden Händler und zahlt in der eigenen Währung, ohne Umtauschgebühr.

Wer bislang in einem ausländischen Shop bestellt hat, kennt das Muster: Der Händler ruft den Preis in seiner Landeswährung auf, und irgendwo auf dem Weg zur Abbuchung wird in die Heimatwährung umgerechnet. dm-Einordnung: Bei Kartenzahlungen im Ausland kann die Bank oder der Kartenanbieter dafür zusätzlich eine Fremdwährungsgebühr berechnen. Consumer FX setzt laut Klarna an der Zahlung in der eigenen Währung an.

Zur Transparenz macht Klarna eine konkrete Zusage. Preis und Kurs würden vorab angezeigt und blieben nach dem Kauf in der Klarna-App sichtbar, „so there are no surprises on the statement“, also keine Überraschungen auf dem Kontoauszug. Das ist ein überprüfbarer Anspruch, denn er verlagert die Kontrolle auf Ihre Seite: Der Kurs steht vor dem Kauf auf dem Bildschirm und später in der App. Ob die Anzeige im Einzelfall so aussieht, wie beschrieben, können Nutzende selbst feststellen.

Zum Geltungsbereich nennt das Unternehmen: Consumer FX sei in allen Klarna-Märkten und Währungen verfügbar, darunter USD, EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CAD, AUD, NZD und MXN. Die Aufzählung beginnt mit „including“, ist also ausdrücklich nicht abschließend. Welche Händler teilnehmen, nennt die Mitteilung nicht; die Formulierung „participating Klarna merchant“ verweist lediglich darauf, dass nicht jeder Shop automatisch dabei sein muss.

Außerdem übernehme Klarna laut Mitteilung Offenlegung, Einwilligung und Compliance rund um die Währungsumrechnung („FX disclosure, consent and compliance“). Für Händler ist das ein Argument, weil sie diese Pflichten nicht selbst organisieren müssen. Für Verbrauchende heißt es zunächst nur, dass Klarna die Informationspflicht gegenüber Ihnen selbst abwickelt. Wie die Einwilligung im Checkout konkret aussieht, beschreibt die Mitteilung nicht.

Wer die Landschaft aus Wallets, Ratenkauf und Rechnungszahlung vergleichen möchte, kann sich etwa ansehen, wie Digital Wallets und BNPL den Checkout verändern, und welche Unterschiede es beim Rechnungskauf bei PayPal und Ratepay gibt. Entscheidend für Consumer FX bleibt aber die schlichte Frage, die die Mitteilung offenlässt: Zu welchem Kurs wird umgerechnet?

Keine Gebühr heißt nicht kein Wechselkurs

„No exchange fee“ ist eine Aussage über eine Gebühr. Ein Wechselkurs bleibt bei jeder Zahlung in fremder Währung bestehen, denn irgendein Umrechnungsfaktor muss zwischen dem Händlerpreis in Landeswährung und Ihrem Abbuchungsbetrag stehen. Die Mitteilung sagt nichts zur Kursquelle, nichts zu einem möglichen Aufschlag, nichts zu einer Marge und nichts zum Einnahmemodell von Consumer FX. Auch ob der Klarna-Kurs vom Referenzkurs der EZB abweicht, geht aus dem Text nicht hervor. Das ist keine Unterstellung, sondern eine Beschreibung dessen, was fehlt.

Um den Unterschied zu verstehen, hilft eine begriffliche Trennung. Eine Umtauschgebühr oder Fremdwährungsgebühr ist ein separater Posten: ein fester Betrag oder ein Prozentsatz, der zusätzlich zur Umrechnung ausgewiesen wird. Der Wechselkurs dagegen ist der Preis einer Währung in einer anderen. Er kann je nach Anbieter und Zeitpunkt unterschiedlich ausfallen. Liegt ein angewandter Kurs über oder unter dem Referenzwert, nennt man die Differenz Aufschlag oder Marge. Sie taucht nicht als eigene Zeile auf, sondern steckt im Ergebnis der Umrechnung. Deshalb reicht der Blick auf „Gebühr: 0“ nicht aus, um den Gesamtpreis zu beurteilen.

Eine dm-Rechnung mit Beispielwerten macht die Größenordnung greifbar. Ausdrücklich nur zur Illustration und keine Angabe von Klarna: Angenommen, der Warenwert beträgt 200 €. Läge ein Kurs 1 % neben dem Vergleichswert, ergäbe das 200 € × 0,01 = 2 €. Bei 2 % wären es 200 € × 0,02 = 4 €. Die Beträge sind bei einem einzelnen Kauf überschaubar, summieren sich aber bei häufigen oder größeren Bestellungen. Und sie zeigen vor allem, dass ein Prozentpunkt im Kurs ebenso wirkt wie ein Prozentpunkt Gebühr.

Gebühr und Kurs sind somit zwei Stellen, an denen ein Preis stecken kann. Das gilt für jeden Anbieter, der Währungen umrechnet, Banken, Kartenfirmen und Zahlungsdienste eingeschlossen. Aus der Tatsache allein, dass es zwei Stellen gibt, folgt nichts über Klarna: Die Mitteilung enthält dazu keine Zahlen. Was Sie tun können, ist, beide Stellen getrennt zu betrachten: Erstens, ob auf der Abrechnung ein gesonderter Gebührenposten steht. Zweitens, ob der angezeigte Kurs plausibel zu einem unabhängigen Vergleichswert passt.

Dabei hilft, dass Klarna selbst Preis und Kurs vorab anzeigen will. Diese Angabe ist der Ansatzpunkt für jede Prüfung. Ohne sichtbaren Kurs wäre ein Nachrechnen kaum möglich; mit ihm genügen ein Taschenrechner und ein Referenzwert. Dass Klarna den Kurs auch nach dem Kauf in der App bereithalten will, ist für die nachträgliche Kontrolle nützlich, etwa wenn die Abbuchung erst Tage später erfolgt oder Sie mehrere Käufe abgleichen.

Noch ein Hinweis zur Einordnung: Auch bei einem fairen Kurs bleibt die Frage, ob Sie beim gleichen Kauf mit einer anderen Zahlungsart günstiger oder teurer fahren. Das lässt sich nur mit konkreten Konditionen Ihrer Bank oder Karte beantworten, die wir hier nicht kennen. Die Prüfung des Klarna-Kurses ist daher ein erster Schritt, kein Gesamturteil. Wer mehrere Optionen hat, vergleicht am besten den endgültigen Abbuchungsbetrag in der Heimatwährung, denn der enthält Gebühren und Kurs zusammen.

So prüfen Sie den angezeigten Kurs

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Als unabhängigen Vergleichswert bieten sich die Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank an. Nach Angaben der EZB werden sie üblicherweise gegen 16:00 MEZ an jedem Arbeitstag aktualisiert, außer an TARGET-Schließtagen. Sie beruhen auf einem täglichen Konzertationsverfahren der Zentralbanken in Europa, das normalerweise gegen 14:10 MEZ stattfindet. Wichtig ist der Zusatz der EZB: Die Kurse würden nur zu Informationszwecken veröffentlicht, ihre Nutzung für Transaktionen sei „strongly discouraged“, also dringend abgeraten. Für Sie heißt das: Der Referenzkurs ist ein Vergleichswert, kein Kurs, zu dem Sie tatsächlich tauschen könnten.

Die EZB notiert alle Währungen gegen den Euro als Basiswährung („All currencies quoted against the euro“). Ein Wert wird also als 1 € = x Fremdwährung angegeben. Zeigt Klarna den Kurs in umgekehrter Richtung, etwa als Preis einer Fremdwährungseinheit in Euro, müssen Sie vor dem Vergleich die Richtung angleichen: Teilen Sie 1 durch den angezeigten Wert. Wer diesen Schritt auslässt, vergleicht Äpfel mit Birnen und erhält eine scheinbar riesige Abweichung. Prüfen Sie deshalb zuerst, ob die Zahl größer oder kleiner als eins ist und zur Notierung passt.

Danach rechnen Sie die Abweichung in Prozent aus: (Klarna-Kurs ÷ Referenzkurs − 1) × 100. Eine dm-Rechnung mit frei erfundenen Werten, die weder einen aktuellen Kurs noch eine Klarna-Angabe wiedergibt: Der Referenzkurs liege bei 1,10, der angezeigte Kurs bei 1,12. Dann ergibt 1,12 ÷ 1,10 = 1,0182, die Abweichung beträgt also ca. 1,8 %. Beachten Sie die Richtung: Ob eine positive Zahl für Sie günstig oder ungünstig ist, hängt davon ab, in welche Richtung der Kurs notiert ist. Rechnen Sie im Zweifel den Endbetrag in Euro beider Varianten durch und vergleichen Sie diese Beträge direkt.

Eine Einschränkung gehört dazu: Der EZB-Tageskurs ist ein Wert für einen bestimmten Zeitpunkt, die Aktualisierung erfolgt gegen 16:00 MEZ. Ihr Kauf kann morgens, abends oder am Wochenende stattfinden, wenn kein neuer Referenzkurs veröffentlicht wird. Devisenkurse schwanken im Tagesverlauf, deshalb ist eine kleine Differenz zwischen angezeigtem Kurs und Referenzwert für sich genommen noch kein Hinweis auf einen Aufschlag. Eine größere, wiederholt auftretende Abweichung ist dagegen ein Anlass, genauer nachzufragen. Die Aussagekraft steigt, wenn Sie mehrere Käufe vergleichen.

dm-Einordnung: Sichern Sie bei einem Kauf die Kursanzeige vor der Bestätigung per Screenshot und heben Sie später den Beleg aus der App auf. So haben Sie Händlerpreis, Kurs, Zeitpunkt und Endbetrag beisammen und können in Ruhe mit dem EZB-Wert des Tages abgleichen. Bei Unstimmigkeiten dient diese Dokumentation als Grundlage für eine Nachfrage beim Anbieter. Eine Bewertung, ob ein Kurs angemessen ist, ersetzt das nicht, es macht die Frage aber belegbar.

Zahlen und Händlerversprechen von Klarna im Überblick

Zur Größenordnung nennt Klarna in der Mitteilung folgende Zahlen: Das Unternehmen verbinde 120 Millionen aktive Verbraucher in 26 Ländern mit mehr als 1,2 Millionen Händlern. Die Händlerbasis sei im Vergleich zum Vorjahr um 54 % gewachsen. Es handelt sich um Eigenangaben ohne unabhängige Prüfung. Sie sagen etwas über die Reichweite aus, aber nichts darüber, wie viele Händler Consumer FX tatsächlich nutzen.

Für Händler wirbt Klarna mit „frühen Ergebnissen“: Sie erzielten durch die erweiterte Reichweite 5 % mehr Conversion und 6 % mehr Umsatz. Conversion bezeichnet den Anteil der Besuchenden, die tatsächlich kaufen. Eine Methodik nennt die Mitteilung nicht: Weder Stichprobe noch Zeitraum, Vergleichsgruppe oder Händlerzahl sind angegeben. Ob die Werte relativ in Prozent oder in Prozentpunkten zu verstehen sind, bleibt ebenfalls unklar. Als Marketingaussage ist das üblich, als belastbare Kennzahl taugt es ohne diese Angaben nicht.

Den Marktkontext liefert eine Zahl von DHL, die Klarna zitiert. Danach kaufen 70 % der Online-Shoppenden 2026 international, ein Plus von 10 % gegenüber 2025, und 45 % kaufen öfter als monatlich grenzüberschreitend. Auch diese Werte stammen aus der Unternehmensmitteilung; die zugrunde liegende DHL-Erhebung lag uns nicht vor. Sie stützen das Argument, dass Zahlungen in Fremdwährung relevant sind, belegen aber nicht, dass Consumer FX die Nachfrage ausgelöst hat oder für Shoppende günstiger ist.

Für Ihre Praxis lässt sich daraus als dm-Einordnung eine konkrete Prüfhandlung ableiten, die ohne jede dieser Statistiken auskommt: Wählen Sie einen Kauf in Fremdwährung, notieren Sie den angezeigten Kurs, rechnen Sie den Endbetrag nach und legen Sie ihn neben den Betrag, den Ihre Bank oder Karte für dieselbe Bestellung ausweisen würde. Erst dieser Vergleich zeigt, ob die Angabe „ohne Umtauschgebühr“ für Sie im Ergebnis einen Unterschied macht.