Seit dem 29. April 2025 ist die elektronische Patientenakte bundesweit im Einsatz. Rund 70 Millionen gesetzlich Versicherte haben seitdem eine ePA erhalten, ob sie sich aktiv darum gekümmert haben oder nicht. Das ist ein Paradigmenwechsel, der leise begann und dessen Tragweite noch längst nicht alle begriffen haben. Dabei steckt in diesem Projekt weit mehr als digitale Bürokratie.

Von der Zettelwirtschaft zur vernetzten Akte

Wer regelmäßig verschiedene Arztpraxen aufsucht, kennt das Problem: Befunde werden per Post geschickt, Medikamentenpläne handschriftlich notiert, Vorbefunde müssen telefonisch angefragt werden. Jede Praxis führt ihre eigene Dokumentation, oft inkompatibel mit dem System der benachbarten Einrichtung. Diese Zersplitterung hat handfeste Konsequenzen, denn unerkannte Wechselwirkungen zwischen Medikamenten entstehen in vielen Fällen schlicht deshalb, weil der behandelnde Arzt nicht weiß, was der Kollege bereits verschrieben hat.

Die ePA soll genau diese Lücken schließen. Arztbriefe, Laborwerte, Röntgenbilder, Medikamentenpläne und Impfnachweise sollen künftig zentral an einem Ort liegen und für alle beteiligten Leistungserbringer abrufbar sein, sobald die Versicherten ihre Krankenkassenkarte in das Lesegerät stecken. Apotheken erhalten standardmäßig drei Tage Zugriff, Arztpraxen und Krankenhäuser bis zu 90 Tage. Das Bundesgesundheitsministerium beschreibt die ePA als Herzstück der digitalisierten Gesundheitsversorgung und hat seit Dezember 2025 eine eigene Informationskampagne dazu gestartet.

Wie die Technik im Versorgungsalltag tatsächlich ankommt

Die Einführungsphase und ihre Erkenntnisse

Bevor die ePA bundesweit ausgerollt wurde, lief ab Januar 2025 eine kontrollierte Pilotphase in den Regionen Hamburg, Franken und Teilen Nordrhein-Westfalens. Die Zahlen klingen zunächst beeindruckend: Laut der Betreiberorganisation gematik wurden pro Woche rund 276.000 Akten aktiv genutzt, täglich flossen etwa 3,5 Millionen E-Rezepte in die Systeme ein. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass die Eingewöhnung Zeit braucht. Nicht jede Praxis war zum bundesweiten Starttermin bereit, und die verpflichtende Nutzung für alle Leistungserbringer trat erst zum 1. Oktober 2025 in Kraft.

Datenschutz war von Anfang an ein zentrales Thema. Die Patientendaten werden nach höchsten Standards verschlüsselt, und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik war in die Absicherung eingebunden. Zusätzlich wurden die Zugriffsrechte je nach Einrichtungsgröße limitiert. Wer der Akte dennoch widerspricht, kann das jederzeit tun. Die Widerspruchsrate liegt bislang unter zehn Prozent, was dafür spricht, dass das Vertrauen in das System größer ist als erwartet. Wie sich Digitalisierung und Patientensouveränität dabei generell vereinbaren lassen, beleuchtet auch ein ausführlicher Artikel zur Digitalisierung der medizinischen Versorgung auf digital-magazin.de.

KI als nächster Schritt

Die ePA ist kein Endpunkt, sondern eine Infrastruktur. Was darauf aufgebaut werden kann, zeichnet sich bereits ab: Algorithmen, die Medikamentenkombinationen auf Wechselwirkungen prüfen, Diagnosesysteme, die aus historischen Labordaten Muster erkennen, automatisierte Auffälligkeitshinweise für behandelnde Ärzte. Dass diese Szenarien nicht Science-Fiction sind, zeigen erste Pilotprojekte in Krankenhäusern, die KI-gestützte Auswertungen von Patientenakten bereits im klinischen Alltag testen.

Für die breite Bevölkerung bedeutet das vor allem eines: Die eigene Gesundheitshistorie wird zu einem aktiven Werkzeug statt zu einem passiven Archiv. Wer seine ePA über die App der Krankenkasse pflegt und regelmäßig prüft, hat einen vollständigeren Überblick über die eigene Gesundheit als je zuvor.

Lücken im System: Was die ePA nicht abdeckt

Trotz des Fortschritts gibt es einen Bereich, den die ePA strukturell nicht berührt: die Kostenübernahme für Leistungen, die gesetzliche Krankenkassen gar nicht erst anbieten. Zahnbehandlungen über den Basisschutz hinaus, Sehhilfen, Heilpraktiker, höherwertige Behandlungsmethoden oder schnellere Facharzttermine über Privatpatientenstatus fallen nicht in den Leistungskatalog der GKV. Wer diese Lücken schließen möchte, informiert sich gezielt über eine passende private Krankenzusatzversicherung für den gesetzlichen Schutz und schaut, welche Zusatzleistungen sich individuell rechnen.

Was Versicherte jetzt konkret tun können

Die ePA ist für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet, die nicht widersprochen haben. Der erste sinnvolle Schritt ist zu prüfen, ob und wie die eigene Krankenkasse den Zugang zur Akte gestaltet. Die meisten bieten dafür eine eigene App an. Dort lässt sich einsehen, welche Dokumente bereits hinterlegt sind, und es können eigene Unterlagen ergänzt werden.

Wer in einer Arztpraxis oder Apotheke mit der ePA in Berührung kommt, erlebt den Prozess oft unkomplizierter als erwartet: Das Stecken der Krankenkassenkarte löst den Zugriff aus, weitere Schritte sind für die Patienten meist nicht erforderlich. Praxen, die das System noch nicht einsetzen, müssen dies seit Oktober 2025 verpflichtend tun. Der Rollout ist damit weitgehend abgeschlossen.

Was bleibt, ist eine ehrliche Einschätzung: Die ePA löst nicht alle Probleme des deutschen Gesundheitswesens. Sie verringert aber Reibungsverluste, die real und kostspielig sind, sowohl für Patienten als auch für das System. Wer die Akte aktiv nutzt statt sie im Hintergrund laufen zu lassen, dürfte den Unterschied mit der Zeit spüren.