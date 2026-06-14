Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich versuchte, mit einem Kollegen über VS Code Live Share einen gemeinsamen Debugging-Sprint zu machen. Zehn Minuten Einrichtung, drei Absturze, ein verzweifeltes Wechseln zu Discord Screen Share – und am Ende tippte ich einfach alleine weiter. Cursor soll das jetzt besser können. Spoiler: Die Wahrheit ist komplizierter als der Hype.

Was Cursor 2025/2026 wirklich kann – und was nicht

Nerd-Alarm: Cursor ist technisch ein Fork von VS Code. Das bedeutet, wer mit dem Microsoft-Editor aufgewachsen ist, findet sich sofort zurecht. Aber Cursor ist eben nicht nur ein VS Code mit KI-Sticker drauf – der Editor hat sich in den letzten Monaten zur vollwertigen Agenten-IDE entwickelt. Agent Mode, Ask Mode, Inline-Befehle, projektweite Diff-Ansichten: Das alles sitzt inzwischen tief im Workflow.

Was hingegen noch nicht pauschal als „fertig“ gilt: echtes Workspace Sharing im Sinne einer Multi-User-Live-Session. Im Cursor Community Forum findet sich ein viel diskutierter Feature-Wunsch für Live Pair Programming mit Voice Chat, gemeinsamem Cursor-Zeiger und Inline-Kommentaren – explizit formuliert als etwas, das heute noch nicht standard ist. Das ist kein Scheitern, sondern eine ehrliche Bestandsaufnahme: Kollaboration findet derzeit vor allem asynchron statt.

Und trotzdem lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn der Weg von „KI hilft einer Person“ zu „KI verbindet ein Team“ ist bei Cursor gerade spannend zu beobachten.

Workspace Sharing: Was dieser Begriff wirklich bedeutet

Hier steckt eine begriffliche Falle, in die viele Artikel tappen. Workspace Sharing kann mindestens drei verschiedene Dinge meinen. Erstens: einen gemeinsamen KI-Kontext für das Projekt, den alle Teammitglieder nutzen. Zweitens: einen geteilten Editorzustand, in dem mehrere Menschen gleichzeitig Änderungen sehen und machen. Drittens: gemeinsame Repos oder Worktrees als organisatorische Schicht unter dem Editor.

Was Cursor heute belastbar liefert, ist vor allem die erste Kategorie. Der Agent liest das gesamte Projekt, versteht Abhängigkeiten über Dateigrenzen hinweg und kann Änderungen vorschlagen, die ein Entwickler dann akzeptiert oder verwirft – ähnlich wie ein PR-Review, nur mit KI als Gegenüber. Das ist kein Gimmick. Wer einmal erlebt hat, wie der Agent eine Refactoring-Maßnahme über zwölf Dateien hinweg durchzieht und sauber dokumentiert, versteht den Unterschied zu klassischem Autocomplete.

Das zweite Szenario – mehrere Menschen gleichzeitig im selben Editorfenster – ist dagegen noch kein allgemeines Feature. Der Community-Wunsch im Forum ist explizit als Anfrage für „existing Cursor accounts“ formuliert, die einen 1:1-Call starten sollen, ohne Cursor zu verlassen. Das heißt: Wer heute mit Cursor im Team arbeitet, baut sich seinen Workflow noch aus vorhandenen Bausteinen zusammen.

Wie Teams Cursor heute schon kollaborativ einsetzen

Im Ernst: Die interessantesten Einsatzszenarien entstehen gerade genau dort, wo Teams nicht auf ein offizielles Feature warten, sondern pragmatisch kombinieren. Ein Entwickler beschreibt in einem Praxisbericht auf Dev.to einen Ansatz, der auf vier Schichten aufbaut: Cursor als Agenten-Editor, ein gemeinsames Linux-Permission-Modell, GitHub als Versionskontrollschicht und Pull Requests als Review-Gate. Klingt nach Overhead? Im Alltag funktioniert das erstaunlich gut.

Die Grundidee: Der KI-Agent in Cursor bekommt Zugriff auf den Workspace und darf Dateien lesen, verändern und Kommandos ausführen. Die Änderungen laufen aber nicht direkt ins Haupt-Repo, sondern durch den PR-Prozess. So hat das Team immer eine Kontrollschicht, bevor KI-generierter Code in Produktion geht. Governance trifft Bastelprojekt – und das ist bewusst positiv gemeint.

Ein anderes Muster: Pair Programming mit Cursor als „drittem Teilnehmer“. Zwei Entwickler teilen ihren Bildschirm über ein externes Tool, einer bedient Cursor, beide diskutieren die Vorschläge des Agenten. Cursor selbst beschreibt der Blogger Colby Palmer in seinem Erfahrungsbericht als etwas, das sich anfühlt „wie Pair Programming mit einem sehr schnellen, aber nicht immer perfekten Dev-Buddy“. Das trifft es gut.

Composer und Agent Mode: Die kollaborativen Hebel unter der Haube

Wer Cursor für Team-Workflows ernstnimmt, kommt an zwei Features nicht vorbei. Der Composer ermöglicht projektweite Änderungen mit Diff-Ansicht – man sieht auf einen Blick, welche Dateien der Agent angefasst hat, und kann selektiv akzeptieren. Das ist, im Kern, genau das, was ein gutes Code-Review braucht: Übersicht, Kontext, Entscheidungsmacht beim Menschen.

Der Agent Mode geht noch einen Schritt weiter. Er liest nicht nur Dateien, sondern führt auch Kommandos aus, interpretiert Fehlermeldungen und schreibt Tests. Für ein Team bedeutet das: Man kann dem Agenten eine Aufgabe geben – „Refactore diesen Service, schreib Tests, behebe den Linting-Fehler in Zeile 47″ – und erhält eine strukturierte Änderungshistorie, die der nächste Entwickler im Team nachvollziehen kann. Kein magisches Schwert, aber ein echtes Werkzeug.

Nerd-Alarm: Cursor unterstützt Multi-Repo-Szenarien, was gerade für Microservice-Architekturen relevant ist. Wer mehrere kleine Services parallel pflegt, kann den Agenten über Projektgrenzen hinweg einsetzen – allerdings braucht das sorgfältige Konfiguration und eine klare Absprache im Team, welcher Context-Scope gilt. Sonst wird der Agent unvorhersehbar. Ähnliche Ansätze verfolgen auch andere KI-Editoren: Windsurfs Agent Mode mit Multi-File-Editing zeigt, wie eng der Wettbewerb in diesem Segment inzwischen ist und wie unterschiedlich die jeweiligen Designentscheidungen ausfallen.

Der Cursor Composer mit projektweitem Diff – das Herzstück für kollaborative Agenten-Workflows (Symbolbild)

Cursor gegen VS Code mit GitHub Copilot: Der direkte Vergleich

Der Vergleich drängt sich auf. VS Code plus GitHub Copilot ist der etablierte Stack, den die meisten Teams kennen. Copilot liefert solide Autocomplete-Vorschläge und kann inzwischen auch einfache Refactorings übernehmen. Aber der konzeptionelle Unterschied zu Cursor ist real: Copilot ist ein Assistent, der auf Anfrage hilft. Cursor ist ein Editor, der von Haus aus als Agenten-Umgebung gebaut wurde.

Das spürt man bei projektweiten Aufgaben. Copilot schlägt die nächste Zeile vor. Cursor schlägt den nächsten Commit vor. Für Einzelpersonen ist der Unterschied Geschmackssache. Für Teams, die komplexe Codebasen pflegen, ist es ein echter Produktivitätsunterschied – zumindest nach aktuellem Stand der Nutzererfahrungen.

Was VS Code echter Vorteil bleibt: Live Share ist ausgereift. Echtzeit-Kollaboration, gemeinsamer Cursor, Voice-Option – das existiert und funktioniert. Cursor hat hier noch Aufholbedarf, und die Community-Diskussionen zeigen, dass dieser Bedarf klar erkannt ist. Wer heute für sein Team zwischen beiden Welten wählen muss, sollte realistisch abwägen: Brauche ich echte Live-Kollaboration oder primär starke KI-Agenten-Features?

Asynchrone Kollaboration als unterschätzter Vorteil

Was in vielen Vergleichen zu kurz kommt: Nicht jedes Team braucht echte Echtzeit-Kollaboration. Gerade in verteilten Teams, die über mehrere Zeitzonen hinweg arbeiten, ist asynchrone Zusammenarbeit oft nicht Mangel, sondern Methode. Und hier spielt Cursor seine Stärken besonders klar aus.

Der Workflow sieht in der Praxis häufig so aus: Entwickler A definiert am Morgen eine Aufgabe für den Agenten, gibt klare Anweisungen im Composer, lässt ihn über mehrere Dateien arbeiten und öffnet anschließend einen Pull Request mit dem vollständigen Diff. Entwickler B nimmt sich am Nachmittag die Zeit, diesen PR zu reviewen – nicht als Rohcode, sondern als strukturierte Änderungshistorie mit nachvollziehbarem Kontext. Das reduziert Rückfragen, weil der Agent die Begründungen für seine Entscheidungen oft inline dokumentiert.

Dieser Ansatz hat einen weiteren Vorteil, der selten erwähnt wird: Er zwingt Teams dazu, ihre Aufgaben klarer zu formulieren. Wer dem Agenten eine vage Anweisung gibt, bekommt ein vages Ergebnis. Wer präzise beschreibt, was geändert werden soll und warum, erhält einen Diff, den auch ein menschlicher Kollege ohne Rückfragen reviewen kann. Das ist eine Nebenwirkung, die die interne Kommunikationsqualität hebt – unabhängig davon, wie gut Cursor als Tool ist.

Cursor Rules: Gemeinsame KI-Konventionen für das Team

Ein Feature, das im Kontext von Team-Workflows oft übersehen wird, sind die sogenannten Cursor Rules. Dabei handelt es sich um projektspezifische Konfigurationsdateien, in denen Teams festlegen können, wie der Agent sich verhalten soll: welche Codierungskonventionen er einhalten muss, welche Bibliotheken er bevorzugen soll, welche Muster er vermeiden soll und wie Tests strukturiert werden.

Diese Rules liegen im Repository selbst und werden damit automatisch mit dem gesamten Team geteilt. Das hat eine weitreichende Konsequenz: Jedes Teammitglied, das Cursor öffnet, arbeitet mit demselben KI-Verhalten. Der Agent weiß, dass in diesem Projekt TypeScript mit striktem Modus verwendet wird, dass Kommentare auf Englisch geschrieben werden und dass Unit-Tests nach einem bestimmten Schema aufgebaut sein sollen.

In der Praxis bedeutet das, dass Cursor Rules die fehlende Echtzeit-Synchronisierung zwischen Entwicklern teilweise kompensieren. Wo Live Share sicherstellt, dass alle denselben Bildschirm sehen, stellen Cursor Rules sicher, dass alle denselben KI-Kontext nutzen. Das ist nicht dasselbe – aber es ist ein sinnvoller Ersatz für viele alltägliche Szenarien im Teamalltag.

Konsistenz: Alle Entwickler erhalten vom Agenten Code, der denselben Stil und denselben Konventionen folgt.

Alle Entwickler erhalten vom Agenten Code, der denselben Stil und denselben Konventionen folgt. Onboarding: Neue Teammitglieder profitieren sofort von den dokumentierten Projektstandards, weil der Agent sie aktiv durchsetzt.

Neue Teammitglieder profitieren sofort von den dokumentierten Projektstandards, weil der Agent sie aktiv durchsetzt. Reduktion von Review-Aufwand: Wenn der Agent bereits weiß, was das Team erwartet, fallen viele Stilkorrekturen im PR-Review weg.

Wenn der Agent bereits weiß, was das Team erwartet, fallen viele Stilkorrekturen im PR-Review weg. Versionierbarkeit: Rules liegen in der Versionskontrolle und können wie jeder andere Code diskutiert, verändert und zurückgerollt werden.

Die Kehrseite: Rules müssen gepflegt werden. Veraltete oder widersprüchliche Anweisungen können den Agenten in unerwartete Richtungen lenken. Es empfiehlt sich, die Cursor Rules wie einen lebenden Styleguide zu behandeln – mit klarer Ownership im Team und regelmäßigen Reviews.

KI-Pair-Programming: Was Teams konkret lernen müssen

Meine persönliche Einschätzung nach einigen Monaten mit Cursor im Redaktions-Bastelprojekt: Das größte Problem ist nicht der Editor, sondern die fehlenden Team-Konventionen. Wenn unklar ist, welche Aufgaben der Agent autonom erledigen darf und welche einem menschlichen Review bedürfen, entsteht Chaos. Nicht weil Cursor schlecht ist, sondern weil KI-Pair-Programming neue Spielregeln braucht.

Konkret bedeutet das: Teams sollten festlegen, welche Branches der Agent beschreiben darf, wie groß ein einzelner Agenten-Commit maximal sein soll und wer die Diffs reviewed. Das klingt bürokratisch, ist aber das Gegenteil von Overhead – es ist die Voraussetzung dafür, dass KI-Pair-Programming im Alltag skaliert. Ein sinnvolles Framework dazu hat sich aus der GitHub-PR-Praxis entwickelt: Agenten-Änderungen als eigener Branch, Review durch mindestens eine menschliche Person, dann Merge.

Spoiler: Die Teams, die das gut hinbekommen, berichten von deutlichen Zeitgewinnen bei Routineaufgaben wie Boilerplate, Tests und Dokumentation. Die, die es nicht definieren, berichten von Verwirrung, weil unklar ist, was die KI gerade macht und warum.

Was fehlt – und wohin die Reise geht

Der Wunsch nach echtem Live-Pair-Programming ist berechtigt. Ein 1:1-Call direkt aus Cursor heraus, mit gemeinsamem Cursor-Zeiger, Inline-Kommentaren und Voice-Chat – das wäre ein echter Sprung. Die Community-Diskussion zeigt, dass das kein Randwunsch ist, sondern ein zentrales Bedürfnis professioneller Entwicklungsteams. Die Frage ist nur, wann Cursor diesen Schritt offiziell geht.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick auf Zed, den Open-Source-Editor aus San Francisco. Zed hat Live-Collaboration von Anfang an als Kernfeature gebaut und arbeitet an einer Integration mit KI-Agenten. Ob das besser funktioniert als Cursors Agenten-First-Ansatz mit nachträglicher Kollaborationsschicht? Im Ernst: Das wird die nächsten zwölf Monate zeigen.

Was heute schon klar ist: Die Richtung ist gesetzt. KI-Code-Editoren bewegen sich von Einzel-Assistenz zu Team-Workflow. Cursor ist auf diesem Weg schon ein gutes Stück gegangen – mit starken Agenten-Features, einem ausgereiften Diff-System und einem klaren Verständnis davon, wie asynchrone Team-Kollaboration über GitHub-Workflows funktionieren kann. Die Echtzeit-Schicht fehlt noch. Aber das Fundament steht.

Einen guten Überblick über die aktuell stärksten KI-Coding-Assistenten – von Cursor über Copilot bis zu weiteren Alternativen – gibt es bei jens.marketing mit den 14 besten KI-Coding-Tools.

Was bleibt – und was Sie jetzt tun können

Cursor ist kein fertiges Team-Kollaborationstool. Das wäre gelogen. Aber es ist die bisher überzeugendste Agenten-IDE für komplexe Projekte, und der Weg zum echten Workspace Sharing ist erkennbar – auch wenn das letzte Stück noch fehlt. Wer heute mit einem Team an einer größeren Codebase arbeitet, sollte Cursor trotzdem ernstnehmen: Agent Mode plus strukturierter PR-Workflow ist schon jetzt eine produktive Kombination.

Praktischer Einstieg: Richten Sie für Ihr Team eine Konvention ein, welche Aufgaben der Cursor-Agent autonom ausführen darf. Starten Sie mit einem separaten Feature-Branch für Agenten-Commits. Reviewen Sie die Diffs wie einen normalen PR. Legen Sie Cursor Rules im Repository an und behandeln Sie sie wie einen lebenden Styleguide. Und beobachten Sie, welche Routineaufgaben sich dabei am schnellsten aus dem menschlichen Arbeitstag herauslösen lassen.

Und dann stellt sich die eigentliche Frage: Wann ist ein KI-Agent so gut eingebettet ins Team-Workflow, dass wir aufhören, ihn als Werkzeug zu bezeichnen – und anfangen, ihn als Teammitglied zu behandeln?