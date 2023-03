Was ist WhatsApp Business? Ein Leitfaden zur Funktionsweise.

Zahlungen sind die nächste große Herausforderung in der digitalen Welt und WhatsApp ist mit an Bord. Dies ist eine hervorragende Nachricht für kleine Unternehmen, da Kunden in der Lage sein werden, über ihr WhatsApp Business-Konto Produkte zu entdecken und zu kaufen. Der Bezahldienst von WhatsApp ist derzeit in Brasilien, Indien und für einige Nutzer in den USA verfügbar, soll aber bald flächendeckend eingeführt werden.