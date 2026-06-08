Amazon kommuniziert CO2-Vergleichszahlen, Vinted rechnet Secondhand-Einsparungen in Kilotonnen vor, und eBay taucht im Nachhaltigkeitsdiskurs eher als Kulisse denn als Protagonist auf. Wer auf Marktplätzen verkauft, sollte genau verstehen, was hinter den Nachhaltigkeitslabels steckt – und warum das spätestens jetzt Ihre Marge und Ihre Wettbewerbsposition berührt.

Warum CO2-Transparenz im E-Commerce jetzt zum Thema wird

Nachhaltigkeitslabels im Onlinehandel sind kein Lifestyle-Accessoire mehr. Der politische Druck steigt: Die EU arbeitet an verbindlichen Anforderungen zur Emissionskennzeichnung für Produkte und Dienstleistungen, und Marktplätze positionieren sich erkennbar, bevor Regulierung sie zwingt. Für Marktplatz-Seller bedeutet das: CO2-Transparenz wird ein Rankingfaktor, ein Kaufargument und möglicherweise eine Compliance-Pflicht – alles gleichzeitig.

Das Problem dabei ist die fehlende Einheitlichkeit. Derzeit berechnet jede Plattform ihren Footprint nach eigener Methodik. Was Amazon als Emissionsvergleich kommuniziert, ist methodisch anders aufgehängt als das, was Vinted für seinen Re-Commerce-Marktplatz ausweist. Ohne gemeinsamen Standard können Käufer die Zahlen kaum vergleichen, und Seller wissen nicht, welche Datenbasis ihre Plattform eigentlich verwendet.

Ich finde diesen Zustand ehrlich gesagt bezeichnend: Die Branche hat jahrelang „klimaneutral“ auf Paketklebeband gedruckt, ohne die Berechnungsgrundlage transparent zu machen. Jetzt, wo Verbraucher und Gesetzgeber nachhaken, ist Präzision plötzlich gefragt. Wer früh mit verlässlichen Zahlen arbeitet, verschafft sich einen echten Wettbewerbsvorteil – wer greenwasht, riskiert Reputationsschäden, die deutlich teurer sind als das Label selbst.

Dabei ist das Thema kein neues Phänomen: Bereits die Debatte über nachhaltigen E-Commerce und das veränderte Kaufverhalten umweltbewusster Konsumenten hat gezeigt, dass Käufer Transparenz nicht nur wünschen, sondern zunehmend aktiv einfordern. Der Unterschied zu heute liegt im Ausmaß: Was früher ein Nischenthema für besonders engagierte Verbraucher war, ist mittlerweile ein handfester Wettbewerbsfaktor für jeden Seller.

Amazons Zahlen: Solide Basis, aber aus 2021

Amazon stützt seine Nachhaltigkeitskommunikation auf eine Analyse von Oliver Wyman aus dem Jahr 2021. Das Ergebnis damals: Online-Non-Food-Handel schneidet pro verkauftem Artikel im Schnitt 1,5- bis 2,9-mal besser beim CO2-Ausstoß ab als stationärer Handel. Als Orientierungswerte nennt Amazon Deutschland in seiner Nachhaltigkeitsdarstellung rund 2.000 g CO2 für einen stationären Kauf gegenüber etwa 800 g CO2 für eine Online-Lieferung.

Die Treiber hinter dem Unterschied sind plausibel: Gebäudeenergie schlägt für stationären Handel mit rund 1.200 g CO2-Äquivalenten zu Buche, für E-Commerce mit etwa 160 g. Bei der letzten Meile rechnet die Analyse mit 600 g CO2-Äquivalenten für die durchschnittliche Fahrt zum Geschäft und rund 200 g für die Paketlieferung. Bei Modeprodukten ist der Unterschied am deutlichsten: Stationärer Kauf erzeugt im Schnitt das 2,9-fache an CO2 gegenüber dem Onlinekauf – und das mit Retouren eingerechnet.

Das Problem dabei: Die Studie ist mehr als vier Jahre alt. Logistikprozesse, Fahrzeugflotten und Energiemixe haben sich seitdem verändert. Amazon nutzt diese Zahlen kommunikativ, ohne regelmäßig aktualisierte Werte zu veröffentlichen. Für Seller, die ihre eigene Nachhaltigkeitskommunikation auf Plattformdaten aufbauen wollen, ist das eine dünne Grundlage. Außerdem gilt: Ein zu Fuß erreichbarer Laden kann nach denselben Modellen eine ähnliche Klimabilanz wie eine Paketlieferung haben. „Online ist immer grüner“ stimmt schlicht nicht pauschal.

Vinted und der Re-Commerce-Vorteil: Hier stimmen die Zahlen

Vinted ist in der Nachhaltigkeitsdebatte der Marktplatz mit der schärfsten Datenbasis. Laut einer Studie, die 2021 und 2022 durchgeführt wurde, spart der Kauf eines Secondhand-Kleidungsstücks gegenüber Neuware im Schnitt 1,8 kg CO2-Äquivalente ein. Für den Gesamtmarktplatz summieren sich die vermiedenen Nettoemissionen für 2021 auf 453 Kilotonnen CO2-Äquivalente – wie das E-Commerce Magazin zum Secondhand-Klimavorteil aufschlüsselt.

Der entscheidende Mechanismus dahinter ist nicht Logistikeffizienz, sondern verlängerte Produktnutzung. Ein Kleidungsstück, das ein zweites oder drittes Leben bekommt, ersetzt die Produktion eines neuen Artikels. Die größten CO2-Emissionen in der Modekette entstehen bei Rohmaterial und Fertigung – wer diesen Schritt überspringt, erzielt den größten Hebel. Vinted hat das früh in seiner Kommunikationsstrategie verankert und kann damit glaubwürdige Nachhaltigkeitslabels aufbauen, weil die Datenbasis stimmt.

Wichtig ist die Einschränkung: Secondhand bedeutet nicht emissionsfrei. Auch gebrauchte Waren müssen verpackt, transportiert und versendet werden. Der Klimavorteil entsteht netto – durch das, was nicht produziert wird. Wer Vinted-Artikel mit dem Label „klimaneutral“ bewirbt, liegt damit genauso falsch wie bei Neuware. Das Narrativ sollte „deutlich emissionsärmer als Neukauf“ lauten, nicht „gratis für die Atmosphäre“.

Auf Secondhand-Plattformen wie Vinted beruht der Klimavorteil auf verlängerter Produktnutzung – nicht auf emissionsfreiem Versand. (Symbolbild)

eBay: Im Ökosystem präsent, aber ohne belegten Label-Rollout

Klartext: Für eBay gibt es derzeit keine belastbaren Primärquellen, die einen aktuellen, klar strukturierten CO2-Label-Rollout oder eine vergleichbare Nachhaltigkeitsoffensive dokumentieren. eBay taucht in der Diskussion über nachhaltige Marktplätze regelmäßig auf, positioniert sich als Plattform für Gebrauchtware und Re-Commerce – aber die konkreten Emissionszahlen pro Bestellung oder Artikel, die Amazon und Vinted vorweisen, fehlen in den verfügbaren Quellen.

Das ist kein Qualitätsurteil über eBay als Unternehmen, sondern ein Hinweis auf das Kommunikationsdefizit. Für Seller auf eBay heißt das konkret: Wer grüne Versandoptionen oder Nachhaltigkeitszertifizierungen in seinen Listings hervorheben möchte, kann das tun – aber er bekommt von der Plattform derzeit weniger systematische Rückendeckung als auf Amazon oder Vinted. Das kann sich ändern, sobald der EU-Regulierungsdruck auf Marktplätze zunimmt.

Dabei verfügt eBay strukturell über einen Hebel, den viele Beobachter unterschätzen: Der Anteil an Gebrauchtwaren, Refurbished-Elektronik und privaten Wiederverkäufen ist auf eBay traditionell hoch. Wenn die Plattform dieses Re-Commerce-Potenzial ähnlich konsequent in Emissionsdaten übersetzt wie Vinted es für den Modebereich getan hat, könnte eBay in einer künftigen Kommunikationsoffensive durchaus aufschließen. Solange diese Daten fehlen, bleibt der Nachhaltigkeitsvorteil von Gebrauchtwaren auf eBay eine implizite Annahme – kein belegtes Argument.

Was steckt hinter den CO2-Zahlen? Die Methodik-Frage

Die Aussagekraft eines CO2-Labels hängt vollständig davon ab, was in die Berechnung einfließt. Systemgrenzen sind das entscheidende Stichwort. Wird nur der Transport der letzten Meile berechnet? Oder auch Lagerenergie, Verpackung, Retouren und die Produktionsemissionen? Die bevh-Initiative OeNO hat für 2021 eine typische Standard-Paketlieferung mit durchschnittlich 1.421 g CO2-Äquivalenten beziffert und dabei verschiedene Prozessketten berücksichtigt – die bevh-Analyse zeigt den kompletten CO2-Fußabdruck einer Online-Bestellung.

Das Problem dabei ist die fehlende Standardisierung über Plattformen hinweg. Ein Label auf Amazon kann den Versandfootprint abbilden, während ein Label auf einer anderen Plattform Produktion und Transport kombiniert. Käufer können das kaum unterscheiden, Seller erst recht nicht. Wer als Händler Nachhaltigkeitszertifizierungen für seine Produkte erwirbt, muss deshalb genau prüfen, ob die Zertifizierungsmethodik zur Berechnung der Plattform passt – sonst entstehen Widersprüche, die im Zweifel als Greenwashing ausgelegt werden.

Lieferbündelung ist in diesem Kontext ein unterschätzter Hebel. Die Oliver-Wyman-Analyse macht deutlich, dass die CO2-Effizienz des E-Commerce maßgeblich davon abhängt, wie viele Pakete eine Zustellfahrt bündelt. Einzellieferungen mit schlecht ausgelasteten Fahrzeugen verschlechtern die Bilanz erheblich. Same-Day-Delivery ist ökologisch in der Regel schlechter als Standardlieferung, weil die Bündelungseffizienz fehlt.

Greenwashing-Risiken und regulatorische Einordnung

Ein Aspekt, der in der Seller-Praxis häufig unterschätzt wird, ist das konkrete rechtliche Risiko unsubstantiierter Nachhaltigkeitsaussagen. Die EU-Kommission hat mit der Richtlinie über umweltbezogene Angaben – landläufig als Green Claims Directive bekannt – einen Rahmen auf den Weg gebracht, der pauschalisierende Umweltaussagen ohne Nachweis künftig deutlich angreifbarer macht. Das betrifft nicht nur Plattformbetreiber, sondern jeden Seller, der in seinen Produktbeschreibungen oder Shop-Texten klimabezogene Versprechen formuliert.

Konkret heißt das: Aussagen wie „dieses Produkt ist klimaneutral“ oder „umweltfreundlich versendet“ müssen durch nachvollziehbare Methodik und im besten Fall durch externe Verifikation gedeckt sein. Wer sich lediglich auf kompensierte Emissionen beruft, ohne den Berechnungsweg offenzulegen, bewegt sich auf dünnem Eis. Für Marktplatz-Seller empfiehlt sich daher ein dreistufiger Ansatz: erstens Emissionen im eigenen Verantwortungsbereich messen, zweitens Reduktionsmaßnahmen dokumentieren, drittens verbleibende Emissionen nur dann als ausgeglichen bezeichnen, wenn anerkannte Kompensationsstandards zugrunde liegen.

Auf Plattformebene bedeutet das, dass Seller genau hinschauen sollten, welche Nachhaltigkeitsattribute eine Plattform für Listings anbietet und welche Haftung damit verbunden ist. Wenn Amazon bestimmte Produktattribute wie recycelbare Verpackung oder emissionsarme Lieferoption als Filterkriterium führt, liegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben beim Seller – nicht bei der Plattform.

Praktische Szenarien: Was Seller auf den drei Plattformen erleben

Ein hypothetisches, aber realistisches Szenario verdeutlicht die Unterschiede: Ein Seller, der refurbished Elektronik auf allen drei Plattformen anbietet, steht vor sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Auf Vinted fehlt ihm die Kategorie – die Plattform ist auf Mode fokussiert. Auf eBay kann er den Refurbished-Status seiner Geräte zwar ausweisen, bekommt aber keine plattformseitige CO2-Kennzeichnung, die diesen Vorteil quantifiziert. Auf Amazon hingegen kann er für zertifizierte Renewed-Produkte auf bestehende Kategorieattribute zurückgreifen, die Nachhaltigkeitsaspekte abbilden – zumindest teilweise.

Ein zweites Szenario: Ein Modehändler, der neue Ware auf Amazon und gleichzeitig Retouren über Vinted weiterverkauft. Für die Amazon-Seite trägt er die Oliver-Wyman-basierten Effizienzwerte im Rücken – solange er keine pauschalen klimabezogenen Claims macht. Für die Vinted-Seite kann er auf die belegte Einsparung von durchschnittlich 1,8 kg CO2-Äquivalenten pro Artikel verweisen, sofern es sich tatsächlich um Secondhand-Ware handelt. Der Seller, der beide Kanäle sauber kommuniziert und methodisch sauber trennt, hat eine glaubwürdigere Gesamtpositionierung als jemand, der auf beiden Plattformen pauschal „klimafreundlich“ schreibt.

Was Seller jetzt konkret tun sollten

Die Nachhaltigkeitslabels der Plattformen entwickeln sich – unabhängig davon, ob ein verbindlicher EU-Standard bereits in Kraft ist. Für Marktplatz-Seller ergeben sich daraus operative Konsequenzen, die Sie nicht auf die lange Bank schieben sollten.

Erstens: Produktdaten für Nachhaltigkeitszertifizierungen aufbereiten. Wer Artikel auf Amazon listing-seitig mit Öko-Attributen versehen möchte, braucht belastbare Grundlagen – Herstelleraussagen ohne Methodik reichen nicht mehr. Wer auf TCO Certified, EU Ecolabel oder ähnliche Nachhaltigkeitszertifizierungen verweist, hat eine deutlich stärkere Position als Anbieter ohne Nachweise. Authentische Produktbewertungen von Käufern, die explizit auf Nachhaltigkeit eingehen, stärken die Glaubwürdigkeit zusätzlich.

Zweitens: Versandoptimierung als Nachhaltigkeitshebel nutzen. Weniger Sendungen durch bessere Konsolidierung, Abstandslager näher am Kunden, langsamere aber emissionsärmere Lieferoptionen – das sind Stellschrauben, die gleichzeitig Kosten senken und die CO2-Bilanz verbessern. Manche Plattformen werden diese Merkmale künftig im Ranking berücksichtigen. Früh umgestellt bedeutet Vorteil.

Drittens: Vorsicht mit pauschalen „klimaneutral“-Claims in Listings und Shop-Marketing. Die Regulierungspraxis schärft sich in der EU. Claims ohne Methodik und externe Verifizierung sind angreifbar – sowohl durch Wettbewerber als auch durch Verbraucherschutzbehörden. Konkrete, belegbare Aussagen wie „produziert mit 40 % erneuerbarer Energie“ oder „Versand über DHL GoGreen Plus“ sind belastbarer als allgemeine Umweltversprechen.

Wer führt die Offensive wirklich – und was folgt daraus?

Nach dem Quellenbild ist die Antwort differenziert. Amazon führt bei der CO2-Transparenz im klassischen Online-Handel, hat aber hauptsächlich eine Studie von 2021 im Einsatz. Vinted führt beim nachweislich nachhaltigen Re-Commerce – mit den schärfsten Zahlen zum vermiedenen CO2 durch verlängerte Produktnutzung. eBay ist Marktplatz für Gebrauchtware, kommuniziert aber keine vergleichbar präzisen Emissionsdaten.

Meine Einschätzung dazu: Die eigentliche Nachhaltigkeits-Offensive findet nicht auf den Produktseiten statt, sondern in der Lobbypolitik gegenüber der EU-Kommission. Plattformen, die jetzt eigene Methoden etablieren, setzen de facto Industriestandards – und haben damit Einfluss darauf, welche Berechnungslogik am Ende verbindlich wird. Das ist ein strategisches Spiel, bei dem Seller eher Zuschauer als Mitgestalter sind.

Was bleibt: Nachhaltigkeitslabels im E-Commerce werden präziser werden müssen, weil der Gesetzgeber und ein wachsender Teil der Kundschaft prüfbare Zahlen verlangen – keine Marketinglyrik. Die Frage für Seller lautet deshalb nicht, ob sie sich mit grünem E-Commerce beschäftigen wollen, sondern wie schnell sie dafür die richtigen Datenpunkte, Zertifizierungen und Versandstrukturen aufgebaut haben. Warten kostet Conversion – und in diesem Feld auch Glaubwürdigkeit.