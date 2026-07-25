Netflix und Disney Plus haben ihre Tarife überarbeitet. Was das für die monatliche Streaming-Rechnung deutscher Haushalte bedeutet.

Freitagabend, Balkon, Handy in der Hand – und dann die Push-Nachricht von Netflix: neue Preise, neue Tarife, ab sofort gültig. Kein Einzelfall. Auch Disney+ hat in den vergangenen Tagen seine Abo-Struktur in Deutschland überarbeitet, wie aktuelle Übersichten von Handelsblatt, WirtschaftsWoche und Vodafone zeigen. Wer zwei oder drei Streaming-Abos gleichzeitig hat, merkt das im Juli ziemlich direkt auf dem Kontoauszug.

Streaming war mal das günstige Versprechen gegen das teure Kabel-TV-Abo. Diese Erzählung bröckelt seit Jahren, aber gerade jetzt, im Sommer, wird der Wandel sichtbar wie selten. Netflix und Disney+ ziehen an der Preisschraube, kombinieren das mit Werbung, mit Aufpreisen fürs Teilen von Zugängen – und verändern damit spürbar, was ein Haushalt für Streaming ausgibt.

Netflix in Deutschland: vier Stufen, klare Kante nach oben

Netflix hat sein Tarifsystem in Deutschland inzwischen fest auf vier Ebenen sortiert. Ganz unten steht der Werbe-Tarif für 4,99 Euro im Monat, darüber folgt Standard ohne Werbung für 13,99 Euro. Wer 4K und mehr parallele Streams will, zahlt bei Premium 19,99 Euro. Das aktuelle Preisgefüge von Netflix zeigt außerdem ein Basis-Abo für 9,99 Euro – das aber nur noch Bestandskunden behalten dürfen. Neukunden können es nicht mehr abschließen.

Das ist der eigentliche Bruch: Wer heute neu bei Netflix einsteigt, hat nur noch die Wahl zwischen Werbung, Standard oder Premium. Die günstige werbefreie Mittelstufe ist für Neukunden faktisch gestrichen. Wer werbefrei schauen will, zahlt automatisch deutlich mehr als früher.

Für viele Haushalte bedeutet das eine einfache Entscheidung mit unangenehmem Beigeschmack: Werbung akzeptieren oder draufzahlen. Okay, Werbung bei Netflix hält sich noch in Grenzen, aber der Unterschied zwischen 4,99 Euro und 13,99 Euro ist eben kein Kleingeld mehr.

Wer die Entwicklung der vergangenen Jahre verfolgt hat, erkennt ein Muster: Erst wird ein neuer, günstiger Werbe-Tarif eingeführt, um Kündigungen abzufedern. Dann verschwinden nach und nach die günstigeren werbefreien Optionen für Neukunden, während Bestandskunden sie noch eine Zeit lang behalten dürfen. Am Ende bleibt eine Struktur, die auf den ersten Blick mehr Auswahl bietet, in der Praxis aber vor allem eines bewirkt: Wer werbefrei schauen möchte, zahlt heute strukturell mehr als noch vor wenigen Jahren. Diese Salami-Taktik ist kein Zufall, sondern ein bewährtes Muster, das man auch von anderen Abo-Diensten kennt.

Disney+ wird zum Dreistufen-Modell mit spürbarem Aufschlag

Disney+ war lange der Streaming-Dienst mit dem einfachsten Modell: ein Abo, ein Preis. Damit ist inzwischen Schluss. Aktuell gibt es auch hier drei Stufen: Standard mit Werbung für 6,99 Euro, werbefreies Standard für 10,99 Euro im Monat oder 109,90 Euro im Jahr, und Premium mit 4K für 15,99 Euro im Monat beziehungsweise 159,90 Euro im Jahr. Diese Zahlen bestätigt Vodafone in seiner aktuellen Preisübersicht zu Disney+.

Wer noch die alten Preise von 8,99 Euro oder 11,99 Euro im Kopf hat: Das war die erste Stufe der Umstellung, nicht der heutige Stand. Wer aktuell einen Vergleich anstellt, sollte mit den höheren Werten rechnen. Ein Punkt fällt zusätzlich auf: Disney+ bietet derzeit keinen kostenlosen Probemonat mehr an. Wer testen will, zahlt vom ersten Tag an.

Damit hat Disney+ preislich fast mit Netflix gleichgezogen, in der Premium-Stufe liegt es sogar knapper unter Netflix Premium. Das ist bemerkenswert, weil Disney+ lange als der günstigere Einstieg galt – mit weniger Serien und Filmen im Katalog, aber eben auch weniger Kosten. Diese Logik funktioniert 2026 nicht mehr so klar.

Account-Sharing wird zur Nebenkostenabrechnung

Der zweite große Hebel neben den reinen Tarifpreisen ist das Teilen von Zugängen. Netflix verlangt für zusätzliche Mitgliedsplätze außerhalb des eigenen Haushalts 4,99 Euro pro Platz und Monat. Disney+ zieht laut Vodafone ähnlich nach: Beim Werbe-Tarif kostet ein zusätzlicher Nutzer 5,99 Euro extra, bei Standard und Premium sind es jeweils 6,99 Euro zusätzlich pro Monat.

Was früher informell zwischen Wohnungen und WGs lief, hat jetzt einen festen Preis. Moment mal, das klingt erst mal nach einer Kleinigkeit – ist es aber nicht, wenn man es hochrechnet. Eine Familie, die zwei Haushalte mit einem Premium-Abo versorgt, zahlt plötzlich nicht mehr nur den Grundpreis, sondern noch mal fast die Hälfte extra pro Monat.

Für die Anbieter ist das eine logische Konsequenz. Passwort-Sharing hat jahrelang Umsatz gekostet, den Netflix und Disney+ jetzt gezielt zurückholen wollen. Für Nutzer bedeutet es: Wer bislang Zugänge informell verteilt hat, sollte neu durchrechnen, ob sich ein eigenes Abo, ein geteiltes Konto mit Aufpreis oder ein günstigerer Tarif eher lohnt.

Rechenbeispiel: Was ein Streaming-Haushalt heute zahlt

Um die abstrakten Prozentzahlen greifbarer zu machen, hilft ein einfaches, hypothetisches Beispiel auf Basis der oben genannten offiziellen Preise. Angenommen, ein Zweipersonenhaushalt bucht bei Netflix den Standard-Tarif ohne Werbung für 13,99 Euro und bei Disney+ ebenfalls die werbefreie Stufe für 10,99 Euro. Schon diese beiden Abos zusammen kommen auf knapp 25 Euro im Monat – ganz ohne Premium-Funktionen wie 4K oder zusätzliche Streams.

Kommt noch ein dritter Dienst wie Amazon Prime Video hinzu, wie es in vielen Haushalten ohnehin der Fall ist, weil das Abo meist wegen des Versands gebucht wird, wächst die monatliche Fixkostenliste weiter. Wird zusätzlich ein Zugang mit einer Person außerhalb des Haushalts geteilt, kommen je nach Anbieter noch einmal 4,99 bis 6,99 Euro pro Monat hinzu. Am Ende steht eine Summe, die sich nicht mehr großzügig als „ein paar Euro für Unterhaltung“ abtun lässt, sondern ein ernstzunehmender monatlicher Posten im Haushaltsbudget ist.

Wichtig dabei: Diese Beispielrechnung soll keine exakte Prognose für jeden Haushalt sein, sondern verdeutlichen, wie sich einzelne, auf den ersten Blick moderate Preiserhöhungen und Aufpreise in der Summe auswirken können, wenn mehrere Dienste parallel laufen.

Wenn mehrere Abos zusammenkommen: die Sommer-Rechnung

Kaum ein Haushalt hat heute nur einen Streaming-Dienst. Netflix, Disney+, dazu noch Amazon Prime Video für den Versand – schon ist man bei drei Anbietern. Laut einer Kostenaufstellung von RTL kommt eine Kombination aus Premium-Abos bei Netflix, Disney+ und Prime schnell auf einen mittleren zweistelligen Betrag im Monat. Mit den aktuell höheren Disney+-Preisen dürfte diese Summe heute noch etwas höher liegen als in älteren Berechnungen.

Wer wirklich alle großen Streaming-Dienste gleichzeitig bucht, landet laut derselben RTL-Kostenübersicht zu Streaming-Abos schnell bei einer Summe, die sich locker mit einem klassischen Kabel-Komplettpaket messen kann. Krass, wenn man bedenkt, dass Streaming ursprünglich als die billige Alternative dazu verkauft wurde.

Das erklärt auch, warum viele Haushalte inzwischen anders planen als noch vor ein paar Jahren. Statt dauerhaft mehrere Abos parallel laufen zu lassen, wird stärker rotiert: einen Monat Netflix für die neue Serie, dann kündigen, dann Disney+ für die nächste Staffel. Das ist zwar etwas Aufwand, spart aber am Ende real Geld.

Wer Zugänge teilt, zahlt bei Netflix und Disney Plus künftig einen festen Aufpreis. (Symbolbild)

Werbung wird zur neuen Normalität, nicht zur Ausnahme

Was bei beiden Anbietern auffällt: Die günstigste Stufe ist jeweils die Werbevariante. Bei Netflix ist das der Einstieg für 4,99 Euro, bei Disney+ für 6,99 Euro. Wer werbefrei schauen möchte, zahlt bei beiden Diensten das Zwei- bis Dreifache. Diese Preisarchitektur ist kein Zufall, sondern Strategie: Werbung soll nicht länger die Ausnahme für Sparfüchse sein, sondern die Basis, auf der das gesamte Geschäftsmodell aufbaut.

Ich finde das ehrlich gesagt konsequent, auch wenn es nicht jedem gefällt. Werbefinanzierte Stufen erlauben niedrige Einstiegspreise, ohne dass die Anbieter auf Umsatz verzichten müssen – die Werbeeinnahmen gleichen das aus. Für Nutzer heißt das aber auch: Wer bisher stur das teuerste Abo gebucht hat, sollte sich fragen, ob ein paar Werbeblöcke wirklich so schlimm sind, wenn dafür monatlich zweistellige Summen gespart werden.

Gleichzeitig zeigt sich ein zweiter Trend deutlich: Premium-Stufen mit 4K, mehr parallelen Geräten und Zusatzfunktionen werden gezielt für Vielseher positioniert – mit entsprechend höherem Preis. Wer einen großen 4K-Fernseher hat und regelmäßig zu mehreren gleichzeitig schaut, bekommt dafür ein passendes, aber eben auch teureres Angebot.

Die Gegenposition: Warum die Preiserhöhungen nicht aus dem Nichts kommen

Bei aller berechtigten Kritik an höheren Preisen und neuen Aufpreisen lohnt sich auch ein Blick auf die Perspektive der Anbieter. Netflix und Disney+ investieren seit Jahren erhebliche Summen in eigene Serien, Filme und Lizenzen, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Diese Investitionen müssen refinanziert werden – entweder über mehr Abonnenten, über höhere Preise pro Abonnent oder über Werbeeinnahmen. Da das Wachstum bei den Nutzerzahlen in vielen Märkten inzwischen an seine Grenzen stößt, bleibt vor allem der Weg über Preis und Werbung.

Auch das Argument gegen Account-Sharing ist aus Unternehmenssicht nachvollziehbar: Wenn ein Abo von mehreren Haushalten gleichzeitig genutzt wird, ohne dass dafür zusätzlich bezahlt wird, entgehen den Anbietern Einnahmen, die eigentlich für neue Inhalte eingeplant waren. Aus dieser Warte ist der Aufpreis fürs Teilen weniger eine reine Gängelung der Nutzer, sondern der Versuch, das Geschäftsmodell wieder stärker an der tatsächlichen Nutzung auszurichten.

Das ändert zwar nichts an der Tatsache, dass es für viele Haushalte schlicht teurer wird. Aber es erklärt, warum diese Entwicklung nicht als kurzfristige Gier-Aktion einzelner Konzerne zu verstehen ist, sondern als strukturelle Antwort auf ein Geschäftsmodell, das an seine bisherigen Grenzen gestoßen ist.

Was bedeutet das für die Konkurrenz?

Amazon Prime Video, DAZN, Joyn und WOW beobachten diese Entwicklung sehr genau. Wenn die beiden größten globalen Player ihre Preise anheben und Werbung zur Standardoption machen, entsteht für kleinere Anbieter mehr Spielraum, sich über den Preis oder über exklusive Inhalte zu positionieren. Gleichzeitig steigt der Druck, die eigene Tarifstruktur ähnlich zu differenzieren – Werbe-Tarif hier, Premium-Stufe dort.

Für Nutzer öffnet das ein Fenster: Wer ohnehin schon zwischen mehreren Diensten wechselt, hat jetzt noch mehr Gründe, genauer zu vergleichen. Ein Dienst mit stabilem Einheitspreis kann plötzlich attraktiver wirken als zwei Anbieter mit komplizierter Stufenlogik und Sharing-Aufpreisen.

Diese Verschiebung erinnert an Muster, die sich auch in anderen digitalen Branchen beobachten lassen, etwa wenn kleinere Anbieter im Wettbewerb mit großen Plattformen zunehmend unter Druck geraten – ein Trend, der sich ähnlich zeigt, wenn Onlineshops gegen Marktplätze verlieren. Auch beim Streaming könnte sich langfristig die Frage stellen, ob kleinere, spezialisierte Anbieter neben den großen Plattformen überhaupt noch ausreichend Raum finden, um wirtschaftlich zu bestehen.

Was Nutzer jetzt konkret tun können

Der erste sinnvolle Schritt ist simpel, wird aber oft übersprungen: einmal wirklich nachsehen, welcher Tarif aktuell gebucht ist und was er kostet. Viele zahlen seit Jahren für Premium, obwohl sie nie in 4K schauen oder nie mehrere Geräte gleichzeitig nutzen.

Zweitens lohnt sich ein ehrlicher Blick auf die Werbe-Tarife. Wer Netflix oder Disney+ eher nebenbei nutzt, für einzelne Serien oder Filme, verliert durch Werbeeinblendungen wenig, spart aber deutlich. Gerade bei Haushalten mit mehreren Streaming-Abos summiert sich das schnell auf einen zweistelligen Betrag im Monat.

Drittens: Account-Sharing bewusst durchrechnen. Wer regelmäßig einen Zugang mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilt, sollte prüfen, ob der offizielle Aufpreis günstiger ist als ein komplett eigenes Abo für die andere Seite – oder ob sich beide Parteien den Premium-Tarif plus Aufpreis besser aufteilen als jeder für sich ein eigenes Standard-Abo zu buchen.

Und viertens: Rotation als feste Strategie einplanen. Statt Netflix, Disney+ und Prime parallel dauerhaft laufen zu lassen, hilft ein einfacher Kalender-Rhythmus. Serie fertig, Abo kündigen, nächsten Monat den nächsten Dienst buchen. Das klingt nach Aufwand, ist aber in der Praxis meist nur ein paar Klicks in der App oder im Kundenkonto.

Ein fünfter, oft unterschätzter Schritt: regelmäßig erinnern lassen. Wer weiß, dass er dazu tendiert, ein Abo nach dem Serienmarathon einfach laufen zu lassen, kann sich einen Kalendereintrag oder eine Erinnerung setzen, kurz bevor die nächste Abbuchung fällig wird. So bleibt die Entscheidung bewusst und wird nicht einfach durch Trägheit getroffen. Wer zusätzlich einmal im Jahr alle laufenden Abos in einer Liste zusammenträgt – inklusive Streaming, Musik, Cloud-Speicher und anderen digitalen Diensten – bekommt oft eine unangenehme, aber sehr aufschlussreiche Übersicht über die tatsächliche monatliche Belastung.

Streaming ist in Deutschland kein Nischenthema mehr, sondern ein fester Budgetposten – und dieser Posten wächst gerade sichtbar. Netflix und Disney+ haben mit ihrer aktuellen Tarifstruktur klargemacht, wohin die Reise geht: mehr Stufen, mehr Werbung als Basis, mehr Kontrolle über Account-Sharing. Wer das ignoriert, zahlt am Ende drauf, ohne es richtig zu merken.

Die spannendere Frage für die nächsten Monate ist, ob Nutzer diesen Wandel einfach mitmachen oder aktiv gegensteuern – mit Werbe-Tarifen, mit Rotation, mit genauerem Hinschauen bei jeder einzelnen Rechnung. Wie handhaben Sie das in Ihrem Haushalt: durchziehen, wechseln oder einfach zahlen und weiterschauen?