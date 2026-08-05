HDR10+ Advanced startet bei Prime Video

HDR10+ Advanced heißt die neue Bildtechnik, die Samsung und Amazon am 4. August 2026 gemeinsam vorgestellt haben, und sie soll Prime Video laut Hersteller zum ersten Streamingdienst mit diesem Standard machen. Die Einführung beginnt im August 2026, und zwar zunächst auf unterstützten Titeln und auf Samsungs TV-Reihe des Jahrgangs 2026 – nicht auf jedem Fernseher und nicht auf jedem Prime-Video-Titel gleichzeitig. Zwei neue Funktionen stehen im Zentrum der Ankündigung: mehr kontrollierte Helligkeit dank umfangreicherer Metadaten und eine Bewegungssteuerung, die sich Szene für Szene anpassen soll. Das klingt nach handfestem Fortschritt bei einem Thema, das seit Jahren zwischen Marketingversprechen und tatsächlich sichtbarem Unterschied pendelt. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie viele Zutaten ein einzelnes Bilddetail heute braucht, bevor es überhaupt bei Ihnen im Wohnzimmer ankommt.

Bevor es an die einzelnen Funktionen geht, lohnt ein kurzer Blick auf das, was hinter dem Begriff Metadaten überhaupt steckt. Ein HDR-Signal besteht nicht nur aus Bildpunkten, sondern trägt zusätzliche Informationen mit sich, die einem Fernseher sagen, wie hell, wie kontrastreich oder wie bewegt eine Szene gemeint ist. Je feiner diese Zusatzinformationen aufgelöst sind, desto genauer kann ein Gerät theoretisch reagieren, statt pauschale Werte über einen gesamten Film zu legen. Genau an diesem Punkt setzt HDR10+ Advanced an: Die Weiterentwicklung liefert laut Samsung mehr und genauere Metadaten pro Szene, nicht nur pro Titel. Das ist technisch ein nachvollziehbarer Schritt, aber eben auch einer, dessen praktischer Nutzen erst am eigenen Bildschirm sichtbar wird.

Was Samsung mit HDR10+ Advanced konkret ankündigt

In die Ankündigung im Samsung Newsroom beschreibt der Hersteller HDR10+ Advanced als Weiterentwicklung des bekannten HDR10+-Standards, den Prime Video bereits 2017 übernommen hatte, wie The Korea Times in ihrer Einordnung anmerkt. Neu benannt sind zwei Funktionen: Enhanced Overall Brightness und Intelligent Motion Smoothing. Beide sollen laut Samsung dafür sorgen, dass Bildinhalte pro Szene passender dargestellt werden, statt über einen ganzen Film hinweg pauschal dieselben Werte anzuwenden. Wichtig ist die Einschränkung, die der Hersteller selbst mitliefert: Es handelt sich um Herstellerangaben zu einer Funktion, die zunächst auf ausgewählten Titeln und der TV-Reihe 2026 läuft. Eine Zusage, dass jedes bestehende Samsung-Gerät oder jeder aktuelle Prime-Video-Titel davon profitiert, ist damit ausdrücklich nicht verbunden. Weitere Produktkategorien sollen laut Berichterstattung erst später folgen, ohne dass ein konkreter Zeitpunkt genannt wird.

Die beiden Funktionen lassen sich außerdem klar voneinander abgrenzen, auch wenn sie unter demselben Namen vermarktet werden. Enhanced Overall Brightness betrifft ausschließlich die Helligkeits- und Kontrastdarstellung, also die Frage, wie hell ein Bild sein darf und wo es bewusst dunkel bleiben soll. Intelligent Motion Smoothing dagegen kümmert sich um die zeitliche Achse, also darum, wie Bewegung zwischen einzelnen Bildern verarbeitet wird. Beide Funktionen greifen auf szenenweise Metadaten zurück, arbeiten aber an unterschiedlichen Stellen der Bildverarbeitung und können unabhängig voneinander wirken. Wer also vor allem an Nachtaufnahmen interessiert ist, profitiert primär von der ersten Funktion; wer eher an Sportübertragungen denkt, an der zweiten. Diese Trennung ist in der Ankündigung selbst nicht überdeutlich herausgearbeitet, macht aber beim genauen Lesen der beschriebenen Wirkungsweisen durchaus Sinn.

Enhanced Overall Brightness: mehr Licht, ohne Details zu verlieren

Enhanced Overall Brightness setzt laut Samsung auf erweiterte statistische Metadaten, die pro Szene mitgeliefert werden, sowie auf KI-gestütztes Tone Mapping. Die Idee dahinter: Ein Fernseher soll nicht mehr nur wissen, wie hell ein Bild insgesamt maximal sein darf, sondern auch, welche Bildbereiche bewusst dunkel bleiben müssen, damit Schattendetails nicht einfach wegleuchten. Genau das war lange ein Schwachpunkt vieler HDR-Umsetzungen: Hohe Spitzenhelligkeit sah in Datenblättern beeindruckend aus, fraß in der Praxis aber Details in Nachtszenen, dunklen Innenräumen oder Weltraumaufnahmen, die eigentlich von feinen Kontrastunterschieden leben. Ob die neuen, feiner aufgelösten Metadaten das im Alltag tatsächlich lösen, lässt sich aus einer Herstellerankündigung allein nicht beurteilen. Dafür bräuchte es einen direkten Vergleich am echten Gerät mit echtem Inhalt, idealerweise Szene für Szene neben der bisherigen HDR10+-Version.

Bemerkenswert ist trotzdem, dass Samsung hier nicht einfach nur „heller“ verspricht, sondern die Kontrolle über Schwarzwerte als eigenständiges Argument einführt. Wer sich schon einmal über ausgewaschene Nachthimmel oder ersoffene Schatten in eigentlich gut bewerteten HDR-Filmen geärgert hat, weiß, warum ausgerechnet dieser Punkt zählt. Helligkeit allein war nie das Problem – die Frage war immer, ob ein Fernseher weiß, wo er sie einsetzen soll und wo besser nicht. Genau hier liegt auch der Unterschied zur klassischen HDR10+-Umsetzung: Mehr und feinere Metadaten bedeuten im Idealfall weniger pauschale Kompromisse, weil das Bild nicht mehr über einen ganzen Titel hinweg mit denselben Grenzwerten arbeitet, sondern innerhalb einer einzigen Szene nachjustieren kann.

Intelligent Motion Smoothing: Bewegung Szene für Szene

Die zweite Funktion, Intelligent Motion Smoothing, arbeitet laut Samsung ebenfalls mit Metadaten, die szenenweise mitgeliefert werden, um die Bewegungsverarbeitung dynamisch anzupassen. Der Bericht der Korea Times nennt dafür einen naheliegenden Anwendungsfall: schnelle Sport- und Actionszenen, in denen klassische, pauschale Bewegungsglättung gerne zu Artefakten, sichtbaren Rucklern oder dem gefürchteten Soap-Opera-Effekt führt, bei dem Filmmaterial plötzlich wie eine billige Fernsehproduktion wirkt. Statt einer starren Einstellung, die über den kompletten Titel hinweg gleich arbeitet, soll die Verarbeitung sich an das anpassen, was gerade auf dem Bildschirm passiert – ruhige Dialogszene im Wohnzimmer versus Tempo eines Fußballfinales im Stadion. Das ist zumindest die Logik, die Samsung hinter der Funktion beschreibt, und sie wirkt technisch nachvollziehbar, weil unterschiedliche Bewegungsmuster tatsächlich unterschiedliche Verarbeitungsstrategien verlangen.

Das ist im Grunde dieselbe Denkrichtung, die Sie schon aus zum Streamingmarkt und dem Unterschied zwischen Tarif- und Bildqualitätsentscheidungen handelnden Diskussionen kennen dürften: Ein teurer Tarif garantiert noch keine bessere Bildqualität, wenn die Technik dahinter nicht mitspielt. HDR10+ Advanced ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die eigentliche Arbeit oft erst nach dem Abo-Abschluss beginnt, nämlich bei der Frage, ob Dienst, Inhalt und Gerät überhaupt zueinander passen. Wichtig bleibt dabei die Abgrenzung zur ersten Funktion: Während Enhanced Overall Brightness vor allem bei ruhigen, kontrastreichen Szenen ansetzt, entfaltet Intelligent Motion Smoothing seinen möglichen Effekt gerade dort, wo viel Bewegung im Bild ist. Beide Funktionen adressieren also unterschiedliche Schwachstellen älterer HDR-Umsetzungen, auch wenn sie unter demselben Markennamen laufen.

Bewegungsscharfes Streaming auf einem kompatiblen Fernseher (Symbolbild)

Warum der Filmmaker Mode dazwischenfunkt

Ein Detail aus der Ankündigung dürfte vor allem Puristinnen und Puristen aufhorchen lassen: Laut Samsung ist HDR10+ Advanced nicht aktiv, wenn der Filmmaker Mode eingeschaltet ist. Dieser Modus wurde ursprünglich eingeführt, um genau solche nachträglichen Bildbearbeitungen wie Bewegungsglättung oder zusätzliche Schärfung zu deaktivieren, damit Filme möglichst nah an der ursprünglichen kinematografischen Absicht der Regie ankommen. Genau diese Deaktivierung kollidiert nun mit einer Funktion, die aktiv in Helligkeit und Bewegungsdarstellung eingreift, auch wenn sie das szenenbasiert und angeblich behutsamer tut als ältere Bewegungsglättungs-Algorithmen. Wer also bislang aus Prinzip den Filmmaker Mode nutzt, wird HDR10+ Advanced schlicht nicht zu Gesicht bekommen – ein technisch nachvollziehbarer, für Enthusiasten aber nicht ganz reibungsloser Zielkonflikt zwischen zwei Philosophien der Bildwiedergabe.

Für die praktische Nutzung bedeutet das: Wer die neuen Funktionen tatsächlich sehen möchte, muss aktiv darauf achten, welcher Bildmodus gerade läuft. Ein Fernseher, der werksseitig oder nach einem Update automatisch in den Filmmaker Mode wechselt, zeigt HDR10+ Advanced schlicht nicht an, ohne dass dafür ein Fehler oder ein technisches Problem vorliegt. Diese Art von Zielkonflikt ist kein Novum in der HDR-Welt, macht die Sache für Nutzerinnen und Nutzer aber nicht einfacher: Zwei sinnvolle Bildphilosophien schließen sich hier gegenseitig aus, und welche davon die bessere Wahl ist, hängt letztlich vom persönlichen Geschmack und vom jeweiligen Inhalt ab.

Das zeigt auch, wie viele Weichen unterwegs gestellt werden, bevor ein einzelnes Bild auf Ihrem Fernseher landet. Ähnlich wie bei zur HDR-Unterstützung als Kette aus Dienst, Gerät und Wiedergabeweg beschriebenen Zusammenhängen entscheidet nicht ein einzelnes Bauteil über das Ergebnis, sondern das Zusammenspiel aus Streamingdienst, Fernseher, aktivierten Bildeinstellungen und – in diesem konkreten Fall – der Frage, welcher Bildmodus gerade aktiv ist. Zwei technisch überzeugende Funktionen nützen wenig, wenn sie im Alltag von einer anderen, ebenfalls sinnvollen Einstellung ausgehebelt werden.

Was die Ankündigung offenlässt

So konkret die beiden neuen Funktionen beschrieben sind, so vorsichtig sollten Sie mit den Erwartungen an ihre Reichweite bleiben. Samsung nennt weder eine Liste unterstützter Prime-Video-Titel noch verspricht der Hersteller, dass ältere Samsung-Fernseher die Funktion per Softwareupdate nachträglich erhalten. Die Ankündigung spricht ausdrücklich von der TV-Reihe des Jahrgangs 2026 als erstem Schritt; weitere Produktkategorien sollen laut Berichterstattung später folgen, ein verbindlicher zeitlicher Rahmen dafür fehlt bislang komplett. Für Deutschland liefert keine der beiden Quellen eine belastbare Verfügbarkeitszusage, weder zum genauen Startzeitpunkt noch zum betroffenen Gerätepark oder zur Inhaltsauswahl.

Wer sich also schon fragt, ob der eigene Fernseher oder die eigene Lieblingsserie von HDR10+ Advanced profitiert, bekommt aus der aktuellen Ankündigung keine verlässliche Antwort. Das betrifft auch die Frage, wie robust die neuen Metadaten in der Praxis tatsächlich funktionieren, wenn die Streaming-Bandbreite schwankt oder das Heimnetzwerk gerade mit mehreren anderen Geräten gleichzeitig beschäftigt ist. Ähnliche Fragen kennen Sie vermutlich schon aus über die Qualität des Bildwegs bei Streaming-Angeboten geführten Debatten: Die beworbene Technik ist die eine Seite, die tatsächliche Umsetzung bei der jeweiligen Nutzerin oder dem jeweiligen Nutzer die andere, oft entscheidendere.

Was das für Ihren Fernsehabend bedeutet

Ob Enhanced Overall Brightness dunkle Szenen wirklich detailreicher macht und ob Intelligent Motion Smoothing Sportübertragungen tatsächlich butterweich und ohne störende Artefakte zeigt, lässt sich vor einem direkten Vergleich am eigenen Gerät nicht seriös behaupten. Herstellerangaben sind ein guter Ausgangspunkt für Erwartungen, aber kein Ersatz für den eigenen Blick auf den Bildschirm im eigenen Wohnzimmer, unter eigenen Lichtverhältnissen und mit eigenen Lieblingsinhalten.

Wer aktuell über einen Fernseherkauf nachdenkt und HDR10+ Advanced als Argument in Betracht zieht, sollte sich ein paar praktische Fragen stellen, bevor die Kaufentscheidung fällt. Läuft das eigene Prime-Video-Abo überhaupt über ein Gerät, das zur genannten TV-Reihe 2026 zählt, oder wird über einen externen Zuspieler gestreamt? Welcher Bildmodus ist standardmäßig aktiv, und lässt sich zwischen Filmmaker Mode und einem HDR10+-Advanced-kompatiblen Modus unkompliziert wechseln? Und wie viele der tatsächlich genutzten Prime-Video-Inhalte werden überhaupt mit den entsprechenden erweiterten Metadaten ausgeliefert, statt nur mit klassischem HDR10+ oder herkömmlichem HDR10? Auf keine dieser Fragen liefert die Ankündigung selbst eine Antwort, und genau deshalb lohnt sich ein zweiter, kritischer Blick, bevor eine neue Bildtechnik zum ausschlaggebenden Kaufargument wird.

Bis unabhängige Tests mit konkreten Titeln und konkreten Geräten vorliegen, bleibt HDR10+ Advanced eine vielversprechende Ankündigung mit klar benannten technischen Ideen – und mit ebenso klar benannten Lücken, was Verfügbarkeit, Gerätekompatibilität und tatsächliche Praxistauglichkeit angeht. Wer im Herbst einen neuen Fernseher plant, tut jedenfalls gut daran, bei diesem Stichwort noch einmal genauer hinzuschauen, statt sich allein auf die Ankündigung zu verlassen.