Sie überlegen, den IT-Dienstleister zu wechseln, sind sich aber noch unsicher?

Der Gedanke an einen Wechsel entsteht in vielen Unternehmen nicht von heute auf morgen. Oft entwickelt sich über mehrere Monate das Gefühl, dass etwas nicht mehr richtig rundläuft.

Gleichzeitig ist ein Wechsel kein kleiner Schritt. Ihre IT-Systeme sind eng mit den täglichen Abläufen in Ihrem Unternehmen verbunden. Ein neuer Dienstleister muss sich zunächst einen umfassenden Überblick verschaffen und Ihre Strukturen kennenlernen.

IT-Dienstleister wechseln oder der Zusammenarbeit noch eine Chance geben?

Vielleicht hat die Bearbeitung eines Supporttickets früher nur wenige Stunden gedauert und nimmt inzwischen mehrere Tage in Anspruch. Möglicherweise treten dieselben Störungen immer wieder auf.

Trotzdem fällt die Entscheidung für einen Wechsel oft schwer. Schließlich kennt der bestehende Anbieter Ihre Systeme, Ihre Mitarbeitenden und die Besonderheiten Ihres Unternehmens. Ein neuer IT-Dienstleister wirkt dagegen zunächst wie ein zusätzliches Risiko.

Viele Geschäftsführer nehmen deshalb über längere Zeit Einschränkungen hin. Sie hoffen, dass sich die Betreuung wieder verbessert, sobald eine arbeitsreiche Projektphase vorbei ist oder ein fehlender Techniker zurückkehrt.

Das kann durchaus der richtige Weg sein. Entscheidend ist, ob es sich nur um einen vorübergehenden Engpass handelt oder ob die Probleme dauerhaft bestehen bleiben.

Warum die IT-Betreuung mit der Zeit nicht mehr zum Unternehmen passt

In vielen mittelständischen Unternehmen wächst die IT Schritt für Schritt mit.

Am Anfang gibt es vielleicht zehn Arbeitsplätze, wenige Anwendungen und einen kleinen Server. Einige Jahre später arbeiten 40 oder 80 Personen mit Cloud-Diensten, mobilen Geräten, mehreren Standorten und geschäftskritischen Anwendungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenschutz, IT-Sicherheit (https://www.niteflite.de/it-loesungen/it-sicherheit/) und Verfügbarkeit.

Der bisherige Dienstleister ist möglicherweise lange gemeinsam mit Ihrem Unternehmen gewachsen. Irgendwann kann jedoch der Punkt kommen, an dem sein Betreuungsmodell nicht mehr zu Ihren heutigen Anforderungen passt.

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Sie haben sich für einen Wechsel entschieden? So gelingt der Übergang

Ein Wechsel des IT-Dienstleisters ist meist deutlich unkomplizierter, als viele Geschäftsführer zunächst befürchten. Wichtig ist vor allem, dass der Übergang gut vorbereitet und Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Wer den Wechsel spontan oder ohne klare Zuständigkeiten angeht, riskiert unnötige Ausfälle, fehlende Zugänge, Datenverluste oder doppelte Kosten.

Ein strukturierter Wechselprozess gliedert sich deshalb in drei Phasen.

► Phase 1: Vorbereitung – Verträge, Zugänge und Dokumentation prüfen

Idealerweise beginnen Sie bereits einige Monate vor der Kündigung mit der Vorbereitung.

Schauen Sie sich zunächst den bestehenden Vertrag genau an

✓ Wie lange läuft der Vertrag noch?

✓ Welche Kündigungsfrist gilt?

✓Welche Leistungen sind enthalten?

✓ Was passiert nach Vertragsende mit Daten, Zugängen und Lizenzen?

✓ Gibt es Regelungen zur technischen Übergabe?

So vermeiden Sie unnötige Überschneidungen oder eine Betreuungslücke.

Administratorzugänge sichern

Prüfen Sie, ob alle wichtigen Zugänge tatsächlich in Ihrem Besitz sind. Dazu gehören beispielsweise: Microsoft-365-Administrationskonten, Firewall-Zugänge, Server-Passwörter, Zugänge zum Domain-Registrar, Cloud-Plattformen, Backup-Systeme, Hosting- und Softwareportale

Gerade bei Konten von Drittanbietern werden Administratorrechte häufig übersehen. Stellen Sie deshalb frühzeitig sicher, dass Ihr Unternehmen jederzeit selbst auf alle geschäftskritischen Systeme zugreifen kann.

Dokumentation anfordern

Bitten Sie Ihren bisherigen IT-Dienstleister um eine vollständige und aktuelle Dokumentation. Dazu gehören unter anderem: Netzwerkpläne, IP-Adressen, Lizenzübersichten, Backup-Konfigurationen, Server- und Cloud-Strukturen, eingesetzte Software, Verträge und Laufzeiten, Benutzer- und Berechtigungskonzepte

Bei der Übergabe zeigt sich häufig, wie gut die bisherige IT-Struktur tatsächlich dokumentiert wurde. Fehlende Informationen müssen dann gemeinsam mit dem neuen Anbieter nachgetragen werden.

Übergabe schriftlich festhalten

Die Übergabe sollte möglichst schriftlich dokumentiert werden. Jeder Zugang, jede Lizenz und jedes wichtige System wird dabei in einem Übergabeprotokoll festgehalten.

So behalten alle Beteiligten den Überblick und Sie können sicherstellen, dass nichts vergessen wurde. Sinnvoll ist es, wenn der bisherige und der neue Dienstleister die Übergabe gemeinsam bestätigen.

Wichtig: Der bisherige Dienstleister ist in der Regel verpflichtet, an einer geordneten Übergabe mitzuwirken. Ein seriöser IT-Partner wird die Herausgabe von Administratorrechten, Zugangsdaten oder Konten bei Drittanbietern nicht verweigern – schließlich gehört Ihre IT-Struktur Ihrem Unternehmen.

Sollte es dennoch zu Blockaden kommen, lässt sich die Situation oft schon mit einem klaren anwaltlichen Schreiben lösen.

► Phase 2: Übernahme – IT-Struktur sicher übergeben

Die eigentliche Übernahme dauert je nach Größe und Komplexität Ihrer IT-Umgebung meist mehrere Wochen.

Bestandsaufnahme durch den neuen IT-Partner

Zu Beginn prüft der neue Dienstleister alle vorhandenen Systeme, Zugänge, Lizenzen und technischen Abhängigkeiten.

Dabei werden auch mögliche Schwachstellen sichtbar. Häufig zeigt sich erst in dieser Phase, welche Systeme veraltet sind, wo Dokumentationen fehlen oder welche Zugänge nicht eindeutig geregelt wurden.

Schrittweise Übernahme

Eine vollständige Umstellung an einem einzigen Tag ist selten sinnvoll. Besser ist eine schrittweise Übernahme.

Der neue Partner kann beispielsweise zunächst das Monitoring einrichten, anschließend den Support übernehmen und erst danach größere Projekte oder technische Veränderungen starten.

Parallelbetrieb einplanen

Ein zeitlich begrenzter Parallelbetrieb kann helfen, offene Fragen zu klären und wichtige Systeme sicher zu übergeben.

Der bisherige Anbieter bleibt in dieser Zeit noch für bestimmte Aufgaben zuständig, während der neue Partner bereits erste Bereiche übernimmt. Dadurch sinkt das Risiko, dass Wissen oder Zugänge verloren gehen.

Zugänge und Systeme umstellen

Nach der Übergabe werden wichtige Administratorpasswörter geändert, Monitoring-Lösungen eingerichtet und Backup-Ziele überprüft oder angepasst.

Auch alte Fernwartungszugänge und nicht mehr benötigte Benutzerkonten sollten entfernt werden.

Mitarbeitende informieren

Informieren Sie Ihre Mitarbeitenden rechtzeitig über den Wechsel.

Klären Sie dabei insbesondere

✓ Wie wird der neue IT-Support erreicht?

✓ Gibt es eine neue Telefonnummer oder E-Mail-Adresse?

✓ Wie werden Tickets erstellt?

✓ Wer sind die neuen Ansprechpartner?

✓ Ab welchem Zeitpunkt gilt der neue Supportprozess?

Je klarer diese Informationen kommuniziert werden, desto leichter gelingt der Start.

► Phase 3: Optimierung – Sicherheit und Prozesse verbessern

Sobald der neue Dienstleister Ihre IT-Struktur kennt, beginnt die eigentliche Optimierung.

Jetzt geht es darum, Sicherheitslücken zu schließen, Systeme auf einen aktuellen Stand zu bringen und Abläufe zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise:

✓ fehlende Updates installieren

✓ Firewall-Regeln prüfen

✓ Backup-Routinen optimieren

✓ Berechtigungen bereinigen

✓ alte Systeme ablösen

✓ Dokumentationen vervollständigen

✓ Supportprozesse verbessern

✓ eine langfristige IT-Roadmap entwickeln

In dieser Phase zeigen sich meist die ersten konkreten Verbesserungen. Die IT wird stabiler, Prozesse werden klarer und Risiken lassen sich besser einschätzen.

Neben der technischen Seite spielt auch die Kommunikation eine wichtige Rolle. Ein professionelles IT-Management stimmt sich mit allen Beteiligten ab, koordiniert die nächsten Schritte und entlastet Ihre interne IT.

Gerade in den ersten Wochen entscheidet sich, wie gut die Zusammenarbeit langfristig funktioniert. Feste Ansprechpartner, transparente Abläufe und klare Rückmeldungen schaffen von Anfang an Vertrauen.

Managed Service (https://www.niteflite.de/it-loesungen/managed-service/) oder Co-Managed Service (https://www.niteflite.de/it-loesungen/co-managed-service/): Welches Modell passt zu Ihnen?

Möchten Sie Ihre IT vollständig auslagern, kann ein Managed IT-Service (https://www.niteflite.de/it-loesungen/managed-service/) die passende Lösung sein. Dabei übernimmt ein externer Partner den laufenden Betrieb, den Support, die Überwachung und definierte Sicherheitsaufgaben.

Verfügen Sie bereits über eine eigene IT-Abteilung, kann ein Co-Managed IT-Service (https://www.niteflite.de/it-loesungen/co-managed-service/) Ihr internes Team gezielt unterstützen. Das ist beispielsweise bei Routineaufgaben, Spezialthemen, größeren Projekten oder personellen Engpässen sinnvoll.

So finden Sie den passenden neuen IT-Dienstleister

Die Auswahl des neuen Partners gehört zu den wichtigsten Schritten im gesamten Wechselprozess. Schließlich möchten Sie nicht in wenigen Jahren wieder vor den gleichen Problemen stehen.

Achten Sie deshalb nicht nur auf den Preis, sondern vor allem darauf, ob der Dienstleister wirklich zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.

► Verlässlicher Support vor Ort und remote

Regionale Nähe kann ein Vorteil sein, wenn regelmäßig Einsätze in Ihrem Unternehmen notwendig sind. Gleichzeitig sollte der Anbieter über ein belastbares Remote-Konzept verfügen, damit viele Probleme schnell und ohne Anfahrt gelöst werden können.

► Transparente und planbare Kosten

Ein verständliches Preismodell schafft Planungssicherheit. Pauschalen oder feste Preise pro Arbeitsplatz machen Kosten häufig besser kalkulierbar als eine reine Abrechnung nach Stunden.

► Ein ausreichend großes Team

Ein professioneller IT-Dienstleister verfügt über geregelte Vertretungen, dokumentierte Prozesse und mehrere Techniker mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So bleibt die Betreuung auch bei Urlaub oder Krankheit sichergestellt.

► Erfahrung mit vergleichbaren Unternehmen

Fragen Sie gezielt nach Projekten mit Unternehmen, die eine ähnliche Größe und IT-Struktur wie Ihr eigenes haben. Besonders hilfreich sind konkrete Referenzkunden, mit denen Sie sich kurz über ihre Erfahrungen und die Zusammenarbeit austauschen können.

► Klare Service Level Agreements

Reaktionszeiten, Erreichbarkeit und Eskalationswege sollten verbindlich und schriftlich geregelt sein. Formulierungen wie „schnellstmöglich“ oder „zeitnah“ sind wenig hilfreich.

► Proaktive Betreuung

Ein guter IT-Partner wartet nicht nur auf die nächste Störung. Er überwacht Ihre Systeme, führt regelmäßige IT-Gespräche durch und entwickelt gemeinsam mit Ihnen eine Roadmap. So wissen Sie frühzeitig, welche Investitionen, Projekte und Sicherheitsmaßnahmen in den kommenden Monaten oder Jahren sinnvoll sind.

Wie niteflite (https://www.niteflite.de/) einen planbaren Wechsel unterstützt

Bei niteflite (https://www.niteflite.de/) betrachten wir einen Anbieterwechsel nicht als spontane technische Übergabe, sondern als strukturierten Prozess.

Zu Beginn erfassen wir Ihre vorhandene IT-Umgebung, bestehende Zuständigkeiten, Verträge und mögliche Risiken. Anschließend planen wir gemeinsam mit Ihnen das Onboarding und legen fest, welche Systeme in welcher Reihenfolge übernommen werden.

Durch Echtzeitmonitoring, feste Ansprechpartner und klar geregelte Service Level Agreements schaffen wir eine planbare Betreuung. Jede Anfrage wird als Ticket dokumentiert und bleibt für Sie nachvollziehbar.

Unser nach ISO 27001 zertifiziertes Informationssicherheitsmanagement (https://www.niteflite.de/iso27001-zertifizierter-it-dienstleister/) sorgt zusätzlich für klar definierte und überprüfbare Sicherheitsprozesse.

Unsere Managed Services (https://www.niteflite.de/it-loesungen/managed-service/) richten sich an mittelständische Unternehmen, die ihre IT nicht länger improvisiert betreiben möchten, sondern einen verlässlichen und strategisch arbeitenden Partner suchen.

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► Fazit: IT-Dienstleister wechseln, wenn Probleme dauerhaft werden

Sie sollten Ihren IT-Dienstleister wechseln, wenn Probleme dauerhaft auftreten, Vereinbarungen wiederholt nicht eingehalten werden und keine nachhaltige Verbesserung erkennbar ist. Besonders bei fehlenden Backups, unklaren Sicherheitsmaßnahmen oder mangelhafter Dokumentation sollten Sie nicht zu lange warten.

Entscheidend ist, ob Ihr aktueller Partner noch zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt. Eine moderne IT-Betreuung sollte nicht nur auf Probleme reagieren, sondern Risiken frühzeitig erkennen, verständlich kommunizieren und gemeinsam mit Ihnen vorausplanen.

Sie sind unsicher, wie Sie Ihre aktuelle Zusammenarbeit bewerten sollen? In einem kostenfreien Kennenlerngespräch betrachten wir Ihre Ausgangssituation und zeigen Ihnen, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.

FAQ zum Thema IT-Dienstleister wechseln

► Wann sollte man einen IT-Dienstleister wechseln?

Ein Wechsel ist sinnvoll, wenn Probleme nicht nur einmal auftreten, sondern immer wieder. Dazu gehören lange Reaktionszeiten, wiederkehrende Störungen oder fehlende Dokumentationen. Auch unklare Aussagen zu Backups und IT-Sicherheit sind ein Warnsignal.

Ein einzelner Fehler ist meist noch kein Grund für einen Wechsel. Entscheidend ist, ob sich die Situation dauerhaft verschlechtert und keine klare Verbesserung erkennbar ist. Wenn die IT-Betreuung den Arbeitsalltag regelmäßig ausbremst, sollten Sie die Zusammenarbeit genauer prüfen.

► Sollte man vor dem Wechsel noch einmal das Gespräch suchen?

Ja, ein offenes Gespräch ist in vielen Fällen sinnvoll. Sprechen Sie konkrete Probleme an und nennen Sie Beispiele. So weiß der Dienstleister genau, was sich aus Ihrer Sicht ändern muss.

Vereinbaren Sie am besten klare und überprüfbare Verbesserungen. Dazu können feste Reaktionszeiten, eine aktuelle Dokumentation oder ein Maßnahmenplan gehören. Werden diese Absprachen nicht eingehalten, kann ein Wechsel die bessere Lösung sein.

► Wie erkennt man einen guten neuen IT-Dienstleister?

Ein guter IT-Dienstleister erklärt seine Leistungen klar und verständlich. Sie wissen, wer Ihr Ansprechpartner ist, wie schnell Sie Unterstützung erhalten und welche Kosten auf Sie zukommen.

Wichtig sind außerdem feste Prozesse, verbindliche Reaktionszeiten und eine saubere Dokumentation. Ein guter Anbieter kümmert sich nicht nur um akute Probleme. Er überwacht Ihre Systeme, erkennt Risiken frühzeitig und entwickelt Ihre IT gemeinsam mit Ihnen weiter.

► Kann man den IT-Dienstleister ohne Betriebsunterbrechung wechseln?

Ein Wechsel ohne größere Unterbrechungen ist in vielen Fällen möglich. Dafür muss die Übergabe gut vorbereitet und Schritt für Schritt geplant werden.

Wichtige Systeme, Zugänge, Verträge und Zuständigkeiten sollten vorab vollständig erfasst werden. Ein zeitlich begrenzter Parallelbetrieb kann zusätzliche Sicherheit schaffen. So können offene Fragen geklärt werden, bevor der neue Dienstleister die Betreuung vollständig übernimmt.

Warum ist niteflite (https://www.niteflite.de/) eine gute Wahl für Unternehmen, die ihren IT-Dienstleister wechseln möchten?

niteflite begleitet Unternehmen strukturiert durch den gesamten Wechselprozess. Dazu gehören die Bestandsaufnahme, die sichere Übergabe der Systeme und ein klar geplantes Onboarding.

Unternehmen profitieren von festen Ansprechpartnern, garantierten Reaktionszeiten und transparenten Prozessen. Durch Echtzeitmonitoring werden Probleme früh erkannt. Die ISO-27001-Zertifizierung (https://www.niteflite.de/iso27001-zertifizierter-it-dienstleister/) sorgt außerdem für hohe und nachvollziehbare Sicherheitsstandards.

So entsteht eine IT-Betreuung, die nicht nur im Störungsfall reagiert, sondern Ihre IT langfristig stabil, sicher und planbar weiterentwickelt.

Seit 2003 sorgt niteflite als erfahrener Managed Service Provider für reibungslose IT in mittelständischen Unternehmen.

Ob vollständige IT-Betreuung oder gezielte Unterstützung am Engpass – wir sind zur Stelle, wann und wo Sie uns brauchen. ISO27001-zertifiziert und mit eigenem Helpdesk, der Ihren Mitarbeitenden bei Fragen und Problemen jederzeit zur Seite steht.

niteflite gehört zu den Spitzenreitern der deutschen IT-Branche: In Studien wie „Die besten IT-Dienstleister“ und „Bester Managed Service Provider“ wurden wir mehrfach ausgezeichnet. Unser Firmensitz liegt in Weilheim, südlich von München – von dort aus betreuen wir Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen in ganz Deutschland.

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