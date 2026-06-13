Rootless by default, kein Daemon, OCI-konform: Podman 5.x setzt neue Maßstäbe für Container im Self-Hosting. Gleichzeitig zieht Docker mit Engine 27.x und überarbeiteten Desktop-Lizenzmodellen weiter an der Ökosystem-Schraube. Wer 2026 einen Heimserver, ein kleines Homelab oder eine produktive Self-Hosting-Instanz betreiben will, steht vor einer konkreten Entscheidung – und die lässt sich nicht mehr mit „nimm einfach Docker“ beantworten.

Zwei Architekturen, ein Ziel – aber grundverschiedene Wege

Der wichtigste technische Unterschied zwischen Docker und Podman ist nicht die CLI. Er steckt im Betriebsmodell. Docker arbeitet mit einem zentralen Daemon – dockerd – der als Root-Prozess im Hintergrund läuft und alle Container-Operationen koordiniert. Jede docker run -Anweisung geht durch diesen Daemon. Das funktioniert robust und ist gut dokumentiert, erzeugt aber einen Single-Point-of-Failure und eine dauerhaft privilegierte Prozessinstanz auf dem Host.

Podman ist daemonlos. Jeder Container-Prozess startet direkt, ohne Zwischeninstanz. Das reduziert die Angriffsfläche messbar: Fällt ein Container-Prozess, gibt es keinen gemeinsamen Daemon-Zustand, der kompromittiert werden kann. Für Self-Hosting-Szenarien, wo oft ein einzelner Admin alles überwacht, ist das ein realer Vorteil – nicht nur ein theoretischer.

Beide Runtimes sind OCI-konform und arbeiten mit denselben Image-Formaten. Ein Image, das auf Docker Hub liegt, lässt sich mit Podman genauso starten wie mit Docker. Die Frage ist nicht, ob man Images austauschen kann. Die Frage ist, welches Betriebsmodell besser zur eigenen Infrastruktur passt.

Rootless by Default: Warum das 2026 entscheidend ist

Podman 5.x macht rootless Container zur Standardkonfiguration. Das bedeutet: Ohne explizite Root-Rechte können Container gestartet, verwaltet und gestoppt werden. Docker unterstützt Rootless ebenfalls, behandelt es aber traditionell als nachrüstbare Option, nicht als Default.

Was klingt wie ein Architekturmerkmal, hat praktische Konsequenzen. Auf einem Debian- oder Ubuntu-Server ohne spezielle Konfiguration läuft ein Podman-Container unter dem UID des aufrufenden Users. Für Nextcloud in Docker oder Postgres in Docker, wo viele Anleitungen root-privilegierte Mounts und Dateisystem-Zugriffe voraussetzen, kann das initiale Friction erzeugen. Die Sicherheitsgewinne sind aber real: Ein kompromittierter Rootless-Container hat keinen direkten Pfad zu Host-Root-Rechten.

Wichtig: Rootless bedeutet nicht automatisch „sicher genug“. Image-Herkunft, regelmäßige Updates und Netzwerksegmentierung bleiben kritisch. Wer denkt, rootless Podman sei ein Freifahrtschein, irrt. Es ist eine reduzierte Angriffsfläche, keine vollständige Härtung.

Für Raspberry-Pi-Setups und ARM-basierte Homelabs ist das besonders relevant. Auf diesen Systemen laufen oft sensitive Dienste – Home Assistant, Vaultwarden, Paperless-ngx – unter dem einzigen User-Account des Administrators. Rootless Container passen architektonisch besser in dieses Szenario als ein daemon-gesteuertes Setup, das root-Eskalationspotenzial mit sich trägt.

Docker Compose vs. Podman: Der tatsächliche Migrationsaufwand

Die meiste Self-Hosting-Dokumentation im Netz ist auf Docker Compose ausgerichtet. Nextcloud Docker, Vaultwarden, Jellyfin, Traefik – nahezu alle populären Self-Hosting-Stacks liefern fertige docker-compose.yml -Dateien. Das ist Dockers stärkstes Argument für 2026: nicht die Technik, sondern das Ökosystem.

Podman bietet mit podman-compose eine kompatible Alternative, und neuere Podman-Versionen integrieren Compose-Unterstützung direkt über podman compose . In der Praxis funktionieren einfache Stacks meist problemlos. Komplexere Setups mit spezifischen Healthcheck-Abhängigkeiten, angepassten Netzwerk-Bridges oder Docker-spezifischen Labels können Anpassungen erfordern. Das ist keine theoretische Warnung – wer mehrere Container über benutzerdefinierte Netzwerke verbindet, sollte die Migration nicht ohne Testumgebung durchführen.

Die CLI ist zu etwa 95 Prozent kompatibel – docker ps , docker images , docker build , docker run funktionieren nach dem Alias-Trick ( alias docker=podman ) für die meisten Workflows identisch. Das ist eine Praxisangabe aus Vergleichsartikeln, keine offizielle Konformitätsgarantie. Für Skripte, die tief in Docker-API-Endpunkte oder Docker-Socket-Kommunikation eingreifen, reicht der Alias nicht.

Podman 5.x auf ARM: Rootless Container auf dem Raspberry Pi 5 ohne Daemon-Overhead. (Symbolbild)

Lizenzmodell: Wo Docker anfängt, Geld zu kosten

Docker Desktop – das grafische Tool für macOS und Windows – ist seit 2022 für Unternehmen ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl und einem Jahresumsatz über einer Million Dollar kostenpflichtig. Docker Inc. hat seither weitere Lizenzanpassungen angekündigt, die die kostenfreie Nutzung weiter einschränken. Für reines Linux-Self-Hosting ist Docker Desktop irrelevant; dort arbeitet man mit Docker Engine und Docker CLI, die weiterhin unter der Apache-2.0-Lizenz stehen.

Podman ist vollständig unter der Apache-2.0-Lizenz verfügbar und wird primär von Red Hat entwickelt. Es gibt keine Nutzungsbeschränkung nach Unternehmensgröße, keine Desktop-Subscription und keine Funktion hinter einer Bezahlschranke. Das ist kein ideologisches Argument – es ist ein praktisches: Wer ein Setup aufbaut, das irgendwann in einem professionellen Kontext landet, sollte Lizenzfragen von Anfang an mitdenken. Meiner Einschätzung nach unterschätzen viele Self-Hoster diesen Punkt, bis er plötzlich relevant wird.

Für reine Heimserver-Setups auf Linux spielt die Docker-Desktop-Lizenz keine Rolle. Wer aber Dokumentation, CI/CD-Pipelines und Anleitungen von Teams nutzt, die Docker Desktop voraussetzen, merkt früher oder später, dass die Lizenzfrage nicht nur Enterprise betrifft.

Kubernetes-Nähe und SELinux: Podman im Enterprise-Kontext

Podman hat mit podman play kube eine direkte Kubernetes-YAML-Integration. Das erlaubt es, Kubernetes-Manifeste lokal auszuführen, ohne einen vollständigen Cluster. Für Self-Hoster, die irgendwann Richtung k3s oder einen echten Kubernetes-Cluster migrieren wollen, ist das eine saubere Brücke.

SELinux-Support ist bei Podman deutlich tiefer integriert – was wenig überrascht, da Podman aus dem Red-Hat-Ökosystem stammt. Auf RHEL, AlmaLinux oder Rocky Linux ist Podman die native Container-Wahl; SELinux-Labels für Container-Prozesse werden dort automatisch gesetzt. Wer auf Debian oder Ubuntu mit AppArmor arbeitet, merkt davon wenig, aber wer in Richtung gehärteter Produktionsserver denkt, hat mit Podman eine besser integrierte Ausgangsbasis.

Docker ist in RHEL-nahen Umgebungen seit Jahren de facto durch Podman ersetzt worden. Das ist keine Meinung, das ist Distributionspolitik: In aktuellen RHEL- und Fedora-Versionen ist Podman das Standard-Container-Tool, Docker muss separat installiert werden. Wer Enterprise-Linux für Self-Hosting oder kleine Server nutzt – und das tun mehr Admins als man denkt – arbeitet automatisch mit Podman als Ausgangspunkt.

ARM, Raspberry Pi und die Realität kleiner Setups

Auf Raspberry Pi 4 und 5 sowie auf ARM-SBCs wie dem Odroid oder Orange Pi laufen beide Runtimes. Docker hat hier historisch die breitere Dokumentation und mehr fertige ARM-Images auf Docker Hub. Podman holt auf, aber wer spezifische Images für ARM64 sucht, findet auf Docker Hub schlicht mehr Material.

Die daemonlose Architektur von Podman hat auf ARM-Systemen mit begrenztem RAM einen messbaren Vorteil: Kein dauerhaft laufender Daemon verbraucht Arbeitsspeicher im Leerlauf. Auf einem Pi mit 4 GB RAM, auf dem Nextcloud Docker, ein Reverse Proxy und ein Monitoring-Stack laufen, kann das den Unterschied zwischen stabilem Betrieb und regelmäßigem OOM-Killer-Eingriff ausmachen. Das ist kein Marketing – das ist Ressourcenrealität auf kleinen Systemen.

Docker Compose Up-Workflows für populäre Self-Hosting-Stacks funktionieren auf beiden Runtimes, aber die Setup-Zeit mit Docker ist auf ARM aktuell kürzer, weil mehr Copy-Paste-Anleitungen existieren. Wer Podman auf dem Pi einrichten will, kommt mit dem Wissen durch – aber es braucht mehr eigenes Denken.

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Systemd-Integration und automatischer Neustart: Ein oft übersehener Unterschied

Ein praktischer Aspekt, der in vielen Vergleichen zu kurz kommt, ist die Handhabung von Container-Neustarts und Systemintegration. Docker löst das klassisch über den Daemon und die --restart always -Flagge: Startet der Host neu, bringt der Daemon alle konfigurierten Container zurück. Das funktioniert zuverlässig und erfordert keine zusätzliche Konfiguration.

Podman verfolgt hier einen anderen Weg, der architektonisch konsequenter ist: Container werden als systemd-Units verwaltet. Mit podman generate systemd lässt sich für jeden Container oder Pod eine fertige systemd-Unit-Datei erzeugen, die dann über systemctl enable in den Autostart eingebunden wird. Das ist mehr Handarbeit beim initialen Setup, integriert sich dafür nahtlos in die Verwaltungslogik jedes modernen Linux-Servers. Wer ohnehin Dienste über systemd steuert, findet diesen Ansatz konsistenter.

Für Einsteiger ist der Docker-Weg einfacher: eine Zeile, fertig. Für erfahrene Linux-Admins, die ihre Infrastruktur vollständig über systemd abbilden wollen, ist Podmans Ansatz sauberer. Bei der Wahl der richtigen Werkzeuge für automatisierte Infrastruktur spielt genau diese Art von Systemintegration eine zunehmend größere Rolle – besonders wenn Self-Hosting-Setups wachsen und mehr Dienste über einheitliche Mechanismen gesteuert werden sollen.

Neuere Podman-Versionen ergänzen diesen Ansatz durch Quadlet, ein Mechanismus, der Container-Definitionen direkt als systemd-kompatible Konfigurationsdateien beschreibt. Damit entfällt das manuelle Generieren von Unit-Dateien; stattdessen werden .container -Dateien in einem definierten Verzeichnis abgelegt und von systemd automatisch interpretiert. Das ist für größere Homelab-Setups eine deutlich wartungsfreundlichere Lösung als manuelle Compose-Dateien.

Monitoring, Logging und Observability: Was beide Runtimes liefern

Wer Container produktiv betreibt, braucht früher oder später Einblick in den Zustand seiner laufenden Dienste. Docker bietet hier mit docker stats , docker logs und der Integration in Tools wie Portainer oder Dozzle eine gut dokumentierte Ausgangsbasis. Portainer insbesondere ist für Self-Hoster die meistgenutzte grafische Oberfläche – und funktioniert primär mit Docker, auch wenn eine Podman-Unterstützung existiert.

Podman Desktop ist die grafische Entsprechung auf Podman-Seite. Die Anwendung hat sich in den letzten Versionen deutlich verbessert und bietet neben Container- und Image-Verwaltung auch Kubernetes-Integration. Wer jedoch eine etablierte Monitoring-Lösung wie Grafana mit Prometheus-Metriken aufbauen möchte, findet für Docker mehr fertige Konfigurationsvorlagen und Community-Dashboards.

Für Logging gilt ähnliches: Docker’s Logging-Treiber-System ist breit dokumentiert und unterstützt direkt Loki, Splunk oder Fluentd als Ziele. Podman nutzt standardmäßig journald für Logging, was auf systemd-basierten Systemen tatsächlich elegant ist – Logs landen automatisch im System-Journal und lassen sich mit journalctl auswerten. Der Nachteil: Viele Self-Hosting-Anleitungen für zentrale Log-Aggregation setzen Docker-Logging-Treiber voraus und müssen für Podman angepasst werden.

Ein konkretes Szenario: Wer einen Loki-Stack für sein Homelab aufbaut und alle Container-Logs zentral sammeln will, kommt mit Docker-Compose-Anleitungen aus dem Netz schneller ans Ziel. Wer dagegen die systemd-Journal-Integration schätzt und keine externe Log-Aggregation betreibt, ist mit Podmans Default besser bedient. Auch hier gilt: keine universelle Antwort, sondern eine Frage der vorhandenen Infrastruktur und des gewünschten Betriebs-Workflows.

Was bleibt: Kein Sieger, aber eine klarere Entscheidungsmatrix

Die ehrliche Antwort auf „Docker oder Podman?“ ist: Es kommt darauf an, was Sie bereits betreiben und was Ihre Prioritäten sind. Eine saubere Entscheidungsmatrix sieht 2026 so aus:

Docker Engine: Richtig, wenn Sie viel vorhandene Dokumentation nutzen, Compose-Stacks übernehmen und maximale Tooling-Kompatibilität brauchen. Auf reinem Linux-Self-Hosting kostenlos und stabil.

Richtig, wenn Sie viel vorhandene Dokumentation nutzen, Compose-Stacks übernehmen und maximale Tooling-Kompatibilität brauchen. Auf reinem Linux-Self-Hosting kostenlos und stabil. Podman 5.x: Richtig, wenn rootless-by-default, daemonlose Architektur und langfristige Lizenzfreiheit Ihre Prioritäten sind. Besonders sinnvoll auf RHEL-nahen Distros, in sicherheitsorientierten Setups und bei Kubernetes-Annäherung.

Richtig, wenn rootless-by-default, daemonlose Architektur und langfristige Lizenzfreiheit Ihre Prioritäten sind. Besonders sinnvoll auf RHEL-nahen Distros, in sicherheitsorientierten Setups und bei Kubernetes-Annäherung. Migration von Docker zu Podman: Für einfache Stacks mit Docker Compose oft unkompliziert. Komplexe Setups mit Healthchecks, Socket-Kommunikation oder Docker-spezifischen Plugins brauchen eine Testphase.

Für einfache Stacks mit Docker Compose oft unkompliziert. Komplexe Setups mit Healthchecks, Socket-Kommunikation oder Docker-spezifischen Plugins brauchen eine Testphase. Neue Projekte: Podman 5.x ist nach meiner Einschätzung für neue Linux-Self-Hosting-Setups die solidere Ausgangsbasis – aber nur, wenn man bereit ist, etwas mehr Dokumentation selbst zu lesen.

Wer tiefer in die technischen Unterschiede einsteigen will, findet bei Biteno einen strukturierten Vergleich beider Architekturen und bei EITT Academy einen aktuellen Dreiervergleich inklusive containerd – letzteres ist besonders relevant, wenn Sie verstehen wollen, wo Kubernetes-native Runtimes ins Bild passen. Ein weiterer praxisorientierter Vergleich speziell für Self-Hosting-Entscheidungen findet sich bei Infralovers.

Eines bleibt auffällig: Der Markt divergiert nicht in Richtung eines klaren Gewinners. Docker bleibt dominant durch Ökosystem und Netzwerkeffekte, Podman wächst durch technische Überzeugungskraft und Lizenzneutralität. Die Zweispur-Entwicklung ist kein Fehler – sie ist das Ergebnis zweier Runtimes, die für leicht unterschiedliche Prioritäten optimiert sind. Die Frage für Sie ist nicht, wer „gewinnt“. Die Frage ist, welche Architektur zu Ihrem Betriebsmodell passt – heute und in drei Jahren.