Der Markt für digitale Maklerkonzepte gerät weiter in Bewegung. Nicht zuletzt deshalb, da deren Bedeutung durch die Corona-Pandemie deutlich größer geworden ist. Das gilt ebenso für die Vermarktung von Immobilien, wobei junge, digital ausgerichtete Unternehmen in der Branche auch schon vor Corona aktiv waren und den Etablierten zu einer ernst zu nehmenden Konkurrenz erwachsen sind.

Für Kunden und Makler sind die neuen Akteure am Markt vor allem deshalb interessant, weil sie aufgrund ihrer im Vergleich zu den etablierten Branchengrößen meist erheblich schlankeren Struktur auch deutlich niedrigere Preise bieten können als herkömmliche Anbieter.

Neue Marktteilnehmer fordern Etablierte heraus

Fest steht: Der deutsche Immobilienmarkt befindet sich nicht nur digital, sondern auch strukturell im Wandel. Neben einigen nationalen Akteuren der jüngeren Maklergeneration, die den Fokus zunehmend auf die Digitalisierung der Wertschöpfungskette legt, ist verstärkt das Eintreten neuer internationaler Marktteilnehmer in den deutschen Markt aus Frankreich und den USA zu beobachten, die mit innovativen und stark auf Digitaliserung basierenden Geschäftsmodellen international bereits sehr erfolgreich sind und die Gunst der Stunde des sich wandelnden Marktes in Deutschland nutzen möchten.

Durch den Markteintritt der neuen Akteure hat der Wettbewerb insgesamt zugenommen, die Konzentration in der Maklerlandschaft hat sich verdichtet. Für die Makler wachsen aufgrund der Digitalisierung und sich verändernder rechtlicher Rahmenbedingungen – etwa Datenschutzgrundverordnung – folglich die Anforderungen. Aber der Wandel bietet auch zahlreiche Chancen.

Zumal sowohl der Immobilien- als auch der Arbeitsmarkt momentan einem Umbruch ausgesetzt sind. Dieser Wandel muss positiv gestaltet und mit innovativen Ideen besetzt werden. Megatrends wie New Work, Connectivity und Gendershift bestimmen den Arbeitsmarkt der Zukunft. Der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung sowie zeitlicher Flexibilität wird bei den Menschen immer lauter. Das kommt den jungen technologiebasierten Anbietern entgegen.

Die fortschreitende sowie notwendige Digitalisierung der Branche kann also gar nicht ausbleiben. Sie dient aber nicht dem Selbstzweck, sondern schafft für alle Partner effizientere Prozesse. Und auch die Berater haben dadurch spürbar mehr Zeit für das Kerngeschäft und ihre Kunden.

Unterdigitalisierung im deutschen Markt

Dabei gilt der deutsche Immobilienmarkt im Branchenvergleich als unterdigitalisiert. Insbesondere im Vergleich zu seinem direkten Nachbarn Frankreich hinkt die Bundesrepublik hier noch deutlich hinterher. Und das, obwohl Deutschland nach Frankreich der zweitgrößte Immobilienmarkt in Europa ist, was Transaktionen und Geldumsatz betrifft.

Die Pandemie hat zwar einen Digitalisierungsschub ausgelöst, aber auch gleich die existierenden Schwächen vieler Unternehmen in diesem Bereich aufgezeigt. So ist es kein Wunder, dass Deutschland im branchenübergreifenden europäischen Digitalisierungsvergleich deutlich hinter den führenden skandinavischen Ländern – jedoch auch hinter Frankreich und Spanien – nur Mittelmaß ist.

Staaten wie Frankreich und Spanien, aber eben auch Skandinavien, sind der Bundesrepublik weit voraus. Vor allem Frankreich erscheint gegenüber Deutschland deutlich im Vorteil. So hat man in Frankreich bereits seit Jahren ein einheitliches Datenformat geschaffen und die Notare digital vernetzt, so dass sämtliche regionalen und nationalen Marktdaten quartalsweise veröffentlicht werden und den Marktteilnehmern die Möglichkeit geben, ihre Unternehmensstrategie anzupassen. Die Zahlen sprechen hierbei eine deutliche Sprache: 70 Prozent der Maklerverträge werden bei unseren französischen Nachbarn mittlerweile elektronisch unterschrieben. Davon ist Deutschland allerdings noch meilenweit entfernt.

Denn hierzulande ist die Digitalisierung bislang eher verschlafen worden. Dies liegt zum einen daran, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug war – aber es ist auch eine Mentalitätsfrage. In Deutschland ist das Sicherheitsdenken und Festhalten an Altbewährtem nämlich stark ausgeprägt. Folglich liegt noch eine Menge Potenzial brach.

Fortschritte und Herausforderungen

Klar ist: Die digitale Durchdringung wird in den kommenden Jahren zwangsläufig auch in Deutschland deutlich schneller vorangehen, da sich einerseits der Innovationsdruck angesichts sinkender Margen, Fachkräftemangels und sich stetig ändernder Regulatorien und Vorschriften erhöht und sich andererseits die Digitalisierung als wesentlicher Faktor für mehr Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit erwiesen hat.

Außerdem rücken junge Arbeitskräfte in die Bau- und Immobilienwirtschaft vor, die als „Digital Natives“ eine positive Grundeinstellung gegenüber digitalen Tools mitbringen und deren Einsatz mitunter voraussetzen oder gar forcieren. Gleich von mehreren Seiten weht demnach also ein frischer Wind durch die Branche.

Wie jüngste Tendenzen zeigen, sind Kunden und potenzielle Käufer in Krisenzeiten risikoscheuer und vertrauen eher professionellen Maklern. Aufgrund der geringeren Kaufkraft – bedingt durch gestiegene Zinsen, eine hohe Inflation sowie die stark steigenden Energiekosten – ist deren Kostenbewusstsein nicht zu unterschätzen.

Kundenverhalten hat sich durch Corona verändert

Die Coronapandemie hat diese Entwicklung auch in Deutschland gefördert. Die Bereitschaft für einen ersten virtuellen Besuch mit 360-Grad-Ansichten des Wunschobjekts hat sich deutlich erhöht. Auch automatisierte Prozesse bei der Erstellung eines Exposées und digitale Vertragsabschlüsse sind mittlerweile seitens der Kunden gewünscht. Ein klarer Trend in diesem Zusammenhang: Viele potenzielle Immobilienkäufer bewegen sich schon längst in einer digitalen Welt und sind durch die große Transparenz sehr gut informiert.

Hinzu kommt: Die so genannte „Generation Y“ im Alter zwischen 26 und 35 Jahren ist Statistiken zufolge mit 40 Prozent der aktuell größte Teil der Immobilienkäufer. Darauf folgt die so genannte „Generation X“ im Alter zwischen 36 und 44 Jahren mit 35 Prozent der Käufer. Sowohl die junge Generation Y als auch die nur unwesentlich ältere Generation X definieren sich über eine starke Affinität zu technischen Lösungen und haben digitale Prozesse in vielen Bereichen bereits in den eigenen Alltag integriert. Für die kaufstärkste Generation Y sind Kreativität und Selbstbestimmung zentrale Werte – auch beim Kauf von Immobilien.

Neue Technologien haben nicht nur den Alltag der Immobilienprofis erleichtert, sie verbessern auch das Kundenerlebnis. Online-Schätzungen, Geolokalisierung von Immobilien, virtuelle 360°-Rundgänge: Der Immobilienmarkt muss sich anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Die Digitalisierung von Anzeigen, Immobilienkrediten oder auch die 3D-Konfiguration von Immobilien ist nur die Spitze des Eisbergs.

Diese Digitalisierung geht noch weiter und umfasst auch all das, was der Kunde nicht sehen kann. Dazu gehört auch die Einführung von CRM (Customer Relationship Management) oder die Entwicklung von Synergien zwischen den Tools, um die Arbeit der Mitarbeiter reibungsloser zu gestalten.

Durch den Einsatz von CRM-Software kann der Umsatz eines Unternehmens gesteigert werden. Dies geschieht durch eine optimale Erfassung, Verarbeitung und Analyse der mit Kunden und potenziellen Kunden verbundenen Daten. Von außen betrachtet liegen die potenziellen Vorteile der Digitalisierung auf der Hand. Bessere Arbeitsabläufe, mehr Effizienz, verbesserte Produkte und völlig neue Dienstleistungen sind Teil des Prozesses. Aus diesen Vorteilen ergeben sich andere – beispielsweise eine bessere Wettbewerbsfähigkeit.

Trotz aktueller Probleme liegt Nachfrage immer noch über Angebot

Gerade der Bereich rund um das Wohnimmobiliengeschäft hat in Deutschland eine sehr große Dynamik sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Und er ist sehr umkämpft. Durch die in den letzten Jahren sehr niedrigen Zinsen und der damit verbundenen hohen Nachfrage sind die Immobilienpreise für potenzielle Käufer stark gestiegen. In den Städten ist jedoch inzwischen ein vorübergehender „Deckel“ erreicht worden. Nachdem die Preise bis zur Jahresmitte 2022 in den vier vorherigen Quartalen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal im Bundesdurchschnitt um rund zwölf Prozent gestiegen waren, sind sie seit dem dritten Quartal 2022 bundesweit gesunken.

In den größeren Städten hatte sich das Preisniveau zunächst stabilisiert, mittlerweile ist jedoch auch dort ein Preisrückgang zu erkennen. Bei Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern ist dieser Trend sogar noch stärker zu beobachten. Unter anderem wegen der Inflation und Engpässen in den Lieferketten, die höhere Baukosten verursachen sowie wegen der steigenden Zinsen. Inflation und Zinsanstieg wirken sich natürlich negativ auf das Budget der potenziellen Käufer aus. In Deutschland ist Wohnraum vielerorts knapp. Daher ist die Nachfrage im Vergleich – trotz der aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten – noch immer über dem Angebot.

Steigende Bauzinsen und vor allem die immense Verteuerung von Baumaterialien und Bauleistungen lassen den Traum vom Eigenheim für viele Menschen unerschwinglicher werden. Die Konsequenz sind steigende Mietpreise speziell in den A-Städten, wo die Schere der Preisentwicklung zwischen Kaufpreisen und Mieten zunehmend auseinanderklappt.

Kunde erwartet qualifizierte Dienstleistung zu fairen Preisen

Ungeachtet der momentanen Marktverwerfungen hat der Kunde nach wie vor die Wahl und kann sich das für ihn attraktivste und individuell passendste Angebot aussuchen. Der Makler seinerseits erwartet für seine Arbeit eine innovative Plattform mit modernen Tools. Auch ein professionelleres Aus- und Weiterbildungskonzept (E-Learning) ist für die Branche unbedingt notwendig. Wer das im Paket alles bieten kann, ist klar im Vorteil – auch dem Kunden gegenüber.

Digitale Stärke, geringere Strukturkosten sowie erheblich niedrigere Maklergebühren sind für die private Immobilienvermittlung elementar. Die bereits voll in Gang gesetzte Transformation hin zu mehr Digitalisierung birgt große Potenziale für die Immobilienbranche.

Folglich wird das „klassische“ Büro eines Immobilienmaklers künftig immer seltener das Geschäftsmodell der Marktakteure sein. Dennoch wird es auch in Zukunft nicht nur rein digitale Vermittler geben, weil die Immobiliengeschäfte traditionell auch eine analoge – oder besser gesagt – physische Komponente haben.

Letztendlich wird jenes Unternehmen im hart umkämpften Wettbewerb am Immobilienmarkt das Rennen machen, das nicht nur Vertrauen schafft, sondern über sein Geschäftsmodell auch eine qualitative Dienstleistung zu fairen Preisen bieten kann.