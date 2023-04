Fräsmaschine LGR-S von LANG: Hohe Präzision für besonders große Reifen

Exakte Gravur von 2D- und 3D-Daten auf Reifenseitenwandformen – auch für größere Ausführungen wie Agrarreifen und Off the Road-Reifen.

Hüttenberg, 26. April 2023 – Die Optik von Reifen gewinnt an Relevanz: Ungewöhnliche Designs und Schraffuren liegen im Trend – auch bei sehr großen Modellen wie Agrarreifen und Off the Road-Reifen (OTR). Damit alle Pflichtangaben im Gummirelief gut erkennbar sind, müssen die Zeichen in den Stahlformen, in die das Gummigemisch zum Vulkanisieren gepresst wird, exakte Konturen haben. Dies ist bei großen Reifen schwieriger als bei Standard-Pkw-Reifen – aufgrund der Größe, des Gewichts und der robusten Bauweise. Eine präzise Bearbeitung kann mit der Fräsmaschine LGR-S der LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) erzielt werden. Sie ermöglicht die hochpräzise Gravur von 2D- und 3D-Daten auf Reifenseitenwandformen nahezu aller Größen.

„In der Reifenherstellung werden immer höhere Anforderungen an Schraffuren und Gravuren auf dem Reifen bzw. der Reifenseitenschale gestellt und die Sicherheitsmerkmale werden immer präziser. Das gilt auch für sehr große Reifen. Wir haben daher die Fräsmaschine LGR-S zur Bearbeitung von Reifenseitenwandschalen, auch in größeren Ausführungen, entwickelt“, sagt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.

Hohe Präzision bei großen und schweren Reifenseitenwandformen

Die LGR-S ist eine hochpräzise Fräsmaschine für die exakte Gravur von 2D- und 3D-Daten auf Reifenseitenwandformen – auch für größere Ausführungen wie Agrarreifen und OTR. Die Maschine ist mit einer zusätzlichen massiven Traverse aus Granit ausgestattet, die auch bei großen Größen und Gewichten höchste Präzision gewährleistet. Zum Be- und Entladen der Reifenseitenwandformen per Kran lässt sich der Drehtisch der LGR-S um einen Meter aus dem Bearbeitungsraum herausfahren. Dies erleichtert das Werkstückhandling spürbar. Die großen Türen in der Sicherheitseinhausung ermöglichen zudem ein einfaches Be- und Entladen der Formen.

Software-basierte Steuerung und Gestaltung der Formen

Für die bestmögliche Abstimmung zwischen Maschine und Steuerung verwendet LANG die eigene Software LTire, so dass Anwender eine Gesamtlösung aus einer Hand erhalten. Die Software ist besonders geeignet zur schnellen und effizienten Gestaltung der kompletten Konstruktion einer Reifenseitenwandform und zur Bedienung von LANG 4-Achs-Maschinen für rotationssymmetrische Profilformen.

Das Programm bietet CAD-Funktionen sowie automatisierte Funktionen, die speziell auf die Konstruktion eines Reifenseitenwanddesigns abgestimmt sind. LTire ist eine unter Microsoft Windows laufende Software. Sie lässt sich daher einfach intuitiv bedienen und läuft auf dem Maschinen-PC mit seiner grafischen Oberfläche.

„In einer Welt, in der Personalisierung und Individualität immer wichtiger werden, suchen viele Hersteller Möglichkeiten, ihre Reifen optisch von anderen abzuheben. Zudem treiben immer mehr Reifengrößen für eine steigende Anzahl von Fahrzeugtypen und -varianten die Vielfältigkeit voran. Flexibilität hinsichtlich der Größe, Schnelligkeit beim Bearbeiten und Präzision sind beim Gravieren der Reifenseitenwände unabdingbar. Dies vereint die LGR-S, für die wir aktuell eine hohe Nachfrage verzeichnen. Jüngst lieferten wir eine LGR-S nach Tschechien und eine weitere Maschine für Indien befindet sich in der Fertigungsplanung“, sagt Thomas Kozian.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

