Rewe, Douglas und andere große Handelsketten drücken gerade den Reset-Knopf für den Checkout. Ein-Klick-Checkout, Wallet, Loyalty und Scan&Go verschmelzen in einer einzigen App-Geste – und das quer über alle Kanäle. Für reine Onlinehändler ist das kein Trend mehr, den man beobachten kann. Es ist ein Benchmark, der ab sofort auf die eigene Conversion-Rate einzahlt.

Was gerade im deutschen Handel passiert

Anfang Juni 2026 machen mehrere große Handelsketten ernst. Was bisher als Pilotprojekt in wenigen Filialen lief – App-basiertes Scan&Go, automatische Loyalty-Einlösung, Payment ohne Kassenpersonal – wird flächendeckend ausgerollt. Der One-Click-Checkout ist nicht mehr nur ein Feature im Webshop. Er ist die zentrale Infrastruktur, über die Einkauf, Bezahlen und Kundenbindung in einem Schritt zusammenlaufen.

Das Prinzip dahinter ist denkbar simpel: Der Kunde öffnet die App, identifiziert sich einmal, legt Waren in den digitalen Korb – ob durch Scannen im Laden, Antippen im Webshop oder Sprachbefehl – und der Rest läuft automatisch. Hinterlegte Zahlungsdaten, angesammelte Punkte, gespeicherte Lieferadresse. Alles da, alles ausgewählt, alles abgebucht. Kein Formular, kein Kassenpersonal, kein zweiter Klick.

Ich halte das für den folgenreichsten Schritt, den der stationäre Handel seit der Einführung kontaktloser Karten gemacht hat. Nicht weil die Technologie so neu wäre – Wallets, Tokenisierung und Loyalty-Apps existieren seit Jahren. Sondern weil jetzt alles gleichzeitig und über alle Kanäle hinweg konsequent verbunden wird.

One-Click-Checkout: Was steckt technisch dahinter

Der Begriff ist ein wenig irreführend. One-Click-Checkout bedeutet nicht, dass mit einem einzigen Klick etwas Magisches passiert. Es bedeutet, dass alle relevanten Kaufdaten – Name, Adresse, Zahlungsart, bevorzugte Lieferoption – bereits beim Zahlungsdienstleister hinterlegt und durch Tokenisierung gesichert sind. Stripe beschreibt das Prinzip klar: Der Anbieter erkennt wiederkehrende Kunden über einen Account oder Token und füllt alle Checkout-Felder automatisch aus, sodass der Kauf direkt aus dem Warenkorb abgeschlossen wird.

Das Problem dabei war lange, dass diese Erkennung an einen bestimmten Anbieter gebunden ist. Wer bei Shop A ein Stripe-Konto hat, profitiert beim nächsten Stripe-Händler automatisch – aber eben nur dort. Händler, die auf PayPal Express Checkout setzen, haben eine andere Nutzerbasis. Amazon hat sein eigenes Ökosystem. Das Ergebnis: Payment-Integration ist immer auch eine Frage, welcher Wallet-Anbieter in der eigenen Zielgruppe dominiert.

Rewe und Douglas spielen hier ein anderes Spiel. Sie bauen die Identitätsschicht selbst auf. Die Händler-App ist das Konto, die Kundenkarte ist der Token, und das hinterlegte Zahlungsmittel ist das Payment-Gateway. Kein externer Anbieter hält dabei das Verhältnis zum Kunden – der Retailer selbst tut es. Das ist strategisch ein erheblicher Unterschied und erklärt, warum der Omnichannel Checkout für diese Häuser kein Kostenfaktor ist, sondern ein Margenhebel.

Scan&Go, Grab&Go, autonome Stores: Drei Stufen der gleichen Logik

Wer den Entwicklungsstand einordnen will, muss drei Technologiestufen auseinanderhalten. Sie bauen aufeinander auf, unterscheiden sich aber erheblich in Aufwand und Freiheitsgrad für den Kunden.

Self-Checkout-Kassen sind die einfachste Stufe: Der Kunde scannt alle Waren selbst an einem Terminal, zahlt per Karte oder Wallet und verlässt den Laden. Laut einer Analyse von Eden Retail hat sich die Zahl der Geschäfte mit stationären und mobilen Self-Checkout-Systemen zwischen 2021 und 2023 mehr als verdoppelt und erreichte zwischenzeitlich über 5.000 Standorte im europäischen Markt. 82 Prozent der regelmäßigen Nutzer bewerten diese Erfahrung positiv.

Self-Scanning oder Scan&Go ist die zweite Stufe: Der Kunde scannt Produkte während des Einkaufs per Smartphone oder Handscanner, die App führt den laufenden Warenkorb und schlägt am Ende direkt zur Zahlung über. Kein Anstehen, kein Kassenpersonal. Rewe erprobt dieses Konzept unter dem Namen Pick&Go in Pilotfilialen. Der Checkout ist hier bereits ein Produkt der App – und damit Teil des omnichannel Checkout-Ökosystems.

Autonome Stores sind die radikalste Form. Kunde identifiziert sich per App beim Betreten des Ladens, nimmt Waren aus dem Regal und verlässt das Geschäft einfach. KI-gestützte Kamera- und Sensorsysteme erfassen jeden Griff, bauen automatisch einen digitalen Warenkorb auf und lösen die Zahlung über die hinterlegte Zahlungsart aus. Check-in im Laden entspricht dabei dem Login im Webshop – und die Abrechnung läuft im Hintergrund, ohne dass der Kunde einen einzigen Knopf drückt.

Loyalty als Klammerfunktion – und warum das die Marge verändert

Was alle drei Stufen verbindet: Sie funktionieren nur sauber, wenn Loyalty nahtlos integriert ist. Punkte, die erst nach drei Wochen und einem Telefonanruf gutgeschrieben werden, passen nicht in ein System, das beim Verlassen des Ladens bereits abgerechnet hat. Douglas macht das mit der Beauty Card vor: App-Login ist Loyalty-Identifikation, und jede Transaktion – ob online bestellt, im Laden gescannt oder über Click&Collect abgeholt – läuft in dasselbe Punktekonto.

Klartext: Wenn Loyalty und Payment dieselbe Schicht teilen, sinken die Kosten für Coupon-Betrug, manuelle Abrechnung und Programm-Fragmentierung erheblich. Gleichzeitig steigen Wiederkaufsquote und durchschnittlicher Warenkorb – weil der Kunde seinen Kontostand immer im Blick hat und die Einlösung per One-Click-Checkout keine Reibung erzeugt. Das ist kein Zufall, das ist Kalkül.

Das Problem dabei für externe Anbieter: Wer als Payment-Service-Provider (PSP) bisher von der Zahlungsabwicklung profitiert hat, verliert an Relevanz, wenn der Retailer die gesamte Customer Journey selbst besetzt. Die Abhängigkeit verschiebt sich – von „welcher PSP hat die besten Konditionen“ hin zu „wie stark ist unsere eigene App-Nutzerbasis“.

Für kleinere Onlinehändler bleibt die Wallet-Integration der schnellste Hebel gegen steigende Checkout-Abbruchraten. (Symbolbild)

Was das für reine Onlinehändler bedeutet

Die Warenkorbabbruchrate im mobilen Commerce liegt nach wie vor bei erschreckend hohen Werten. Wer mehrere Formularfelder ausfüllen muss, springt ab. Das ist keine neue Erkenntnis – aber der Vergleichsmaßstab verschiebt sich gerade massiv. Wenn Douglas-Kunden es gewohnt sind, im stationären Laden einfach durch die Kasse zu spazieren, weil die App alles regelt, dann ist ein sechsfelder Checkout-Formular im nächsten Onlineshop nicht mehr nur unbequem. Er wirkt archaisch.

Für Onlinehändler bedeutet das konkret: Payment-Integration ist nicht optional. Apple Pay, Google Pay und PayPal Express Checkout sind Mindeststandard. Wer darüber hinaus eine eigene Nutzerbasis aufbaut – also Accounts mit hinterlegten Zahlungsdaten und echter Loyalty-Komponente –, ist im Vorteil. Wer weder das eine noch das andere hat, verliert Conversion an die großen Retailer, die den Checkout-Komfort als Wettbewerbsposition aufbauen.

Stripe-basierte One-Click-Lösungen wie Stripe Link oder Shop Pay von Shopify adressieren dieses Problem für kleinere Händler. Der Ansatz: Der Kunde hat einmal im Stripe-Ökosystem gezahlt und wird bei jedem teilnehmenden Händler automatisch erkannt. Das ist funktional ein omnichannel Checkout über Händlergrenzen hinweg – aber eben ohne die eigene Kundenbindung, die ein Rewe oder Douglas dabei aufbaut. Die Marge bleibt beim PSP, nicht beim Händler.

Vergleich: Wer welche Checkout-Architektur fährt

Eine kurze Einordnung der wichtigsten Modelle im deutschen Markt:

Rewe (Pick&Go / Scan&Go): App-basierter Scan im Laden, Loyalty über Payback integriert, Zahlung über hinterlegte Zahlungsart. Omnichannel Checkout für Filiale und Online-Shop in einer App.

App-basierter Scan im Laden, Loyalty über Payback integriert, Zahlung über hinterlegte Zahlungsart. Omnichannel Checkout für Filiale und Online-Shop in einer App. Douglas (Beauty Card + App): Loyalty als Kernelement, Click&Collect, In-Store-Reservierung, Webshop mit Wallet-Integration. Alle Kanäle auf eine Kunden-ID gemappt.

Loyalty als Kernelement, Click&Collect, In-Store-Reservierung, Webshop mit Wallet-Integration. Alle Kanäle auf eine Kunden-ID gemappt. Amazon (Dash, One-Click): Das Original-Modell im E-Commerce, seit Jahren Benchmark für One-Click-Checkout. Eigene Payment-Infrastruktur, eigenes Loyalty-Ökosystem (Prime).

Das Original-Modell im E-Commerce, seit Jahren Benchmark für One-Click-Checkout. Eigene Payment-Infrastruktur, eigenes Loyalty-Ökosystem (Prime). Kleinere Onlineshops: Oft abhängig von Shopify, WooCommerce oder Magento mit externen PSPs. One-Click-Erlebnis nur über Wallet-Plugins realisierbar, keine eigene Loyalty-Schicht.

Das ist keine bequeme Tabelle für den Mittelstand. Denn sie zeigt: Wer die Infrastruktur nicht selbst besitzt, zahlt Transaktionsgebühren an den PSP, verliert Kundendaten an die Wallet-Anbieter und hat keine Hebel, um Wiederholungskäufe aktiv zu steuern.

Gegenargumente und Grenzen des Modells

Wer One-Click-Checkout und integrierte Loyalty-Systeme kritisch betrachtet, findet durchaus valide Einwände – und es wäre unredlich, diese zu übergehen.

Das erste Gegenargument betrifft die Nutzungsschwelle. Nicht jeder Kunde möchte eine händlerspezifische App installieren, ein weiteres Konto anlegen und Zahlungsdaten hinterlegen. Besonders in Altersgruppen über 55 Jahren oder bei Gelegenheitskäufern ist die Bereitschaft zur App-Registrierung erheblich geringer als bei regelmäßigen Stammkunden. Ein Omnichannel Checkout, der ausschließlich über eine Eigenapp funktioniert, schließt diese Gruppe faktisch vom reibungslosen Einkaufserlebnis aus. Wer darauf nicht reagiert, riskiert eine stille Kundensegmentierung, die sich im Umsatz niederschlägt.

Das zweite Gegenargument betrifft die Infrastrukturkosten. Eine eigenständige Payment-Schicht, integriert mit Loyalty, In-Store-Scanning und App-Identität, ist kein Projekt, das ein mittelgroßer Händler mit einem kleinen Entwicklerteam nebenbei umsetzt. Die Implementierungskosten für PCI-DSS-konforme Tokenisierung, biometrische Authentifizierung und Echtzeit-Datenabgleich zwischen Online- und Offline-Transaktionen sind erheblich. Was für Rewe ein wirtschaftlicher Hebel ist, kann für ein Unternehmen mit 50 Millionen Euro Jahresumsatz zunächst eine mehrjährige Vorleistung bedeuten, deren ROI unsicher ist.

Das dritte Gegenargument betrifft die Datenstrategie. Wer Loyalty und Payment zusammenführt, sammelt tiefe Verhaltensdaten – welche Produkte werden verglichen, welche landen im Warenkorb und werden dann doch nicht gekauft, wie verhält sich der Kunde je nach Tageszeit oder Wochentag. Das ist aus Marketingsicht wertvoll, aus datenschutzrechtlicher Sicht aber ein sensibles Konstrukt. DSGVO-konforme Einwilligungsarchitekturen für diese Datentiefe zu gestalten, ohne die Nutzungserfahrung zu stören, ist eine eigene Disziplin, die viele Unternehmen unterschätzen.

Kurzum: Das Modell, das Rewe und Douglas fahren, ist kein universelles Rezept. Es ist eine strategische Wette auf App-Nutzungsdichte und Markenbindung, die nur aufgeht, wenn die Nutzerbasis mitspielt und die technische Umsetzung sauber bleibt.

Praxis-Szenarien: Wie mittelgroße Händler realistisch vorgehen können

Statt einer abstrakten Empfehlung lohnt es sich, drei konkrete Szenarien durchzuspielen, die für unterschiedliche Ausgangslagen relevant sind.

Szenario 1 – Reiner Onlinehändler ohne App: Die schnellste Wirkung entsteht durch die vollständige Wallet-Integration im bestehenden Shopsystem. Apple Pay und Google Pay lassen sich in den meisten Shopsystemen innerhalb weniger Wochen aktivieren. Shop Pay über Shopify oder Stripe Link bieten darüber hinaus eine übergreifende Wiedererkennungsfunktion, ohne dass eine eigene App notwendig ist. Der Effekt auf die mobile Abbruchrate kann erheblich sein – allerdings ohne eigene Loyalty-Schicht und ohne Zugriff auf die darunterliegenden Kundendaten.

Szenario 2 – Omnichannel-Händler mit stationärem Standbein: Hier lohnt sich die Prüfung einer API-fähigen Loyalty-Plattform, die sowohl Online-Transaktionen als auch POS-Daten verarbeitet. Anbieter wie Loyalty Prime oder Uniqodo erlauben eine händlergeführte Punktearchitektur, die unabhängig vom PSP funktioniert. Die Zahlungsabwicklung kann weiterhin über externe PSPs laufen – entscheidend ist, dass die Kunden-ID und die Transaktionsdaten in einer eigenen Datenbank zusammengeführt werden, nicht beim PSP verbleiben.

Szenario 3 – Händler mit bestehender App und Kundenkonto: Wer bereits App-Nutzer hat und Kundendaten besitzt, sollte den nächsten Schritt in Richtung tokenisierter Zahlungsabwicklung prüfen. Das bedeutet konkret: Hinterlegung von Zahlungsarten innerhalb der App, Checkout-Auslösung aus der App heraus ohne Weiterleitung auf externe Payment-Seiten, und die Verknüpfung von Loyalty-Guthaben mit dem Checkout-Schritt in Echtzeit. Das ist der Pfad, den Rewe und Douglas beschreiten – und er ist bei vorhandener Nutzerbasis deutlich realistischer als bei Null anzufangen.

Sicherheit und regulatorische Realität

One-Click-Checkout klingt nach maximalem Komfort – und minimal Sicherheit. Das stimmt so nicht. Moderne Implementierungen arbeiten mit tokenisierten Zahlungsdaten: Die tatsächliche Kartennummer verlässt den PSP nie, der Händler sieht nur einen Token. Dazu kommen Strong Customer Authentication (SCA) gemäß PSD2 und KI-gestützte Betrugserkennung in Echtzeit.

Das eigentliche Risiko liegt anderswo: auf dem Gerät des Nutzers. Wer sein Smartphone entsperrt auf dem Tisch liegen lässt und die App aktiv ist, hat faktisch ein offenes Portemonnaie. Das ist kein Systemfehler, sondern ein Nutzungsverhalten-Problem. Biometrische Authentifizierung vor jedem Kaufvorgang ist deshalb kein Nice-to-have, sondern Sicherheitsstandard bei seriösen Implementierungen.

Regulatorisch ist die Lage für Händler in Deutschland eindeutig: PSD2/SCA gilt, Echtzeit-Verarbeitung von Zahlungsdaten unterliegt der DSGVO, und wer Loyalty-Profile mit Payment-Daten verknüpft, betritt datenschutzrechtlich sensibles Terrain. Händler, die ein solches System ohne saubere Datenschutz-Dokumentation betreiben, riskieren mehr als nur Bußgelder – sie riskieren den Vertrauensverlust, der im Omnichannel-Geschäft existenzbedrohend sein kann.

Handlungsschritte für Onlinehändler: Was jetzt zählt

Ich sage es direkt: Warten ist hier die schlechteste Option. Die Lücke zwischen dem, was ein großer Retailer mit integriertem Omnichannel Checkout bietet, und dem, was ein mittelgroßer Onlineshop an der Checkout-Seite hat, wird nicht kleiner, wenn man abwartet. Sie wird größer.

Konkret empfehle ich fünf Schritte, die auch ohne eigenes Payment-Team realisierbar sind:

Wallet-Integration priorisieren: Apple Pay, Google Pay und PayPal Express Checkout sind keine Extras. Sie sind die Minimalanforderung für mobilen One-Click-Checkout ohne Konto-Zwang. Gastzahlung mit Wiedererkennungsfunktion: Wer keinen Account erzwingen will, aber trotzdem Wiederholer belohnen möchte, sollte tokenisierte Gast-Profile anbieten – Adresse und Zahlungsart werden für den nächsten Besuch gespeichert, optional per Zustimmung. Loyalty koppeln, nicht nebenher betreiben: Ein Punkteprogramm, das sich separat vom Checkout verhält, erhöht die Abbruchrate statt sie zu senken. Integration in den Zahlungsschritt ist Pflicht. PSP-Abhängigkeit bewusst steuern: Wer auf Stripe Link oder Shop Pay setzt, kauft Komfort auf Kosten der eigenen Kundendaten. Das kann sinnvoll sein – aber es sollte eine bewusste Entscheidung sein, keine Standardwahl aus Bequemlichkeit. Checkout-Performance messen: Abbruchrate pro Gerät, pro Zahlungsart, pro Checkout-Schritt. Der deutsche Onlinehandel wächst wieder, aber er wächst ungleich – und der Vorteil geht an die, die Checkout-Daten aktiv nutzen, nicht nur erheben.

Was bleibt

Der Ein-Klick-Checkout ist nicht das Ende der Customer Journey – er ist ihr Anfang. Wer die Zahlung reibungslos macht, besitzt das Vertrauen des Kunden beim nächsten Kauf. Rewe und Douglas verstehen das. Sie bauen keine Checkout-Features, sie bauen Plattformen. Für Onlinehändler, die weiterhin auf sechsstufige Formulare setzen und Loyalty als optionales Newsletter-Modul behandeln, wird das Quartal für Quartal spürbarer.

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob man One-Click-Checkout einführen sollte. Sie lautet: Wessen Kundendaten profitieren davon – die eigenen oder die des PSPs?