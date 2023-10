Die Aufgaben eines Chief Digital Officers (CDO)

Wenn ein Unternehmen wächst und sich die Technologie weiterentwickelt, wird die Rolle des Chief Digital Officers (CDO) immer wichtiger. Der CDO ist für die digitale Transformation des Unternehmens verantwortlich und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Strategien.

Bedeutung und Relevanz des Chief Digital Officers

Der CDO ist dafür zuständig, die digitale Vision des Unternehmens zu formulieren und sie in konkrete Pläne umzusetzen. Er oder sie überwacht und koordiniert die digitalen Aktivitäten des Unternehmens, um sicherzustellen, dass sie den geschäftlichen Zielen entsprechen.

Werbung

Unterschied des Chief Digital Officers zum Chief Data Officer

Der Chief Digital Officer (CDO) und der Chief Data Officer (auch CDO) haben unterschiedliche Aufgabenbereiche, obwohl ihre Rollen oft miteinander verwechselt werden. Der Chief Digital Officer konzentriert sich darauf, das Unternehmen digital zu transformieren und digitale Strategien umzusetzen. Der Chief Data Officer hingegen ist für das Datenmanagement und die Nutzung von Daten zur Informationsgewinnung und Entscheidungsfindung verantwortlich.

Es ist unnötig zu erwähnen, wie eng der Chief Digital Officer mit dem Chief Data Officer zusammenarbeiten sollte. Beide Rollen, obwohl sie unterschiedliche Schwerpunkte haben, ergänzen sich in ihrer Zusammenarbeit. Während der Chief Digital Officer die strategische Richtung vorgibt und sicherstellt, dass datenbasierte Ansätze in die digitalen Prozesse des Unternehmens integriert werden, bringt der Chief Data Officer sein tiefes Fachwissen in Datenmanagement und -analyse ein. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass Daten nicht nur gesammelt, sondern auch effektiv genutzt werden, um sowohl die Kundenerfahrung zu optimieren, als auch die internen Prozesse zu verfeinern und das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Durch eine konsequente und datenorientierte Vorgehensweise leistet der Chief Digital Officer, in Zusammenarbeit mit dem Chief Data Officer, einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der digitalen Transformation im Unternehmen. Es wäre zu erwarten, dass Unternehmen, die diese synergetische Zusammenarbeit effektiv umsetzen, in der digitalen Landschaft wesentlich wettbewerbsfähiger sind.

Unterschied des CDO zum CIO/CFO

Im Gegensatz zum Chief Information Officer (CIO) und Chief Financial Officer (CFO) arbeitet der CDO eng mit der Unternehmensleitung zusammen, um die digitale Agenda voranzutreiben. Während der CIO für die IT-Infrastruktur verantwortlich ist und der CFO sich auf finanzielle Aspekte konzentriert, hat der CDO den Schwerpunkt auf digitale Innovation und die Umsetzung digitaler Strategien.

Aufgaben eines Chief Digital Officers (CDO)

Der Chief Digital Officer (CDO) ist in einem Unternehmen für die digitale Transformation und die Entwicklung der digitalen Strategie verantwortlich. Dies umfasst die Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten und die Integration digitaler Technologien, um das Unternehmen voranzubringen.

Der CDO arbeitet eng mit Führungskräften und verschiedenen Abteilungen zusammen, um die digitale Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Er identifiziert digitale Trends und Innovationen, die das Unternehmen nutzen kann, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zu den Aufgaben des CDO gehört es auch, die Organisation auf die digitale Transformation vorzubereiten. Dies beinhaltet das Aufstellen von klaren Zielen, das Schaffen eines Bewusstseins für digitale Innovationen und die Bildung von Teams, die digitale Projekte umsetzen können.

Der CDO überwacht auch die Implementierung und den Fortschritt digitaler Initiativen. Er stellt sicher, dass die digitalen Strategien und Technologien effektiv genutzt werden, um die Effizienz zu steigern, Kundenbeziehungen zu verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Insgesamt ist der CDO für die Entwicklung einer erfolgreichen digitalen Strategie und die Steuerung der digitalen Transformation im Unternehmen verantwortlich. Seine Rolle ist entscheidend, um das Unternehmen zukunftsorientiert und wettbewerbsfähig zu halten.

Führung und Teammanagement

Der Chief Digital Officer (CDO) ist auch für die Führung und das Teammanagement verantwortlich. Eine der Hauptaufgaben des CDO ist es, ein kompetentes und engagiertes Team aufzubauen und zu leiten. Er oder sie muss in der Lage sein, die richtigen Talente zu identifizieren, einzustellen und zu entwickeln, um sicherzustellen, dass das Team optimal arbeiten kann.

Ebenso ist es wichtig, eine positive Teamdynamik zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern zu erleichtern. Der CDO muss sicherstellen, dass alle Teammitglieder ihre Aufgaben verstehen und effektiv zusammenarbeiten, um die digitalen Strategien und Ziele des Unternehmens zu erreichen.

Um erfolgreich als Führungskraft und Teammanager zu sein, ist es wichtig, gute Kommunikationsfähigkeiten zu haben. Der CDO muss in der Lage sein, klar und präzise zu kommunizieren und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder über die notwendigen Informationen und Ressourcen verfügen, um ihre Aufgaben effektiv auszuführen.

Insgesamt ist die Führung und das Teammanagement eine wesentliche Aufgabe eines Chief Digital Officers, da dies entscheidend für den Erfolg der digitalen Strategie eines Unternehmens ist.

Kunden- und Markterfahrung

Ein Chief Digital Officer (CDO) hat die Aufgabe, sich intensiv mit der Kundenerfahrung und dem Markterlebnis auseinanderzusetzen. Dabei geht es darum, die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu verstehen und Lösungen anzubieten, die ihren Anforderungen gerecht werden.

Der CDO analysiert den Markt, um Trends und Veränderungen frühzeitig zu erkennen und das Unternehmen darauf vorzubereiten. Durch diese Analyse kann der CDO die digitale Strategie entwickeln und sicherstellen, dass das Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt und mit den Kundenbedürfnissen Schritt hält.

Ebenso ist es Aufgabe des CDO, innovative Technologien und neue digitale Kanäle zu identifizieren und zu nutzen, um die Kundenerfahrung zu verbessern. Dabei spielt die Personalisierung und Individualisierung eine wichtige Rolle, um den Kunden ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

Die Kunden- und Markterfahrung steht im Fokus des CDO, um ein Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen und eine starke Kundenbindung zu schaffen.

Technologie- und Innovationsmanagement

Die Aufgabe eines Chief Digital Officers (CDO) besteht auch darin, das Technologie- und Innovationsmanagement des Unternehmens zu leiten. Dies beinhaltet die Identifizierung neuer Technologien und Innovationen, die für das Unternehmen von Bedeutung sein könnten. Der CDO sucht nach Möglichkeiten, wie das Unternehmen von neuen Technologien profitieren kann, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen und effizientere Prozesse einzuführen. Gleichzeitig ist es auch seine Aufgabe, das Unternehmen über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Technologiebranche auf dem Laufenden zu halten und mögliche Chancen für das Unternehmen zu erkennen. Der CDO arbeitet eng mit anderen Führungskräften und Abteilungen zusammen, um die Implementierung neuer Technologien und Innovationsprojekte erfolgreich umzusetzen.

Zusammenfassung: die Aufgaben des CDO

Der Chief Digital Officer (CDO) ist eine wichtige Position in Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung beschäftigt. Diese Rolle umfasst die Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung einer digitalen Strategie. Zu den Hauptaufgaben eines CDO gehören die Identifizierung neuer digitaler Möglichkeiten, die Förderung von Innovationen, die Optimierung der digitalen Prozesse und die Etablierung einer digitalen Kultur im Unternehmen. Der CDO arbeitet eng mit anderen Führungskräften zusammen, um sicherzustellen, dass digitale Technologien effektiv eingesetzt werden, um die Unternehmensziele zu erreichen. Darüber hinaus überwacht der CDO den Fortschritt bei der Digitalisierung und berichtet regelmäßig an die Geschäftsleitung. Die Rolle des CDO ist entscheidend für den Erfolg und den Wandel in der digitalen Transformation eines Unternehmens.

Die vorherige Version des Artikels vorlesen lassen:

Qualitäten und Kompetenzen, die ein CDO für ein Unternehmen mitbringen muss

Vor allem Führungsstärke und eine digitale Agenda sind gefragt. Aktuell werden etwa 33 % der Stellen im Bereich Digitalisierung mit externen Beratern besetzt. Insgesamt zeigt sich aber ein Trend, junge, kreative Mitarbeiter aus dem eigenen Umfeld für die Stellen zu wählen oder Traineestellen für Studierende auszuschreiben.

Anforderungsprofil eines Chief Digital Officers (CDO)

Ein digitaler Backround ist für einen CDO unabdingbar. Das haben auch die Unternehmen erkannt, weswegen die 2017 in Vorstände deutscher Konzerne berufenen Mitarbeiter zu etwa 50 % Erfahrungen im digitalen Milieu besitzen. Die Anzahl der öffentlichen Stellenausschreibungen für CDOs ist vergleichsweise gering (28 – 2015 -2017, in 2020 waren es 44, heute, im Oktober 2023, nur 10). Somit werden diese Stellen vermutlich intern oder durch direkte Ansprache besetzt.

Die Ausschreibungen lassen aber Rückschlüsse darauf zu, welchen Weg Unternehmen mit CDOs einschlagen wollen. So wird in vielen solcher Anzeigen die Entwicklung und Umsetzung eines Digitalisierungskonzepts, oder einer Digital-Strategie als Hauptaufgabe von CDOs genannt und somit das Anforderungsprofil der CDOs geschärft. Das zeigt, dass viele Unternehmen oder Institutionen ein solches Konzept noch gar nicht besitzen und über den CDO die digitale Welt erobern möchten. Der Chief Digital Officer wird somit nicht mehr lange nur eine Modeerscheinung sein.

Neben einer solchen Strategie, die in 57 % der Stellenausschreibungen gefordert wird, sollen Mitarbeiter Kompetenzen im Schnittstellenmanagement mitbringen (54 %). Vor allem die Kooperation mit den CEOs ist entscheidend, doch auch Brücken zu anderen Unternehmensbereichen muss ein CDO schlagen. Es gibt aber auch Unternehmen, die bereits eine digitale Agenda haben. Für diese sind bei einem CDO die Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle (43 %) sowie die Überprüfung der gesetzten Ziele und der Wege dorthin (36 %) entscheidend. Insgesamt fordern viele Unternehmen aber zunächst eine Digitalisierungsstrategie ein und stellen deren Implementierung hinten an.

Anforderungsprofil: Diese Eigenschaften sollte ein CDO mitbringen

IT-Studium, idealerweise Wirtschaftsinformatik

Erfahrungen im digitalen Umfeld

Verständnis digitaler Strukturen

Führungserfahrung

verhandlungssicheres Englisch

Erfahrungen im Projekt-Management

Kommunikationsstärke

Präsentationsstärke

Durchsetzungs- und Überzeugungskraft

Offenheit

unternehmerische Einstellung

Ein IT-Studium wird von vielen Unternehmen (87 % der Stellenausschreibungen) als Grundvoraussetzung für die Position eines CDO angesehen, wobei Wirtschaftsinformatik besonders gefragt ist. Solche Sachkenntnisse allein reichen aber nicht aus. Vielmehr muss ein CDO Erfahrungen im digitalen Umfeld gesammelt haben und diese für das Unternehmen anwenden können. Entsprechend werden in 57 % der Stellenausschreibungen ein tiefes Verständnis digitaler Strukturen und in 46 % langjährige Führungserfahrung eingefordert. Für 46 % ist verhandlungssicheres Englisch gefragt und 43 % betonen die Wichtigkeit von Erfahrungen im Projekt-Management.

Zudem ist Kommunikationsstärke (54 %) eine wichtige Eigenschaft von CDOs. Zum einen müssen Stakeholder sachgerecht und verständlich über die Entwicklungen bei der Digitalisierung informiert werden und zum anderen müssen neue Strategien, Maßnahmen und Aufgaben mit den Mitarbeitern besprochen und ihnen gegenüber vertreten werden.

Entsprechend werden Präsentationsstärke (54 %), Durchsetzungs- und Überzeugungskraft (43 %), Offenheit (39 %) sowie eine unternehmerische Einstellung (36 %) von den Unternehmen als wichtige Eigenschaften von CDOs benannt.

CDOs sind positive Störfaktoren in Unternehmen

Ein Chief Digital Officer ist ein Störenfried im besten Sinn. Er hat die Aufgabe, alte Unternehmensstrukturen aufzubrechen und neue zu etablieren. Deswegen werden für diesen Bereich vor allem Menschen gewählt, die Erfahrungen mit der New Economy haben und diese gegen Vertreter der Old Economy durchsetzen können.

Es ist ein klarer Trend erkennbar, CDO-Stellen mit jungen, unverbrauchten Kräften zu besetzen. Vor allem die Ausschreibungen für Trainee-Stellen haben im Bereich der Digitalisierung zugenommen. Entsprechend dieser Grundhaltung werden insbesondere führungsstarke Mitarbeiter gesucht, die sich gegen Widerstände durchsetzen können. Immerhin müssen die neuen Aufgaben der Digitalisierung im Unternehmen etabliert und im schlimmsten Fall gegen den Widerstand der Belegschaft durchgesetzt werden. Entsprechend kommen die Begriffe „Teamfähigkeit“ (27 %) und Empathie (14 %) nur in sehr wenigen Stellenanzeigen für CDOs vor.

Video-Tipp: Als Störenfried die Digitalisierung vorantreiben