19 Spiele sind kein Einkaufszettel

PlayStation bündelt in seinem Gamescom-Rückblick 19 Spiele aus der Opening Night Live. Das klingt nach einer prall gefüllten Einkaufsliste. Ist es aber nicht. Zwischen „out now“, einem festen Datum und „Release date TBC“ liegen für Sie völlig verschiedene Entscheidungen. Wer heute eine PS5 besitzt, bekommt aus dieser Zahl keine Antwort auf die Frage, was am Wochenende installiert werden kann.

Der Mythos lautet: Viele Ankündigungen bedeuten viel Auswahl. Die Realität ist unromantischer. Eine Ankündigung kann ein Trailer sein, ein Termin im nächsten Jahr oder ein Spiel ohne Termin. Genau deshalb taugt die Zahl 19 als Stimmungsmacher, nicht als Kaufberatung. Sie erzählt etwas über die Breite der Show, aber fast nichts über Ihren Kalender.

Der Beitrag wurde am 25. August veröffentlicht und sortiert die gezeigten Titel nach ihren eigenen Release-Angaben. Das ist die belastbare Grundlage. Alles andere, etwa Erwartungen an Preis, Spielzeit, Qualität oder einen möglichen Abo-Start, steht dort nicht. Wer diese Lücken mit Wunschdenken füllt, erledigt Marketingarbeit ohne Honorar.

Feste Termine verdienen Aufmerksamkeit

Ein paar Einträge sind klar genug, um sie einzuordnen. Ananta soll laut PlayStation am 15. Januar 2027 für PS5 erscheinen. Exodus ist für den 7. April 2027 genannt, Final Fantasy VII Revelation für Frühjahr 2027. Acornia: Mirror Worlds und Metro 2039 stehen ebenfalls bei 2027, allerdings ohne einen ebenso genauen Tag. Das sind keine Details für Pedanten. Sie entscheiden darüber, ob ein Titel Teil Ihres Herbsts wird oder einer fernen Wunschliste.

Daneben nennt die Übersicht einzelne Daten ohne Jahresangabe: Aniimo am 16. September, Control Resonant am 24. September, Mewgenics am 8. September und Valor Mortis am 13. Oktober. Das ist genug, um die Titel im Blick zu behalten, aber nicht genug, um ihnen eine konkrete Woche im eigenen Spielplan zu reservieren. Ein fehlendes Jahr ist kein Freibrief, es einfach stillschweigend zu ergänzen.

Für einen echten Kaufimpuls zählt noch mehr als ein Datum: Preis, Editionen, Vorbestellerbonus, Altersfreigabe, Speicherbedarf und die Frage, ob Sie das Genre überhaupt spielen wollen. Der Gamescom-Text beantwortet davon praktisch nichts. Das ist kein Vorwurf an den Beitrag. Es ist ein Hinweis, die richtige Quelle für die richtige Entscheidung zu benutzen.

Crimson Desert steht in der Liste als „Out now“, allerdings ausdrücklich als Enhancement Update. Pearl Abyss nennt neue Story-Momente, zusätzliche Sprach- und Voice-over-Unterstützung sowie weitere Inhalte und Anpassungen für Besitzer des Basisspiels. Wer das Spiel schon hat, kann darin einen Anlass zum Zurückkehren sehen. Wer es nicht besitzt, erhält daraus keinen Beleg, dass das Gesamtpaket plötzlich zum Pflichtkauf geworden ist.

Diese Unterscheidung wird in Show-Zusammenfassungen gern plattgewalzt. Ein kostenloses Update kann für eine bestehende Bibliothek sehr wertvoll sein; es ist trotzdem kein neues Spiel. Wenn Sie Ihre Ausgaben steuern wollen, hilft diese Trennung mehr als jeder Trailer. Ein paar neue Komfortfunktionen machen die Kaufentscheidung nicht rückwirkend für alle gleich.

Das gilt auch für Path of Exile 2. PlayStation nennt den 11. Dezember für Version 1.0 und beschreibt neue Inhalte für Kampagne, Endgame, Fortschritt, Skills und Loot. Das ist ein klarer Versionsmeilenstein. Ob Ihnen das Spiel liegt, ob ein bestehender Account passt oder wie viel Zeit es verschlingt, bleibt Ihre Prüfung. Die Versionsnummer ersetzt keinen Blick auf das eigene Nutzungsverhalten.

Ohne Termin bleibt ein Titel eine Absicht

Exterminauts, LEGO Skylines und Tides of Annihilation sind in der Übersicht mit „Release date TBC“ geführt. Das ist die ehrlichste Zeile der ganzen Liste: Es gibt einen gezeigten Titel, aber keinen belastbaren Veröffentlichungstermin. Bei Exterminauts nennt PlayStation Drei-Spieler-Koop gegen Schädlinge, Reparaturaufgaben und Aufträge. LEGO Skylines wird als anpassbarer Städtebau angekündigt. Mehr Planungssicherheit entsteht daraus nicht.

Hier zeigt sich, weshalb die 19 Spiele nicht in einen gemeinsamen Topf gehören. Ein fest datiertes Spiel konkurriert bald um Geld und Zeit. Ein Titel ohne Datum konkurriert erst einmal nur um Aufmerksamkeit. Wer beides gleich behandelt, füllt seine Wunschliste mit Verpflichtungen, die der Markt noch gar nicht eingegangen ist.

Das ist auch ein guter Moment für etwas mehr Transparenz beim Spielekauf. Unser Beitrag über die Kennzeichnung von Spielen und ihre Grenzen zeigt, warum konkrete Informationen wichtiger sind als eine schicke Ankündigung. Für PlayStation-Titel gilt derselbe nüchterne Maßstab: Termin, Plattform und Inhalt müssen da sein, bevor aus Interesse eine Bestellung wird.

Die PS5-Plattform ist nur der Anfang

Fast jeder Eintrag der Zusammenfassung trägt das Kürzel PS5. Das beantwortet die Plattformfrage, nicht die Produktfrage. Ananta wird als urbanes Open-World-RPG beschrieben, Acornia als Mischung aus Dessertladen und Dungeon-Abenteuer, Warlock: Dungeons & Dragons als Singleplayer-Action-Adventure. Das ist eine breite Genreschau. Wer nur auf die Konsole schaut, kauft im Zweifel die falsche Art von Spiel in sehr guter Auflösung.

Bei Resonance: A Plague Tale Legacy nennt PlayStation einen Start am 27. August und verweist auf Erzählung, Erkundung und Kampf. Silent Hill: Townfall wird mit neuem Material und einer Ego-Perspektive erwähnt. Solche Angaben helfen beim ersten Aussortieren. Sie ersetzen aber weder Altersfreigaben noch einen Blick auf längeres Spielmaterial oder unabhängige Tests. Gerade bei Horror und Action kann ein Trailer sehr gut verbergen, wie sich ein Spiel über Stunden anfühlt.

Cloud Gaming kann an dieser Stelle eine andere Konsumentscheidung auslösen als ein Kauf. Der Überblick zu Cloud Gaming, Game Pass und PlayStation ordnet die Frage ein, wo ein Titel tatsächlich läuft und welche Abhängigkeiten dabei entstehen. Die Gamescom-Liste liefert keine Zusage für Streaming-Verfügbarkeit. Wer darauf angewiesen ist, sollte die Produktseite abwarten statt aus einem PS5-Logo zu viel abzuleiten.

Die sinnvolle Wunschliste bleibt kurz

Maximal drei Kategorien reichen, um die 19 Titel zu bändigen: bald verfügbar, konkret für 2027 terminiert und ohne Termin. Crimson Desert gehört in die erste Gruppe, weil das Update laut Übersicht bereits verfügbar ist. Ananta und Exodus sind Beispiele für die zweite. Exterminauts und LEGO Skylines landen zwangsläufig in der dritten. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber erstaunlich wirksam gegen den Impuls, jede Bühne für eine persönliche Release-Planung zu halten.

Für den nächsten Schritt brauchen Sie nicht mehr Showgefühl, sondern Daten: die offizielle Produktseite, einen Preis, ein Datum mit Jahr, die gewünschte Edition und im Zweifel eine Altersfreigabe. Erst dann ist Vergleich möglich. Ein Spiel kann künstlerisch spannend sein und trotzdem nicht in Ihren Monat passen. Das ist kein Verrat an Vorfreude, sondern ein funktionierender Kalender.

Auch die wachsende Zahl digitaler Kaufhilfen löst dieses Problem nicht automatisch. Wer sich mit KI-Shopping-Assistenten und ihren Empfehlungen beschäftigt hat, kennt die Falle: Eine glatte Vorschlagsliste wirkt kompetent, obwohl ihr oft genau die entscheidenden Einschränkungen fehlen. Bei Gamescom-Trailern gilt das noch stärker. Die Maschine kann sortieren. Entscheiden müssen Sie selbst.

Vorfreude ja, Vorbestellung nur mit Grund

PlayStation hat mit seiner Gamescom-Zusammenfassung ein breites Programm für PS5 sichtbar gemacht. Das ist ihr Job. Ihr Job als Käuferin oder Käufer ist kleiner und anspruchsvoller: aus der Masse die Titel herausziehen, für die es einen Termin, ein passendes Genre und genügend Informationen gibt. Die übrigen dürfen auf der Beobachtungsliste bleiben, ohne dass daraus ein Kaufversprechen wird.

Der provokante Satz zum Schluss lautet daher: 19 Spiele sind nicht viel Auswahl, solange Sie nicht wissen, wann, zu welchem Preis und in welcher Form sie erscheinen. Ananta am 15. Januar 2027 und Exodus am 7. April 2027 sind greifbare Daten. „TBC“ ist ein ehrlicher Platzhalter. Dazwischen liegen keine Nuancen, sondern unterschiedliche Risiken für Ihr Geld und Ihre Zeit.

Behalten Sie bei angekündigten Titeln deshalb eine einfache Reihenfolge bei: erst Termin und Plattform, dann Preis und Edition, zuletzt der Impuls aus dem Trailer. Das schützt nicht vor einem Fehlkauf, aber es nimmt der Ankündigung ihre falsche Dringlichkeit. Gerade eine große Messe lebt davon, dass alles gleichzeitig wichtig aussieht. Ihr Budget muss diesen Effekt nicht mitspielen.

Wer die Liste so liest, verpasst keine Gamescom. Im Gegenteil: Sie sehen genauer hin. Und wenn der nächste Trailer eine große Zahl an die Wand wirft, wissen Sie, was sie ist: ein Anfang für die Recherche, nicht das Ende der Kaufentscheidung.