Zebra Technologies, ein Unternehmen im Bereich der intelligenten Vernetzung von Unternehmen, hat eine spannende Entwicklung angekündigt: die Einführung neuer generativer KI-Funktionen, die in Zusammenarbeit mit Google Cloud, Android und Qualcomm Technologies entwickelt wurden.

Diese Innovationen, die nächste Woche auf der Google Cloud Next ’24 in Las Vegas präsentiert werden, zielen darauf ab, transformative Kundenerlebnisse zu schaffen, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern und tiefere Einblicke durch generative KI zu ermöglichen.

Ein neuer Ansatz für den Unternehmenseinsatz

Die Einführung generativer KI-Funktionen durch Zebra Technologies könnte als wegweisend betrachtet werden. Tom Bianculli, Chief Technology Officer bei Zebra Technologies, erläuterte, dass das Ziel nicht nur darin besteht, die Funktionsweise generativer KI zu verstehen, sondern vielmehr, was sie leisten kann, um neue Arbeitsweisen zu schaffen, die den Alltag in Unternehmen und für ihre Mitarbeitenden und Kunden verbessern.

Diese Technologie soll es Mitarbeitenden ermöglichen, die kognitive Belastung zu verringern und eine effizientere Just-in-Time-Entscheidungsfindung zu treffen. Besonders in Zeiten des Arbeitskräftemangels und des Kostendrucks ist dies von unschätzbarem Wert. Mitarbeitende können durch einfaches Chatten auf einem Handheld-Gerät auf Informationen zugreifen und bereichsspezifisches Wissen nutzen, das aus verschiedenen Unternehmensdokumenten stammt.

Praktische Anwendung in der Industrie

Ein Praxisbeispiel, das die Wirksamkeit dieser Technologie unterstreicht, ist der Einsatz generativer KI in einer europäischen Supermarktkette, die Zebra-Mobilcomputer verwendet. Diese Computer wurden mit einer umfassenden Bibliothek von Standardbetriebsverfahren gefüttert, was den Mitarbeitenden ermöglichte, auf eine riesige Menge an Wissen zuzugreifen und so die Kundeninteraktion sowie die Einarbeitung und Schulung zu verbessern.

Ansonsten unterstreicht die Unterstützung durch das Android-Betriebssystem und Qualcomm Technologies die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit dieser Lösungen für verschiedene Branchen, einschließlich Einzelhandel, Gesundheitswesen sowie Transport und Logistik.

Partnerschaften und Innovation

Die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies und die Nutzung der generativen KI-Modelle von Google, einschließlich der Gemini- und Open-Source-Gemma-Modelle, ermöglichen eine umfassende Palette von Implementierungsoptionen, die von On-Device bis hin zu Cloud- und Hybrid-Lösungen reichen.

Art Miller, Vice President Business Development bei Qualcomm Technologies, und Rouzbeh Aminpour, Global Retail Solution Engineering Manager bei Google Cloud, äußerten sich beide optimistisch über das Potenzial dieser Technologien, die Arbeitsweise in Unternehmen grundlegend zu verändern und neue Ären der Interaktion zwischen Kunden, Mitarbeitenden und Marken einzuleiten.

Die Zukunft der Arbeitsplatztechnologie

Die bevorstehende Präsentation der neuen Funktionen auf der Google Cloud Next ’24 könnte ein kritischer Moment für die Industrie sein. Sie markiert einen möglichen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Unternehmen generative KI nutzen, um die Produktivität zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und letztlich ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen.

Es bleibt abzuwarten, wie diese Technologien in verschiedenen Branchen aufgenommen und umgesetzt werden. Doch eines ist sicher: Die Einführung generativer KI-Funktionen durch Zebra Technologies, in Zusammenarbeit mit Google Cloud, Android und Qualcomm Technologies, könnte einen neuen Standard für die digitale Transformation in Unternehmen setzen.

Fazit

Die Entwicklungen bei Zebra Technologies unterstreichen die wachsende Bedeutung generativer KI im Unternehmenskontext. Durch die Kombination fortschrittlicher Technologien und Partnerschaften strebt Zebra danach, den Arbeitsalltag zu verbessern und Unternehmen dabei zu helfen, in einer zunehmend digitalisierten Welt erfolgreich zu sein.