Ein führender Anbieter digitaler Lösungen, Zebra Technologies, hat ein neu gestaltetes Software-Portfolio vorgestellt, das darauf abzielt, Unternehmen zu helfen, ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren.



Zebra Workcloud: Ein Überblick

Bei den jährlichen ZONE-Kundenanwenderkonferenzen, die kürzlich in Las Vegas und Reading stattfanden, hat Zebra Technologies die Zebra Workcloud vorgestellt. Diese spezielle Suite von Unternehmenssoftwareanwendungen wurde entwickelt, um den Einzelhandel, das Bankwesen und das Gesundheitswesen zu unterstützen. Es wäre möglich, dass Zebra Workcloud Unternehmen dabei hilft, die Zusammenarbeit zu fördern, das Bestandsmanagement zu optimieren und Risiken zu minimieren.

Hauptvorteile und Anwendungsbereiche

Die Workcloud soll insbesondere zur Optimierung von Mitarbeitern mit Kundenkontakt dienen und funktioniert nativ mit Zebra-Geräten. Einige der versprochenen Vorteile könnten schnellere Bereitstellungen, eine kürzere Time-to-Value und eine höhere Rendite der Investitionen sein. Zebra Workcloud besteht aus mehreren spezialisierten Lösungssuiten, darunter Workforce Optimisation, Enterprise Collaboration, Inventory Optimisation und Demand Intelligence.

Stimmen aus der Branche

„Zebra Workcloud bietet neue Möglichkeiten mit Technologie zu arbeiten“, sagte Suresh Menon, Senior Vice President und General Manager, Software Solutions, Zebra Technologies. Er betonte, dass die Lösung entwickelt wurde, um die Herausforderungen von Mitarbeitern mit Kundenkontakt zu adressieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

David Pardoe, Head of Profit Protection bei The Works, äußerte sich ebenfalls positiv über Zebra. Er erklärte, dass Zebra ihm geholfen habe, die Bestandsintegrität und Genauigkeit zu verbessern und hoffe, dass Zebra auch in Zukunft ein wichtiger Partner bleibt.

Zebra’s Engagement für die Kundengemeinschaft

Die jährlichen ZONE-Kundenkonferenzen spiegeln das Engagement von Zebra wider, eine aktive Kundengemeinschaft zu pflegen. Diese Veranstaltungen bieten eine Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Kunden, Zebra-Führungskräften und strategischen Partnern.

Zusammenfassung

Zebra Technologies hat mit Zebra Workcloud ein innovatives Software-Portfolio vorgestellt, das Unternehmen in verschiedenen Branchen unterstützen soll. Während die endgültigen Ergebnisse der Implementierung noch abzuwarten sind, ist es ermutigend zu sehen, dass Technologieunternehmen weiterhin Lösungen entwickeln, die darauf abzielen, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.