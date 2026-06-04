Multi-Agent-Systeme klingen nach Science-Fiction. Sie sind es nicht mehr. Zapier, Make und Asana übernehmen gerade still und leise die Koordination komplexer KI-Workflows – und die meisten Unternehmen verstehen noch nicht einmal, was das bedeutet. Klartext: Das Rennen um die beste Workflow Orchestration hat begonnen, und wer jetzt nicht hinschaut, bezahlt später doppelt.

Der Mythos vom autonomen Agenten

Seien wir ehrlich: Die meiste Agenten-Rhetorik ist Marketingschall. „Vollautonome KI-Agenten übernehmen Ihre Geschäftsprozesse“ – das liest sich toll im Presseheft, hat mit der Enterprise-Realität aber wenig zu tun. Wer Quellen wie Moxo oder Boomi liest, erkennt schnell: Zuverlässige Business-Automation braucht fast immer menschliche Freigabeschritte, klare Governance und definierte Eskalationspfade. Kein seriöser Enterprise-Anbieter verspricht heute ernstlich „zero human touch“ für kritische Geschäftsprozesse.

Was wirklich passiert: Der Markt bewegt sich von einfachen Task-Automationen hin zu koordinierten, mehrstufigen Agenten-Szenarien. Dabei ist der Begriff Workflow Orchestration entscheidend. Orchestrierung bedeutet, dass eine zentrale Schicht den Ablauf steuert – welcher Agent wann was tut, welche Zwischenergebnisse weitergegeben werden, wo ein Mensch eingreift. Das ist technisch etwas grundlegend anderes als Choreographie, bei der Agenten dezentral nach gemeinsamen Protokollen handeln. Enterprise-Setups sind fast immer orchestriert, nicht choreographiert. Dieser Unterschied wird in erschreckend vielen Tech-Blogs ignoriert.

Die harte Wahrheit: Wer heute von „Multi-Agent-Orchestrierung“ spricht, meint in der Praxis meist die strukturierte Zusammenschaltung spezialisierter Services über APIs – ein Retrieval-Agent hier, ein Classification-Agent dort, ein Notification-Step am Ende. Das ist weder trivial noch unwichtig. Aber es ist kein KI-Zauber, sondern Ingenieursarbeit.

Was Workflow Orchestration wirklich leistet – und was nicht

Agenten-Orchestrierung ist, nach Definition von Boomi, die systematische Koordination mehrerer KI-Agenten über APIs, wobei jeder Agent spezialisierte Aufgaben übernimmt und Zwischenergebnisse an andere weitergibt. Boomi beschreibt das präzise als „connective tissue“ – das Bindegewebe, das Agenten, Geschäftsregeln und menschliche Entscheidungen zusammenhält.

Was diese Orchestrierungsschicht konkret leisten muss: State-Management über mehrere Agenten-Schritte hinweg, saubere Kontextweitergabe, Einhaltung von Unternehmensrichtlinien, Monitoring und strukturierte Fehlerbehandlung. Wer das unterschätzt, baut auf Sand. Ein Agent, der isoliert läuft, ist ein Experiment. Ein Agent, der in einen definierten Prozess eingebettet ist, ist Business-Value.

Meine Einschätzung nach Gesprächen mit Automatisierungsarchitekten: Die meisten Unternehmen unterschätzen den State-Management-Aspekt massiv. Wenn Agent A Daten liefert, Agent B daraus eine Entscheidung ableitet und Agent C die Benachrichtigung auslöst – wer hält den Kontext, wenn Schritt B fehlschlägt? Genau das ist die Kernaufgabe einer Orchestrierungsschicht, und genau hier trennt sich Spreu von Weizen.

Zapier: Workflow Orchestration für alle, die keine Entwickler sind

Zapier ist kein Agenten-Framework. Schluss damit. Es ist ein No-Code-iPaaS, das Apps über Trigger und Aktionen verbindet. Was es für Agent Coordination taugt: Es verbindet externe Agenten-Backends, LLM-Dienste und Business-Apps über Webhooks und APIs zu strukturierten Flows. Die Orchestrierung liegt im Zap-Design selbst – Reihenfolge, Router-Logik, Fehlerbehandlung.

Seit 2023/2024 hat Zapier die KI-Integration deutlich ausgebaut. AI-Aktionen erlauben es, ChatGPT oder andere LLM-Dienste direkt als Schritte in Workflows einzubinden – etwa für Content-Klassifikation, Routing-Entscheidungen oder Textumformung. Zapier Central, das Agent-Feature der Plattform, ermöglicht darüber hinaus, Bots zu definieren, die auf Ereignisse reagieren und Aktionen in verbundenen Apps auslösen. Die Plattform selbst hat kein klassisches Versionierungsschema – als SaaS-Dienst werden Features kontinuierlich ausgerollt.

Für Business Automation im Marketing- oder Sales-Kontext ist das mächtig: Ein Lead kommt rein, ein Klassifikations-Agent bewertet ihn, ein Routing-Step leitet ihn zum richtigen CRM-Eintrag, eine Benachrichtigung geht raus. Das alles ohne eine Codezeile. Was Zapier nicht bietet: dediziertes Multi-Agent-Lifecycle-Management, semantische Agenten-Kollaboration oder eine Planning-Agent-Schicht. Wer das braucht, muss tiefer bauen.

Make: Szenario-Logik als Orchestrierungs-Backbone

Make – früher Integromat – geht einen Schritt weiter in der visuellen Komplexität. Szenarien in Make erlauben verschachtelte Router, Iteratoren, Error-Handler und parallele Branches auf eine Art, die für komplexere Agenten-Pipelines besser geeignet ist als einfache Zap-Ketten.

Konkret für Agenten-Szenarien: Make bindet über HTTP-Module beliebige REST-APIs an – also auch selbst gehostete Agenten-Backends, LangChain-Endpunkte oder proprietäre LLM-Dienste. Die Agent Coordination läuft dabei über das Szenario selbst: Welche Agenten-Outputs gehen wohin, welche Bedingungen triggern welchen Branch, was passiert bei Timeout oder Fehler. Das ist kein Agenten-Framework, aber es ist eine solide Orchestrierungsschicht für Teams, die schnell agieren müssen.

Ein reales Muster aus der Praxis: Ein Operations-Team nutzt Make, um einen Daten-Retrieval-Agenten, einen Analyse-Agenten (LLM-basiert) und ein Slack-Notification-Modul zu einem täglichen Reporting-Flow zusammenzuschalten. Der Retrieval-Agent holt strukturierte Daten aus mehreren Systemen, der Analyse-Agent interpretiert Anomalien, Make sendet die Zusammenfassung. Business Automation ohne eigenes Dev-Team – funktioniert, wenn das Szenario-Design sauber ist.

Was Make ebenfalls nicht ist: eine Plattform, die Agenten selbst plant, priorisiert oder semantisch koordiniert. Die Intelligenz liegt in den eingebundenen Agenten-Backends, die Strukturierung im Szenario. Moxo nennt das treffend die „missing middle“ – die Lücke zwischen isolierten KI-Features und wirklich operativ nutzbaren Geschäftsprozessen, die nur durch konsequente Orchestrierung geschlossen wird.

Asana macht agentische Eingriffe sichtbar und auditierbar. (Symbolbild)

Asana: Der Transparenz-Layer, den niemand auf dem Schirm hat

Asana als Agenten-Orchestrator? Falsch gestellt. Die richtige Frage: Welche Rolle spielt Asana, wenn Agenten in Unternehmensworkflows eingreifen?

Asana ist das Work-Management-Frontend, auf dem agentische Outputs sichtbar und steuerbar werden. Agenten können über native APIs oder Integrationen (Zapier, Make, direkte Webhooks) automatisch Tasks erstellen, Prioritäten setzen, Zuweisungen ändern und Statusupdates schreiben. Das macht Asana zum Audit-Layer: Jeder agentische Eingriff wird als Task-Änderung sichtbar, kommentierbar, eskalierbar. Das ist für Compliance-sensitive Umgebungen unterschätzt wertvoll.

Seit 2023/2024 ergänzt „Asana Intelligence“ das Bild: KI-Features für Priorisierungsvorschläge, automatische Zusammenfassungen und Workflow-Regeln. Die eigentliche Stärke liegt aber im Zusammenspiel: Ein Agenten-orchestrierter Onboarding-Flow in Make erstellt automatisch das Asana-Projekt mit den richtigen Aufgaben, weist sie dem zuständigen Team zu und setzt Deadlines – alles nachvollziehbar, alles im Team-Kontext sichtbar. Agentic AI im Unternehmen bedeutet genau das: nicht Sichtbarkeit opfern, sondern sie gezielt gestalten.

Was echte Enterprise-Orchestrierung von No-Code-Lösungen unterscheidet

Zapier und Make lösen einen realen Bedarf – schnell, pragmatisch, ohne großes IT-Budget. Aber sie stoßen an Grenzen, wenn Workflows wirklich komplex werden: Wenn ein Approval-Prozess drei Abteilungen involviert, wenn regulatorische Anforderungen ein lückenloses Audit-Log fordern, wenn Agenten auf kontroverse Fälle stoßen, die manuell eskaliert werden müssen.

Hier kommen Plattformen wie WorkflowGen, Moveworks oder Boomi ins Spiel. Moveworks etwa setzt mehrere spezialisierte AI-Agents für IT-Support, HR-Anfragen und Knowledge-Search ein und orchestriert sie über eine zentrale Schicht, die Anfragen Ende-zu-Ende bearbeitet – inklusive Eskalationspfaden und Freigaberoutinen. Das ist eine andere Gewichtsklasse als ein Zapier-Zap.

Der entscheidende Unterschied liegt im Governance-Design. Enterprise-Grade-Orchestrierung bedeutet: explizite Workflow-Definitionen mit Versionskontrolle, Logging jeder Agenten-Entscheidung, definierte SLAs pro Prozessschritt und strukturierte Human-in-the-loop-Mechanismen. Wer glaubt, dass ein Zapier-Flow mit zwanzig Schritten das leisten kann, hat noch keine Compliance-Prüfung mitgemacht.

Meine zweite persönliche Einschätzung: Die meisten mittelgroßen Unternehmen starten am besten hybrid. Bestehende Workflow-Tools als Orchestrierungsschicht, punktuell KI-Agenten für Klassifikation, Routing und Antwortvorschläge – und dann beobachten, wo die echten Engpässe liegen. Big-Bang-Migrationen auf vollständig agentische Plattformen sind teuer, riskant und in den wenigsten Fällen notwendig.

Typische Stolperfallen bei der Einführung – und wie man sie umgeht

Wer Multi-Agent-Flows zum ersten Mal einführt, trifft regelmäßig auf dieselben Probleme. Sie sind nicht unvermeidbar, aber sie entstehen fast immer aus denselben Denkfehlern. Es lohnt sich, sie vorher zu kennen.

Stolperfalle eins: Fehlende Fehlerbehandlung als Nachgedanke. Viele Teams bauen den Happy-Path zuerst und vergessen, dass reale Workflows mit unvollständigen Daten, API-Timeouts und unerwarteten Agenten-Outputs umgehen müssen. In Make und Zapier lassen sich Error-Handler explizit in das Szenario einbauen – als eigene Branches mit Logging, Fallback-Aktionen oder manuellen Eskalations-Tasks in Asana. Wer das am Anfang nicht mitdenkt, debuggt es sechs Wochen später unter Zeitdruck.

Stolperfalle zwei: Kein gemeinsames Datenmodell zwischen Agenten-Schritten. Wenn Agent A einen Kunden-Datensatz im Format A liefert und Agent B ein Format B erwartet, versagt die gesamte Pipeline. Der Mapping-Aufwand zwischen Systemgrenzen wird systematisch unterschätzt. Make-Szenarien bieten für solche Transformationen flexible JSON-Parsing-Module, aber die Transformation muss explizit geplant werden – sie passiert nicht von selbst.

Stolperfalle drei: Zu viele Agenten-Schritte ohne klare Verantwortlichkeit. Je länger eine Agenten-Pipeline wird, desto schwieriger ist es, im Fehlerfall die Ursache zu lokalisieren. Empfehlung: Jeden Agenten-Schritt mit einem definierten Output-Schema und einem Logging-Eintrag versehen, bevor der nächste Schritt startet. Das kostet anfangs Zeit, spart aber enorm viel Debugging-Aufwand später.

Ein weiteres strukturelles Problem: Viele Teams definieren nicht vorab, wann ein Agenten-Eingriff als „erfolgreich“ gilt. Ohne klare Erfolgsdefinition pro Prozessschritt lässt sich weder messen noch optimieren. Das ist kein technisches Problem – es ist ein Anforderungsmanagement-Problem, das vor der ersten Zeile Konfiguration gelöst sein sollte.

Implementierung: Drei Muster, die in der Praxis funktionieren

Wie fängt man pragmatisch an? Es gibt drei Muster, die sich in der Literatur und der Praxis wiederholt bewähren.

Muster eins: Der serielle Agenten-Flow. Retrieval-Agent sammelt Daten, Analyse-Agent bewertet sie, Notification-Agent informiert die richtigen Personen. Jeder Agent hat einen klar definierten Input und Output. Die Orchestrierungsschicht – etwa Make – übernimmt Sequenz, Fehlerbehandlung und Kontextweitergabe. Einfach zu bauen, einfach zu debuggen. Geeignet für Reporting, Monitoring, Alert-Workflows.

Muster zwei: Der parallele Agenten-Flow mit Merge. Mehrere Agenten arbeiten gleichzeitig an unterschiedlichen Teilproblemen – etwa Sentiment-Analyse, Kategorisierung und Compliance-Check für eingehende Kundenanfragen. Ein Merge-Schritt aggregiert die Ergebnisse, bevor die nächste Aktion ausgelöst wird. Make unterstützt das über Aggregatoren; Zapier braucht dafür kreativere Flow-Konstruktionen. Leistungsstärker, aber fehleranfälliger bei schlechtem State-Management.

Muster drei: Der Human-in-the-loop-Flow. Agenten übernehmen Routineentscheidungen, bei Ausnahmen oder kritischen Cases wird ein Mensch in den Loop geholt – als Asana-Task, Slack-Nachricht oder E-Mail mit Approve/Reject-Link. Dieses Muster ist für Compliance-sensitive Prozesse unverzichtbar. Es ist auch das einzige Muster, das in regulierten Branchen ernsthaft diskutiert werden kann.

Wo fängt man konkret an? IT-Ticket-Routing, Onboarding-Workflows und Lead-Scoring-Flows sind bewährte Einstiegspunkte. Sie sind komplex genug, um echten Nutzen zu liefern, aber klein genug, um schnell zu iterieren. Wichtig: Metriken von Anfang an definieren. Durchlaufzeit, manuelle Eingriffe pro Fall, Fehlerquote und SLA-Compliance – ohne Baseline keine Verbesserungsmessung.

Wann welches Tool – eine pragmatische Entscheidungshilfe

Die Frage, ob Zapier, Make oder eine spezialisierte Enterprise-Plattform die richtige Wahl ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Aber es gibt klare Indikatoren, die die Entscheidung strukturieren.

Zapier eignet sich am besten für Teams, die schnell starten wollen, keine Entwicklerressourcen haben und hauptsächlich marktgängige SaaS-Dienste verbinden. Die Stärke liegt in der Breite der Integrationen und der Einstiegshürde nahe null. Sobald Workflows mehr als zwölf bis fünfzehn Schritte umfassen oder mehrere parallele Branches benötigen, wird Zapier schnell unübersichtlich.

Make ist die richtige Wahl, wenn komplexere Szenario-Logik gefragt ist – verschachtelte Bedingungen, Iterationen über Listen, parallele Module mit anschließendem Merge. Die visuelle Darstellung bleibt auch bei komplexen Szenarien nachvollziehbar. Der Einstieg ist etwas steiler als bei Zapier, die Flexibilität deutlich höher.

Asana ist in beiden Fällen keine Alternative, sondern eine Ergänzung: als Sichtbarkeits- und Steuerungsschicht für agentische Outputs, als Audit-Trail für regulatorisch relevante Prozesse und als kollaboratives Interface für Teams, die nicht täglich in Automatisierungstools arbeiten.

Spezialisierte Enterprise-Orchestrierungsplattformen kommen dann ins Spiel, wenn Prozesse abteilungsübergreifend sind, Versionskontrolle und Audit-Logging harte Anforderungen sind und das Volumen an Agenten-Interaktionen die No-Code-Lösungen an ihre Kapazitätsgrenzen bringt. Das ist keine Frage der Philosophie, sondern des konkreten Anforderungsprofils.

Was bleibt – und was Sie jetzt entscheiden müssen

Die Plattformen entwickeln sich schnell. Zapier und Make werden nicht statisch bleiben – beide Dienste bauen ihre KI-Module kontinuierlich aus. Asana wird enger in agentische Workflows integriert. Und spezialisierte Orchestrierungsplattformen drängen in den Midmarket.

Schluss damit, Workflow Orchestration als IT-Thema abzustempeln. Es ist ein strategisches Betriebsthema. Wer heute keine klare Architektur für Agent Coordination entwickelt, baut morgen auf inkompatibler Infrastruktur. Die Frage ist nicht, ob Sie Agenten in Ihre Workflows integrieren werden – sondern wer in Ihrer Organisation die Verantwortung dafür übernimmt, bevor es jemand anderes tut.

Welche Workflows in Ihrem Unternehmen wären sofort bereit für eine orchestrierte Agenten-Schicht – und wer entscheidet das gerade?