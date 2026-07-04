Same-Day-Delivery gilt als Kronjuwel im deutschen E-Commerce – schnell, bequem, margenschwach. Neue politische Initiativen zur Same-Day-Delivery Regulierung wollen jetzt genau da ansetzen, wo es für Händler unangenehm wird: bei Arbeitszeiten, Subunternehmerketten und CO₂-Kosten. Wer als Onlineshop auf Tempo setzt, sollte die Debatte nicht als Randnotiz abtun.

Same-Day-Delivery war lange das Versprechen, mit dem sich Onlinehändler von Amazon abheben wollten. Bestellung morgens, Paket abends vor der Tür – Conversion-Booster, Differenzierungsmerkmal, PR-Argument. Nur: Wer das Versprechen einlöst, tut das selten mit eigenen Angestellten in geregelten Schichten. Meistens stehen am Ende der Kette Subunternehmer, Solo-Selbstständige und enge Tourenpläne. Genau dort setzt die aktuelle politische Debatte an, die seit einigen Tagen wieder Fahrt aufnimmt.

Was die neuen Initiativen konkret fordern

Im Kern geht es um drei Baustellen: Arbeitsschutz für Zusteller, Haftung entlang der Subunternehmerkette und die ökologische Bewertung beschleunigter Lieferformate. Auf EU-Ebene wird an Regeln für Plattformarbeit gearbeitet, die vor allem Scheinselbstständigkeit bei Lieferdiensten eindämmen sollen – mit direkten Folgen für Same-Day-Modelle, die häufig auf genau solchen Gig-Strukturen aufbauen. Das ist laut MDR-Berichterstattung keine Randforderung, sondern ein handfestes Gesetzesvorhaben, das klare Arbeitnehmerdefinitionen und Sozialversicherungspflichten durchsetzen will.

Parallel dazu bauen deutsche Behörden ihre Kontrollmechanismen aus. Das Problem dabei: Kontrolle ist das eine, Wirkung das andere. Wer als Händler glaubt, das betreffe nur die Paketdienstleister und nicht das eigene Geschäftsmodell, irrt. Wer Same-Day anbietet, kauft die Dienstleistung ein – und trägt damit indirekt Mitverantwortung für die Bedingungen, unter denen sie erbracht wird. Das ist kein moralischer Appell, das wird zunehmend regulatorisch relevant.

Interessant ist dabei der Zeithorizont: Während EU-Vorhaben erfahrungsgemäß mehrere Jahre bis zur nationalen Umsetzung brauchen, laufen die Kontrollen auf deutscher Ebene bereits jetzt intensiver als noch vor zwei Jahren. Für Händler bedeutet das eine Art doppeltes Risiko – kurzfristig steigende Prüfdichte bei bestehenden Dienstleistern, mittelfristig eine grundsätzlich neue Rechtslage, an der sich Vertragsmodelle mit Kurierdiensten neu ausrichten müssen. Wer erst reagiert, wenn das Gesetz final steht, hat den Vorlauf für eine geordnete Anpassung der eigenen Lieferantenbeziehungen bereits verschenkt.

Arbeitsbedingungen Kurier: Zahlen statt Bauchgefühl

Rund 600.000 Menschen arbeiteten 2022 in der deutschen KEP-Branche – Kurier-, Express- und Paketdienste zusammengenommen, Zusteller und Depotmitarbeiter inklusive, so das Branchendossier von DGB und Faire Mobilität aus Dezember 2023. Über 5,8 Milliarden Sendungen wurden im selben Jahr transportiert, angetrieben von E-Commerce-Wachstum und immer kürzeren Lieferzeitfenstern. Diese Größenordnung macht klar: Arbeitsbedingungen Kurier sind kein Nischenthema, sondern betreffen eine der größten Beschäftigtengruppen im Onlinehandel-Umfeld.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beschreibt in ihrem Bericht zu Beschäftigten im Kurier-, Express- und Paketdienst ein Belastungsprofil, das wenig mit dem freundlichen Lieferbild aus der Werbung zu tun hat: körperlich schwere Arbeit, Zeitdruck durch enge Tourenplanung, hohe Unfallrisiken vor allem bei Fahrradkurieren, und – das ist der eigentliche Sprengstoff – häufig unklare Verantwortlichkeiten für den Arbeitsschutz, wenn Solo-Selbstständige die Touren fahren. Genau diese Grauzone ist es, die politische Initiativen jetzt schließen wollen.

Ergänzend zeigt der Sonderbericht des Bundesamts für Logistik und Mobilität aus 2023, dass Verstöße gegen Arbeitszeitvorschriften, Sozialvorschriften und Mindestlohn in der Logistikbranche keine Ausnahme, sondern ein wiederkehrendes Kontrollergebnis sind. Wer glaubt, das sei ein Problem von gestern, sollte sich fragen, warum die Behörden ihre Marktbeobachtung gerade jetzt weiter ausbauen.

Bemerkenswert ist außerdem, dass die Debatte um Arbeitszeitmodelle in der Logistik nicht isoliert geführt wird. Während anderswo über die 4-Tage-Woche als Arbeitszeitmodell der Zukunft diskutiert wird, sieht die Realität vieler Kurierfahrer eher nach dem Gegenteil aus: unklare Schichtlängen, Nachtzustellungen für Same-Day-Zusagen und kaum Verhandlungsmacht gegenüber dem Auftraggeber. Diese Kluft zwischen progressiven Arbeitszeitdebatten in anderen Branchen und der Realität auf der letzten Meile dürfte politischen Druck erzeugen, gerade weil sie so sichtbar ist – schließlich sieht jeder Kunde den Fahrer, der das Paket bringt.

Subunternehmer-Ketten: Das eigentliche Regulierungsproblem

Same-Day-Delivery funktioniert wirtschaftlich fast nur über verschachtelte Auftragsketten. Der große Paketdienst vergibt an einen Subunternehmer, der wiederum an kleinere Flotten weitergibt, die am Ende mit Solo-Selbstständigen auf der letzten Meile arbeiten. Jede Ebene nimmt Marge mit, am Ende bleibt für den Fahrer wenig übrig – bei gleichzeitig maximalem Zeitdruck, weil das enge Lieferfenster ja irgendwo eingehalten werden muss.

Gewerkschaften wie der DGB bewerten diese Struktur klar als Problem: zu geringe Löhne, überlange Arbeitszeiten, kaum Kontrolle entlang der Kette. Das ist eine Einschätzung, keine amtliche Feststellung – aber sie deckt sich mit den Beobachtungen der Kontrollbehörden. Die Forderung, die daraus folgt, ist simpel: klare Arbeitgeberverantwortung entlang der gesamten Lieferkette, nicht nur beim letzten Glied. Für Händler heißt das im Klartext: Wer Same-Day über einen Dienstleister einkauft, sollte wissen, wie viele Subunternehmer-Ebenen dahinter hängen. Das ist heute selten transparent, dürfte aber zum neuen Standard-Prüfpunkt bei Ausschreibungen werden.

Persönlich halte ich das für überfällig. Eine Branche, die auf maximaler Geschwindigkeit basiert, aber Verantwortung outsourct, bis niemand mehr zuständig ist, hat sich das Regulierungsrisiko selbst eingehandelt.

Same-Day-Delivery Regulierung: Kein Verbot, aber engere Leitplanken

Wichtig für die Einordnung: Same-Day-Delivery wird nicht verboten. Die politischen Initiativen zielen auf die Rahmenbedingungen, nicht auf das Geschäftsmodell an sich. Das Umweltbundesamt hat in seiner Publikation zu Lieferdienstleistungen auf der letzten Meile (Stand Dezember 2024) allerdings eine klare Linie für die öffentliche Beschaffung formuliert: Lieferdienstleistungen, die auf beschleunigte Beförderung einzelner Sendungen abzielen – also Express, Overnight, Same-Day – sollen von nachhaltigen Vergabegrundlagen ausgeschlossen werden. Das betrifft zunächst nur öffentliche Auftraggeber, ist aber ein deutliches Signal, wohin sich die Bewertungsmaßstäbe des Umweltbundesamts entwickeln.

Die Same-Day-Delivery Regulierung verläuft also auf zwei Gleisen gleichzeitig: Arbeitsschutz auf der einen, Vergaberecht und Nachhaltigkeitskriterien auf der anderen Seite. Für Händler, die öffentliche Institutionen als Kunden haben oder in deren Lieferkette auftauchen, ist das keine abstrakte Zukunftsfrage, sondern ein konkreter Ausschreibungsfaktor. Wer Same-Day als Standardoption anbietet, sollte sich fragen, ob das Modell auch dann noch trägt, wenn die einfachste Rechtfertigung – „der Kunde will es so“ – regulatorisch nicht mehr reicht.

Ein Muster, das sich hier wiederholt, kennt der grenzüberschreitende Onlinehandel bereits aus anderen Regulierungsfeldern: Erst werden Anforderungen für öffentliche Auftraggeber verschärft, dann sickern die neuen Standards in den Massenmarkt durch, weil größere Handelspartner sie ohnehin einfordern. Ähnliche Dynamiken lassen sich bereits bei der neuen EU-Verpackungsverordnung für den grenzüberschreitenden E-Commerce beobachten, wo zunächst nur einzelne Marktsegmente betroffen waren, bevor die Anforderungen breiter griffen. Wer aus diesem Muster lernt, sollte Same-Day-Regulierung nicht als Randthema für Behördenkunden abtun, sondern als Vorboten künftiger Standardanforderungen im gesamten Markt einordnen.

Kontrolle statt Kürzel: Arbeitszeiten und Touren rücken stärker in den Fokus der Aufsicht. (Symbolbild)

Nachhaltigkeit Versand: Warum Tempo CO₂ kostet

Der ökologische Preis von Same-Day ist kein Bauchgefühl, sondern eine Bündelungsfrage. Einzelsendungen, die sofort raus müssen, lassen sich schlechter mit anderen Paketen kombinieren als Lieferungen mit einem längeren Zeitfenster. Weniger Bündelung heißt mehr Fahrzeuge, mehr Kilometer, mehr Leerfahrten – und damit eine schlechtere CO₂-Bilanz pro Sendung. Genau das ist der Grund, warum Nachhaltigkeit Versand und Same-Day-Delivery in der aktuellen Debatte fast immer im selben Satz auftauchen.

Ein Leitfaden zur nachhaltigen Logistik im KEP-Bereich benennt Same-Day explizit als Emissionstreiber, weil Touren dadurch weniger effizient geplant werden können und Fahrzeuge häufiger nur teilweise beladen unterwegs sind. Der BUND geht in seinem Instrumentenkasten für nachhaltigen Lieferverkehr noch einen Schritt weiter und empfiehlt, Express- und Same-Day-Angebote im Checkout kritisch zu hinterfragen – zugunsten von Alternativen wie Sammelzustellung, Abholstationen oder Fahrradlogistik. Die zugrunde liegende Idee: Standardlieferung mit realistischem Zeitfenster sollte die Default-Option sein, nicht die schnellste und teuerste.

Das Argument „klimaneutraler Versand“ sollte man dabei mit Vorsicht lesen. Viele Angebote erreichen Klimaneutralität über Kompensationszertifikate, nicht über tatsächlich reduzierte Emissionen. Wer als Händler mit Nachhaltigkeit Versand wirbt, sollte konkret benennen können, ob dahinter echte Maßnahmen wie E-Fahrzeuge oder Lastenräder stehen – oder nur ein eingekaufter Ausgleich. Verbraucher werden hier zunehmend genauer hinschauen, und Regulierung dürfte diese Genauigkeit noch verschärfen.

Was das für Onlinehändler konkret bedeutet

Same-Day klingt im Marketing gut, rechnet sich aber betriebswirtschaftlich selten von allein. Die neue Regulierungsdebatte macht die versteckten Kosten sichtbarer, die bisher stillschweigend auf Subunternehmer und deren Fahrer abgewälzt wurden. Ein grober Vergleich der Lieferoptionen zeigt, wo der Druck künftig zunimmt:

Same-Day über Subunternehmerketten: hohe Marge für den Händler durch Kundenbindung, aber wachsendes Risiko bei Haftung, Kontrolle und Reputationsschäden entlang der Lieferkette.

hohe Marge für den Händler durch Kundenbindung, aber wachsendes Risiko bei Haftung, Kontrolle und Reputationsschäden entlang der Lieferkette. Standardversand mit erweitertem Zeitfenster: geringere Conversion durch längere Wartezeit, dafür bessere CO₂-Bilanz und deutlich geringeres regulatorisches Risiko.

geringere Conversion durch längere Wartezeit, dafür bessere CO₂-Bilanz und deutlich geringeres regulatorisches Risiko. Same-Day mit eigener oder klar kontrollierter Flotte: höhere Fixkosten, aber Transparenz über Arbeitsbedingungen und Vermeidung von Subunternehmer-Grauzonen.

höhere Fixkosten, aber Transparenz über Arbeitsbedingungen und Vermeidung von Subunternehmer-Grauzonen. Abholstationen und Mikro-Hubs: planbare Bündelung, geringere Emissionen pro Sendung, aber Investitionsbedarf in Infrastruktur.

Das Problem dabei: Viele Shops haben Same-Day über Jahre als reinen Conversion-Hebel behandelt, ohne die Kette dahinter zu kennen. Genau diese Unwissenheit wird jetzt zum Risiko. Wer nicht weiß, unter welchen Bedingungen der letzte Fahrer in der Kette arbeitet, kann bei verschärften Nachweispflichten schnell in Erklärungsnot geraten – erst gegenüber Behörden, dann gegenüber Kunden, die zunehmend genauer hinschauen.

Ein Praxisszenario macht das greifbar: Ein mittelständischer Modehändler bietet Same-Day in drei Großstädten an, abgewickelt über einen externen Kurierdienstleister. Bei einer Ausschreibungsprüfung stellt sich heraus, dass der Dienstleister die Touren an zwei weitere Subunternehmer weitergibt, deren Fahrer als Solo-Selbstständige ohne feste Schichtpläne unterwegs sind. Bislang war das kein Thema – bis eine Kontrollbehörde Nachweise zu Arbeitszeiten und Sozialversicherung anfordert und der Händler selbst keine belastbaren Auskünfte liefern kann, weil er die Subunternehmer-Ebene schlicht nicht kannte. Das Ergebnis: Prüfverfahren, Imageschaden in lokalen Medien und ein hastiger Wechsel des Dienstleisters unter Zeitdruck. Genau solche Szenarien lassen sich vermeiden, wenn Transparenzanforderungen von Anfang an Teil der Vertragsgestaltung sind, statt erst im Ernstfall nachgereicht zu werden.

Handlungsschritte für Händler und Plattformen

Wer jetzt handelt, spart sich später Ärger und PR-Schaden. Ein paar konkrete Schritte, die sich aus der aktuellen Debatte ableiten lassen:

Transparenz einfordern: Wie viele Subunternehmer-Ebenen stehen hinter dem gebuchten Same-Day-Dienst? Ohne klare Antwort keine Ausschreibung gewinnen lassen. Same-Day nicht als Default setzen: Standardlieferung mit realistischem Zeitfenster als Voreinstellung im Checkout, Same-Day als bewusste Zusatzoption mit sichtbarem Preis- und Umweltaufschlag. Arbeitsschutzstandards prüfen, etwa entlang der DGUV-Vorgaben zur Zustellung – auch wenn die eigene Flotte nicht direkt betroffen ist, sondern ein Dienstleister liefert. Emissionsangaben pro Lieferoption offenlegen, statt pauschal mit „klimaneutral“ zu werben, ohne die Datenbasis zu nennen. Bündelungspotenzial ausschöpfen: Mikro-Hubs, Lastenradlogistik oder Abholstationen prüfen, bevor in noch mehr Same-Day-Kapazität investiert wird.

Neben der Logistikkette lohnt auch ein Blick auf die internen Prozesse, die durch Same-Day zusätzlich unter Druck geraten. Wer sehr kurze Lieferzeiten verspricht, muss auch Retouren, Reklamationen und offene Zahlungen schneller abwickeln – sonst frisst die operative Hektik die Marge zusätzlich auf. Hier kann sich der Blick auf automatisierte Prozesse lohnen, etwa über intelligentes Mahnwesen im Forderungsmanagement, um die zusätzlichen Kosten schneller Lieferversprechen an anderer Stelle im Unternehmen wieder auszugleichen, statt sie unbemerkt in sinkenden Margen verschwinden zu lassen.

Das ist kein Aufruf, Same-Day komplett zu beerdigen. Aber die Zeiten, in denen Tempo allein als Verkaufsargument reichte, ohne die Kosten dahinter zu benennen, gehen zu Ende. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur Bußgelder oder Nachforderungen, sondern eine Kundengruppe, die zunehmend genau hinschaut, wer eigentlich das Paket vor die Tür bringt – und unter welchen Bedingungen.

Same-Day im Spannungsfeld: Ein Blick auf die Gegenseite

Man muss fair bleiben: Same-Day-Delivery ist nicht per se ein Ausbeutungsmodell. Es gibt Anbieter, die mit eigenen Angestellten, klaren Schichten und E-Fahrzeugen arbeiten – nur sind sie in der Marktrealität die Ausnahme, weil sie teurer sind als die Subunternehmer-Variante. Genau das ist der Kern des Dilemmas: Solange der Preisdruck im E-Commerce hoch bleibt, bleibt auch der Anreiz, Kosten über die Lieferkette nach unten durchzureichen.

Ist das allein ein Regulierungsproblem? Nicht ganz. Auch Verbraucherentscheidungen spielen eine Rolle – wer im Checkout reflexhaft die schnellste Option klickt, ohne den Preis dafür zu kennen, trägt mit zur Nachfrage bei. Fachbeiträge aus der Logistikbranche beobachten allerdings, dass Kunden durchaus bereit sind, längere Lieferzeiten zu akzeptieren, wenn diese glaubwürdig als nachhaltiger kommuniziert werden. Das wäre die Chance für Händler: Nachhaltigkeit Versand nicht als Pflichtübung, sondern als Differenzierungsmerkmal zu nutzen, sobald Same-Day durch Regulierung ohnehin teurer und komplizierter wird.

Auch aus Sicht der Kurierdienstleister gibt es berechtigte Einwände gegen zu starre Regulierung. Wer Solo-Selbstständigkeit pauschal verdächtigt, trifft auch jene Fahrer, die bewusst flexibel und selbstbestimmt arbeiten wollen und die enge Angestelltenverhältnisse gerade nicht suchen. Eine Regulierung, die nur auf Verbote und starre Statuszuweisungen setzt, ohne diese unterschiedlichen Lebensrealitäten zu berücksichtigen, würde am Ziel vorbeigehen. Sinnvoller wäre ein Ansatz, der klare Mindeststandards für Bezahlung, Arbeitszeit und Sicherheit setzt, ohne jede Form von Selbstständigkeit in der Zustellung von vornherein zu unterbinden. Genau in dieser Balance dürfte sich zeigen, ob die kommenden Gesetzesvorhaben tatsächlich treffsicher werden oder ob sie an der Vielschichtigkeit der Branche scheitern.

Was bleibt?

Die Same-Day-Delivery Regulierung steht noch am Anfang, aber die Richtung ist erkennbar: mehr Haftung entlang der Lieferkette, strengere Arbeitsschutzkontrollen, ein kritischerer Blick auf die Klimabilanz beschleunigter Lieferformate. Für Händler heißt das, jetzt genau zu prüfen, wie die eigene Same-Day-Option tatsächlich zustande kommt – und ob sich das noch rechtfertigen lässt, wenn Kunden und Behörden gleichermaßen genauer hinschauen. Die eigentlich spannende Frage dürfte sein, wer als Erster den Mut hat, Same-Day nicht mehr als Standard, sondern als teure Ausnahme zu verkaufen. Wer übernimmt diese Rolle zuerst – und wer hängt am Preisdruck fest, bis die Regulierung die Entscheidung erzwingt?