Batteriepass: Welche Daten Shops, Händler und Lieferanten vor dem Verkauf prüfen müssen, bevor der digitale Produktpass praktisch greift.

Der Batteriepass klingt nach Behördendeutsch mit QR-Code. Ist er auch ein bisschen. Für Shops, Marktplätze und Händler ist er aber vor allem ein früher Testlauf: Wer Batterien verkauft, importiert oder in Produkte einbaut, merkt daran ziemlich schnell, ob Produktdaten, Lieferantennachweise und Compliance-Prozesse wirklich belastbar sind.

260 monatliche Suchanfragen für „Batteriepass“ in Deutschland, Keyword Difficulty 6, mittlere Anzeigenkonkurrenz. Klingt klein? Für ein Spezialthema ist das ordentlich. Vor allem zeigt die SERP sehr klar, wonach gesucht wird: nicht nach einem Login, nicht nach einer PDF-Sammlung, sondern nach Pflichten, Fristen, Daten und Umsetzung.

Und genau da wird es für den E-Commerce interessant. Der Batteriepass ist die erste wirklich greifbare Version des digitalen Produktpasses. Keine Folie aus einer EU-Präsentation, kein „kommt irgendwann“. Ab dem 18. Februar 2027 müssen bestimmte Batterien einen digitalen Pass haben. Wer dann im Shop ein betroffenes Produkt verkauft, sollte nicht erst im Checkout merken, dass die Datenkette Löcher hat.

Klartext: Der Batteriepass ist kein hübsches Nachhaltigkeitssiegel. Er ist eine Datenpflicht mit QR-Code. Und Datenpflichten sind im Handel immer dort unangenehm, wo Einkauf, Produktmanagement, Recht, IT und Shop-Team jeweils dachten, die anderen kümmern sich schon.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Quellenlage angeschaut: Die EU-Batterieverordnung 2023/1542 regelt den Batteriepass, BatteryPass-Ready nennt den 18. Februar 2027 als Pflichttermin, und die DKE beschreibt den Batteriepass als eine der ersten konkreten Anwendungen des digitalen Produktpasses. Das ist keine ferne Regulierungswolke. Das ist ein Datenprojekt mit Verkaufsfolgen.

Batteriepass: Warum Shops jetzt nicht warten sollten

Thomas-Weber-Regel Nummer eins: Wenn ein Compliance-Thema erst dann auffällt, wenn das Produkt online gehen soll, ist es zu spät. Dann beginnt das klassische Theater. Einkauf fragt Lieferanten. Lieferanten schicken PDFs. Produktdaten liegen in drei Systemen. Der Shop braucht einen Link, das Rechtsteam will Nachweise, und irgendwer baut hektisch ein Feld namens „Pass-URL“ ins PIM. Sehr elegant. Ungefähr so elegant wie ein Checkout mit sieben Zwischenschritten.

Der Batteriepass betrifft nach der EU-Logik nicht jede Knopfzelle im Haushalt. Pflichtig werden vor allem Batterien für leichte Verkehrsmittel, Industriebatterien mit mehr als 2 kWh und Elektrofahrzeugbatterien. Trotzdem reicht diese Abgrenzung weit in den Handel hinein: E-Bikes, E-Scooter, Energiespeicher, gewerbliche Akkus, Ersatzbatterien, Zubehörpakete, Importware und Produkte mit fest verbauten größeren Akkus können plötzlich nicht mehr nur als normale Artikelkarte behandelt werden.

Der vorhandene dm-Hub erklärt bereits, warum der digitale Produktpass kein einzelnes PDF in der Cloud ist. Beim Batteriepass wird diese Einsicht praktisch. Ein QR-Code muss zu einem Datensatz führen. Dieser Datensatz muss stimmen. Und die Verantwortung lässt sich nicht einfach an die Shop-Software delegieren.

Für Händler ist die Frage deshalb nicht: „Müssen wir den Pass selbst erstellen?“ Oft liegt die Hauptverantwortung bei Herstellern oder Importeuren. Die bessere Frage lautet: „Dürfen wir dieses Produkt verkaufen, wenn der Pass fehlt, falsch verlinkt ist oder nicht zum Artikel passt?“ Genau diese Frage entscheidet später über Listung, Sperrung, Retouren, Marktplatzrisiken und hässliche Nachfragen von Behörden.

Welche Batterien wirklich in den Batteriepass fallen

Die wichtigste Prüfung ist banal, aber sie spart Geld: Fällt der Artikel überhaupt in den Scope? Nicht jedes Produkt mit Akku ist automatisch ein Batteriepass-Fall. Die EU-Verordnung zielt beim Pass auf drei Gruppen: LV-Batterien, also Batterien für leichte Verkehrsmittel wie E-Bikes oder E-Scooter; Industriebatterien mit mehr als 2 kWh; und Elektrofahrzeugbatterien.

Das klingt sauber. In der Praxis ist es das selten. Ein Shop verkauft nicht „eine Industriebatterie mit Normbeschreibung“, sondern ein Balkonkraftwerk-Paket, ein Speicher-Set, ein E-Bike-Modell, ein Ersatzakku, eine Wallbox-Kombination oder ein Gerät, bei dem die Batterie tief im Produkt steckt. Dann muss jemand entscheiden, ob die Batterie einzeln betrachtet wird, ob das Gesamtprodukt relevant ist und welche Rolle der Händler in der Lieferkette hat.

Die erste Tabelle gehört deshalb nicht in Excel-Folklore, sondern in den Produktprozess:

Prüfung Warum sie zählt Wer liefern muss Batteriekategorie Nur bestimmte Batterietypen brauchen den Pass. Hersteller, Importeur, Produktmanagement Kapazität Bei Industriebatterien ist die 2-kWh-Grenze zentral. Lieferant, technische Dokumentation Inverkehrbringer Importeure können stärker in der Pflicht stehen als reine Händler. Einkauf, Recht, Compliance Artikelbezug Der Pass muss zur konkreten Batterie passen, nicht nur zur Produktfamilie. PIM-Team, Lieferant, Shop-Team

Das ist trocken. Leider auch nötig. Wer hier schlampt, baut später die perfekte Grundlage für falsche Produktseiten. Und falsche Produktseiten sind im Online-Handel keine Kleinigkeit. Sie kosten Vertrauen, Conversion und im schlechtesten Fall Listungsfähigkeit.

Die 7 Prüfungen, die vor dem Verkauf sitzen müssen

Sie brauchen keinen 80-seitigen Projektplan, um anzufangen. Sie brauchen sieben harte Prüfungen, die vor der Listung in den normalen Produktprozess gehören. Alles andere ist Compliance-Theater mit hübschem Logo.

Erstens: Scope. Ist die Batterie betroffen? Dafür reichen Marketingtexte nicht. Entscheidend sind Batterietyp, Kapazität, Einsatzbereich und Rolle des Unternehmens. Ein E-Bike-Akku ist kein Smartphone-Akku. Ein stationärer Speicher ist kein kleines Zubehörteil. Klingt offensichtlich. Bis der Lieferant nur „Lithium battery included“ in eine Tabelle schreibt.

Zweitens: Verantwortlichkeit. Wer bringt die Batterie in der EU in Verkehr? Hersteller, Importeur, Eigenmarke, Dropshipping-Konstrukt, Marktplatzpartner? Die Antwort verändert die Risikoverteilung. Bei Eigenmarken und Direktimporten wird es besonders ungemütlich, weil der Händler nicht mehr nur Regalfläche bietet, sondern faktisch tiefer in der Produktverantwortung steckt.

Drittens: Pass-Zugriff. Gibt es einen funktionierenden QR-Code oder eine eindeutige digitale Referenz? Die DKE beschreibt, dass Hersteller Informationen zu Materialien, CO2-Emissionen und Recyclingfähigkeit im digitalen Produktpass dokumentieren sollen. Wer im Shop nur ein hübsches Symbol zeigt, aber keine stabile Referenz hat, verkauft optische Beruhigung. Keine Prüfung.

Viertens: Datenkonsistenz. Stimmen Shopdaten, PIM, ERP, Lieferantendaten und Batteriepass überein? Wenn im Shop 2,1 kWh steht, im Datenblatt 1,98 kWh und im Pass ein anderer Zelltyp auftaucht, haben Sie kein Datenproblem. Sie haben ein Vertrauensproblem mit Preisetikett.

Fünftens: Aktualität. Ein Batteriepass ist kein statisches Plakat. Daten können sich ändern, etwa bei Lieferanten, Materialien, Zertifikaten, Recyclinginformationen oder technischen Parametern. Shops müssen also klären, ob sie Passdaten nur beim Onboarding prüfen oder regelmäßig gegen Lieferanten-Updates spiegeln. Einmal prüfen und dann drei Jahre schlafen? Mutig. Nicht klug.

Sechstens: Anzeige im Shop. Muss der komplette Pass auf der Produktseite sichtbar sein? Nein, so einfach ist es nicht. Aber Kundinnen, B2B-Einkauf, Marktplätze und Behörden brauchen Zugriff auf die relevanten Informationen. Ein QR-Code auf dem physischen Produkt hilft im Warenkorb wenig, wenn vor dem Kauf niemand prüfen kann, ob das Produkt rechtlich sauber ist. Hier liegt der praktische E-Commerce-Knackpunkt.

Siebtens: Sperrlogik. Was passiert, wenn der Pass fehlt? Ein guter Prozess lässt den Artikel dann nicht einfach online. Er setzt den Status auf Prüfung, blockiert die Veröffentlichung oder verlangt eine Freigabe. Ja, das nervt. Aber weniger als eine Rückrufdiskussion nach dem Launch.

Prüfung von Batteriepass-Daten zwischen Lieferkette, Produktdaten und E-Commerce-Systemen. (Symbolbild)

Der Batteriepass ist technisch gesehen gar nicht das größte Problem. QR-Code, Datenportal, Schnittstelle, URL, Rechteverwaltung: alles lösbar. Der Schmerz sitzt vorher. In den Stammdaten.

Viele Händler kennen ihre Produktdaten gut genug für Titel, Preis, Bild, Varianten, Versandklasse und Lagerbestand. Für den Batteriepass reicht das nicht. Plötzlich zählen Informationen, die bisher irgendwo im Lieferantendatenblatt, in einem Zertifikat, in der Qualitätsprüfung oder in einem Nachhaltigkeitsreport standen. CO2-Fußabdruck, Materialzusammensetzung, Herkunft, Reparatur, Recycling, Zustand, technische Kennwerte. Nicht sexy. Aber verkaufsrelevant.

Unser Artikel zum digitalen Produktpass im E-Commerce beschreibt genau dieses Problem vor dem Verkauf: Produktseiten werden zu Prüfstellen. Wer erst im CMS merkt, dass eine Pass-URL fehlt, hat den Prozess falsch herum gebaut.

Der Batteriepass macht daraus eine konkrete Übung. Er zwingt Teams, die Frage zu stellen: Welche Daten müssen aus welchem System kommen? PIM? ERP? Lieferantenportal? Zertifikatsdatenbank? Marktplatzschnittstelle? Und wer bestätigt, dass der Datensatz zur konkreten SKU passt?

Das Team von digital-magazin.de testet regelmäßig Shop-Prozesse, und eine Sache fällt immer wieder auf: Schlechte Daten sehen im Frontend erstaunlich lange gut aus. Der Produktname ist sauber, das Bild stimmt, die Lieferzeit passt. Erst bei Details wie Rücknahme, Kennzeichnung, Garantie, Batterieinformationen oder Herkunft zeigt sich, ob die Organisation dahinter aufgeräumt ist.

Was der Batteriepass über Lieferketten verrät

Der Batteriepass ist auch deshalb unbequem, weil er die Lieferkette sichtbar macht. Die Circular Economy Initiative Deutschland beschreibt den Battery Pass als Ansatz, um Daten über Produktion, Nutzung, Wiedernutzung und Recycling von Batterien abzubilden. Dazu gehören Treibhausgas-Fußabdruck, Arbeitsbedingungen in der Rohstoffgewinnung, Batteriezustand, Recyclingfähigkeit und Reparaturinformationen.

Das ist der Moment, in dem Einkauf und E-Commerce normalerweise kurz still werden.

Denn viele Shops haben Lieferantenbeziehungen, aber keine belastbare Datenkette. Ein Lieferant liefert Ware. Ein anderer liefert Spezifikationen. Ein dritter liefert Konformitätserklärungen. Bei Importware kommt noch Zoll- und Produktsicherheitslogik hinzu. Wenn der Batteriepass Daten aus mehreren Stufen verlangt, reicht ein freundliches „laut Hersteller konform“ nicht mehr als Arbeitsgrundlage.

Die Global Battery Alliance nennt den Battery Passport ausdrücklich ein Instrument für sichtbarere, rückverfolgbare und vergleichbare Lieferketten. Das klingt nach Nachhaltigkeitskommunikation, hat aber einen knallharten operativen Kern: Wenn Daten fehlen, lassen sie sich nicht im Shop herbeizaubern. Man muss sie vorher vertraglich, technisch und organisatorisch einsammeln.

Für Händler bedeutet das: Lieferantenverträge brauchen Datenpflichten. Onboarding-Fragebögen brauchen Batteriepass-Felder. Einkaufsfreigaben brauchen Nachweise. Und PIM-Systeme brauchen Strukturen, die mehr können als „Freitextfeld für Zertifikat“. Sonst entsteht später ein Datenfriedhof. Hübsch sortiert, aber nutzlos.

Wer bereits mit Green Claims, Produktsicherheit oder Plattformregeln arbeitet, kennt das Muster. Bei Shopify-Setups haben wir etwa erklärt, warum Green-Claims-Check, Produktpass und Shop-Compliance zusammen gedacht werden müssen. Der Batteriepass legt noch eine Schippe drauf, weil technische Daten und Nachhaltigkeitsdaten gleichzeitig stimmen müssen.

QR-Code allein reicht nicht

Viele Produktpass-Debatten landen viel zu schnell beim QR-Code. Man scannt, eine Seite öffnet sich, alle nicken. Schön. Nur: Der QR-Code ist nicht die Lösung, sondern der Eingang. Dahinter muss ein Datensatz stehen, der zur Batterie passt, erreichbar bleibt und je nach Zugriffsrechten die richtigen Informationen zeigt.

Das BatteryPass-Ready-Projekt spricht von mehr als 80 Datenpunkten über Kategorien wie Material, Kreislauffähigkeit, Leistung, Haltbarkeit und CO2-Fußabdruck. Diese Zahl sollte niemand als fertige Einkaufsliste missverstehen, aber sie zeigt die Größenordnung. Ein Batteriepass ist keine Produktbeschreibung. Er ist eine strukturierte Akte.

Für Shops heißt das: Die Produktseite muss nicht jeden Datenpunkt ausspucken wie ein schlecht gelaunter Datenexport. Aber sie muss sauber auf den richtigen Pass verweisen, und interne Teams müssen prüfen können, ob die Referenz stimmt. Besonders kritisch wird es bei Varianten. Unterschiedliche Akkukapazitäten, Zellchemien oder Lieferanten können unterschiedliche Passdaten bedeuten. Ein Link für alle Varianten ist bequem. Bequem ist selten dasselbe wie korrekt.

Auch Marktplätze werden hier Druck machen. Sie wollen keine Artikel, bei denen nachträglich unklar ist, ob der Pass existiert. Ich würde deshalb damit rechnen, dass Plattformen Pflichtfelder, Dokumenten-Uploads oder API-Nachweise verlangen, sobald die Pflicht praktisch greift. Der Handel kennt dieses Spiel: Erst kommt die Regel, dann das Pflichtfeld, dann die Sperrung.

Was Händler jetzt konkret tun sollten

Die gute Nachricht: Niemand muss heute ein perfektes Batteriepass-System kaufen. Die schlechte: Wer heute gar nichts tut, muss später sehr schnell sehr viele alte Produktdaten nacharbeiten. Das wird teuer. Nicht dramatisch auf Pressekonferenz-Art, sondern auf die nervige Art: viele Tickets, viele Rückfragen, viele Produktseiten im Wartestatus.

Ich würde mit einem Sortiments-Screening starten. Welche Artikel enthalten relevante Batterien? Welche davon fallen möglicherweise in die drei Pflichtgruppen? Welche sind Eigenmarke, Importware oder Marktplatzware? Danach bekommt jede Produktgruppe einen Risiko-Status: unkritisch, prüfen, passpflichtig, unklar.

Der zweite Schritt ist Lieferantendaten-Disziplin. Nicht „Bitte schicken Sie uns irgendwann die Unterlagen“, sondern konkrete Felder: Batterietyp, Kapazität, Hersteller, Inverkehrbringer, Pass-ID oder Pass-URL, QR-Code-Information, Datenverantwortliche, Aktualisierungsweg, Nachweisdokumente. Wer das in Freitext-Mails sammelt, verliert. Schlicht und einfach.

Drittens braucht das PIM ein Zuhause für diese Daten. Nicht zwingend ein Monsterprojekt, aber klare Felder, Statuswerte und Verantwortlichkeiten. Artikel ohne Pflichtdaten dürfen nicht automatisch online gehen. Artikel mit unklarem Scope brauchen eine Prüfung. Artikel mit abgelaufenen oder widersprüchlichen Nachweisen brauchen einen Alarm. Der Shop ist nicht der Ort, an dem Compliance improvisiert wird.

Viertens sollten Teams den Kundenblick nicht vergessen. Der Batteriepass ist nicht nur Behördenfutter. Wenn ein B2B-Kunde einen Energiespeicher kauft, will er möglicherweise vorab wissen, ob Dokumentation und Nachweise passen. Wenn eine Kundin ein E-Bike kauft, kann der Batteriepass später bei Reparatur, Wiederverkauf oder Recycling relevant werden. Transparenz ist hier kein Marketing-Lack. Sie kann Kaufunsicherheit senken.

Der Punkt ist: Der Batteriepass ist ein Probelauf

Der Batteriepass wird gern als Sonderfall betrachtet. Batterien, EU-Verordnung, Elektromobilität, Rohstoffe. Stimmt alles. Aber für den Handel ist er mehr: ein Probelauf für den digitalen Produktpass insgesamt.

Wer beim Batteriepass lernt, Scope, Datenherkunft, Lieferantenpflichten, PIM-Felder, Shop-Anzeige und Sperrlogik sauber zu verbinden, hat später bei Textilien, Elektronik oder anderen Produktgruppen einen Vorsprung. Wer dagegen wartet, bis jede Detailvorgabe final in Stein gemeißelt ist, darf später im Akkord Daten nachtragen. Viel Spaß dabei.

Meine Empfehlung: Behandeln Sie den Batteriepass nicht als Rechtsnotiz, sondern als E-Commerce-Prozess. Sortiment prüfen, Datenmodell bauen, Lieferanten verpflichten, Shop-Freigaben an Nachweise koppeln. Klingt trocken. Ist es auch. Aber trockene Prozesse verhindern nasse Augen, wenn kurz vor dem Launch eine Produktlinie gesperrt wird.

Der Batteriepass zeigt, wie Regulierung im Online-Handel künftig aussieht: weniger Papier, mehr Daten, mehr Nachweise, mehr Verantwortung vor dem Verkauf. Wer das früh versteht, gewinnt keine Schönheitspreise. Aber er verkauft ruhiger.