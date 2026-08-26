WooCommerce 11.1 soll am 1. September erscheinen. Für Shopbetreibende steckt die interessanteste Neuerung nicht in einem neuen Design, sondern im Ablauf danach: Kundschaft kann einen Widerruf künftig direkt über eine eigene Seite im Kundenkonto anstoßen. Dazu kommen Korrekturen beim CSV-Import, Änderungen für Erstattungen per REST API und Arbeit an der Geschwindigkeit variabler Produkte.

Die Ankündigung passt zu einem größeren Kurswechsel, den Woo im Juli beschrieben hat. Das Team will für drei Monate einen großen Teil seiner Produkt- und Entwicklungskapazität auf das Core-Plugin konzentrieren. Ausgangspunkt sind nach eigenen Angaben mehr als 2.300 offene Issues und 500 Pull Requests im Repository. Für viele Shops ist das weniger spektakulär als eine neue Marketingfunktion, aber im Alltag oft wertvoller: Ein langsamer Produkteditor oder ein fehleranfälliger Checkout kostet Zeit, Nerven und im Zweifel Umsatz.

WooCommerce 11.1 bringt einen Widerrufsprozess ins Konto

Die kommende Version enthält eine Funktion für den EU-Widerruf. Kundinnen und Kunden können über /my-account/withdraw-order/ eine Anfrage starten. Woo leitet die Angaben an den Shop weiter; dort sollen eine E-Mail und eine Benachrichtigung im Backend eintreffen. Laut WooCommerce-Entwicklerblog ist die Funktion nach dem Update bewusst deaktiviert und muss unter WooCommerce → Einstellungen → Erweitert → Funktionen angeschaltet werden.

Das verdient eine nüchterne Einordnung. Ein technischer Widerrufs-Workflow ersetzt weder eine korrekte Widerrufsbelehrung noch die Prüfung, ob der eigene Shop digitale Inhalte, versiegelte Ware oder andere Sonderfälle verkauft. Die EU-Verbraucherinformation zum Rücktritt vom Kauf beschreibt die Rahmenbedingungen, aber nationale Umsetzung und konkrete Produkte bleiben Sache des jeweiligen Shops. WooCommerce liefert hier einen Ablauf für die Anfrage, keine Rechtsberatung und keine automatische Rückerstattung.

Für kleinere Teams kann der neue Einstieg trotzdem sinnvoll sein. Bislang landen Widerrufswünsche oft im Kontaktformular, in einer allgemeinen Support-Mailbox oder als freie Nachricht ohne Bestellnummer. Eine eigene Eingabestrecke macht die Anfrage besser zuordenbar. Vor einer Aktivierung sollten Shops deshalb testen, welche Daten erfasst werden, wer die Benachrichtigungen erhält und wie das Support-Team damit weiterarbeitet.

WooCommerce 11.1: Bestellung und Widerruf im Shop (Symbolbild)

CSV-Import und Varianten: kleine Korrekturen mit großer Reichweite

WooCommerce 11.1 repariert mehrere Ecken im Produktimport. Kategorien und Begriffe sollen bei erneuten Uploads erhalten bleiben, die Währungseinstellungen des Shops berücksichtigt werden und Varianten zuverlässiger angelegt werden, wenn ein Produkt bereits existiert. Das klingt nach Wartungsarbeit. Wer mehrere hundert Artikel aus einem ERP-System, PIM oder einer Tabellenpflege übernimmt, weiß aber, wie schnell ein Importfehler aus einer Routine einen Nachmittag Fehlersuche macht.

Besonders relevant ist die bessere Behandlung bestehender Varianten. Produktvarianten verbinden Größen, Farben, Preise, Lagerbestände und Bilder. Bricht diese Zuordnung beim Import, sieht die Kundschaft im schlechtesten Fall falsche Verfügbarkeiten oder kann die gewünschte Variante nicht wählen. Unser Beitrag über Produktdaten und Varianten im Shop zeigt, warum genau diese Details im Kaufprozess auffallen, obwohl sie im Backend zunächst banal wirken. Wer Produktdaten zugleich an Werbeplattformen ausspielt, sollte auch die Regeln im Google Merchant Center im Blick behalten.

Das Release nennt zudem weniger redundante Datenbankabfragen für Varianten, Attribute und Preis-Caches. Eine pauschale Performance-Zusage wäre unseriös: Theme, Plugins, Datenbankgröße, Object Cache und Hosting bestimmen das Ergebnis mit. Für Shops mit vielen variablen Artikeln ist die Beta aber ein guter Anlass, einen reproduzierbaren Testfall festzulegen. Messen Sie Produkteditor, Kategorieseite und Warenkorb vor dem Update und nach dem Update mit derselben Testumgebung.

Bei der REST API ändert WooCommerce den Erstattungsablauf. Der Server kann die Erstattungssumme künftig mit compute_totals: true berechnen; zusätzlich gibt es einen Vorschau-Endpunkt. Das reduziert eigene Rechenlogik in Integrationen, etwa wenn ein ERP, ein Helpdesk oder eine interne Anwendung Rückzahlungen vorbereitet.

Auch die Store API erhält eine Ergänzung: Ein optionaler expected_total -Wert kann die Summe festhalten, die eine kaufende Person im Checkout gesehen hat. Weicht die spätere Berechnung davon ab, soll der Request mit einem Fehler abbrechen. Für Block-Checkout-Integrationen ist das ein praktischer Schutz gegen unbemerkte Differenzen zwischen Anzeige und Belastung. Wer den klassischen Checkout ohne eigene API-Anbindung nutzt, muss dafür zunächst nichts konfigurieren.

Entwickelnde und Agenturen sollten die Beta nicht auf einem Live-Shop installieren. WooCommerce selbst bittet ausdrücklich um Tests und Feedback vor dem finalen Termin. Ein Staging-System mit einer Kopie der Produktdaten, den wichtigsten Zahlungsarten und den eigenen Erweiterungen ist der passende Ort. Prüfen Sie dort insbesondere Importjobs, individuelle E-Mails, Checkout-Anpassungen und Plugins, die Bestellungen oder Erstattungen automatisiert weitergeben.

Der größere Plan hinter WooCommerce 11.1

Die neue Version ist Teil der Core-Offensive, die Woo im Juli vorgestellt hat. Die vier Arbeitsfelder sind klar benannt: Performance und Release-Qualität, Werkzeuge und Dokumentation für die Entwicklung, Bedienung im Shop-Backend sowie die Zuverlässigkeit von Warenkorb und Checkout. Der offizielle Beitrag zu den Core Foundations formuliert das bemerkenswert offen als Aufarbeitung einer Aufgabenliste aus der Community.

Das ist ein anderer Ton als bei vielen E-Commerce-Releases, die vor allem neue Vertriebskanäle oder KI-Funktionen hervorheben. WooCommerce steht und fällt mit dem Zusammenspiel aus WordPress, Themes, Erweiterungen und individuellen Anpassungen. Jede Verbesserung im Kern kann vielen Shops helfen, jede Inkompatibilität kann genauso viele Installationen treffen. Die Konzentration auf offene Fehler und vorhersehbarere Abläufe ist deshalb für den Markt relevanter als sie auf den ersten Blick wirkt.

Gleichzeitig bleibt der Zeitplan ambitioniert. Ein Quartal reicht nicht, um einen über Jahre gewachsenen Backlog vollständig zu bereinigen. Entscheidend wird sein, ob Woo die angekündigte Prüfung der einzelnen Tickets sichtbar fortsetzt und ob konkrete Verbesserungen auch bei typischen Shop-Konfigurationen ankommen. Die öffentliche Arbeit im WooCommerce-Repository auf GitHub macht diese Entwicklung zumindest nachvollziehbar.

Die Beta ist vor allem ein Kompatibilitätstest. WooCommerce-Updates greifen weit in einen Shop ein, weil Zahlungsanbieter, Versandregeln, Steuertools, Rechnungserstellung und Theme-Anpassungen häufig eigene Hooks und Erweiterungen mitbringen. Ein Update kann technisch sauber durchlaufen und trotzdem einen Prozess verändern, der erst bei einer bestimmten Bestellung sichtbar wird. Deshalb lohnt es sich, nicht nur die Startseite anzusehen, sondern typische Sonderfälle vorzubereiten.

Ein brauchbarer Testkatalog beginnt mit den Bestellungen, die im Alltag am wenigsten geradlinig sind. Dazu gehören ein variabler Artikel mit abweichendem Preis, ein Gutschein, ein Produkt mit reduziertem Steuersatz, eine Teillieferung oder eine Bestellung, die später teilweise erstattet wird. Wer mit Abonnements, Buchungen oder Marktplatz-Plugins arbeitet, ergänzt diese Fälle. Die Frage lautet nicht, ob WooCommerce 11.1 neue Funktionen bietet. Die Frage lautet, ob die eigene Kombination aus Erweiterungen nach dem Update dieselben fachlich korrekten Ergebnisse liefert.

Bei der Widerrufsfunktion sollte der Test nicht mit dem Öffnen der Seite enden. Prüfen Sie, ob die Seite an der gewünschten Stelle erreichbar ist, ob die E-Mail bei der richtigen Stelle ankommt und ob sie ausreichend Angaben zur Bestellung enthält. Anschließend braucht das Team einen klaren Ablauf: Anfrage prüfen, Frist und Ausschlüsse bewerten, Wareingang oder Rückzahlung dokumentieren und die Kundschaft informieren. Gerade bei digitalen Produkten oder schon begonnenen Dienstleistungen können zusätzliche rechtliche Anforderungen gelten. Die neue WooCommerce-Funktion nimmt diese Entscheidung nicht vor.

Der CSV-Import verlangt ebenfalls eine Kopie realistischer Daten. Eine kleine Beispieldatei mit drei Produkten reicht oft nicht, wenn der produktive Katalog verschachtelte Kategorien, mehrere Attribute und viele Varianten enthält. Sinnvoll ist ein Export aus dem Staging-Shop, der anschließend wieder importiert wird. Danach vergleichen Sie Kategorien, Varianten, Preise, Bilder und Lagerstatus. So lässt sich feststellen, ob die angekündigten Korrekturen die eigene Datenpflege tatsächlich verbessern oder ob ein vorgeschaltetes System seine Daten anders strukturiert.

Bei eigenen Integrationen für Rückerstattungen ist die neue Serverberechnung besonders relevant. Teams sollten prüfen, ob ihr Code Summen bisher selbst ermittelt und ob dieser Pfad nach dem Update weiterhin erwartet wird. Der neue Vorschau-Endpunkt kann helfen, eine Erstattung vor dem Ausführen gegen Bestelldaten und interne Regeln zu prüfen. Das ist nützlich, wenn ein Support-Tool Rückzahlungen vorbereitet. Es ist aber auch ein Anlass, API-Aufrufe, Fehlerbehandlung und Berechtigungen noch einmal durchzugehen.

Performance-Änderungen für Varianten verdienen eine Messung statt eines Bauchgefühls. Wählen Sie dafür eine Produktseite mit vielen Varianten sowie eine Kategorie mit realistischem Traffic und leeren Sie Caches nach derselben Methode. Messen Sie nicht nur Ladezeiten im Browser. Beobachten Sie auch Datenbanklast, Fehlerprotokolle und die Zeit, die das Backend beim Speichern eines Produkts benötigt. Erst der Vergleich mit dem vorherigen Zustand zeigt, ob der Shop profitiert und ob eine andere Erweiterung unerwartet bremst.

Ein Update-Fenster sollte außerdem eine einfache Rückfallebene enthalten. Ein aktuelles Backup der Dateien und Datenbank gehört dazu, ebenso ein klarer Weg zurück auf die vorige Plugin-Version. Bei Shops mit laufendem Verkauf empfiehlt es sich, die Aktualisierung außerhalb der stärksten Bestellzeiten einzuplanen. Falls ein Problem auftritt, braucht die verantwortliche Person Zugriff auf Hosting, Zahlungsanbieter und die technische Dokumentation. Diese Vorbereitung ist weniger glamourös als ein neues Feature, schützt aber den Betrieb.

Dokumentieren Sie den Test kurz: verwendete WooCommerce-Version, getestete Erweiterungen, Ergebnis und offene Abweichungen. So wird aus der Beta-Prüfung eine belastbare Entscheidung für das Live-Update statt eine Erinnerung daran, dass „es gestern noch ging“. Halten Sie auch fest, welche Person im Problemfall entscheidet und wie die Kundschaft bei einer Störung informiert wird.

Was Shopbetreibende jetzt tun sollten

Für einen produktiven Shop lautet die vernünftige Reihenfolge: Release Notes lesen, Staging aktualisieren, kritische Abläufe testen und erst dann einen Termin für das Live-Update planen. Dazu gehören mindestens eine Bestellung mit jeder wichtigen Zahlungsart, ein Test mit Varianten, ein CSV-Import sowie eine Probe-Erstattung. Wer den Widerrufsprozess aktivieren möchte, sollte zusätzlich eine vollständige Anfrage aus Kundensicht durchspielen und die interne Bearbeitung festlegen. Gerade im Checkout mit seinen vielen Abbruchrisiken sind Tests auf dem Live-System die falsche Abkürzung.

Wir bei digital-magazin.de würden den Widerruf-Workflow besonders genau prüfen: Welche Nachricht erhält die Kundschaft, welche Daten landen im Backend und wie wird aus der Anfrage eine sauber dokumentierte Entscheidung? Ein neues Formular bringt Ordnung, wenn es in einen klaren Prozess eingebettet ist. Ohne Zuständigkeit und Fristen bleibt es nur ein weiterer Eingangskanal.

Aktuell läuft WooCommerce 11.1 noch als Beta. Die finale Veröffentlichung ist für den 1. September angekündigt. Bis dahin ist der richtige Zeitpunkt, nicht hektisch zu aktualisieren, sondern die eigene Shop-Installation auf die Funktionen zu prüfen, die später wirklich berührt werden.