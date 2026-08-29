Vor zwei Wochen habe ich für einen Kurztrip nach Lissabon täglich drei verschiedene Flugsuchmaschinen aufgemacht, nur um zu sehen, ob der Preis über Nacht gefallen ist. Ergebnis: Nein. Aber der Reflex bleibt. Genau in diese Lücke stößt Google jetzt mit neuen Funktionen im AI Mode, die Reiseplanung ein Stück weiter automatisieren sollen.

Am 27. August 2026 hat Google drei neue Bausteine für den AI Mode vorgestellt: Flugpreisalarme, eine Anzeige für Punkte- und Meilenpreise sowie eine Hotelbuchung direkt aus dem Chat heraus. Google AI Mode wird damit von einem Recherchewerkzeug zu etwas, das zumindest Teile der Buchung übernehmen will. Klingt erstmal nach dem großen Wurf. Schaut man genauer hin, kommt jede der drei Funktionen mit klaren Grenzen.

Drei neue Funktionen für die Reiseplanung im Google AI Mode

Google beschreibt die Neuerungen in einem Blogbeitrag als direkte Erweiterung der Reisesuche innerhalb des AI Mode. Wer bislang nach Flügen gesucht hat, bekam Vorschläge und Preise angezeigt. Jetzt kommen drei Ebenen dazu: erstens eine Beobachtungsfunktion für Flugpreise, zweitens eine Umrechnung von Prämienpunkten und Meilen in reale Preise, drittens die Möglichkeit, eine Hotelbuchung anzustoßen, ohne die Google-Oberfläche zu verlassen.

Google selbst nennt das einen Schritt, der Reiseplanung „einfacher und persönlicher“ machen soll. TechCrunch ordnet die Ankündigung so ein, dass Google AI Mode damit von reiner Recherche in Richtung Planung und teilweise Buchung wandert. Genau da liegt der eigentlich interessante Punkt: Google verkauft hier nicht drei fertige Produkte, sondern drei Bausteine mit unterschiedlichem Reifegrad. Einer ist praktisch weltweit nutzbar, einer ist eine reine Info-Schicht, und einer startet vorsichtig in einem einzigen Markt.

Flugpreisalarm: Benachrichtigung statt Versprechen

Der Flugpreisalarm ist die Funktion, die vermutlich am schnellsten Nutzer findet. Die Idee ist simpel: Sie suchen im AI Mode nach einer bestimmten Flugverbindung, richten einen Alarm ein, und Google meldet sich, wenn sich der Preis ändert.

Wichtig ist dabei die Formulierung. Ein Flugpreisalarm ist eine Benachrichtigung, keine Garantie. Google verspricht nicht, dass Sie damit automatisch den günstigsten Preis erhalten oder dass eine Ersparnis garantiert ist. Das ist ein Unterschied, der in der Praxis oft untergeht. Ein Alarm sagt Ihnen: Der Preis hat sich verändert. Er sagt Ihnen nicht: Das ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Buchen. Wer das verwechselt, bucht am Ende vielleicht trotzdem zu einem Zeitpunkt, der sich später als teurer herausstellt.

Laut Google-Ankündigung funktioniert der Flugpreisalarm in mehr als 180 Ländern und Regionen. Das ist tatsächlich eine ordentliche Reichweite für eine neue Funktion und deutlich mehr, als man bei einem ersten Rollout erwarten würde. Für die praktische Reiseplanung heißt das: Egal ob Sie von Deutschland, Österreich oder der Schweiz aus buchen, der Alarm sollte grundsätzlich verfügbar sein. Was er nicht kann: Ihnen sagen, warum der Preis gestiegen oder gefallen ist, oder eine Empfehlung geben, ob Sie jetzt zuschlagen sollten.

Punkte und Meilen sichtbar machen

Die zweite Funktion betrifft alle, die Vielfliegerprogramme nutzen oder Kreditkarten mit Prämienpunkten sammeln. Google AI Mode zeigt künftig an, was ein Flug in Punkten oder Meilen kosten würde, zusätzlich zum regulären Geldpreis.

Das klingt nach einer kleinen Sache, ist aber für Vielreisende praktisch relevant. Bisher musste man dafür oft in die App der jeweiligen Airline oder Kreditkartengesellschaft wechseln, um zu sehen, wie viele Punkte ein bestimmter Flug kostet und ob sich das gegenüber der Barzahlung lohnt. Wenn diese Information direkt in der Google-Suche auftaucht, spart das einen Schritt.

Diese Funktion ist laut Ankündigung global verfügbar, anders als die Hotelbuchung. Das ist ein Detail, das man im ersten Überblick leicht übersieht: Nicht jede neue Funktion hat dieselbe geografische Reichweite. Punkte- und Meilenanzeige ist weltweit gedacht, der Flugpreisalarm deckt über 180 Länder ab, und die Hotelbuchung ist vorerst auf einen einzigen Markt beschränkt. Wer im Ausland unterwegs ist und sich auf alle drei Funktionen gleichzeitig verlässt, sollte diesen Unterschied im Kopf haben.

Hotelbuchung direkt aus dem Chat, aber nicht überall

Die dritte und ambitionierteste Neuerung ist die Hotelbuchung über eine Funktion, die Google „Continue on Google“ nennt. Die Idee: Sie recherchieren im AI Mode ein Hotel, und statt auf eine externe Buchungsseite zu wechseln, läuft der Bezahlvorgang über Google Pay weiter, ohne dass Sie die Google-Oberfläche komplett verlassen müssen.

Das ist der Teil, der am ehesten nach echter Buchungsintegration aussieht, und genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Einschränkungen. Laut Google-Blogbeitrag startet diese Funktion zunächst in den USA und auf Englisch. Wer in Deutschland sucht oder auf Deutsch formuliert, wird die Hotelbuchung über AI Mode also aktuell nicht nutzen können. TechCrunch bestätigt diesen eingeschränkten Start ebenfalls und ordnet ihn als vorsichtigen ersten Testlauf ein, nicht als globalen Rollout.

Diese Zurückhaltung ist nachvollziehbar. Eine Zahlung im Namen eines Nutzers anzustoßen, ist etwas anderes als eine Preisanzeige zu liefern. Hier haften Erwartungen an Kundenservice, Stornobedingungen und Support, wenn mal etwas schiefgeht. Genau deshalb lohnt sich der nächste Abschnitt.

Bei der Hotelbuchung über Continue on Google bleibt die Buchungsplattform Ansprechpartner für Fragen und Storno. (Symbolbild)

Wer ist eigentlich für Ihre Buchung verantwortlich?

Ein Punkt, der bei „Buchung direkt aus der Google-Suche“ schnell missverstanden werden kann: Google wird dadurch nicht zum Vertragspartner Ihrer Hotelbuchung. Laut Ankündigung bleibt die jeweilige Hotel- oder Buchungsplattform Merchant of Record, also die Vertragspartei, die den Kauf tatsächlich abwickelt und rechtlich verantwortet.

Das bedeutet konkret: Wenn nach der Buchung etwas nicht passt, wenn Sie stornieren möchten oder eine Rückerstattung brauchen, ist nicht Google der Ansprechpartner. Zuständig ist die Plattform oder das Hotel, über das die Buchung tatsächlich abgeschlossen wurde. Google fungiert hier eher als Vermittler und Zahlungsweg über Google Pay, nicht als Händler und nicht als Kundendienst.

Das ist kein kleines Detail, sondern strukturell wichtig für alle, die die Funktion künftig nutzen. Die vermeintliche Bequemlichkeit, „alles direkt bei Google zu erledigen“, täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass sich am Ende der Vertragskette nichts ändert. Bei Problemen landen Sie trotzdem im Support des jeweiligen Anbieters, nicht bei Google selbst. Wer das im Hinterkopf hat, bewertet die neue Funktion realistischer: Sie macht den Buchungsweg kürzer, aber nicht die Verantwortungskette einfacher.

Die geografischen Grenzen im Überblick

Weil die drei Funktionen unterschiedlich weit ausgerollt sind, lohnt sich eine kurze, saubere Einordnung, damit nichts durcheinandergeht.

Der Flugpreisalarm läuft in mehr als 180 Ländern und Regionen, das ist von den drei Funktionen die breiteste Verfügbarkeit. Die Punkte- und Meilenanzeige ist als global beschrieben, richtet sich also grundsätzlich an Nutzer weltweit, unabhängig vom Standort. Die Hotelbuchung über „Continue on Google“ ist dagegen vorerst auf die USA beschränkt und läuft dort auf Englisch. Eine weltweite Verfügbarkeit der Hotelbuchung ist bislang nicht angekündigt, und man sollte das auch nicht erwarten, bevor Google selbst einen breiteren Rollout bestätigt.

Für die Reiseplanung aus deutscher Sicht heißt das nüchtern: Flugpreisalarm und Punkte-Anzeige lassen sich grundsätzlich nutzen, sobald AI Mode verfügbar ist. Die eigentliche Buchungsfunktion für Hotels bleibt vorerst US-Nutzern vorbehalten. Das ist typisch für Google-Rollouts der letzten Jahre: neue Funktion zuerst im Heimatmarkt testen, dann je nach Resonanz erweitern, ohne festen Zeitplan für weitere Länder.

Einordnung: Wohin Google mit dem AI Mode will

Diese drei Funktionen stehen nicht isoliert. Google baut den AI Mode seit einiger Zeit systematisch von einer Suchergänzung zu einer Art Assistenten aus, der mehr Schritte im Alltag übernehmen soll, von der Recherche bis zur Handlung. Andere Google-Produkte wie Gemini gehen in eine ähnliche Richtung: weniger reine Antwortmaschine, mehr Agent, der Aufgaben tatsächlich anstößt statt nur zu beschreiben.

Bei Reisen ist das ein naheliegendes Testfeld, weil der Prozess so viele einzelne Schritte hat, die sich gut in kleine Funktionsbausteine zerlegen lassen: suchen, vergleichen, beobachten, umrechnen, buchen. Genau das macht Google jetzt Stück für Stück, statt mit einem großen Sprung. Erst der Alarm, dann die Punkteanzeige, dann vorsichtig die Buchung in einem einzelnen Markt.

Ob das reicht, um klassische Reiseportale oder spezialisierte Preisvergleichsdienste zu verdrängen, lässt sich seriös noch nicht beurteilen. Die aktuellen Funktionen sind Ergänzungen, keine vollständigen Alternativen. Wer bisher mehrere Tabs offen hatte, um Preise zu vergleichen, bekommt mit dem Flugpreisalarm zumindest einen Grund, weniger oft manuell nachzuschauen. Das ist ein netter Zeitgewinn, aber noch keine Reisebuchung auf Autopilot.

Erwähnenswert ist außerdem, dass Google nicht zum ersten Mal eine KI-Funktion ankündigt und dann nachjustiert, sobald sich in der Praxis Schwachstellen zeigen. Erst vor kurzem musste der Konzern bei einer ganz anderen KI-Funktion, den KI-generierten Bildern in Google Earth, innerhalb von 48 Stunden zurückrudern, weil die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen. Das zeigt, dass ein Rollout wie bei den Reisefunktionen nicht automatisch bedeutet, dass die Funktion in genau dieser Form dauerhaft bestehen bleibt. Gerade bei der Hotelbuchung, die tatsächlich Geld bewegt, dürfte Google entsprechend vorsichtig nachsteuern, falls es in der Testphase in den USA zu Problemen kommt.

Ein Blick auf mögliche Risiken und offene Fragen

Bei aller Bequemlichkeit, die diese neuen Funktionen versprechen, lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was noch offen ist. Zunächst die Frage der Datenbasis: Ein Flugpreisalarm funktioniert nur so gut wie die Preisdaten, die im Hintergrund abgefragt werden. Wenn diese Daten verzögert oder unvollständig sind, kann eine Benachrichtigung zu spät kommen oder einen Preis anzeigen, der zum Zeitpunkt der eigentlichen Buchung schon wieder überholt ist. Das ist kein hypothetisches Problem, sondern eine bekannte Schwäche vieler Preisbeobachtungsdienste, die auf externe Schnittstellen von Airlines angewiesen sind.

Zweitens stellt sich die Frage nach der Zuverlässigkeit automatisierter Buchungsschritte generell. Je mehr ein System wie der AI Mode Aufgaben eigenständig anstößt, etwa eine Zahlung über Google Pay, desto wichtiger wird die Absicherung im Hintergrund. Ein interessanter Vergleichspunkt kommt aus einem ganz anderen Bereich der Technologiebranche: Microsoft hat mit seinem Defender-Agenten gezeigt, wie stark automatisierte Agenten in der Cybersicherheit inzwischen eigenständig Entscheidungen treffen, und wie viel Sorgfalt dafür in Absicherung und Kontrolle fließen muss. Übertragen auf Reisebuchungen heißt das: Ein System, das Zahlungen anstößt, sollte robuste Sicherheitsmechanismen haben, etwa gegen Fehlbuchungen, doppelte Abbuchungen oder missbräuchliche Zugriffe auf das verknüpfte Google-Konto. Ob Google diese Mechanismen in der aktuellen US-Testphase schon vollständig abgesichert hat, lässt sich von außen nicht beurteilen, ist aber ein berechtigter Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte.

Drittens bleibt die Frage der Datenverarbeitung. Wer einen Flugpreisalarm einrichtet oder eine Hotelbuchung über Google Pay abschließt, teilt automatisch mehr Informationen über Reisepläne, Zahlungsverhalten und Präferenzen mit Google, als es bei einer klassischen Suche der Fall wäre. Das ist per se nicht ungewöhnlich, viele Buchungsplattformen sammeln ähnliche Daten, aber es ist ein Punkt, der bei einer Funktion, die noch neu und wenig erprobt ist, zusätzliche Aufmerksamkeit verdient.

Praxis-Szenario: So könnte die Nutzung im Alltag aussehen

Um die drei Funktionen etwas greifbarer zu machen, hilft ein durchgespieltes Beispiel. Angenommen, Sie planen für den Herbst eine Reise von München nach New York. Sie geben die Route im AI Mode ein, bekommen erste Preisvorschläge und richten zusätzlich einen Flugpreisalarm ein, weil der Abflugtermin noch nicht feststeht. In den folgenden Wochen bekommen Sie zwei oder drei Benachrichtigungen, dass sich der Preis verändert hat, mal nach oben, mal nach unten. Diese Benachrichtigungen ersetzen nicht Ihre eigene Einschätzung, ob der aktuelle Preis für Sie akzeptabel ist, aber sie ersparen Ihnen das tägliche manuelle Nachschauen.

Parallel dazu prüfen Sie, weil Sie Meilen bei einem Vielfliegerprogramm gesammelt haben, wie viele Punkte der Flug kosten würde. Die neue Anzeige zeigt Ihnen direkt neben dem Geldpreis den Punktepreis an, sodass Sie ohne Wechsel in eine separate App abwägen können, ob sich der Einsatz der Meilen für diese Strecke lohnt oder ob Sie sie besser für eine andere Reise aufheben.

Für die Hotelbuchung in New York selbst würden Sie aktuell noch nicht von „Continue on Google“ profitieren können, wenn Sie aus Deutschland suchen und auf Deutsch formulieren. Sie würden also weiterhin auf die gewohnte Buchungsseite wechseln müssen, ähnlich wie bisher. Das zeigt gut, wie sich die drei Funktionen im echten Alltag ungleich auswirken: zwei Bausteine, die schon jetzt einen kleinen, aber spürbaren Unterschied machen, und ein dritter, der für die meisten europäischen Nutzer vorerst nur eine Ankündigung bleibt, kein nutzbares Werkzeug.

Konkrete Schritte für den Einstieg

Wer die neuen Funktionen ausprobieren möchte, kann das ohne großen Aufwand tun, sollte aber ein paar Punkte beachten. Zunächst lohnt sich ein Blick darauf, ob der AI Mode in der eigenen Google-App oder im Browser überhaupt aktiv angezeigt wird, da der Rollout je nach Region und Kontoeinstellungen unterschiedlich schnell erfolgen kann. Ist die Funktion verfügbar, lässt sich der Flugpreisalarm direkt bei einer normalen Flugsuche einrichten, meist über eine Option, die Preisänderungen für die gesuchte Route zu verfolgen.

Bei der Punkte- und Meilenanzeige lohnt es sich, vorher zu prüfen, ob das eigene Vielfliegerprogramm oder die Kreditkarte überhaupt mit der angezeigten Umrechnung übereinstimmt, da Prämienprogramme ihre Bewertungssätze regelmäßig anpassen. Die Anzeige in Google AI Mode kann eine gute erste Orientierung sein, ersetzt aber im Zweifel nicht den Blick in die eigene Kontoübersicht des Programms, vor allem wenn es um größere Punktemengen geht.

Für die Hotelbuchung gilt aktuell schlicht: abwarten. Wer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sucht, wird die Funktion vorerst nicht nutzen können. Wer beruflich oder privat regelmäßig in den USA unterwegs ist und ein amerikanisches Google-Konto mit englischer Spracheinstellung nutzt, kann testen, ob die Buchung bereits angezeigt wird, sollte dabei aber im Hinterkopf behalten, dass der eigentliche Vertragspartner weiterhin das Hotel oder die Buchungsplattform bleibt, nicht Google.

Was das für Ihre nächste Reiseplanung bedeutet

Praktisch gesehen lohnt sich für die nächste Reiseplanung ein realistischer Blick auf das, was tatsächlich schon funktioniert. Ein Flugpreisalarm im Google AI Mode kann sinnvoll sein, wenn Sie sowieso mehrere Wochen vor Abflug beobachten wollen, ob sich der Preis noch bewegt. Er ersetzt aber keinen finalen Preisvergleich kurz vor der Buchung, weil er eben nur eine Benachrichtigung ist, keine Bewertung.

Die Punkte-Anzeige ist vor allem für alle interessant, die tatsächlich in einem Prämienprogramm stecken und regelmäßig abwägen, ob sich der Einsatz von Meilen lohnt. Wer keine Punkte sammelt, wird die Funktion schlicht nicht brauchen.

Die Hotelbuchung über „Continue on Google“ ist für Reisende aus Deutschland aktuell nicht relevant, weil sie nur in den USA und auf Englisch läuft. Wer trotzdem experimentieren möchte, sollte in jedem Fall wissen: Der Ansprechpartner bei Problemen bleibt das Hotel oder die Buchungsplattform, nicht Google. Das ist kein Grund, die Funktion zu meiden, aber ein Grund, Erwartungen realistisch zu halten.

Krass finde ich ehrlich, wie unterschiedlich weit die drei Funktionen tatsächlich sind, obwohl sie in derselben Ankündigung stecken. Das zeigt, dass Google beim Thema Buchung deutlich vorsichtiger vorgeht als bei reinen Informationsfunktionen, und das ist aus Nutzersicht nachvollziehbar. Moment mal, heißt das am Ende, dass sich an der eigentlichen Reiseplanung kurzfristig wenig ändert? Für die meisten Menschen außerhalb der USA vermutlich ja, jedenfalls solange die Hotelbuchung nicht breiter ausgerollt wird.

Bleibt die Frage, wie schnell Google die Hotelbuchung über AI Mode auf weitere Länder und Sprachen ausweitet und ob dann auch deutschsprachige Nutzer direkt aus dem Chat heraus buchen können. Bis dahin lohnt es sich, den Flugpreisalarm einfach mal auszuprobieren und selbst zu beobachten, wie zuverlässig die Benachrichtigungen tatsächlich im Alltag ankommen.

Die belegten Angaben zu diesen Funktionen stammen aus dem offiziellen Google-Blogbeitrag vom 27. August 2026.