Kostenloses Bewerbermanagement: HR Rocket BewerberSuite

Stellenanzeigen per KI erstellen, auf 130+ Jobbörsen verteilen und alle Bewerbungen zentral verwalten – dauerhaft kostenlos und DSGVO-konform.

Die HR Rocket GmbH hat mit der BewerberSuite ein eigenes Bewerbermanagementsystem veröffentlicht. Es ist dauerhaft kostenlos. Unternehmen erstellen damit Stellenanzeigen mit KI, veröffentlichen sie auf über 130 Jobbörsen und verwalten alle Bewerbungen an einem Ort.

Recruiting Software für den kompletten Prozess

Die Recruiting Software bündelt alle Schritte in einer Oberfläche. Ein KI-Assistent formuliert Stellenanzeigen in wenigen Minuten. Ein KI-Matching bewertet Bewerbungen nach Passgenauigkeit. Das Multiposting verteilt jede Anzeige automatisch auf über 130 Jobbörsen. Eine eigene Karriereseite und die integrierte Terminbuchung führen Kandidaten bis zum Interview.

Seit 2017 Erfahrung im Bewerbermanagement

Neu ist das Thema für HR Rocket nicht. Seit 2017 betreibt das Unternehmen das Fachportal bewerbermanagement.org (https://www.bewerbermanagement.org). Das sind fast zehn Jahre Erfahrung. Sie fließen nun in die kostenlose BewerberSuite ein.

„Gutes Bewerbermanagement darf nicht am Budget scheitern“, sagt Daniel Werner, Geschäftsführer der HR Rocket GmbH. „Deshalb ist die BewerberSuite dauerhaft kostenlos – ohne Vertrag und ohne versteckte Kosten. Wir geben kleinen Firmen dieselben Werkzeuge wie großen Konzernen.“

Made in Germany und DSGVO-konform

Die BewerberSuite wird in Deutschland entwickelt. Sie ist vollständig DSGVO-konform. Der komplette Funktionsumfang ist und bleibt kostenlos.

Über die HR Rocket GmbH: HR Rocket ist ein deutscher Anbieter von Recruiting- und HR-Software. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk aus über 130 eigenen Jobbörsen. Mit KI besetzen Arbeitgeber offene Stellen schneller und günstiger. Weitere Informationen: https://bewerbersuite.com

Kontakt

HR Rocket GmbH

Daniel Werner

Kettelerstr. 5-11

97222 Rimpar

01702435507

https://www.hr-rocket.com