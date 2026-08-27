8123 verschwindet nicht aus Ihrem Bestand

Der Port 8123 war nie ein Sicherheitsmerkmal. Er war ein Detail, das man sich merken, in Lesezeichen tragen und beim ersten Handywechsel wieder erklären musste. Mit Home Assistant 2026.8 bekommen neue Installationen von Home Assistant OS nun eine normale Webadresse ohne angehängte Nummer. Das ist eine kleine Änderung an der Oberfläche, aber eine brauchbare an der Betriebsgrenze: Eine Adresse, die sich wie eine Adresse verhält, ist leichter zu dokumentieren und weniger fehleranfällig in einem Haushalt mit mehreren Geräten.

Wichtig ist das Wort neue. Die Entwickler schreiben ausdrücklich, dass bestehende Setups unverändert bleiben. Wer heute über eine gewohnte Adresse mit :8123, Reverse Proxy oder VPN zugreift, muss nicht umziehen, nur weil das Release erschienen ist. Das ist die vernünftige Entscheidung. Eine funktionierende Installation wird nicht wartbarer, wenn man ihr aus Prinzip an einem Dienstagabend einen Portwechsel zumutet.

Für Neuinstallationen ist die Vereinfachung trotzdem mehr als Kosmetik. Ein Familienmitglied muss nicht wissen, welcher Port zu welcher Kiste im Abstellraum gehört. Und wenn Sie die Instanz später sauber in Ihre lokale Namensauflösung oder einen Proxy einordnen, beginnen Sie nicht mit einer Ausnahme im Lesezeichen. Der frühere Artikel über lokale Smart-Home-Versprechen und Matter passt hier gut: Lokalität entsteht nicht durch eine hübsche Adresse, sondern durch nachvollziehbare Wege, Backups und Zuständigkeiten.

Webserver-Einstellungen gehören an einen Ort

2026.8 legt Port, Netzwerkschnittstelle und vertrauenswürdige Proxies in die Oberfläche. Für viele Installationen ist das schlicht angenehmer als ein YAML-Abschnitt, den man selten anfasst und dann unter Zeitdruck falsch einrückt. Bereits vorhandene Webserver-Einstellungen werden beim ersten Start laut Release in die Oberfläche übernommen. YAML verschwindet damit nicht aus der Welt, aber dieser spezielle Konfigurationspfad bekommt einen klaren Eigentümer.

Das senkt nicht automatisch die Komplexität. Ein vertrauenswürdiger Proxy bleibt ein sicherheitsrelevanter Vertrauensanker, gleichgültig ob sein Feld in YAML oder im Browser liegt. Wer Caddy, Nginx oder Traefik davor betreibt, sollte vor dem Umstellen festhalten, welche Adresse Home Assistant bindet, welche Header der Proxy liefert und aus welchem Netz Anfragen kommen. Eine Oberfläche kann Werte zugänglich machen; sie kann keine falsch verstandene Netzwerktopologie reparieren.

Pragmatisch ist deshalb ein enger Ablauf: Sicherung erstellen, die aktuelle Webserver-Konfiguration notieren, nur eine Einstellung ändern und den Zugriff von einem zweiten Gerät prüfen. Nehmen Sie dabei nicht nur den Browser am Admin-Rechner. Testen Sie die Companion App, ein Tablet und, falls vorhanden, den externen Zugriff. Der Beitrag zum Verbinden von Alexa und Home Assistant erinnert an denselben Punkt: Verbindungen zwischen Diensten sind Abhängigkeiten, keine Dekoration in einer App-Liste.

Der Rückfall nach fünf Minuten ist die nützliche Neuerung

Die interessanteste technische Entscheidung steckt nicht in der portlosen Adresse, sondern im Fehlermodus. Nach einer Änderung am Webserver übernimmt Home Assistant die Konfiguration und wartet auf Bestätigung. Bleibt diese innerhalb von fünf Minuten aus, wird der vorherige Zustand wiederhergestellt und das System neu gestartet. Kann die neue Konfiguration gar nicht angewendet werden, fällt die Software laut Release sofort zurück. Genau so sollte ein Eingriff aussehen, der den Zugang zur eigenen Steuerzentrale abschneiden kann.

Das ist keine Einladung zum Ausprobieren ohne Netz. Ein Rückfall schützt gegen den offensichtlichen Fehlerfall, nicht gegen jede Nebenwirkung. Ein Proxy kann nach der Umstellung noch erreichbar sein, während ein altes Lesezeichen, die Mobil-App oder ein Integrationsaufruf auf die frühere Adresse zeigt. Der Test gehört daher zur Änderung: neue Adresse öffnen, alten Zugang prüfen, Logs ansehen und erst dann bestätigen. Wenn Sie keine Möglichkeit zum zweiten Zugriff haben, ist der richtige Termin für den Portwechsel nicht jetzt.

Für Matter- oder Bridge-Installationen kommt eine weitere Frage hinzu: Welche Komponenten sprechen nur über Home Assistant, welche rufen die Instanz direkt an? Der Matter-Rollout mit Eve und Aqara zeigt, wie schnell ein sauber aussehendes Smart Home aus mehreren Zuständigkeiten besteht. Der Rückfall hält den Server erreichbar; er ersetzt keine Liste dieser Zuständigkeiten.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2; model=pro; resolution=1k; aspect_ratio=16:9; web derivative 1200x675 Prompt A photorealistic documentary magazine photograph in a bright apartment hallway on a cloudy morning, framed from slightly above with a 50mm lens, shows a man kneeling beside an ordinary utility cabinet while his partner stands several steps away with a blank smartphone face-down, both checking that a home system remains reachable after a change amid pale walls, coat hooks, and everyday shoes. No readable text, labels, logos, screens, interface panels, signs, or fantasy devices are visible. Photorealistic style image. Mood: practical, focused, and investigative. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed, readable text, labels, numbers, captions, UI, dashboards, screens. Der Rückfall schützt den Zugang; der Test von einem zweiten Gerät prüft die tatsächliche Nutzung.

Weniger Expertenvokabular, aber keine weniger anspruchsvollen Entscheidungen

Home Assistant streicht in diesem Release nach eigener Angabe die Begriffe advanced und expert an rund 43 Stellen aus App, Dokumentation und Companion Apps. Außerdem wird aus Developer Tools schlicht Tools. Das ist ein guter Schnitt. Eine Funktion wird nicht verständlicher, weil man den Nutzer davor mit einem Warnschild versieht. Und ein Name, der die Aufgabe beschreibt statt die angebliche Kompetenz des Besuchers, ist im Alltag besser wartbar als ein stiller Eintrittstest.

Technisch bleibt der Bereich derselbe. Templates testen, Zustände prüfen oder einen Teil der Konfiguration neu laden kann weiterhin Folgen haben. Der Unterschied ist, dass die Oberfläche nicht mehr suggeriert, diese Funktionen gehörten einer geschlossenen Bastlerkaste. Das hilft besonders dann, wenn Sie ein Smart Home gemeinsam verwalten und nicht jede kleine Prüfung über eine Person laufen lassen soll.

Die Grenze zieht man sinnvollerweise anders: Nicht ‚expert‘ gegen ‚normal‘, sondern lesender gegen schreibender Zugriff, Test gegen Produktion und bekannte gegen unbekannte Auswirkungen. Legen Sie für wiederkehrende Arbeiten kurze Notizen an: Was wurde geändert, wie lässt es sich zurücknehmen, woran erkennt man Erfolg? Das ist weniger glamourös als ein großes Dashboard, aber nach einem Routertausch oder einer defekten SD-Karte deutlich wertvoller.

Geräte werden sauberer getrennt – direkte IDs verdienen Aufmerksamkeit

Bislang konnte Home Assistant ein physisches Gerät zusammenfassen, wenn es über zwei Integrationen eingebunden war. In 2026.8 führt jede Integration ihren eigenen Geräte-Eintrag. Das verhindert laut Release Konflikte bei Angaben wie Modell oder Seriennummer, die nur einen Wert tragen können. Beim Update wird die Aufspaltung automatisch vorgenommen; Entitäten wandern in den passenden Eintrag.

Für die meisten Haushalte soll das ohne Eingriff bleiben. Automationen und Skripte sollen weiter zum richtigen Gerät gelangen. Trotzdem wäre es fahrlässig, daraus einen Freifahrtschein zu machen. Prüfen Sie eigene Automationen, die ein Gerät direkt per Geräte-ID referenzieren, und ungewöhnliche Dashboards oder Blaupausen. Gerade solche handgebauten Stellen sind oft stabil, bis eine interne Ordnung endlich aufgeräumt wird.

Der sinnvollste Check ist kurz und konkret: Vor dem Update relevante Geräte-IDs und Automationen exportieren oder notieren, anschließend die Reparaturhinweise lesen und die betroffenen Auslöser einmal ausführen. Das betrifft beispielsweise einen Taster, eine Lampe und eine Benachrichtigung – nicht die komplette Wohnung in einer Stunde. Wer Home Assistant gerade erst aufsetzt, findet im Installationsleitfaden den passenden Gegenpol: erst eine übersichtliche Basis, dann Automationen in kleinen Schritten.

Home Assistant 2026.8 macht drei Dinge besser greifbar: neue Adressen ohne Merkbefehl, Webserver-Änderungen mit Rückweg und Geräte-Einträge mit klarerer Herkunft. Das ist eine gute Richtung für Selbsthosting. Nicht weil jede Oberfläche automatisch sicher wäre, sondern weil wiederkehrende Wartung dann weniger von implizitem Spezialwissen abhängt.

Wenn Ihr Setup stabil läuft, lesen Sie die Hinweise zuerst als Inventur. Nutzen Sie bereits einen Reverse Proxy? Liegen Webserver-Werte in YAML? Gibt es Geräte, die durch mehrere Integrationen auftauchen? Haben Sie eine Sicherung und einen zweiten Weg auf die Instanz? Diese Fragen sind belastbarer als die übliche Suche nach dem aufregendsten neuen Schalter. Falls keine davon zutrifft, gibt es auch keinen Preis dafür, am ersten Abend umzubauen.

Notieren Sie nach dem Update auch den tatsächlich erreichten Stand, nicht nur die installierte Versionsnummer. Welche Adresse öffnen die Geräte im Haus, welche Automationen wurden ausprobiert, welche Reparaturhinweise sind sichtbar? Drei Zeilen in einer Betriebsnotiz reichen oft. Beim nächsten Routerwechsel oder beim Ersatz eines Tablets ist damit klar, ob ein Fehler neu ist oder eine alte Annahme wieder aufgetaucht ist. Das ist Terminalpraxis im besten Sinn: Zustände so festhalten, dass der nächste Handgriff nicht vom Gedächtnis des letzten Admins abhängt.

Für eine neue Installation lohnt es sich dagegen, die vereinfachte Adresse von Beginn an sauber einzuordnen: DNS-Namen festlegen, Backup prüfen, externe Zugriffe bewusst trennen und nach dem ersten Update die wichtigsten Automationen auslösen. Home Assistant bleibt Open Source und lokal nutzbar, aber lokal heißt nicht wartungsfrei. Das ist keine Ideologie, sondern die nüchterne Rechnung hinter einem System, das nachts auch dann noch Licht schalten soll, wenn niemand Lust auf Fehlersuche hat.