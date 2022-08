Google führt ein neues Suchalgorithmus-Update ein, das sich hauptsächlich auf Inhalte konzentriert, die von Menschen für Menschen geschrieben wurden. Das „helpful content update“ (Update für hilfreiche Inhalte), das nächste Woche ab dem 22.08.2022 eingeführt werden soll, wird dafür sorgen, dass in den Suchergebnissen mehr originelle, hilfreiche Inhalte angezeigt werden, die von Menschen und nicht von SEO-Tools, unterstützt mit künstlicher Intelligenz, geschrieben wurden.

Helpful Content Update – Suchalgorithmus-Update zielt auf Websites ab, die überwiegend für Suchmaschinen geschrieben wurden

Das neue Suchalgorithmus-Update zielt auf Websites ab, die einen relativ hohen Anteil an Inhalten haben, die für Suchmaschinen geschrieben wurden. In einer Ankündigung sagte Google, dass es auf der Seite „Ranking Updates“ bekannt geben wird, wann es beginnt und wann es vollständig ausgerollt ist, was bis zu zwei Wochen dauern kann.

„Dieses Update führt ein neues standortübergreifendes Signal ein, das wir neben vielen anderen Signalen für das Ranking von Webseiten berücksichtigen. Unsere Systeme identifizieren automatisch Inhalte, die scheinbar wenig Wert haben, einen geringen Mehrwert bieten oder anderweitig nicht besonders hilfreich für die Suchenden sind“

, so Google.

Was nicht hilfreiche Seiten sein können, erklärt Google in diesem Video:

Das neue Google-Update für hilfreiche Inhalte“: So soll es funktionieren