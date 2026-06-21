Der Deutschland-Stack soll die technische Grundlage für digitale Verwaltung liefern: offene Standards, gemeinsame Basisdienste, europäische Anbieter und weniger Insellösungen. Entscheidend ist jetzt, ob aus der Architektur ein nutzbares GovTech-Fundament für Bund, Länder und Kommunen wird.

Deutschland hat ein Talent dafür, digitale Großprojekte so zu benennen, dass sie nach Baukasten, Arbeitskreis und Zukunftsfolie zugleich klingen. Der Deutschland-Stack ist laut offizieller Projektseite die nationale souveräne Technologie-Plattform für Digitalvorhaben in Deutschland. Das klingt trocken. Ist es aber nicht.

Denn hinter dem Begriff steckt eine ziemlich harte Frage: Wie baut ein föderaler Staat digitale Dienste, ohne jedes Formular, jedes Konto, jede Schnittstelle und jede Sicherheitslogik immer wieder neu zu erfinden?

Die kurze Antwort lautet: mit gemeinsamen Bausteinen. Die längere Antwort ist komplizierter, weil sie an Beschaffung, Zuständigkeiten, Cloud-Abhängigkeiten, Open Source, Datenschutz, KI und kommunale Realität rührt. Genau dort wird der Deutschland-Stack interessant. Und unbequem.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist der Punkt nicht, ob Deutschland noch eine weitere Digitalstrategie braucht. Davon gibt es genug. Der Punkt ist, ob diesmal technische Standards, Governance und echte Produkte zusammenkommen. Also nicht nur Folien. Nicht nur Absichtserklärungen. Sondern wiederverwendbare Dienste, die Verwaltungen wirklich einsetzen können.

Der Deutschland-Stack soll Bund, Länder und Kommunen auf eine gemeinsame technische Grundlage bringen. (Symbolbild)

Deutschland-Stack: Was steckt technisch dahinter?

Der Deutschland-Stack ist kein einzelnes Produkt. Er ist eher ein Zielbild plus Werkzeugkasten plus Regelwerk. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung beschreibt ihn als souveräne Technologie-Plattform, die sowohl die technische Basis als auch strategische und organisatorische Rahmenbedingungen sowie konkrete Umsetzungsvorhaben umfasst.

Das ist wichtig, weil viele Digitalprojekte an genau dieser Trennung scheitern. Auf der einen Seite steht die Strategie: Bürgerkonto, weniger Bürokratie, medienbruchfreie Prozesse, bessere Verwaltungsleistungen. Auf der anderen Seite steht die Technik: Identität, Signatur, Benachrichtigung, Zahlung, Datenabruf, Schnittstellen, Hosting, Sicherheit. Wenn beides nicht zusammen gedacht wird, entsteht der Klassiker: ein neues Portal, das hinten wieder mit PDF, E-Mail und Excel lebt.

Der Stack-Ansatz sagt: Wir definieren wiederverwendbare Schichten. Darunter fallen Entwicklung, Sicherheit und Betrieb, Plattformdienste, Basisdienste, Anwendungen, Oberflächen und Governance. Klingt nach Architekturdiagramm. Ist aber im besten Fall genau das, was Verwaltungen brauchen: weniger Improvisation, mehr gemeinsame technische Sprache.

Bei digital-magazin.de haben wir ähnliche Muster schon bei digitaler Souveränität und Open-Source-Datenstrategien gesehen: Souverän wird man nicht durch eine Überschrift, sondern durch Wechseloptionen, offene Schnittstellen und die Fähigkeit, eigene Abhängigkeiten zu verstehen.

Der Deutschland-Stack soll diese Idee für den öffentlichen Sektor operationalisieren. Er sortiert nicht nur Technologien, sondern fragt: Welche Standards braucht ein Staat, damit Lösungen mehrfach nutzbar sind? Welche Teile müssen zentral bereitgestellt werden? Wo kann der Markt liefern? Wo braucht es offene Referenzimplementierungen?

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Warum digitale Souveränität hier mehr als ein Schlagwort ist

Digitale Souveränität wird gern so benutzt, als sei sie ein politisches Duftspray. Einmal drübersprühen, schon riecht das Projekt europäisch. Beim Deutschland-Stack ist der Begriff konkreter. Die offiziellen Kriterien nennen digitale Souveränität, Interoperabilität, Zukunftsfähigkeit, Marktrelevanz, Vertrauenswürdigkeit und Nachhaltigkeit als Leitplanken.

Das Entscheidende steckt im Detail: Mindestens soll eine Wechselfähigkeit zwischen Betreibern und Anbietern möglich sein. Außerdem soll vorrangig im europäischen Binnenmarkt eingekauft werden. Open Source und offene Schnittstellen werden ausdrücklich als erfolgskritisch beschrieben.

Das ist eine klare Absage an die bequemste, aber gefährlichste Variante der Verwaltungsdigitalisierung: ein großer Anbieter, eine große Plattform, viele langfristige Abhängigkeiten, fertig. Kurzfristig sieht das effizient aus. Langfristig kann daraus ein teurer Käfig werden.

Natürlich ist europäische Souveränität kein Selbstzweck. Niemandem ist geholfen, wenn Verwaltungen aus Prinzip eine schwächere Lösung wählen. Aber der Staat hat andere Anforderungen als ein mittelgroßes Unternehmen. Er muss rechtlich belastbar, dauerhaft handlungsfähig und politisch kontrollierbar bleiben. Wenn Identität, Datenabruf, Zahlungen und Benachrichtigungen zentraler Teil öffentlicher Infrastruktur werden, ist Anbieterabhängigkeit keine Einkaufsfrage mehr. Es ist eine Machtfrage.

Darum ist der Deutschland-Stack für GovTech-Anbieter interessant. Wer künftig Produkte für Verwaltungen baut, wird sich stärker an Standards, Schnittstellen, Sicherheitsvorgaben und Nachnutzbarkeit messen lassen müssen. Das kann nerven. Es kann aber auch den Markt öffnen, weil kleine und mittlere Anbieter nicht mehr für jede Behörde eine Sonderlösung bauen müssen.

7 Punkte, an denen der Deutschland-Stack gemessen werden muss

Auf dem Papier sieht der Deutschland-Stack ordentlich aus. Offene Standards, API-First, DevSecOps, Zero Trust, Made in EU first, Prefer Buy over Make, Managed Services, Wiederverwendbarkeit. Das liest sich wie die Wunschliste einer Architekturabteilung, die endlich einmal früh genug gefragt wurde.

Aber Verwaltung wird nicht durch Wunschlisten digital. Deshalb lohnt ein nüchterner Blick auf sieben Punkte, die über Erfolg oder Frust entscheiden.

1. Gemeinsame Basisdienste müssen wirklich gemeinsam werden

Der IT-Planungsrat hat im März die Eckpunkte für einen einheitlichen Plattformkern und ein initiales Portfolio beschlossen. Laut BMDS soll dieser Plattformkern einheitliche Lösungen für Identifikation, Datenaustausch, Datenabruf, Zahlungsabwicklung und Benachrichtigung bieten.

Das ist der Kern. Wenn diese Basisdienste funktionieren, können Fachverfahren darauf aufbauen. Wenn sie nicht funktionieren, bleibt alles beim Alten: Jede Ebene baut eigene Konten, eigene Nachrichtenwege, eigene Integrationslogik. Für Bürgerinnen und Bürger fühlt sich das dann weiter so an, als müsse man bei jedem Amt in ein anderes Betriebssystem wechseln.

Die Herausforderung ist föderal. Bund, Länder und Kommunen haben unterschiedliche Budgets, Fachverfahren, Rechtsgrundlagen und technische Schulden. Ein gemeinsamer Plattformkern muss also stark genug sein, um Standards durchzusetzen, aber flexibel genug, um lokale Realität nicht zu ignorieren. Genau da wird es politisch.

2. API-First darf nicht nur ein Sticker sein

API-First steht in den Architekturprinzipien. Gut. Aber API-First heißt nicht: Am Ende gibt es irgendwo eine Schnittstelle. Es heißt: Dienste werden von Beginn an so entworfen, dass Daten, Rechte, Prozesse und Integrationen maschinenlesbar und dokumentiert funktionieren.

Das klingt technisch, ist aber sehr praktisch. Eine Verwaltung, die eine Leistung digital anbietet, muss Daten nicht wieder manuell aus einem Portal in ein Fachverfahren tragen. Ein Unternehmen muss Informationen nicht fünfmal eingeben. Eine Kommune kann einen Dienst nachnutzen, ohne monatelang Sonderanpassungen zu finanzieren.

Hier liegt auch der Bezug zu den DMK-Beschlüssen zur digitalen Verwaltung. Die politische Einigung hilft nur, wenn die technische Umsetzung eine echte Anschlussfähigkeit erzeugt. Sonst wird aus API-First schnell API-Später. Und später heißt in Verwaltungsprojekten oft: nie.

3. Open Source braucht Pflege, nicht nur Applaus

Open Source ist im Deutschland-Stack ausdrücklich gewünscht, besonders dort, wo eigene Anteile entwickelt werden. Das ist richtig. Offener Code kann Vertrauen schaffen, Nachnutzung erleichtern und Abhängigkeiten reduzieren.

Nur: Open Source ist kein magischer Kostensenker. Wer offenen Code will, braucht Wartung, Sicherheitsprozesse, Dokumentation, Community-Management, klare Zuständigkeiten und verlässliche Finanzierung. Sonst entsteht ein Repository, das bei der ersten Sicherheitslücke niemandem gehört.

Der Staat sollte Open Source deshalb nicht als Sparprogramm verstehen, sondern als Infrastrukturmodell. Ein offener Baustein für Identität, Zustimmung oder Benachrichtigung kann enorm wertvoll sein, wenn er sauber betrieben wird. Ein verwaistes Projekt mit hübschem Namen bringt dagegen wenig.

Unser alter Blick auf Vorurteile rund um Open Source passt hier ziemlich gut: Offenheit löst nicht automatisch Organisationsprobleme. Sie macht sie nur sichtbarer. Manchmal ist genau das der Fortschritt.

4. Die Tech-Stack-Landkarte muss vom Schaufenster zur Arbeitsgrundlage werden

Die offizielle Tech-Stack-Landkarte listet Standards und Technologien in einer Struktur, die methodisch von der CNCF Landscape adaptiert wurde. Das ist sinnvoll, weil es ein gemeinsames Bild schafft: Welche Standards gehören wohin? Welche Technologien sind relevant? Welche Reife und Konformität wird angenommen?

Aber auch hier gilt: Eine Landkarte ist noch keine Straße. Wenn die Übersicht nur als hübsche Webseite existiert, bleibt sie ein Recherchewerkzeug. Wirklich nützlich wird sie erst, wenn Beschaffung, Architekturentscheidungen, Förderprogramme und Produktbewertungen darauf Bezug nehmen.

Besonders interessant ist, dass die Landkarte aktuell keine rechtliche oder vertragliche Grundlage ist. Sie wird iterativ ausgebaut, Inhalte können fehlen, Bewertungen müssen nachgeschärft werden. Das ist ehrlich. Es heißt aber auch: Wer heute Stack-konform bauen will, bewegt sich in einem System, das selbst noch lernt.

Offene Standards und wiederverwendbare Bausteine entscheiden darüber, ob digitale Souveränität praktisch funktioniert. (Symbolbild)

5. KI im Staat braucht mehr als Modellzugang

Bemerkenswert ist, wie prominent KI im Gesamtbild auftaucht. Der Deutschland-Stack nennt agentische und generative KI, Model Context Protocol, Agent Network Protocol, Agent2Agent Protocol und AG-UI. Das ist ziemlich konkret für ein staatliches Architekturpapier.

Die Richtung ist nachvollziehbar. Verwaltungen haben viele Routineaufgaben, viele Regelwerke und viele Dokumente. KI kann helfen, Vorgänge vorzubereiten, Daten zu prüfen, Formulare zu erklären oder interne Prozesse zu beschleunigen. Aber beim Staat reicht ein Chatfenster nicht.

KI braucht Nachvollziehbarkeit, Quellenbezug, Rechteprüfung, Protokollierung, Modellwechsel, Datenschutz und Qualitätssicherung. Genau deshalb ist der Stack-Gedanke spannend: KI wird nicht als isoliertes Tool betrachtet, sondern als Teil einer Plattformarchitektur mit Daten, Identität, APIs und Sicherheitslogik.

Das ist deutlich reifer als die übliche Verwaltungsidee „Wir kaufen jetzt einen KI-Assistenten“. Ein Assistent ohne saubere Datenzugriffe ist nett. Ein Assistent mit kontrolliertem Zugriff auf Fachverfahren kann Arbeit verändern. Und ein Assistent ohne Kontrolle? Den möchte niemand in einem sensiblen Verwaltungsverfahren sehen.

6. Marktrelevanz entscheidet über Geschwindigkeit

Ein unterschätzter Punkt in den Kriterien ist Marktrelevanz. Der Deutschland-Stack soll nicht nur aus theoretisch schönen Standards bestehen. Es muss echte Produkte geben, echte Anbieter, echte Betriebsmodelle. Sonst wird aus Souveränität ein Laborprojekt.

Das Kriterium ist klug, weil es zwei Extreme vermeidet. Das eine Extrem wäre: Der Staat baut alles selbst. Das klingt souverän, endet aber schnell in Überforderung. Das andere Extrem wäre: Der Staat kauft alles von wenigen großen Plattformen. Das ist bequem, kann aber Abhängigkeiten verschärfen.

Der realistische Weg liegt dazwischen. Der Staat definiert Architektur, Schnittstellen, Sicherheitsanforderungen und Governance. Der Markt liefert Produkte und Dienste, die in dieses Raster passen. Wo der Markt nichts Brauchbares liefert oder wo Kontrolle zwingend ist, entstehen offene Bausteine.

Für GovTech-Start-ups kann das ein Hebel sein. Wenn Standards klar sind, müssen sie weniger politische Übersetzungsarbeit leisten. Wenn Beschaffung Stack-Konformität belohnt, entsteht ein Markt für austauschbare, interoperable Lösungen. Das wäre eine gute Nachricht.

7. Kommunen dürfen nicht die letzte Meile ausbaden

Der schönste Stack hilft wenig, wenn die letzte Meile in der Kommune wieder aus Excel, Dienstleistervertrag und überlasteter IT-Abteilung besteht. Kommunen sind nicht die Kulisse der Verwaltungsdigitalisierung. Sie sind der Ort, an dem Menschen den Staat erleben.

Deshalb muss der Deutschland-Stack für kleine und mittlere Verwaltungen funktionieren. Nicht nur für Bundesbehörden mit Architekturteam. Das heißt: klare Betriebsmodelle, verständliche Dokumentation, realistische Migrationspfade, finanzierbare Dienste und Support, der diesen Namen verdient.

Ein Beispiel: Eine Kommune will digitale Benachrichtigungen, Zahlungen und Identitätsprüfung nutzen. Im Idealfall kann sie standardisierte Dienste anbinden, ohne eigene Sicherheitsarchitektur zu erfinden. Im schlechten Fall muss sie drei Vergaben, fünf Schnittstellenprojekte und eine Datenschutzfolgeabschätzung allein stemmen. Dann ist der Stack zwar da, aber praktisch weit weg.

Was der IT-Planungsrat beschlossen hat

Der Beschluss des IT-Planungsrats ist mehr als ein Verwaltungsdetail. Laut BMDS-Meldung zur gemeinsamen Umsetzung des Deutschland-Stacks wurden im März die Eckpunkte für Plattformkern und initiales Portfolio beschlossen. Der damalige Staatssekretär Dr. Markus Richter sprach davon, die Standards für Bund, Länder und Kommunen verbindlich gemacht zu haben.

Verbindlichkeit ist genau das Wort, auf das es ankommt. Deutschland hat kein Erkenntnisproblem bei der Verwaltungsdigitalisierung. Fast alle wissen, dass gemeinsame Standards nötig sind. Das Problem ist Durchsetzung. Jedes Land, jede Behörde, jede Fachlichkeit hat gute Gründe für Sonderwege. Manche sind berechtigt. Viele sind historisch gewachsen. Einige sind schlicht bequem.

Wenn der Deutschland-Stack ernst gemeint ist, muss er diese Sonderwege reduzieren, ohne legitime fachliche Unterschiede plattzumachen. Das ist Architekturarbeit, aber auch Governance-Arbeit. Wer entscheidet, welcher Standard gilt? Wer pflegt ihn? Wer bezahlt zentrale Dienste? Wer kontrolliert Anbieter? Wer löst Konflikte, wenn Länder eigene Anforderungen haben?

Der Stack ist deshalb auch ein Test für den deutschen Föderalismus. Nicht im pathetischen Sinn. Ganz praktisch. Kann ein föderaler Staat digitale Infrastruktur gemeinsam betreiben, ohne sich in Zuständigkeiten zu verlieren?

Wo der Deutschland-Stack noch wackelt

Es gibt drei offene Flanken, die man nicht kleinreden sollte.

Erstens: Die Kriterien sind noch nicht hart genug operationalisiert. Die offizielle Kriterienseite sagt selbst, dass ein Reifegradmodell zurückgestellt wurde und die Kriterien weiterhin eher Orientierung als verbindlicher Mechanismus sind. Das ist für einen frühen Arbeitsstand okay. Für Beschaffung und Produktbewertung reicht es auf Dauer nicht.

Zweitens: Die Landkarte ist noch kein automatisiertes, dauerhaft gepflegtes Abbild der IT-Landschaft. Die Seite weist darauf hin, dass aktuell kein automatisiertes Auslesen von Informationen zur Digital- und IT-Landschaft erfolgt und noch keine dauerhafte Governance für die kontinuierliche Zusammenarbeit mit externen Inhalteanbietern besteht. Übersetzt: Da ist viel Handarbeit drin.

Drittens: Der Weg bis 2028 ist kurz, wenn es um föderale Plattformdienste geht. Identität, Zahlungsabwicklung, Datenaustausch und Benachrichtigung sind keine Kleinigkeiten. Sie müssen rechtlich, technisch und organisatorisch funktionieren. Und sie müssen besser sein als lokale Notlösungen. Sonst werden sie nicht genutzt.

Das klingt kritisch, aber nicht zynisch. Der Deutschland-Stack ist einer der sinnvolleren Ansätze, weil er die Architekturfrage stellt, bevor wieder das nächste Portal gebaut wird. Genau deshalb sollte man ihn streng bewerten.

Was Unternehmen und GovTech-Anbieter jetzt daraus lernen sollten

Für Unternehmen außerhalb des öffentlichen Sektors wirkt der Deutschland-Stack vielleicht weit weg. Ist er aber nicht. Staatliche Digitalisierung beeinflusst Identitätsdienste, elektronische Nachweise, Datenräume, öffentliche Beschaffung, Förderverfahren, Steuerprozesse und Nachweispflichten. Wer regelmäßig mit Behörden arbeitet, wird von besseren oder schlechteren Plattformdiensten direkt betroffen sein.

Für GovTech-Anbieter ist die Lage noch klarer. Sie sollten den Stack nicht als Behördenfolklore abtun. Wer Produkte für Verwaltung baut, sollte prüfen, wie gut die eigene Lösung zu API-First, offenen Standards, EU-Anbieterstrategie, Zero Trust, Nachnutzbarkeit und dokumentierter Sicherheit passt.

Praktisch heißt das: Schnittstellen sauber dokumentieren. Datenmodelle erklären. Export- und Wechseloptionen anbieten. Sicherheitsnachweise nicht als lästige Anlage behandeln. Open-Source-Komponenten transparent machen. Und vor allem: nicht so tun, als sei jede Kommune ein Enterprise-Kunde mit endlosem Integrationsbudget.

Der Deutschland-Stack könnte den Markt professionalisieren, wenn er richtig umgesetzt wird. Anbieter, die nur vom Projektgeschäft und Sonderlocken leben, werden es schwerer haben. Anbieter, die klare, modulare und interoperable Bausteine liefern, könnten profitieren.

Der Punkt ist: Deutschland braucht weniger Portale und mehr Infrastruktur

Mein Eindruck: Der Deutschland-Stack trifft einen wunden Punkt. Deutschland hat zu oft digitale Oberflächen gebaut, ohne die darunterliegende Infrastruktur konsequent zu vereinheitlichen. Dann sieht ein Dienst online aus, aber intern bleibt er Handarbeit. Das ist keine Digitalisierung. Das ist Dekoration.

Ein guter Stack verschiebt den Fokus. Weg vom einzelnen Online-Antrag, hin zu gemeinsamen Fähigkeiten: Identität prüfen, Daten sicher austauschen, Zustimmungen verwalten, Zahlungen annehmen, Benachrichtigungen versenden, Schnittstellen betreiben, KI kontrolliert einbinden. Wenn diese Fähigkeiten stehen, werden Fachverfahren schneller. Wenn sie fehlen, bleibt jedes Projekt ein Einzelkampf.

Der Deutschland-Stack ist damit kein Garant für Erfolg. Er ist ein Prüfstein. Er zeigt, ob Bund, Länder und Kommunen bereit sind, digitale Infrastruktur wie Infrastruktur zu behandeln: gemeinsam, verbindlich, wartbar und mit langem Atem.

Was bleibt? Ein vorsichtiger Optimismus. Nicht, weil die Webseite hübsch ist oder die Begriffe modern klingen. Sondern weil der Ansatz an der richtigen Stelle ansetzt. Wenn aus Standards, Landkarte und Plattformkern echte nutzbare Dienste werden, könnte der Deutschland-Stack endlich das liefern, was deutsche Verwaltungsdigitalisierung seit Jahren verspricht: weniger Insellösungen, mehr Wiederverwendung, bessere Kontrolle über die eigene digitale Zukunft.

Wenn nicht, bekommt Deutschland nur einen weiteren Stack auf dem Papier.