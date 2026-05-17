Digitale Verwaltung: 5 DMK-Beschlüsse mit Sprengkraft

Die digitale Verwaltung bekommt in Deutschland wieder einen dieser politischen Momente, die trocken klingen, aber später im Alltag spürbar werden können. Die 5. Digitalministerkonferenz in Hamburg hat Beschlüsse zu DeutschlandID, Registermodernisierung, Law-as-Code, Datenschutz und KI in Behörden gefasst. Entscheidend ist jetzt, ob daraus mehr wird als das nächste hübsch formulierte Papier.

Mal ehrlich: Wenn in Deutschland über digitale Verwaltung gesprochen wird, zucken viele Menschen innerlich schon zusammen. Zu oft bedeutete das bisher: PDF herunterladen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, hochladen und am Ende doch auf einen Brief warten. Der Staat war online, aber nicht wirklich digital.

Genau deshalb ist die Digitalministerkonferenz in Hamburg interessanter, als ihr sperriger Name vermuten lässt. Am 12. und 13. Mai trafen sich Bund und Länder zur fünften DMK. Hamburg hatte den Vorsitz, die Senatskanzlei sprach danach von wichtigen Weichen für eine modernere, bürgerfreundlichere Verwaltung. Das klingt nach klassischer Behördenprosa. Dahinter steckt aber ein ziemlich harter Arbeitsauftrag.

Im Zentrum steht die föderale Modernisierungsagenda, die Bund und Länder bereits Ende vergangenen Jahres beschlossen haben. Mehr als 200 Maßnahmen sollen Verwaltungsvorgänge vereinfachen, Verfahren beschleunigen, Strukturen effizienter machen, digitale Prozesse vorantreiben und bessere Rechtsetzung fördern. Oder kürzer gesagt: Der Staat soll endlich so funktionieren, wie Menschen und Unternehmen digitale Dienste längst gewohnt sind.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Beschlüsse genauer angeschaut. Die spannende Frage ist nicht, ob die Ziele sympathisch klingen. Das tun sie fast immer. Spannend ist, wo Bund und Länder konkret werden und wo noch politische Nebelmaschine läuft.

Digitale Verwaltung beginnt nicht beim Formular

Die wichtigste Erkenntnis aus Hamburg: Digitale Verwaltung ist kein Frontend-Projekt. Ein schöner Online-Antrag hilft wenig, wenn dahinter dieselben alten Datenbestände, Medienbrüche und Zuständigkeitsgrenzen lauern. Genau da setzt die DMK an. Die Konferenz betont einheitliche Standards, offene Schnittstellen und durchgängig digitale Prozesse.

Das klingt technisch, ist aber politisch brisant. Deutschland hat 16 Länder, unzählige Kommunen, Fachverfahren, Sonderregeln und historisch gewachsene IT-Landschaften. Wer dort einheitliche Standards fordert, greift tief in föderale Routinen ein. Ohne diesen Eingriff bleibt Digitalisierung Dekoration.

Hamburg beschreibt die Digitalministerkonferenz als zentrales Gremium von Bund und Ländern, das länderübergreifende Strategien abstimmt und zentrale Themen koordiniert. Genau diese Koordination ist der Knackpunkt. Ein digitales Bürgerkonto nützt wenig, wenn Fachverfahren die Daten nicht verstehen oder ein Antrag im nächsten Bundesland wieder anders aussieht.

Für Unternehmen ist das noch spürbarer. Wer gründet, expandiert, Fördermittel beantragt oder Genehmigungen braucht, stößt oft auf Verwaltungswege, die eher nach Aktenlauf als nach digitaler Wertschöpfung aussehen. Die DMK adressiert deshalb auch die Vereinfachung von Unternehmensgründungen. Das Bundesdigitalministerium bewirbt das Projekt „Schneller Gründen“ als Ansatz für gebündelte digitale Gründungsprozesse.

DeutschlandID: Aus der BundID soll mehr werden

Ein zentraler Baustein ist die digitale Identität. Die DMK unterstützt die Weiterentwicklung der DeutschlandID, also der bisherigen BundID. Der Name ist mehr als Kosmetik. Wenn der Staat digitale Leistungen ernst meint, braucht er eine verlässliche Identität, die Menschen nicht bei jedem Amt neu erklären lässt, wer sie sind.

Die BundID ist bereits als Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen etabliert, aber sie wirkt noch nicht wie der natürliche Login für den Staat. Viele kennen sie nicht, nutzen sie selten oder stolpern erst im konkreten Antrag darüber. Für eine echte digitale Verwaltung müsste die Identität so selbstverständlich werden wie Online-Banking beim Finanzamt oder Single Sign-on in Unternehmenssoftware.

Der Haken: Identität ist Vertrauenssache. Bürgerinnen und Bürger müssen verstehen, welche Daten wofür genutzt werden, welche Nachweise automatisch gezogen werden dürfen und wie Missbrauch verhindert wird. Gerade hier entscheidet sich, ob die Modernisierung als Entlastung ankommt oder als neue Datensammelmaschine wahrgenommen wird.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de liegt darin eine der unterschätzten Aufgaben der kommenden Monate. Die technische Architektur ist nur die halbe Arbeit. Die andere Hälfte heißt Akzeptanz. Wer einmal schlechte Erfahrungen mit verwirrenden Portalen, abgebrochenen Online-Anträgen oder Papier-Nachforderungen gemacht hat, gibt dem nächsten Behörden-Login nicht automatisch Vertrauensvorschuss.

Registermodernisierung: Der Staat muss seine eigenen Daten kennen

Noch grundlegender ist die Registermodernisierung. Sie klingt weniger sexy als KI, ist aber vermutlich wichtiger. Denn viele Behördenprobleme entstehen, weil der Staat Daten mehrfach erhebt, schlecht abgleicht oder gar nicht sicher nutzen kann. Bürgerinnen und Bürger liefern Informationen, die eine andere staatliche Stelle längst kennt. Unternehmen reichen Nachweise ein, die schon irgendwo in einem Register liegen.

Die DMK will die Konsolidierung der Datenbestände priorisieren. Das ist vernünftig. Ohne saubere Register bleiben digitale Prozesse oberflächlich. Dann wird aus dem Papierformular eben ein Webformular, aber die Bearbeitung dahinter bleibt langsam.

Für die Praxis heißt das: Daten müssen auffindbar, eindeutig zuordenbar und rechtlich sauber nutzbar sein. Gleichzeitig darf der Staat nicht einfach alles mit allem verknüpfen, nur weil es technisch machbar wäre. Diese Balance ist unangenehm, aber nötig. Wer digitale Verwaltung will, muss Datenflüsse erlauben. Wer Rechtsstaat will, muss sie begrenzen.

Gerade Unternehmen könnten profitieren. Weniger doppelte Angaben, weniger Nachreichungen, schnellere Bescheide. Klingt banal. Ist es nicht. In einem Land, in dem Verzögerungen bei Genehmigungen ganze Projekte verschieben können, ist jede Woche weniger Wartezeit ein Standortfaktor.

Law-as-Code: Wenn Gesetze maschinenlesbar werden

Der technisch spannendste Beschluss betrifft Law-as-Code. Die DMK will ein länderübergreifendes Reallabor einrichten, in dem rechtliche Regelungen und Gesetzestexte in maschinenlesbaren Programmcode übersetzt und erprobt werden. Das klingt erst einmal nach Nerd-Futter für Verwaltungsinformatik. Tatsächlich könnte es Verwaltungsprozesse stark verändern.

Die Grundidee: Wenn eine Regel maschinenlesbar formuliert ist, kann ein System früher prüfen, ob bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Antrag müsste nicht erst komplett durch die Verwaltung wandern, bevor klar wird, dass eine Angabe fehlt oder eine Bedingung nicht passt. Digitale Dienste könnten Nutzende besser führen, Entscheidungen vorbereiten und Fehler reduzieren. Wie nah solche Modelle an operativer Realität liegen, zeigt auch unser Blick auf digitale Prozess-Zwillinge als Grundlage produktiver KI-Agenten.

Law-as-Code und digitale Verwaltungsprozesse als redaktionelles Motiv (Symbolbild)

Aber Vorsicht: Recht ist nicht einfach Code mit Paragraphenzeichen. Gesetze enthalten Auslegungsspielräume, Ermessensentscheidungen, unbestimmte Rechtsbegriffe und politische Wertungen. Wer daraus Programmcode macht, muss transparent erklären, welche Interpretation in der Software steckt. Sonst wandert die Macht vom Gesetzestext in eine Blackbox.

Ich finde den Reallabor-Ansatz deshalb richtig. Nicht, weil Law-as-Code automatisch die Verwaltung rettet. Sondern weil Deutschland genau solche Experimentierräume braucht, bevor aus Pilotideen harte Infrastruktur wird. Besser kontrolliert testen als später hektisch reparieren.

KI in Behörden: nützlich, aber nicht als Abkürzung für Verantwortung

Auch KI in der öffentlichen Verwaltung stand auf der Agenda. Niedersachsen berichtet, dass bereits entwickelte und erprobte KI-Anwendungen allen Gebietskörperschaften zugänglich gemacht werden sollen. Außerdem ging es bei der Konferenz um digitale Überwachung von Hafenanlagen mit Drohnen, digitalem Zwilling und KI-Unterstützung. Das zeigt: KI ist in der Verwaltung längst nicht mehr nur Chatbot-Spielerei.

Die Chance liegt auf der Hand. KI kann Anträge vorsortieren, Wissensdatenbanken durchsuchbar machen, Sicherheitslücken erkennen, Schreiben vorbereiten oder interne Prozesse beschleunigen. In Behörden, die unter Fachkräftemangel und steigender Komplexität leiden, ist das kein Luxus. Gleichzeitig sind viele der Risiken vertraut: Datenschutz-Lücken in KI-Systemen entstehen oft dort, wo Datenflüsse zu lässig behandelt werden.

Das Team von digital-magazin.de schaut bei solchen Versprechen trotzdem zweimal hin. KI in Behörden ist besonders sensibel, weil Fehler nicht nur lästig sind, sondern Rechte berühren können. Eine falsche Priorisierung, eine unklare Empfehlung oder ein verzerrtes Modell kann echte Folgen haben. Deshalb braucht es nachvollziehbare Verfahren, klare Zuständigkeiten und menschliche Entscheidungen an den Stellen, an denen es rechtlich oder sozial heikel wird.

Die niedersächsische Darstellung betont genau diesen Punkt: Verwaltungsprozesse sollen vom Anfang bis zum Ende digital laufen können, wesentliche Entscheidungen aber weiterhin von Menschen getroffen werden. Diese Linie ist sinnvoll. KI darf Verwaltung entlasten, aber sie darf Verantwortung nicht verdampfen lassen.

Datenschutz soll risikobasierter werden

Besonders interessant ist der Datenschutzteil. Die DMK spricht von einem innovationsfreundlicheren, risikobasierten und weiterhin wirksamen Datenschutz. Dazu gehören regulatorische Erprobungsräume und die Idee „einer prüft für alle“ bei der Datenschutzaufsicht.

Das trifft einen wunden Punkt. Deutschland diskutiert Datenschutz oft entweder moralisch aufgeladen oder genervt wegwerfend. Beides hilft nicht. Datenschutz ist kein Bremsklotz per se. Schlechte Abstimmung, widersprüchliche Auslegung und Angst vor Fehlern sind aber sehr wohl Bremsklötze.

Wenn ein Prüfmodell bundesweit verlässlich gilt, könnten Projekte schneller starten, ohne dass jedes Land oder jede Behörde dieselbe Frage neu aufrollt. Das wäre gerade bei KI-Systemen, Cloud-Infrastrukturen und gemeinsamen Plattformen wertvoll. Gleichzeitig muss klar bleiben: Einheitliche Prüfung darf nicht bedeuten, dass kritische Risiken elegant weggestempelt werden. Für Organisationen ist deshalb wichtig, KI-Governance nicht als Papierübung, sondern als operative Pflicht zu behandeln.

Ein risikobasierter Datenschutz verdient seinen Namen nur, wenn er Risiken ernst nimmt. Also nicht pauschal Nein sagt, aber auch nicht pauschal durchwinkt. Genau diese Mitte braucht die digitale Verwaltung.

Der Deutschland-Stack als Baukasten für den Staat

Neben DeutschlandID, Registern und Law-as-Code taucht ein weiterer Begriff auf: Deutschland-Stack. Niedersachsen beschreibt ihn als Baukasten für die IT-Landschaft in öffentlichen Bereichen. Gemeint ist eine Art gemeinsame Architektur, auf der Bund, Länder und Kommunen digitale Leistungen entwickeln können.

Das ist unspektakulär, aber wichtig. Wer jede Verwaltungsleistung immer wieder neu baut, produziert Kosten, Sicherheitsprobleme und Frust. Ein gemeinsamer Stack könnte Identität, Postfach, Zahlung, Datenabruf, Schnittstellen und Basiskomponenten bündeln. Dann müssten Kommunen nicht für jede Aufgabe bei null anfangen.

Der schwierige Teil ist Governance. Wer entscheidet, welche Komponenten in den Stack gehören? Wer pflegt sie? Wer haftet bei Sicherheitsproblemen? Wie offen sind die Schnittstellen? Und wie verhindert man, dass aus einem gemeinsamen Baukasten ein zentraler Flaschenhals wird? Bei besonders sensiblen Anwendungen lohnt der Abgleich mit den Anforderungen, die wir in unserem Beitrag zu Hochrisiko-KI und Konformitätsprüfungen beschrieben haben.

Genau hier wird sich zeigen, ob die DMK mehr kann als Absichtserklärungen sortieren. Eine gute Architektur ist politisch unbequem, weil sie alte Sonderwege sichtbar macht. Aber ohne diese Unbequemlichkeit bleibt digitale Verwaltung Flickwerk.

Was Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen davon haben könnten

Wenn die Beschlüsse greifen, wäre der Nutzen ziemlich konkret. Weniger Behördengänge. Weniger Nachweise, die mehrfach eingereicht werden müssen. Schnellere Gründungen. Digitale Anträge, die nicht am Ende wieder Papier erzeugen. Klarere Datenschutzentscheidungen. Bessere Wiederverwendung funktionierender Lösungen.

Für Bürgerinnen und Bürger heißt das: Der Staat fragt nicht ständig nach Dingen, die er längst wissen müsste. Für Unternehmen heißt es: weniger Wartezeit, weniger Prozesskosten, mehr Planbarkeit. Für Verwaltungen heißt es: weniger stumpfe Routine, mehr Zeit für echte Entscheidungen.

Das klingt nach einem fairen Deal. Trotzdem bleibt Skepsis angebracht. Deutschland hatte schon viele Digitalpläne. Einige waren gut gemeint, manche sogar gut geschrieben. Gescheitert sind sie selten an mangelnder Vision, häufiger an Umsetzung, Zuständigkeiten, Finanzierung, Beschaffung und politischer Geduld.

Die DMK hat nun den Vorteil, dass der Druck höher ist als früher. Bürgerinnen und Bürger vergleichen staatliche Dienste nicht mehr mit Formularordnern, sondern mit Banking-Apps, Pakettracking und digitaler Terminbuchung. Unternehmen vergleichen Deutschland mit Standorten, an denen Gründung, Genehmigung und Meldung schneller laufen. Der Abstand wird messbar.

Was jetzt zählen muss

Der Punkt ist: Die digitale Verwaltung wird nicht durch eine einzelne Konferenz modern. Aber Konferenzen können Prioritäten setzen, Konflikte sichtbar machen und verbindliche Arbeitslinien schaffen. Die Hamburger DMK hat genau dafür Material geliefert.

Aus meiner Sicht sind drei Dinge jetzt entscheidend. Erstens braucht die Modernisierungsagenda sichtbare Etappen, nicht nur große Zielbilder. Zweitens müssen Bund und Länder gemeinsame technische Komponenten wirklich nutzen, nicht nur freundlich begrüßen. Drittens braucht jede KI- und Dateninitiative eine klare Antwort auf Vertrauen, Kontrolle und Haftung.

Wenn das gelingt, könnte aus dem Verwaltungsdigitalisierungs-Dauerärger tatsächlich ein produktiver Modernisierungsschub werden. Wenn nicht, bleibt die digitale Verwaltung das, was sie viel zu oft war: ein Online-Schalter mit Papierseele.

Hamburg hat den Ball ins Spiel gebracht. Jetzt müssen Bund, Länder und Kommunen zeigen, dass sie ihn nicht wieder zwischen Zuständigkeiten hin- und herschieben.