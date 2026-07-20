Die Bundesregierung zieht eine rote Linie durch die deutsche Verwaltungslandschaft: Sensible Daten sollen künftig ausschließlich in Rechenzentren gespeichert werden, die in Deutschland stehen und von deutschen Firmen betrieben werden. Dazu kommt eine klare Präferenz für europäische Software, wo immer das technisch möglich ist. Was auf den ersten Blick wie ein weiteres Digitalisierungs-Schlagwort wirkt, ist in Wahrheit ein handfester Strukturwandel für die Behörden-IT – und einer, der Linux- und Open-Source-Communities seit Jahren gefordert haben.

Für alle, die beruflich mit Servern, Migrationsprojekten oder Ausschreibungstexten zu tun haben, ist das kein abstraktes Politikthema. Es geht um konkrete Fragen: Welche Software läuft künftig auf den Rechnern in Ministerien und Kommunen? Wer betreibt die Rechenzentren, in denen Melderegister, Steuerdaten und Personalakten liegen? Und wie ernst ist die Ankündigung wirklich gemeint, wenn man weiß, wie zäh frühere Digitalisierungsversuche in deutschen Behörden verlaufen sind?

Was die Bundesregierung konkret vorhat

Laut einem Hintergrundbericht des Deutschlandfunk verfolgt der Bund eine Strategie, die auf zwei Säulen ruht: erstens verstärkter Einsatz von Software aus Europa, zweitens Speicherung von Verwaltungsdaten in Rechenzentren, die in Deutschland stehen und von deutschen Unternehmen betrieben werden. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit des Staates auch in Krisenzeiten zu sichern und die Abhängigkeit von großen US-Cloud-Anbietern wie Microsoft, Amazon oder Google zu verringern.

Das ist kein neues Thema, aber der Ton hat sich verschärft. Wer die letzten Jahre verfolgt hat, kennt die Debatte um Microsoft 365 in Schulen, um Datenschutzbeschwerden gegen US-Cloud-Dienste und um die immer wiederkehrende Frage, ob deutsche Behörden ihre digitale Souveränität überhaupt noch selbst gestalten können, wenn zentrale Werkzeuge aus Redmond oder Mountain View kommen. Die aktuelle Linie der Bundesregierung ist eine Antwort darauf – zumindest auf dem Papier. Ob daraus tatsächlich flächendeckende Migrationen werden, hängt von Ausschreibungspraxis, Budget und politischem Durchhaltevermögen ab, und genau da hakt es in Deutschland traditionell.

openDesk und der Deutschland-Stack als technisches Fundament

Zentraler Baustein der Strategie ist openDesk, eine Open-Source-basierte Kollaborationsplattform, die als Ersatz für klassische Microsoft-Office-Umgebungen in Bundesbehörden positioniert wird. Der Quellcode ist offen einsehbar und veränderbar, was aus Sicht der Verwaltung zwei Vorteile bringt: Kontrolle über Sicherheitsupdates und Unabhängigkeit von Lizenzmodellen, die sich jederzeit ändern können. Wer schon mit selbst gehosteten Groupware-Lösungen experimentiert hat, weiß, dass der Teufel im Detail steckt – Kalenderabgleich, Mailserver-Integration, Dokumentenformate. Genau hier entscheidet sich, ob openDesk in der Praxis mehr ist als ein Pilotprojekt mit hübschem Namen.

Eingebettet ist das Ganze in das, was mittlerweile unter dem Begriff Deutschland-Stack diskutiert wird: ein Rahmenwerk, das proprietäre Lösungen in der Behörden-IT systematisch durch Open-Source-Alternativen ersetzen soll. Die genaue Zahl der betroffenen Systeme ist derzeit nicht seriös bezifferbar – Ankündigungen und Rahmenpapiere sprechen von einem breiten Austausch, konkrete, geprüfte Stückzahlen liegen bislang nicht vor. Wer hier mit exakten Prozentwerten hantiert, sollte skeptisch sein: Die politische Kommunikation ist an dieser Stelle deutlich konkreter als die tatsächlich verifizierbaren Zahlen.

Schleswig-Holstein als Blaupause

Praktisch wird es in Schleswig-Holstein. Das Bundesland hat 2025 seine Bürosoftware in der Landesverwaltung auf Open-Source-Produkte umgestellt – betroffen sind rund 25.000 Mitarbeitende, wie die Übersicht zu Open-Source-Software in öffentlichen Einrichtungen dokumentiert. Umgestellt wurden Office-, Kollaborations- und Kommunikationssoftware, also genau die Werkzeuge, mit denen Verwaltungsangestellte täglich arbeiten. Das ist bundesweit das sichtbarste Referenzprojekt, an dem sich andere Länder und Kommunen orientieren können – oder eben nicht, je nachdem, wie die Erfahrungsberichte aus Kiel in den nächsten Monaten ausfallen.

Wichtig für die Einordnung: Eine Umstellung dieser Größenordnung ist kein Wochenendprojekt. Schulungen, Datenmigration, Anpassung von Fachverfahren und der Umgang mit jahrzehntealten Dokumentvorlagen kosten Zeit und Geld. Wer glaubt, ein Lizenzwechsel sei mit einem Fingerschnippen erledigt, hat noch nie eine Verwaltungssoftware migriert. Genau deshalb ist Schleswig-Holstein als Testfall so wertvoll: Hier zeigt sich, ob Open Source in der Fläche funktioniert oder ob am Ende doch wieder ein Rollback droht, wie er in anderen deutschen Verwaltungsprojekten schon mehrfach passiert ist.

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Die rechtliche Basis: Vorrang für Open Source ist längst Gesetz

Wer denkt, die aktuelle Debatte sei komplett neu, irrt. Das E-Government-Gesetz des Bundes schreibt in Paragraf 16a bereits vor, dass Bundesbehörden offene Standards nutzen und bei neu anzuschaffender Software Open-Source-Lösungen vorrangig beschaffen sollen. Diese Regelung existiert seit Jahren – sie wurde nur selten konsequent angewendet. Die aktuelle Zuspitzung auf Rechenzentren und Speicherorte ist insofern eher eine Verschärfung und Konkretisierung einer bestehenden Linie als eine völlig neue Idee.

Interessant ist, dass digitale Souveränität in Fachkreisen zunehmend als Vergabekriterium diskutiert wird. In Stellungnahmen zur Bundestagsanhörung zum Thema Open Source wurde gefordert, Rahmenverträge mit Open-Source-Anbietern abzuschließen, um deren Nutzung in Behörden praktisch zu erleichtern. Das ist der eigentliche Hebel: Nicht die Ankündigung allein verändert etwas, sondern die Frage, wie Ausschreibungstexte künftig formuliert werden. Wenn digitale Souveränität als Bewertungskriterium in Vergabeverfahren auftaucht, verschiebt sich die Marktlogik – plötzlich müssen auch große US-Anbieter erklären, wie sie mit Kontrolle, Anpassbarkeit und Exit-Optionen umgehen.

Speicherpflicht in deutschen Rechenzentren – was das wirklich bedeutet

Die politische Formulierung, wonach Verwaltungsdaten künftig in heimischen Rechenzentren liegen sollen, klingt nach einer pauschalen Regel für alle Behördendaten. Das ist sie in dieser Absolutheit nicht. Tatsächlich betreffen solche Vorgaben in der Regel bestimmte Datenkategorien – besonders schutzbedürftige oder geheimhaltungsbedürftige Informationen –, die in Fachgesetzen, BSI-Vorgaben und Verwaltungsrichtlinien differenziert geregelt sind. Wer jetzt erwartet, dass jede Kommunalverwaltung morgen ihre kompletten IT-Systeme aus US-Cloud-Umgebungen abzieht, wird enttäuscht.

Trotzdem ist die Richtung klar erkennbar: Rechenzentren in deutscher Hand, betrieben von deutschen Unternehmen, sollen bei sensiblen Verwaltungsdaten zum Standard werden. Für den Aufbau und Betrieb solcher Rechenzentren bedeutet das mehr Aufträge für heimische Anbieter, aber auch höhere Anforderungen an Redundanz, Verfügbarkeit und Betriebssicherheit. Wer schon mal ein Homelab oder einen kleinen Server-Cluster betrieben hat, weiß: Hochverfügbarkeit ist kein Selbstläufer, sondern harte Ingenieursarbeit mit Monitoring, Backup-Strategien und regelmäßigen Failover-Tests. Das gilt für ein Rack im Keller genauso wie für ein staatliches Rechenzentrum, nur mit anderen Dimensionen und deutlich höherem Compliance-Druck.

Open-Source-Kollaborationstools wie openDesk sollen Microsoft-Office in Behörden ablösen. (Symbolbild)

Die Kostenfrage: Open Source ist nicht automatisch billiger

Ein Mythos hält sich hartnäckig: Open Source spare Geld, weil es keine Lizenzkosten gibt. Das stimmt nur teilweise. Fachliche Stellungnahmen zur Bundestagsanhörung weisen zu Recht darauf hin, dass Support, Schulungen, Betrieb und Migration erhebliche Kosten verursachen – unabhängig davon, ob die zugrunde liegende Software proprietär oder offen lizenziert ist. Eine seriöse Kostenbetrachtung muss die gesamte Betriebsdauer einbeziehen, nicht nur den Wegfall der Lizenzgebühr im ersten Jahr.

Aus meiner Sicht ist das der Punkt, an dem viele Digitalisierungsprojekte in der Verwaltung scheitern: Man kauft die Software, aber vergisst, dass jemand sie pflegen, patchen und weiterentwickeln muss. Genau hier liegt die Chance von Open Source in Behörden-IT-Projekten: Wenn der Quellcode offenliegt, können mehrere Dienstleister parallel Support anbieten, statt sich in die Abhängigkeit eines einzigen Herstellers zu begeben. Das ist ein handfester wirtschaftlicher Vorteil – aber er zeigt sich erst nach Jahren, nicht im ersten Ausschreibungsjahr.

Sicherheit ist keine Lizenzfrage

Ein zweiter Irrtum betrifft die Sicherheit. Weder ist Open Source per se sicherer, weil angeblich mehr Augen den Code prüfen, noch ist es automatisch unsicherer, weil Angreifer den Quelltext lesen können. Fachleute betonen zu Recht, dass das Sicherheitsniveau weniger von der Lizenzart abhängt als von der Qualität der Implementierung, dem Update-Prozess, dem Monitoring und der Härtung der eingesetzten Systeme. Eine schlecht gepatchte Open-Source-Groupware ist genauso angreifbar wie ein schlecht konfigurierter Cloud-Tenant eines US-Anbieters.

Für die Behörden-IT bedeutet das: Der Umstieg auf europäische Software und deutsche Rechenzentren löst nicht automatisch das Sicherheitsproblem. Er verschiebt aber die Kontrolle über Patch-Zyklen, Protokollierung und Zugriffsrechte zurück in den eigenen Einflussbereich. Wer den Quellcode selbst prüfen, anpassen und im eigenen Rechenzentrum betreiben kann, muss nicht auf die Update-Politik eines fremden Konzerns vertrauen. Das ist ein strategischer Vorteil, den man von Sicherheitsversprechen im Marketing-Sprech unterscheiden sollte.

Kritik und berechtigte Zweifel an der Strategie

So einleuchtend die Grundidee klingt, so laut sind auch die kritischen Stimmen. Ein häufig genannter Einwand: Open-Source-Software mag beim Quellcode offen sein, ist aber nicht per se funktional gleichwertig zu etablierten kommerziellen Lösungen. Wenn Fachverfahren seit Jahren eng mit bestimmten Schnittstellen, Makros oder Dateiformaten verzahnt sind, kann eine Umstellung zunächst zu Reibungsverlusten führen – langsamere Prozesse, Kompatibilitätsprobleme bei Dokumentenaustausch mit externen Partnern, zusätzlicher Schulungsaufwand für Mitarbeitende, die seit Jahrzehnten mit denselben Programmen arbeiten. Wer das ignoriert, unterschätzt den Preis des Umstiegs.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Verlässlichkeit politischer Ankündigungen. Deutsche Verwaltungsdigitalisierung ist gepflastert mit Projekten, die mit großem Anspruch gestartet und nach einem Regierungswechsel, einer Haushaltssperre oder schlicht mangelndem Personal wieder eingeschlafen sind. Wer die Geschichte der Behörden-IT der letzten zwei Jahrzehnte kennt, hat berechtigten Anlass zur Skepsis, ob aus der aktuellen Ankündigung tatsächlich eine dauerhaft gepflegte Infrastruktur wird oder ob openDesk und der Deutschland-Stack in fünf Jahren als gut gemeinte, aber halbherzig umgesetzte Initiative in Erinnerung bleiben. Auch die Industrie meldet Vorbehalte an: Anbieter kommerzieller Software weisen darauf hin, dass ein pauschaler Vorrang für europäische oder offene Lösungen den Wettbewerb verzerren könnte, wenn technische Eignung dabei zur Nebensache wird. Diese Einwände sind nicht per se Bremsklötze, sondern gehören zu einer seriösen Debatte – wer sie ausblendet, macht sich die Sache zu einfach.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Fachkräftemangel. Der Betrieb von Open-Source-Infrastruktur in großem Stil braucht qualifiziertes Personal, das Patches einspielt, Konfigurationen pflegt und im Ernstfall schnell reagiert. Genau dieses Personal ist auf dem IT-Arbeitsmarkt knapp, und Behörden konkurrieren dabei mit besser zahlenden Unternehmen der freien Wirtschaft. Wenn der Bund und die Länder nicht gleichzeitig in Ausbildung, Weiterbildung und attraktive IT-Stellen im öffentlichen Dienst investieren, bleibt die schönste Software-Strategie ein Papiertiger.

Wie ein realistischer Umstiegsprozess aussehen könnte

Wie könnte ein vorsichtiges, aber wirksames Vorgehen in der Praxis aussehen? Ein plausibles Szenario für eine mittelgroße Kommune oder eine Landesbehörde ließe sich in mehreren Schritten denken, ohne dass daraus schon ein konkretes, bestätigtes Projekt wird:

Zunächst eine Bestandsaufnahme, welche Fachverfahren wie eng an proprietäre Schnittstellen gebunden sind – von der Kfz-Zulassung bis zur Personalverwaltung.

Anschließend ein begrenzter Pilotbetrieb mit einer einzelnen Abteilung, die eine Open-Source-Kollaborationslösung wie openDesk parallel zur bestehenden Umgebung testet, bevor eine flächendeckende Umstellung überhaupt erwogen wird.

Parallel dazu der Aufbau von Schulungsangeboten, die nicht erst kurz vor dem Umstieg, sondern deutlich früher beginnen, damit Mitarbeitende Vertrauen in die neuen Werkzeuge entwickeln können.

Und schließlich eine klare Exit- und Rollback-Strategie für den Fall, dass sich in der Praxis unerwartete Probleme zeigen – denn ein Digitalisierungsprojekt, das keinen Plan B kennt, ist von Anfang an fragil.

Ein solches Vorgehen ist bewusst konservativ gedacht. Es setzt nicht auf den großen Knall, sondern auf iterative Schritte, bei denen Fehler früh sichtbar werden und korrigierbar bleiben. Genau diese Vorsicht hat in der Vergangenheit gefehlt, wenn Verwaltungsdigitalisierung mit ambitionierten Zeitplänen und wenig Rücksicht auf die Betriebsrealität durchgezogen wurde.

Was bedeutet das für IT-Verantwortliche in Behörden und Kommunen?

Wer heute IT-Entscheidungen in einer Kommune oder Landesbehörde trifft, sollte sich auf mehrere konkrete Veränderungen einstellen. Ausschreibungen werden künftig stärker nach Kriterien wie Kontrolle über Daten, Exit-Optionen und Standortpflicht bewertet. Wer Fachverfahren betreibt, die eng mit Microsoft-Schnittstellen verzahnt sind, sollte frühzeitig prüfen, welche offenen Alternativen es für Dokumentenformate, Kalenderdienste und Mailserver gibt. Und wer Rechenzentrumskapazitäten plant, muss künftig genauer hinschauen, wo der Betreiber sitzt und wer im Ernstfall Zugriff auf die Infrastruktur hat.

Praktisch heißt das: kleine Pilotprojekte vor großflächigen Rollouts, saubere Dokumentation von Datenformaten, und realistische Zeitpläne statt politischer Wunschtermine. Die Erfahrung aus Schleswig-Holstein zeigt, dass eine Umstellung mit tausenden Mitarbeitenden machbar ist – aber nur mit ausreichend Vorlaufzeit, Schulungsbudget und der Bereitschaft, Fehler im laufenden Betrieb zu korrigieren statt sie zu vertuschen. Wer als IT-Verantwortlicher zusätzlich Rückhalt bei der politischen Leitung sucht, tut gut daran, die Debatte um Vergabekriterien aktiv zu begleiten, statt nur auf fertige Vorgaben aus Berlin zu warten – gerade weil viele Details erst in der konkreten Ausgestaltung von Ausschreibungen entschieden werden.

Was bleibt von der Ankündigung?

Digitale Souveränität ist längst kein Nischenthema für Linux-Nerds mehr, sondern ein handfestes Vergabekriterium mit realen Konsequenzen für Milliardenaufträge. Ob aus der aktuellen Ankündigung tatsächlich eine flächendeckende Umstellung der Behörden-IT wird, oder ob es bei Pilotprojekten und Symbolpolitik bleibt, entscheidet sich in den nächsten Ausschreibungsrunden – nicht in Pressemitteilungen. Der Bericht zur Linux-Offensive in der Verwaltung zeigt, dass der politische Wille erkennbar ist – die eigentliche Bewährungsprobe liegt aber im Maschinenraum der Verwaltung, nicht in der Ankündigung selbst.

Wird Deutschland es dieses Mal schaffen, aus einer Absichtserklärung ein belastbares, langfristig gepflegtes System zu machen? Die Antwort liegt weniger in neuen Gesetzestexten als in der Frage, ob genügend Fachpersonal, Budget und politischer Rückhalt vorhanden sind, um Open-Source-Systeme über Legislaturperioden hinweg zu betreiben. Wer die Debatte weiterverfolgt, sollte weniger auf Schlagzeilen und mehr auf konkrete Ausschreibungstexte, Migrationsberichte und Betriebszahlen aus einzelnen Bundesländern achten. Erst wenn diese Zahlen belastbar vorliegen, lässt sich seriös beurteilen, ob aus dem Deutschland-Stack tatsächlich ein tragfähiges Fundament für digitale Souveränität geworden ist – oder ob er, wie so manches Digitalisierungsprojekt zuvor, in der Schublade der gut gemeinten Absichten verschwindet.