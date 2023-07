Alles über das Onlinezugangsgesetz (OZG)

Vorbereitend auf die digitale Zukunft der Verwaltung, hat Deutschland das Onlinezugangsgesetz (OZG) eingeführt. Aber was genau ist das OZG und warum wurde es geschaffen? Lassen Sie es uns in den folgenden Abschnitten untersuchen.

Was ist das Onlinezugangsgesetz (OZG)?

Das Onlinezugangsgesetz (OZG), das im Jahr 2017 in Kraft trat, zwingt Bund, Länder und Gemeinden, alle Verwaltungsleistungen auch online zur Verfügung zu stellen. Es hat das hohe Ziel, die gesamte öffentliche Verwaltung und ihre Dienstleistungen in Deutschland zu digitalisieren.

Warum wurde das OZG eingeführt?

Die Einführung des OZG hatte mehrere Gründe. Einerseits stand die Absicht, die Verwaltungsverfahren effektiver und effizienter zu gestalten. Andererseits ging es auch darum, den Zugang zu Verwaltungsleistungen zu erleichtern und zu verbessern. Weiterhin sollte es dazu beitragen, eine unabhängige, digitale Infrastruktur aufzubauen, um die Autonomie der Länder zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle deutschen Bürger gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen haben.

Zusammengefasst, stellt das OZG einen entscheidenden Schritt in der Digitalisierung Deutschlands dar:

Es soll Verwaltungsverfahren effizienter gestalten.

Es zielt darauf ab, den Zugang zu Verwaltungsleistungen zu verbessern.

Es trägt zur Stärkung der Autonomie der Länder bei.

Es fördert den gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen für alle Bürger.

Angesichts der laufenden Digitalisierung ist das OZG ein entscheidender Schritt nach vorn, um die Effizienz und Servicequalität der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Es steht als Symbol für ein modernes, digitales Deutschland und bietet den Bürgern einen verbesserten und einfacheren Zugang zu wichtigen öffentlichen Dienstleistungen. [1][2][3][4]

II. Ziele und Vorteile des OZG

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) hat klare Ziele und erhebliche Vorteile für Verwaltungsdienstleistungen.

Verbesserung des Zugangs zu Verwaltungsleistungen

Einer der Hauptziele des OZG ist es, den Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen zu verbessern. Es verpflichtet die Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen, alle ihre Dienstleistungen online anzubieten. So entsteht eine nahtlose und nutzerfreundliche digitale Verwaltungserfahrung. Durch den Online-Zugang werden die Dienste rund um die Uhr verfügbar und für die Bürger leichter zugänglich:

Verbesserter Nutzerkomfort: Online-Zugang ermöglicht Nutzern die Kontaktaufnahme mit der Verwaltung zu jeder Zeit und von überall.

Barrierefreier Zugang: Die Online-Dienstleistungen sind für Menschen mit Behinderungen leicht nutzbar.

Effizienzsteigerung der Verwaltungsprozesse

Mit der Digitalisierung der Verwaltungsdienste werden auch die internen Prozesse effizienter und kostengünstiger:

Prozessautomatisierung: Mit digitalen Prozessen können Anfragen schneller bearbeitet und Reaktionszeiten verbessert werden.

Kosteneffizienz: Digitalisierte Prozesse reduzieren den Papierverbrauch und können Personalkosten sparen, da Routineaufgaben automatisiert werden.

Insgesamt hat das Onlinezugangsgesetz dazu beigetragen, eine effiziente, transparente und bürgernahe Verwaltung zu schaffen. Diese Fortschritte sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer modernen und digitalen öffentlichen Verwaltung. [5][6][7][8]

III. Umsetzung des OZG

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG) spielt eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Bis Ende 2022 sind Bund, Länder und Kommunen dazu verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Dabei wurden insgesamt fast 600 OZG-Leistungen identifiziert, die digitalisiert werden müssen.

Zuständigkeit und Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen

Die Umsetzung des OZG erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Hierbei spielen nicht nur behördliche Zuständigkeiten eine Rolle, sondern vor allem die Nutzerperspektive der Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen. Dieser Ansatz soll eine schnellere, effizientere und nutzerfreundlichere Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen mit der Verwaltung ermöglichen.

Digitalisierungsprogramm Bund und Digitalisierungsprogramm Föderal

Das Digitalisierungsprogramm Bund fokussiert sich auf Leistungen mit Regelungs- und Vollzugskompetenz beim Bund. Hierbei werden alle Leistungen themenfeldübergreifend in Verantwortung des Bundes digitalisiert.

Im Gegensatz dazu steht das Digitalisierungsprogramm Föderal, das sich auf Leistungen mit Regelungs- und/oder Vollzugskompetenz bei den Bundesländern bzw. Kommunen konzentriert. Für dieses Programm haben Bund und Länder ein arbeitsteiliges Vorgehen etabliert. Es basiert auf einem Tandemprinzip von Ressorts und Ländern für jedes Themenfeld.

Beide Programme tragen erheblich zur Umsetzung des OZG bei und stellen sicher, dass die Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital angeboten werden können. [9][10][11][12]

IV. OZG-Umsetzungskatalog und Themenfelder

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) ist ein breites und dynamisches Thema, das das Zusammenspiel von Verwaltungslogistik, digitalen Strategien und aktueller Technik umfasst. Um die Angebote entsprechend zu strukturieren, werden der OZG-Umsetzungskatalog und die Themenfelder genutzt.

Aufbau des OZG-Umsetzungskatalogs

Die digitale Version des OZG-Umsetzungskatalogs bildet die Sachgebietsstruktur mit den zugehörigen Lebens- und Wirtschaftssituationen ab. Er bildet die Blaupause für den OZG-Prozess und entwickelt sich ständig weiter, indem er nicht nur Entwicklungen widerspiegelt, sondern auch konsequent aktualisiert und überarbeitet wird. Eine der Herausforderungen bei der Umsetzung des OZG besteht darin, dass die als Typ 1 bezeichneten Dienste von den fachlich zuständigen Bundesministerien digitalisiert werden.

Lebens- und Unternehmenslagen im OZG-Umsetzungskatalog

Die verschiedenen Lebens- und Geschäftssituationen, die im OZG angesprochen werden, machen es in mehrfacher Hinsicht umfassend und ganzheitlich. Die eingangs identifizierten Leistungen werden 14 großen Bereichen zugeordnet und entsprechend diesen Lebenslagen kategorisiert. Dadurch können ähnliche Dienstleistungen gebündelt werden, auch wenn sie in die Zuständigkeit verschiedener Behörden fallen.

So reichen die Leistungen von Typ 1, der auf Bundesebene umgesetzt wird, bis zu Typ 4/5, der von den Ländern und Gemeinden gesetzlich geregelt und durchgeführt wird.

Kurze Zusammenfassung:

Der OZG-Umsetzungskatalog:

Erleichtert die Strukturierung von Lebens- und Geschäftssituationen

Entwickelt sich mit ständigen Aktualisierungen weiter

Integriert Dienstleistungen aus verschiedenen Rechtsgebieten

Lebens- und Geschäftssituationen im OZG-Umsetzungskatalog:

Ermöglicht die Bündelung ähnlicher Dienstleistungen

Bietet breite Felder für Dienstleistungen

Beteiligt Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden

Es ist offensichtlich, dass der OZG-Umsetzungskatalog und die Themenfelder eine entscheidende Rolle für die operative Logistik und die strategische Planung spielen und damit die öffentliche Verwaltung stärken. [13][14][15][16]

V. Portalverbund und Nutzerorientierung

Beim Onlinezugangsgesetz (OZG) geht es nicht nur darum, Online-Dienste bereitzustellen, sondern auch darum, diese auf eine nutzerorientierte Weise zugänglich zu machen. Hierbei spielen der Portalverbund und die Nutzerorientierung eine entscheidende Rolle.

Bedeutung des Portalverbunds für die Umsetzung des OZG

Der Portalverbund, wie er im Onlinezugangsgesetz geregelt ist, hat das Ziel, die Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen online zugänglich zu machen und miteinander zu verbinden. Einfach gesagt, soll es eine universelle „digitale Identität“ für die Bürger*innen und Unternehmen in ihrer Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung schaffen.

Hier sind einige seiner Kernmerkmale:

Es ermöglicht eine einheitliche Plattform für alle Online-Verwaltungsleistungen.

Es verbessert die Interoperabilität zwischen den Verwaltungsportalen auf verschiedenen Ebenen.

Es fördert die digitale Transformation der Verwaltung.

Nutzerinnen und Nutzer im Fokus des OZG-Zielbilds

Das OZG-Zielbild legt großen Wert auf die Nutzerorientierung. Es geht darum, Dienstleistungen zu entwerfen, die den Bedürfnissen der Nutzerinnen entsprechen und ein nahtloses Online-Erlebnis ermöglichen. Anstatt einfach nur Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, versucht das OZG, Prozesse auf die bestmögliche Weise neu zu gestalten – mit den Bürgerinnen und Unternehmen im Zentrum dieser Transformation.

Dadurch wird das Verwaltungserlebnis effizienter, zugänglicher und letztlich kundenfreundlicher – eine notwendige Verbesserung in der digitalen Ära. [17][18][19][20]

VI. Erfolgsfaktoren und Ausblick

In jedem großangelegten Projekt gibt es Schlüsselfaktoren, die zum Erfolg führen. In Bezug auf das Onlinezugangsgesetz (OZG) ist es sicherlich die agile und engmaschige Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen, unsere intensiven Bemühungen und vor allem die Nutzung bereits bestehender digitaler Infrastrukturen.

Bewertung des Erfolgs der OZG-Umsetzung

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer vollständig digitalen öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Es hat zu erheblichen Verbesserungen in der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Verwaltungsdienstleistungen geführt. Allerdings ist die Bewertung des Erfolgs nicht nur auf diese Faktoren beschränkt:

Schnelle Reaktionszeiten: Durch die Nutzung digitaler Plattformen konnten wir die Hilfe durch staatliche Stellen für ukrainische Geflüchtete, erheblich beschleunigen

Nutzerfreundlichkeit: Das OZG hat den Bürgern einen leichteren und effizienteren Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen ermöglicht

Verbesserung der Arbeitsprozesse in den Behörden: Durch den Einsatz digitaler Werkzeuge können Behörden ihre Prozesse optimieren und effizienter gestalten

Ausblick auf die Zukunft der Verwaltungsdigitalisierung

Die Zukunft der Verwaltungsdigitalisierung sieht sehr vielversprechend aus. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Umsetzung des OZG wird die Interaktion von Bürgern und Unternehmen mit Behörden zunehmend digitalisiert und optimiert. Die Notwendigkeit der Digitalisierung hat sich in Krisenzeiten verstärkt gezeigt und es ist davon auszugehen, dass dieser Trend auch in Zukunft andauert. Eine effiziente und nutzerorientierte Verwaltung ist der Schlüssel zu einem modernen, digitalen Staat. [21][22][23][24]

VII. Fazit

Der digitale Umschwung und die Modernisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind keine vorübergehenden Trends, sondern eine notwendige Entwicklung, um den Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Das Onlinezugangsgesetz ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und soll den Datenschutz, die Effizienz und das allgemeine Nutzererlebnis für alle Bürger verbessern.

Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zum OZG

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist ein wichtiger Meilenstein in der deutschen Verwaltungsdigitalisierung. Hier sind die wichtigsten Punkte, die Sie kennen sollten:

Das OZG ist ein Gesetz, das Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten.

Das Gesetz wurde 2017 in Kraft gesetzt mit dem Ziel, bis Ende 2022 nahezu alle Verwaltungsleistungen online zu Verfügung zu stellen.

Es wurden fast 600 verschieden Verwaltungsleistungen identifiziert, die nach Umsetzung des OZGs digitalisiert werden sollten.

Die Umsetzung des OZGs ist ein fortlaufender Prozess und wird auch nach 2022 weiter verfolgt.

Das OZG ist ein wesentlicher Bestandteil des Programms zur nachhaltigen Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland.

Dieser Übergang zur digitalen Verwaltung ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch eine Frage des Managements, der Führung und der Ausbildung. Es erfordert Engagement, Zusammenarbeit und den Willen zur Veränderung auf allen Ebenen der Verwaltung. Das OZG ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung, und obwohl es noch viel zu tun gibt, ist die bisherigen Fortschritte sind höchst ermutigend. [25][26]