Rechnen wir nach: Wenn Ordergebühren gegen null konvergieren, müssen Broker anderswo sparen – oder gewinnen. Genau dieser Margendruck treibt die FinTech-Innovation in Richtung Quantenalgorithmen, auch wenn der Weg vom Gebührenkrieg zum Quantenlabor alles andere als geradlinig ist.

Der Gebührenkrieg: Konkret in Euro und Cent

Fünf Euro hier, neun Euro dort – wer als Privatanleger noch bei einem klassischen Filialbank-Broker oder einem älteren Onlinebroker handelt, zahlt schnell mehrere hundert Euro pro Jahr zu viel. Der Vergleich ist ernüchternd: Ein Anleger, der monatlich vier Orders zu je 5.000 Euro platziert, zahlt bei einem Standardbroker mit 10 Euro Grundgebühr plus 0,25 Prozent Provision rund 20 bis 25 Euro je Trade – also bis zu 1.200 Euro im Jahr. Ein Neobroker mit Null-Euro-Tarif rechnet dagegen mit null Euro Ordergebühr. Unter dem Strich bleibt ein Unterschied von über tausend Euro jährlich.

Der Haken: Kostenloses Trading war nie wirklich kostenlos. Das Geschäftsmodell hinter dem Null-Euro-Versprechen hieß Payment for Order Flow, kurz PFOF. Broker leiteten Kundenorders an bestimmte Market Maker weiter und kassierten dafür Rückvergütungen – unsichtbar für den Endkunden, aber wirksam bei der Ausführungsqualität. Die EU hat dieses Modell als inhärenten Interessenkonflikt eingestuft und PFOF im Rahmen der MiFID-II-Reform ab März 2024 in der EU im Grundsatz verboten. Was bleibt, sind Spreads, Börsenwahl und Währungsgebühren – alles Bereiche, in denen Broker-Konkurrenz jetzt still und leise ausgetragen wird.

Für den Endkunden bedeutet das: Es wird definitiv teurer, wie Branchenbeobachter schon kurz nach dem PFOF-Verbot konstatiert haben. Neobroker müssen neue Erlösquellen erschließen – Abonnements, Premium-Funktionen, Kreditprodukte. Und sie müssen intern effizienter werden. Genau hier betritt die Quantenforschung die Bühne.

Broker-Konkurrenz als Innovationsmotor: Warum Technologie das neue Pricing ist

Wenn der Preis kein Differenzierungsmerkmal mehr ist, bleibt nur die Qualität. Konkret: Ausführungsgeschwindigkeit, Slippage, Smart Order Routing, personalisierte Risikomodelle. Diese Parameter sind für den Privatanleger kaum direkt messbar – aber sie entscheiden, ob eine Order zum angezeigten Kurs oder einen Cent schlechter ausgeführt wird. Bei größeren Volumina addiert sich das schnell.

Für FinTechs und Broker bedeutet das einen Wettlauf um die beste Ausführungslogik. Machine Learning und klassische Optimierungsalgorithmen sind dabei längst Standard. Der nächste Schritt in der FinTech-Innovation ist die Frage, welche Probleme sich damit nicht mehr effizient lösen lassen – und ob Quantenalgorithmen die Lücke schließen können.

Meine persönliche Einschätzung: Der Gebührenkrieg ist der sichtbare Teil des Eisbergs. Die eigentliche Broker-Konkurrenz findet jetzt auf einer technologischen Ebene statt, die der durchschnittliche Nutzer nie zu Gesicht bekommt. Wer als Broker in drei Jahren noch konkurrenzfähig sein will, muss heute in Forschung investieren – auch wenn die konkreten Ergebnisse noch auf sich warten lassen.

Was Quantenalgorithmen mit Liquiditätsprognosen zu tun haben

Konkret: Wozu braucht ein Broker überhaupt Quantenalgorithmen? Die Antwort liegt in der Komplexität bestimmter Optimierungsprobleme. Klassische Computerprogramme stoßen bei kombinatorischen Fragestellungen an ihre Grenzen – etwa wenn es darum geht, eine Order über dutzende Börsenplätze und Market Maker gleichzeitig optimal zu routen, oder wenn Liquiditätsprognosen für hunderte Handelsinstrumente in Echtzeit berechnet werden müssen.

Genau hier setzt der Variational Quantum Eigensolver, kurz VQE, an – ein hybrider Algorithmus, der klassische und Quanten-Hardware kombiniert. Er wurde ursprünglich für Quantenchemie entwickelt, findet aber zunehmend Anwendung in der Finanzoptimierung. Erste Proof-of-Concept-Projekte zeigen, dass VQE-basierte Ansätze bei kleinen Probleminstanzen der Portfolio-Optimierung schneller zu Näherungslösungen kommen als rein klassische Heuristiken.

Der Haken, den ich nicht verschweigen will: „Schneller bei kleinen Probleminstanzen“ ist noch weit entfernt von „produktiv im Live-Markt“. Aktuelle Quantenhardware kämpft mit zu wenigen fehlerkorrigierten Qubits und hohen Fehlerquoten. Was heute in Research-Labs läuft, ist überwiegend experimentell. Trotzdem gilt in der FinTech-Innovation: Wer den Anschluss an diese Forschung heute verpasst, steht in fünf Jahren ohne ausgebildete Teams und ohne verwertbare Proof-of-Concepts da. Kipu Quantum und Peak Quantum – zwei spezialisierte Deep-Tech-Startups im deutschsprachigen Raum – zeigen, wie sich fehlerresistente Qubit-Ansätze für genau solche Finanzanwendungen positionieren lassen.

Institutionelle Vorreiter: Wo Quantenforschung im Finanzsektor heute steht

Rechnen wir nach, wer tatsächlich in Quantenalgorithmen investiert: Es sind primär Großbanken, Börseninfrastrukturen und institutionelle Asset Manager – nicht die Neobroker des Typs, den man aus dem App Store kennt. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BBVA und HSBC haben seit etwa 2018 öffentliche Pilotprojekte zu Quantencomputing in Finance veröffentlicht – von Options-Pricing über Monte-Carlo-Simulationen bis zur Portfolio-Optimierung.

Börseninfrastrukturen wie Nasdaq, Deutsche Börse und die Osaka Exchange haben R&D-Programme rund um Quantum-Inspired Optimization gestartet. Diese Technologien zielen auf Matching-Algorithmen, Risikomanagement und Liquiditätsprognosen. Der Unterschied zu echten Quantencomputern ist wichtig: Quantum-Inspired bedeutet, dass Algorithmen von Quantenprinzipien inspiriert sind, aber auf klassischer Hardware – oft GPU- oder FPGA-Clustern – laufen. Das ist heute der wirtschaftlich sinnvollere Ansatz.

Für Retail-Broker ist die Verbindung eine indirekte: Ihr profitiert als Endkunde, wenn Market Maker und Handelspartner dank besserer Quantenalgorithmen engere Spreads stellen oder Liquiditätsprognosen präziser werden. Die FinTech-Innovation auf Institutionsebene sickert zeitverzögert in den Retail-Markt durch – als bessere Ausführungsqualität, nicht als Marketing-Label.

Null-Euro-Broker: Die sichtbare Gebühr ist verschwunden – der Spread bleibt. (Symbolbild)

Deep-Tech-Labs: Was Broker-nahe FinTechs konkret testen

Direkte, öffentlich belegte Zahlen zu Quantenbudgets bei Retail-Neobrokern sind rar. Was sich beobachten lässt: FinTech-Labs, die strukturell näher an institutionellen Playern arbeiten – etwa als Handelsplattform-Backend oder Liquiditätsaggregator –, experimentieren zunehmend mit Hybrid-Ansätzen. Konkret bedeutet das: Ein klassischer Optimierer löst das Grundproblem, während ein Quanten-inspirierter Teil bestimmte Teilprobleme übernimmt, die kombinatorisch besonders aufwendig sind.

Interactive Brokers, einer der wenigen großen Retail-Broker mit institutionellem Anspruch, hat in seinen Technologie-Blogs und Investor-Communications immer wieder auf Investitionen in algorithmische Ausführungsqualität und Advanced Analytics hingewiesen. Der Schritt zu Quantenforschung in dedizierten Labs ist für solche Player kleiner als für einen klassischen Neobroker, weil die technische Infrastruktur und das Research-Budget bereits vorhanden sind.

Unter dem Strich gilt: Wer als Broker-naher FinTech in der Broker-Konkurrenz bestehen will, muss Technologie als Asset begreifen. Das bedeutet nicht zwingend, sofort echte Quantencomputer produktiv einzusetzen. Es bedeutet, Talente aufzubauen, Kooperationen mit Universitäten zu suchen und früh Proof-of-Concepts zu entwickeln, bevor der Wettbewerb es tut.

Quantum-Inspired vs. echte Quantenhardware: Die ehrliche Rendite-Rechnung

Hier wird es konkret, und ich will nicht drum herumreden: Echte Quantencomputer sind für Massenanwendungen im Retail-Trading heute nicht produktionsreif. Aktuelle Systeme haben zu wenige fehlerkorrigierte Qubits, um die Problemgrößen zu lösen, die im Live-Markt anfallen. Die IBM-Roadmap nennt konkrete Meilensteine für fehlertolerante Systeme, aber selbst optimistische Szenarien rechnen mit einem Zeithorizont jenseits von 2027 bis 2030 für produktive Massennutzung in der Finanzbranche.

Was dagegen heute Rendite zeigt – im Sinne messbarer Effizienzgewinne – sind Quantum-Inspired-Verfahren. Ein Broker, der seinen Order-Routing-Algorithmus mit einem Quantum-Inspired Optimizer verbessert, kann Ausführungskosten senken, ohne auf echte Quantenhardware angewiesen zu sein. Die Investition in solche Verfahren ist risikoärmer und zeigt schneller messbare Ergebnisse.

Zum Vergleich: Ein klassischer Portfolio-Optimierungsalgorithmus auf modernen GPUs schafft heute Probleminstanzen mit hunderten Assets in Millisekunden. Ein Quantum-Inspired-Ansatz kann bei spezifischen kombinatorischen Teilproblemen – etwa beim gleichzeitigen Routing über viele Handelsplätze – Vorteile zeigen. Ein echter Quantencomputer könnte das in Zukunft für deutlich größere Probleminstanzen leisten. Aber „in Zukunft“ ist keine Handlungsempfehlung für heute.

Gegenargumente: Warum manche Experten den Hype bremsen

Die Begeisterung für Quantenforschung im Finanzbereich ist nicht unwidersprochen. Kritiker bringen drei gewichtige Einwände vor, die ernst genommen werden sollten.

Erstens das Skalierungsproblem: Selbst wenn Quantenalgorithmen bei kleinen Testinstanzen Vorteile zeigen, ist der Sprung auf die im echten Markt anfallenden Problemgrößen enorm. Ein Real-Time-Order-Routing-System muss Entscheidungen in Mikrosekunden treffen und dabei tausende Variablen berücksichtigen. Aktuelle Quantensysteme sind nicht nur zu fehleranfällig, sondern auch schlicht zu langsam für solche Latenzanforderungen – die Initialisierung eines Quantenschaltkreises dauert heute noch deutlich länger als ein klassischer Algorithmus braucht, um eine vergleichbare Näherungslösung zu berechnen.

Zweitens die Opportunitätskosten: Jeder Euro, der in Quantenforschung fließt, fehlt anderswo. Klassische KI-Modelle – insbesondere Reinforcement Learning für Market Making und Natural Language Processing für Sentimentanalyse – liefern heute nachweislich verwertbare Ergebnisse. Ein Broker mit begrenztem Forschungsbudget fährt möglicherweise besser, wenn er kurzfristig in ausgereifte KI-Anwendungen investiert, statt in eine Technologie, deren Praxisreife noch Jahre entfernt ist.

Drittens der Talent-Engpass: Quantenprogrammierer mit Finanzmarkt-Know-how sind extrem rar. Universitäten bilden derzeit zwar mehr Quantenphysiker aus als je zuvor, aber die Kombination aus Quantenalgorithmik, Finanzmarktmikrostruktur und Software-Engineering findet sich selten in einer Person. FinTech-Labs, die Quantenteams aufbauen wollen, konkurrieren dabei nicht nur untereinander, sondern auch mit Rüstungsindustrie, Pharmaindustrie und Technologiekonzernen wie Google oder IBM, die deutlich tiefere Taschen haben.

Diese Gegenargumente entwerten die Investitionen in Quantenforschung nicht grundsätzlich – sie zeigen aber, dass eine kluge Strategie zwischen kurzfristiger Technologiereife und langfristiger Positionierung differenzieren muss.

Kooperationsmodelle: Wie Broker ohne eigenes Quantenlabor den Anschluss halten

Nicht jeder Broker muss ein eigenes Quantenlabor aufbauen, um von der Entwicklung zu profitieren. Drei Kooperationsmodelle zeichnen sich in der Praxis ab.

University Partnerships: Mehrere europäische Universitäten – darunter Delft, München und Zürich – unterhalten Quantenforschungszentren mit explizitem Finanzmarktbezug. Broker, die Forschungspartnerschaften eingehen, erhalten frühen Zugang zu Erkenntnissen und können Doktorandenprogramme mitgestalten, ohne den vollen Overhead eines eigenen Labs zu tragen. Als Gegenleistung stellen sie Marktdaten und Praxisprobleme bereit – ein Tausch, der für beide Seiten funktioniert.

Cloud-basierter Quantenzugang: IBM Quantum Network, Amazon Braket und Microsoft Azure Quantum bieten Unternehmen Zugang zu echter Quantenhardware und Simulatoren über Cloud-APIs. Ein FinTech-Lab kann so Algorithmen testen, ohne eigene Quantenhardware zu betreiben. Die Kosten sind überschaubar – der eigentliche Aufwand liegt im Know-how, die richtigen Problemstellungen zu formulieren und Ergebnisse zu interpretieren.

Spezialisierte Dienstleister: Startups wie die bereits erwähnten Kipu Quantum oder internationale Player wie 1QBit positionieren sich als Brücke zwischen Quantenforschung und Finanzanwendungen. Sie liefern fertige Lösungsansätze für spezifische Optimierungsprobleme und nehmen Broker damit aus der Pflicht, vollständige Inhouse-Expertise aufzubauen. Wer die Entwicklung von agentischen KI-Systemen und Quantenansätzen verfolgt, erkennt, dass beide Technologiefelder zunehmend zusammenwachsen – was für Broker langfristig bedeutet, dass Kooperationspartner idealerweise beide Dimensionen abdecken sollten.

Das Ergebnis: Broker-Konkurrenz erzwingt nicht zwingend ein eigenes Quantenlabor, wohl aber eine aktive Strategie für den Umgang mit der Technologie. Wer heute weder forscht noch kooperiert noch Cloud-Zugang nutzt, riskiert in einigen Jahren einen Rückstand, der sich nicht mehr kurzfristig aufholen lässt.

Was Privatanleger aus dem Forschungspush konkret mitnehmen können

Drei praktische Folgen für Menschen, die ihr Geld bei einem Broker anlegen:

Erstens: Hinterfragen Sie das Null-Euro-Versprechen. Nach dem PFOF-Verbot müssen Broker neue Wege gehen. Achten Sie auf Spreads, Produktpalette und Ausführungsberichte – §82 WpHG verpflichtet Broker in Deutschland zur Best-Execution-Pflicht, und viele Broker veröffentlichen Ausführungsstatistiken. Wer diese liest, erkennt, ob „kostenlos“ wirklich günstig ist.

Zweitens: Marketing-Claims kritisch prüfen. Wenn ein Broker mit „KI-gestützter Ausführung“ oder gar „Quantenalgorithmen“ wirbt, fragen Sie nach konkreten Belegen. Was genau wird optimiert? Welche Metriken haben sich verbessert? Im Retail-Umfeld sind solche Claims heute überwiegend Marketing. Echte Quantenhardware produktiv im Live-Trading – das ist Stand 2025 noch kein Standard-Feature eines Neobrokers.

Drittens: Als Investor die FinTech-Innovation im Blick behalten. Wer in FinTech-Aktien oder thematische ETFs investiert, sollte die Grenze zwischen Deep-Tech-Substanz und Hype kennen. Startups, die konkrete Quanten-Use-Cases mit messbaren KPIs nachweisen können, unterscheiden sich fundamental von solchen, die Quantencomputing als Buzzword im Pitch-Deck verwenden. Deutsche Deep-Tech-Startups drängen laut aktuellen Berichten verstärkt an internationale Kapitalmärkte – das Nasdaq-Listing als Ziel für Deep-Tech aus Deutschland ist kein Einzelfall mehr. Die Fast-Track-Regulierung für solche Unternehmen ist ein weiteres Thema, das die Branche aktuell beschäftigt.

Der strukturelle Zusammenhang: Broker-Konkurrenz erzwingt FinTech-Innovation

Rechnen wir den Zusammenhang noch einmal durch: Sinkende Ordergebühren plus PFOF-Verbot bedeuten weniger sichtbaren Erlös pro Trade. Um profitabel zu bleiben, müssen Broker entweder neue Einnahmequellen erschließen oder interne Kosten senken. Beides erfordert technologische Investitionen. Wer das Ausführungsmodell optimiert – weniger Slippage, besseres Liquiditätsmanagement, präzisere Risikomodelle – reduziert die eigenen Kosten und kann gleichzeitig Qualität als Argument gegen den Preisdruck einsetzen.

Quantenalgorithmen sind dabei kein Schalter, den man umlegt. Sie sind ein Forschungsfeld, das über Jahre aufgebaut werden muss. Der Gebührenkrieg liefert die ökonomische Motivation. Die Technologie liefert den Lösungsansatz – zunächst in Form von Hybrid- und Quantum-Inspired-Verfahren, langfristig möglicherweise mit echter Quantenhardware. Ob das die Rendite für Endkunden verbessert oder primär die Marge der Broker, ist die entscheidende Frage, auf die die Branche noch keine klare Antwort schuldet.

Was bleibt: Der Broker-Gebührenkrieg hat einen Forschungspush ausgelöst, dessen Früchte frühestens in fünf bis zehn Jahren im Retail-Alltag ankommen. Bis dahin sollten Anleger ihre Broker weniger nach Marketing-Claims und mehr nach messbaren Ausführungsqualitäten beurteilen. Und die Frage, ob Quantencomputing das Trading wirklich neu definiert oder vor allem das Pitch-Deck der nächsten Finanzierungsrunde schmückt – die sollte jeder selbst beantworten, bevor er investiert.