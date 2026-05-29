FinTech vs. Banken: Wer bei Zinsen wirklich gewinnt – 5 Fakten

Deutsche Banken geben die gestiegenen Marktzinsen nur zögerlich weiter – FinTechs und Neobanken haben diesen Spalt zum Geschäftsmodell gemacht. Doch was steckt wirklich dahinter? Rechnen wir nach, was Zinsaktionen, Einlagensicherung und algorithmisches Pricing für Sparer und Anleger konkret bedeuten.

Die Zinslücke: Was Banken verschweigen und FinTechs laut verkünden

Stellen Sie sich vor, Sie parken 20.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto Ihrer Hausbank zu 0,5 Prozent Zinsen pro Jahr. Macht unter dem Strich 100 Euro Ertrag – vor Steuern. Ein FinTech-Anbieter wirbt zur selben Zeit mit 3,5 Prozent für Neukunden. Derselbe Betrag, dieselbe Laufzeit: 700 Euro Zinsen. Der Unterschied beträgt satte 600 Euro. Kein Wunder, dass Neobanken und FinTech-Plattformen in den letzten Jahren massiv Einlagenvolumen angezogen haben.

Konkret lässt sich das mit dem Sparer-Pauschbetrag verknüpfen: Ab 1.000 Euro Kapitalerträge pro Person greift die Abgeltungssteuer von 25 Prozent. Wer 20.000 Euro zu 3,5 Prozent anlegt, landet bei 700 Euro Zinsen – noch im steuerfreien Bereich. Bei einem Ehepaar verdoppelt sich der Pauschbetrag auf 2.000 Euro, was bis zu rund 57.000 Euro bei 3,5 Prozent Verzinsung steuerfrei stellt. Das ist ein handfester Rechenvorteil, den FinTechs in ihrer Kommunikation offensiv ausspielen.

Der Haken liegt oft im Kleingedruckten. Viele dieser Aktionszinsen sind auf drei bis sechs Monate befristet, gelten nur für Neukunden und enden bei Beträgen zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Was danach kommt, ist deutlich unspektakulärer – und darüber schweigt die Werbung meistens beharrlich. Meine persönliche Einschätzung: Wer diese Bedingungen nicht prüft, schenkt dem Anbieter schlicht seine Zeit und seine Daten, ohne dauerhaft mehr Rendite zu erzielen.

Wie FinTechs das Zinsumfeld strukturell nutzen

Laut dem Zinsradar von Raisin erreichten die durchschnittlichen Kreditzinsen in Deutschland im November 2023 ihren Hochpunkt bei 8,48 Prozent – seitdem sind sie kontinuierlich gesunken. Das bedeutet: Die Phase der Hochzinsen war zeitlich begrenzt. FinTechs mit Einlagenprodukten konnten in diesem Fenster günstig Kundengelder einwerben und diese Refinanzierung zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber trägen Filialbanken ummünzen.

Gleichzeitig stieg der Druck auf der Kreditseite. Höhere Zinsen verteuern die Refinanzierung, erhöhen Ausfallrisiken und machen Risikomodelle komplexer. FinTechs, die primär als Kreditvermittler oder im Buy-now-pay-later-Segment aktiv sind, bekamen das unmittelbar zu spüren. Branchenanalysen zufolge konnten deutsche FinTechs ihre Erträge im Jahr 2024 insgesamt auf über 3 Milliarden Euro steigern – ein Zeichen für Resilienz, aber auch dafür, dass die Margen selektiv verteilt sind.

Rechnen wir nach, welche Segmente profitiert haben: Einlagenplattformen wie Raisin, die Tagesgeld- und Festgeldangebote verschiedener Partnerbanken bündeln, haben in einem Hochzinsumfeld eindeutig gewonnen. Digitale Vermögensverwalter mit Renten- und Geldmarktfonds-Exposures ebenfalls. Kreditmarktplätze und BNPL-Anbieter hingegen mussten mit höheren Ausfallquoten und sinkender Nachfrage umgehen.

Traditionelle Banken: Die Profiteure im Verborgenen

So schlecht lief es für klassische Institute keineswegs. Höhere Leitzinsen bedeuten für Banken mit solidem Kreditbuch üblicherweise steigende Zinsmargen, denn Kreditzinsen passen sich schneller an als Einlagenzinsen. Commerzbank, Deutsche Bank und Sparkassen haben davon profitiert – das zeigen ihre Jahresergebnisse 2023 und 2024 deutlich. Die EZB hatte die Banken zwar gemahnt, Einlagenzinsen fairer weiterzugeben, doch strukturelle Trägheit ist kein Versehen, sondern Kalkül.

Zum Vergleich: Die US-Federal Reserve und die Bankenaufsicht EBA haben klargestellt, dass Zinsänderungsrisiken im Bankbuch unter §§ 25a und 25rr KWG sowie den entsprechenden europäischen Leitlinien (EBA/GL/2018/02) explizit in Stresstests und Governance-Prozessen abzubilden sind. Deutsche Banken sind also regulatorisch verpflichtet, ihre Zinsrisiken offenzulegen – was sie tun und trotzdem nicht dazu zwingt, attraktivere Kundenzinsen zu zahlen.

Der strukturelle Vorteil der Filialbanken liegt in ihrer Bilanzstärke, ihrer Einlagensicherung über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken und einer gewachsenen Kundenbasis mit niedrigem Churn. Kurzum: Sie müssen gar nicht um jeden Cent kämpfen – ihre Kunden wechseln selten genug, dass die Zinslücke dauerhaft profitabel bleibt.

Das Einlagensicherungs-Argument: Sicherheit bei FinTechs genau prüfen

Eine der häufigsten Fragen lautet: Wie sicher ist mein Geld bei einer ausländischen FinTech-Bank? Die kurze Antwort: Im EU-Rahmen bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank gesetzlich geschützt – unabhängig davon, ob die Bank in Frankfurt, Vilnius oder Madrid ihren Sitz hat. Das ist der europäische Mindeststandard gemäß der EU-Einlagensicherungsrichtlinie (DGSD).

Der Haken: Im Entschädigungsfall variiert die Abwicklungsgeschwindigkeit erheblich je nach Land und nationaler Einlagensicherungseinrichtung. Estland und Litauen – beliebte Standorte für FinTech-Lizenzen – haben funktionierende Systeme, aber die praktische Durchsetzung nach einer Bankpleite kann zeitlich hinter deutschen Verhältnissen zurückbleiben. Wer via Raisin, Weltsparen oder ähnlichen Plattformen in ausländische Partnerbanken investiert, sollte diesen Länder-Stempel im Vertragsdokument kennen, nicht nur die Zinszahl.

Wichtig ist zudem die Frage: Ist mein Anbieter selbst lizenziert, oder agiert er als Vermittler über eine Partnerbank? Viele FinTechs halten keine eigene Banklizenz. Das ist legal und häufig sogar effizienter – aber im Schadensfall ist die rechtliche Kette relevanter als das Design der App. § 1 KWG definiert, wann ein Unternehmen Bankgeschäfte im erlaubnispflichtigen Sinne betreibt; die BaFin-Liste zugelassener Institute ist öffentlich zugänglich und ein unterschätztes Recherchewerkzeug.

FinTech-Apps ermöglichen den Zinsvergleich in Echtzeit – inklusive automatischer Umschichtung. (Symbolbild)

Open Banking und risikobasiertes Pricing: Was gerade entsteht

Open Finance – die Erweiterung von Open Banking auf Hypotheken, Versicherungen, Altersvorsorge und Investments – verändert langfristig, wie Zinssätze berechnet werden. FinTechs und Banken, die über APIs Zugriff auf ein breites Datenprofil erhalten (nach expliziter Zustimmung des Kunden), können Bonitätsrisiken feiner kalibrieren. Das Ergebnis: individuellere Kredit- und Einlagenzinsen statt Einheitstarife.

Konkret könnte das so aussehen: Ein Selbstständiger mit volatilen Kontobewegungen zahlt heute fast überall denselben Dispozins wie ein Beamter mit stabilem Gehaltseingang. Mit granularen Open-Banking-Daten wäre ein risikobasiertes Pricing möglich – der Beamte bekommt günstigere Konditionen, der Selbstständige zahlt mehr oder erhält zumindest ein transparentes Angebot statt einer pauschalen Ablehnung. Ob das fair ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Regulatorisch ist die EU-Verordnung FiDA (Financial Data Access) derzeit im Gesetzgebungsverfahren und würde diesen Datenzugang strukturell ausweiten.

Für die Rendite-Perspektive ist das relevant: Instant Payments als Standard-Infrastruktur ermöglichen, Geld tagesgenau vom Girokonto auf ein höher verzinstes Tagesgeldkonto zu verschieben – und zurück. FinTech-Apps bieten diese automatisierte Umschichtung bereits an. Das erhöht den Preisdruck auf alle Anbieter, da Kunden ihre Liquidität nicht mehr wochenlang brachliegen lassen müssen.

KI und algorithmisches Pricing: Der nächste Eskalationsschritt

Banken und FinTechs setzen zunehmend auf KI-gestützte Risikomodelle – für Betrugserkennung, Bonitätsprüfung und Produktempfehlungen. Die nächste Stufe sind KI-Agenten, die autonom Spar- und Tilgungsentscheidungen vorbereiten: Wo parke ich heute Nacht mein freies Kapital, um die höchste Rendite zu erzielen? Welcher Kredit aus dem Marktangebot ist unter meinen spezifischen Bedingungen tatsächlich günstig?

Für Sparer ist das eine echte Verbesserung der Transparenz. Für Banken mit niedrigen Einlagenzinsen ist es ein Albtraum, denn algorithmische Wechselbereitschaft ist nicht durch Kundentreue einzudämmen. Zum Vergleich: Wer 50.000 Euro zu 0,5 statt 3,0 Prozent parkt, verzichtet auf 1.250 Euro Zinsen pro Jahr. Ein KI-Agent, der das automatisch optimiert, macht diese Opportunitätskosten unmittelbar sichtbar – und beseitigt damit den wichtigsten Verbündeten der Hausbanken: die Trägheit ihrer Kunden.

Deutsche Bankenvertreter und Regulatoren haben in Fachkreisen zuletzt auch auf neue Modellrisiken hingewiesen: Wenn viele Institute ähnliche KI-Risikomodelle einsetzen, entstehen systemische Korrelationen – alle Algorithmen reagieren gleichzeitig auf dieselben Signale, was Marktschwankungen verstärken kann. Das ist kein Science-Fiction-Szenario, sondern ein bekanntes Phänomen aus dem algorithmischen Handel.

Embedded Finance: Wenn der Kredit im Warenkorb auftaucht

Embedded Finance integriert Finanzprodukte direkt in Nicht-Finanz-Plattformen: Der Ratenkredit erscheint beim Checkout, die Reiseversicherung bucht sich automatisch beim Flugticket dazu, das Firmenkonto öffnet sich im ERP-System. Banken treten dabei oft als unsichtbare Infrastruktur im Hintergrund auf – lizenziert, reguliert, bilanzstark – während FinTechs das Frontend und den Use Case liefern.

Für Endkunden bedeutet das: Sie vergleichen Zinssätze nicht mehr aktiv auf Vergleichsportalen, sondern nehmen das erste passable Angebot an, das im richtigen Moment im richtigen Kontext erscheint. Laut Branchenbeobachtern steigt damit der Druck auf die Margen, weil Endkunden zwar weniger aktiv suchen, aber die Angebote durch APIs mit Wettbewerb befüllt werden. Für die Rendite des Anbieters ist das eine zweischneidige Entwicklung: mehr Volumen, aber schlechtere Konditionen.

Mein Fazit an dieser Stelle – und ich sage es direkt: Das Gros der Banken-FinTech-Kooperationserzählungen ist sinnvoll, aber die Machtverteilung verschiebt sich langsam zugunsten der Dateneigner und Plattformbetreiber. Wer die Schnittstelle zum Kunden besitzt, diktiert mittelfristig die Konditionen – und das muss nicht die Bank sein.

Gegenargumente: Was Kritiker an FinTech-Zinsen bemängeln

So überzeugend die Zahlen auf den ersten Blick wirken – es gibt gewichtige Gegenargumente, die eine differenzierte Betrachtung verlangen. Kritiker weisen zunächst darauf hin, dass viele FinTechs noch keine vollständigen Zinszyklen durchlebt haben. Die meisten Neobanken und Einlagenplattformen sind in einem Niedrigzinsumfeld groß geworden. Ob ihre Geschäftsmodelle auch in einer Phase anhaltend hoher Zinsen und steigender Kreditausfälle stabil bleiben, ist zumindest eine offene Frage.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Kundenservice. Wer sein gesamtes Erspartes zu einem FinTech-Anbieter verlagert und dann auf ein technisches Problem, eine fehlerhafte Überweisung oder eine gesperrte Karte stößt, erlebt den strukturellen Nachteil digitaler Anbieter sehr direkt: Telefonische Erreichbarkeit, persönliche Ansprechpartner und Filialnähe sind bei klassischen Banken schlicht vorhanden – bei vielen FinTechs hingegen auf Chatbot-Kommunikation und E-Mail-Tickets reduziert. Für ältere Kunden oder solche mit komplexen finanziellen Situationen kann das ein ernsthafter Nachteil sein.

Schließlich sei die Frage der Kontinuität erlaubt: FinTech-Unternehmen sind häufig auf Wachstumsfinanzierung durch Risikokapital angewiesen. Fließt dieses Kapital in einer Marktschwäche nicht mehr, können Angebote abrupt eingestellt, Konditionen drastisch geändert oder Unternehmen verkauft werden. Nicht wenige FinTechs der ersten Generation – von N26-Produkten bis zu diversen P2P-Kreditmarktplätzen – haben in den vergangenen Jahren erhebliche Strategie- und Konditionswechsel durchlaufen. Für langfristig orientierte Sparer ist Planbarkeit mindestens genauso wichtig wie der aktuelle Zinssatz.

Szenario: Zinswende rückwärts – was passiert, wenn die EZB die Zinsen weiter senkt?

Die EZB hat ihren Leitzins seit dem Höchststand von 4,5 Prozent im Jahr 2023 schrittweise gesenkt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, verändert sich das Wettbewerbsbild für FinTechs und Banken erneut grundlegend. In einem Niedrigzinsumfeld schrumpft die Zinslücke zwischen Hausbank und FinTech-Anbieter automatisch – attraktive Tagesgeld-Aktionszinsen von 3 Prozent und mehr lassen sich schlicht nicht mehr finanzieren, wenn das Interbanken-Zinsniveau deutlich darunter liegt.

Für Sparer bedeutet das: Wer heute eine langfristige Festgeldanlage zu gesicherten Konditionen abschließt, kann sich das aktuelle Zinsniveau für ein bis drei Jahre einfrieren. Hier haben sowohl FinTechs als auch Direktbanken attraktive Angebote – und wer jetzt handelt, sichert sich einen Vorteil gegenüber denjenigen, die auf noch bessere Konditionen warten. Festgeld-Laufzeiten von zwölf bis 24 Monaten bieten derzeit einen guten Kompromiss aus Rendite und Flexibilität, da eine vollständige Zinssenkung auf Vorkrisenniveau kurzfristig wenig wahrscheinlich erscheint, auch wenn die Richtung klar ist.

Für FinTechs hingegen droht in einem Niedrigzinsumfeld ein Wachstumsproblem: Das Einlagenwachstum, das durch überlegene Zinssätze angetrieben wurde, versiegt. Dann zählen Differenzierungsmerkmale jenseits des Zinssatzes – Benutzerfreundlichkeit, Produktbreite, Beratungsqualität und Ökosystem. Genau hier haben etablierte Banken mit langjährigem Vertrauenskapital und breitem Produktangebot wieder einen strukturellen Vorteil. Der Zinsvergleich allein entscheidet dann nicht mehr.

Checkliste: Was Sparer und Anleger jetzt konkret prüfen sollten

Unter dem Strich lassen sich aus diesem Marktumfeld fünf konkrete Handlungsschritte ableiten:

Aktionszins-Falle vermeiden: Immer Enddatum, Höchstbetrag und Folgezins notieren – nicht nur den Headline-Satz.

Immer Enddatum, Höchstbetrag und Folgezins notieren – nicht nur den Headline-Satz. Einlagensicherung prüfen: BaFin-Datenbank aufrufen, Partnerbank identifizieren, Sitzland der Einlagensicherung bestätigen.

BaFin-Datenbank aufrufen, Partnerbank identifizieren, Sitzland der Einlagensicherung bestätigen. Steuerliche Schwelle kennen: 1.000 Euro Sparer-Pauschbetrag pro Person; bei Ehepaaren 2.000 Euro. Darüber wird Abgeltungssteuer fällig.

1.000 Euro Sparer-Pauschbetrag pro Person; bei Ehepaaren 2.000 Euro. Darüber wird Abgeltungssteuer fällig. Open-Banking-Zustimmungen überprüfen: Wer hat Zugriff auf welche Kontodaten – und lässt sich die Freigabe widerrufen?

Wer hat Zugriff auf welche Kontodaten – und lässt sich die Freigabe widerrufen? Zinsentwicklung zeitlich einordnen: Der Kredit-Zinsgipfel lag laut Raisin-Daten im November 2023. Analysen ohne Datumsangabe sind oft schlicht veraltet.

Tagesgeld und FinTech-Zinsen sind kein Selbstläufer – wer tiefere Einblicke in technologiegetriebene Finanzmärkte sucht, wird feststellen, dass die eigentlichen Verschiebungen gerade erst beginnen: Quantencomputing-fähige Risikomodelle, KI-gesteuerte Einlagenverwaltung und regulatorische Frameworks wie FiDA werden das Pricing innerhalb von fünf bis zehn Jahren erneut auf den Kopf stellen.

Was bleibt – und was Sie jetzt tun können

Die Zinslücke zwischen Hausbank und FinTech-Anbieter ist real, aber zeitlich begrenzt und an Bedingungen geknüpft. Wer sie nutzen will, muss aktiv handeln: Konditionen vergleichen, Sicherheit prüfen, Steuergrenzen kennen. Wer darauf wartet, dass seine Hausbank von alleine faire Zinsen zahlt, wartet in den meisten Fällen vergeblich – das zeigt die Zinspolitik der letzten Jahre überdeutlich.

Die eigentlich spannende Frage ist eine andere: Was passiert, wenn KI-Agenten diese Arbeit für Millionen von Kunden gleichzeitig automatisieren? Wenn Trägheit als letzter Schutzwall der Filialbanken wegfällt – welches Geschäftsmodell bleibt dann übrig? Haben Sie Ihre Einlagen schon einmal wirklich mit dem Marktangebot verglichen?