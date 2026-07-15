Shopify verspricht Green-Claims-Check und Produktpass-API. Was davon wirklich im Shop landet – und was Händler ab 2026 selbst erledigen müssen.

Shopify hat in den vergangenen Tagen neue Bausteine für Händler in der EU vorgestellt: ein Modul zur Prüfung von Nachhaltigkeitsaussagen und Schnittstellen, die künftige digitale Produktpässe anbinden sollen. Klingt nach großem Wurf kurz vor den EU-Regeln, die 2026 und 2027 greifen. Schaut man genauer hin, ist es eher ein Signal als ein fertiges Produkt – und genau das ist das Problem dabei, wenn Händler jetzt in falscher Sicherheit planen.

Was Shopify konkret angekündigt hat

Die Plattform positioniert sich mit Guidance-Inhalten und ersten Schnittstellen für Themen, die ab 2026 rechtlich relevant werden: Aussagen zu Umweltfreundlichkeit einerseits, strukturierte Produktdaten für den digitalen Produktpass andererseits. Shopify selbst beschreibt in einem Blogbeitrag, dass der Produktpass schrittweise eingeführt wird und Händler ihre Produktportfolios auf betroffene Kategorien prüfen sollten. Wer sich das Thema erspart, weil „das noch Zukunft ist“, irrt sich – die Vorbereitungszeit ist jetzt, nicht erst wenn die Pflicht greift.

Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich nicht um eine fest im Shopify-Core verankerte, automatische Rechtsprüfung, die jede Produktbeschreibung juristisch absegnet. Es sind Informationsangebote der Plattform plus eine wachsende Zahl an Drittanbieter-Apps im Shopify App Store, die konkrete Green-Claims-Scans und Produktpass-Vorbereitung liefern. Diese Unterscheidung ist kein Kleinkram, sondern entscheidet darüber, wer am Ende haftet, wenn eine Formulierung im Shop rechtlich angreifbar bleibt.

Die EU-Regeln im Klartext: Green Claims ab September 2026

Die EU-Richtlinie zu sogenannten Green Claims verbietet ab dem 27. September 2026 pauschale Umweltaussagen wie „umweltfreundlich“ oder „nachhaltig“, wenn dafür keine anerkannte Drittzertifizierung und überprüfbare Nachweise im selben Medium vorliegen. Betroffen ist jedes Unternehmen, das EU-Verbraucher erreicht – also auch jeder kleine Shopify-Shop, der aus Deutschland, Österreich oder einem anderen EU-Land aufrufbar ist. Wer heute noch „klimaneutraler Versand“ in die Produktbeschreibung schreibt, ohne dass die Neutralität durch nachweisbare Emissionsreduktion und nicht nur durch Kompensationszertifikate erreicht wird, bewegt sich künftig auf dünnem Eis.

Der Ratgeber zu den Gesetzesänderungen 2026 des Händlerbunds fasst die Konsequenz nüchtern zusammen: Wer nicht belegen kann, was er behauptet, riskiert Abmahnungen und Bußgelder. Das betrifft nicht nur Öko-Nischenshops. Auch klassische Fashion- oder Elektronikhändler, die in Produktbeschreibungen mit vagen Nachhaltigkeitsversprechen arbeiten, müssen ihre Texte durchforsten. Die Conversion-Rate mag kurzfristig von einem grünen Siegel profitieren – die Rechtsfolgen bei einem unbelegten Claim übersteigen den Marketingnutzen schnell um ein Vielfaches.

Digitaler Produktpass: Mehr als ein Modewort

Parallel dazu kommt über die EU-Ökodesign-Verordnung der digitale Produktpass. Er soll standardisierte Informationen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts liefern: Herkunft, Material, Reparierbarkeit, Entsorgung, Weiterverwendung. Die Einführung erfolgt schrittweise, priorisiert für bestimmte Produktgruppen wie Batterien, Textilien und Elektronik. Konkrete Zeitpunkte und exakte Produktkategorien werden über separate EU-Rechtsakte festgelegt, weshalb pauschale Aussagen wie „gilt ab Jahr X für alle Produkte“ schlicht falsch sind.

Für den Handel heißt das: strukturierte Produktdaten werden zur Pflichtübung, nicht zur Kür. Wer Reparierbarkeit, Materialzusammensetzung und Zertifikate bisher nur im Kopf des Einkaufs hat, muss diese Informationen in ein Datenmodell überführen, das später über eine Produktpass-Schnittstelle ausgespielt werden kann. Genau hier setzt die von Shopify angekündigte Anbindung an: Sie soll Händlern helfen, solche Daten strukturiert zu pflegen, statt sie in Excel-Tabellen zu verstecken, die beim nächsten Website-Relaunch verloren gehen.

Die technische Realität hinter diesem Datenmodell ist jedoch alles andere als trivial. Es reicht nicht aus, im Shopify-Admin lediglich ein neues Textfeld für „Reparierbarkeitsindex“ oder „CO2-Fußabdruck“ anzulegen. Der digitale Produktpass erfordert maschinenlesbare Formate, die sich an internationalen Standards wie denen von GS1 orientieren. Wenn ein Händler seine Waren über mehrere Marktplätze oder eigene Stores vertreibt, müssen diese Daten zentral in einem Product Information Management System (PIM) liegen und von dort aus an Shopify und andere Kanäle ausgespielt werden. Wer bisher seine Produktdaten wild in CSV-Dateien und lokalen Ordnern verwaltet hat, steht vor einem fundamentaleren Strukturproblem als nur der Installation einer neuen App.

Zudem stellt sich die Frage der Datenhoheit. Wer haftet, wenn ein Zulieferer falsche Materialangaben in das System einspeist und der Händler diese ungeprüft in den Produktpass übernimmt? Die EU-Regulierung sieht hier eine klare Verantwortungskette vor, die am Ende immer beim Inverkehrbringer in der EU endet. Das bedeutet für Importeure und Dropshipper, die über Shopify verkaufen: Sie müssen vertraglich sicherstellen, dass ihre Lieferanten aus dem Nicht-EU-Ausland die geforderten Datenstrukturen nicht nur verstehen, sondern auch rechtssicher belegen können.

Ankündigung versus Alltag: Was tatsächlich funktioniert

Hier wird es unbequem für alle, die auf eine Ein-Klick-Lösung gehofft haben. Eine vollautomatische, rechtssicher geprüfte Green-Claims-Funktion direkt im Shopify-Kern existiert aktuell nicht. Was existiert, ist ein wachsendes Ökosystem aus spezialisierten Apps, die genau diese Lücke schließen sollen – kombiniert mit Guidance-Texten der Plattform selbst, etwa im Shopify-Blogbeitrag zum digitalen Produktpass. Für Händler bedeutet das: Die Compliance-Arbeit verteilt sich auf mehrere Werkzeuge statt auf einen zentralen Schalter im Admin-Bereich.

Das ist keine Katastrophe, aber ein Erwartungsmanagement-Problem. Wer glaubt, mit dem Update in wenigen Klicks EU-konform zu sein, wird enttäuscht. Wer dagegen versteht, dass Shopify hier eher die Infrastruktur und die Richtung vorgibt, während die eigentliche Umsetzung über Apps und eigene Datenpflege läuft, kann realistisch planen. Meiner Einschätzung nach ist das ehrlicher als vieles, was aktuell unter dem Label „KI-gestützte Compliance“ verkauft wird – aber es verlangt von Händlern mehr Eigenleistung, als die Pressemitteilungen suggerieren.

Ein Compliance-Score zeigt, wie viele Produkttexte unbelegte Umweltaussagen enthalten. (Symbolbild)

Drei Werkzeuge im Vergleich

Im Shopify-Ökosystem haben sich bereits mehrere Ansätze etabliert, die unterschiedliche Teile des Problems abdecken. Ein grober Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

GreenScan: Scannt Produkttexte, Kollektionsbeschreibungen und Blogartikel auf riskante Formulierungen nach der EU-Green-Claims-Richtlinie und schlägt per KI überarbeitete Texte mit Platzhaltern für Nachweise vor. Praktisch für die schnelle Bestandsaufnahme, ersetzt aber keine juristische Prüfung im Einzelfall.

Scannt Produkttexte, Kollektionsbeschreibungen und Blogartikel auf riskante Formulierungen nach der EU-Green-Claims-Richtlinie und schlägt per KI überarbeitete Texte mit Platzhaltern für Nachweise vor. Praktisch für die schnelle Bestandsaufnahme, ersetzt aber keine juristische Prüfung im Einzelfall. ShopCompliance: Ein breiter aufgestelltes SaaS-Modul, das neben Green Claims auch GPSR, Verpackungspflichten und Barrierefreiheit adressiert. Pflichtangaben werden zentral gepflegt und automatisch im Store ausgespielt, ohne dass am Theme-Code herumgeschraubt werden muss – ein klarer Vorteil für Shops ohne eigene Entwicklung.

Ein breiter aufgestelltes SaaS-Modul, das neben Green Claims auch GPSR, Verpackungspflichten und Barrierefreiheit adressiert. Pflichtangaben werden zentral gepflegt und automatisch im Store ausgespielt, ohne dass am Theme-Code herumgeschraubt werden muss – ein klarer Vorteil für Shops ohne eigene Entwicklung. EU-Compliance-Scanner: Ein kostenloses Werkzeug, das Cookie-Banner, Pflichttexte, GPSR-Angaben und Barrierefreiheit prüft und einen Score zwischen 0 und 100 ausgibt. Guter Einstiegspunkt, um überhaupt zu sehen, wo der eigene Shop steht, bevor Geld in kostenpflichtige Lösungen fließt.

Keines dieser Werkzeuge deckt den kompletten Anforderungskatalog ab. Wer auf Nummer sicher gehen will, kombiniert einen kostenlosen Erstcheck mit einem spezialisierten Green-Claims-Tool und behält die Produktpass-Anforderungen der eigenen Warengruppe im Blick. Klingt nach Mehrarbeit – ist aber günstiger als die erste Abmahnung.

Was das für Marge und Alltag im Shop bedeutet

Für kleinere Händler ist die eigentliche Frage nicht, ob sie compliant werden müssen, sondern wie teuer und wie zeitintensiv der Weg dahin wird. Wer sich mit den täglichen Hürden im E-Commerce auseinandersetzt, weiß aus praxisnahen Shopify-Erfahrungen deutscher Händler, dass solche Anpassungen oft unerwartete Ressourcen binden. Ein Compliance-Scan kostet Zeit für die Durchsicht der Ergebnisse, oft auch für Rückfragen an Lieferanten, die selbst keine belastbaren Zertifikate liefern können. Wer Produkttexte von Großhandelskatalogen übernimmt, findet dort erfahrungsgemäß reihenweise unbelegte Nachhaltigkeitsfloskeln – nicht aus böser Absicht, sondern weil solche Texte oft Jahre alt sind und nie für die neue Rechtslage gedacht waren.

Praktisch heißt das für den Alltag im Shop: Produktbeschreibungen priorisieren, die hohen Traffic oder hohe Marge bringen, dort zuerst prüfen und Belege einholen. Für den digitalen Produktpass gilt Ähnliches – zuerst die Produktgruppen angehen, die absehbar früh reguliert werden, etwa Elektronik oder Textilien, statt das gesamte Sortiment auf einmal umzukrempeln. Wer das Thema wie ein IT-Projekt behandelt statt wie eine Marketingaufgabe, kommt entspannter durch die kommenden Monate. Die Umstellung betrifft im Übrigen nicht nur Nischenshops mit Öko-Anspruch, sondern jeden, der überhaupt mit Begriffen wie „recycelt“, „klimafreundlich“ oder „nachhaltig“ wirbt – und das sind inzwischen die meisten.

Herausforderung Lieferkette: Wenn der Großhändler nicht mitspielt

Ein oft unterschätztes Nadelöhr bei der Umsetzung der neuen EU-Vorgaben ist die eigene Supply Chain. Viele Shopify-Händler beziehen ihre Ware über Großhändler oder Direktimporteure aus Asien oder Südeuropa. Die Marketingabteilung des Herstellers liefert oft glänzende Broschüren mit Begriffen wie „ocean plastic“ oder „zero waste production“. Fragt der Händler jedoch nach den spezifischen, von der EU geforderten ISO-Zertifikaten oder dem exakten prozentualen Anteil recycelter Materialien für den digitalen Produktpass, herrscht beim Lieferanten häufig Funkstille.

Dieses Szenario ist in der Praxis eher die Regel als die Ausnahme. Was also tun, wenn der Lieferant die Daten nicht liefern kann oder will? Die erste und wichtigste Handlungsoption ist die risikobasierte Sortierung des Sortiments. Produkte, bei denen keine belastbaren Nachhaltigkeitsdaten beschafft werden können, müssen im Shop konsequent von allen grünen Attributen befreit werden. Das schmerzt im Marketing, schützt aber vor existenzbedrohenden Abmahnungen. Als Alternative bleibt nur der Wechsel des Lieferanten – ein Prozess, der Monate dauert und zeigt, warum die Vorbereitungszeit schon jetzt beginnen muss.

Ein Gegenargument, das man oft von kleineren Händlern hört: „Meine Nische ist zu klein, da schaut niemand hin.“ Das ist ein gefährlicher Trugschluss. Abmahnvereine und spezialisierte Kanzleien nutzen längst automatisierte Crawler, die Shop-Texte nach verbotenen Green Claims durchsuchen. Ein fehlendes Zertifikat für „biologisch abbaubar“ ist für solche Skripte ein leichtes Ziel, völlig unabhängig von der Shopgröße oder der Marge des einzelnen Produkts.

Greenwashing-Falle Marketing: Wo Sales und Compliance kollidieren

Ein weiteres Spannungsfeld öffnet sich im eigenen Unternehmen. Marketing-Teams lieben emotionale Storys und klare, grüne Botschaften. „Rette die Meere mit diesem Shirt“ verkauft sich schlicht besser als „Enthält 14 Prozent recyceltes Polyester nach Standard XYZ“. Die neue Gesetzgebung zwingt Unternehmen jedoch zu einer radikalen Nüchternheit in der Kundenansprache. Jede emotionale Zuspitzung muss im selben Sichtfeld mit einem validen Link oder QR-Code zum Nachweis unterfüttert werden.

In der Praxis führt das oft zu internen Konflikten. Die Sales-Abteilung fürchtet sinkende Conversion-Rates, wenn die Produktseite plötzlich wie ein technisches Datenblatt aussieht. Die Lösung liegt in der intelligenten Gestaltung der Shopify-Storefront. Anstatt den Claim aus der Überschrift zu verbannen, sollten Händler die UI so anpassen, dass vertrauensbildende Elemente – wie ausklappbare Zertifikats-Boxen, Timeline-Grafiken zur Lieferkette oder transparente Footprint-Rechner – direkt neben dem Kaufen-Button sitzen. Das erfordert Anpassungen im Theme-Code, die über die Standard-Apps hinausgehen, aber genau hier trennt sich künftig die Spreu vom Weizen im E-Commerce.

Wer glaubt, dieses Problem aussitzen zu können, verkennt die Dynamik des Marktes. Große Wettbewerber und nachhaltige Vorreiter-Marken nutzen die strengen EU-Regeln längst als Quality Gate. Sie fluten den Markt mit transparenten Daten und setzen damit einen neuen Standard, an dem sich auch kleinere Shops messen lassen müssen. Compliance wird so vom lästigen Rechtsthema zum harten Wettbewerbsfaktor.

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Risiken bei Nichtbeachtung – und warum Abwarten keine Strategie ist

Bußgelder und Abmahnrisiken bei Verstößen gegen die Green-Claims-Regeln sind real, konkrete Höhen lassen sich aktuell aber nicht seriös pauschalisieren, weil die nationale Umsetzung und Durchsetzungspraxis erst entsteht. Genau diese Unsicherheit sollte niemanden beruhigen. Erfahrungsgemäß nutzen Wettbewerber und Verbraucherschutzverbände neue EU-Regeln früh als Anlass für Abmahnwellen, sobald die Frist im September 2026 greift. Wer erst dann anfängt, Produkttexte zu überarbeiten, gerät zwangsläufig in Zeitdruck – mit allen Folgen für Qualität und Kosten, die Zeitdruck üblicherweise mit sich bringt.

Beim digitalen Produktpass ist die Lage etwas entspannter, weil die schrittweise Einführung mehr Vorlauf lässt. Trotzdem lohnt sich der frühe Blick auf die eigenen Datenprozesse: Wer heute schon weiß, welche Informationen zu Material, Herkunft und Reparierbarkeit fehlen, spart sich später die hektische Suche nach Lieferantendaten unter Zeitdruck. Aus meiner Sicht ist genau das der eigentliche Wert der Shopify-Ankündigung – weniger die fertige Funktion, mehr der Weckruf, jetzt mit der Datenpflege anzufangen.

Praktische Schritte für Händler

Wer jetzt handeln will, kommt an einer Bestandsaufnahme nicht vorbei. Sinnvoll ist ein mehrstufiges Vorgehen, das sich in fast jedem Shop umsetzen lässt:

Kostenlosen Compliance-Scan laufen lassen und Ergebnisse nach Risiko sortieren, nicht alphabetisch.

Produkttexte mit Umweltbezug identifizieren und mit tatsächlich vorhandenen Zertifikaten abgleichen.

Fehlende Nachweise bei Lieferanten anfordern, bevor Texte überarbeitet werden – sonst wird nur umformuliert statt belegt.

Produktgruppen mit absehbarer Produktpass-Pflicht priorisieren und Datenfelder für Material, Herkunft und Reparierbarkeit anlegen.

Verantwortlichkeit intern klar zuordnen, damit Compliance nicht zwischen Marketing und Einkauf liegen bleibt.

Keiner dieser Schritte ist technisch kompliziert. Der eigentliche Aufwand liegt in der organisatorischen Disziplin, das Thema nicht wieder in der Schublade verschwinden zu lassen, sobald die aktuelle Aufregung um die Shopify-Ankündigung abgeklungen ist.

Was bleibt?

Shopify liefert mit den neuen Bausteinen eine Richtung, keine fertige Lösung – wer das verwechselt, zahlt später drauf. Die eigentliche Arbeit bleibt bei den Händlern: Texte prüfen, Belege sammeln, Produktdaten strukturieren. Die Frage, die sich jeder Shopbetreiber stellen sollte, lautet weniger „Reicht die neue Shopify-Funktion?“ als „Wie viele unbelegte Claims stecken eigentlich noch in meinem Katalog?“ Wer das ehrlich beantwortet, bevor im September 2026 die ersten Abmahnungen flattern, hat mehr gewonnen als jede neue API es je liefern könnte.