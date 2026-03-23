Embedded Finance: Warum Plattformen zur Bank werden

Wer heute bei IKEA auf Raten kauft, bei Shopify einen Kredit aufnimmt oder bei Uber eine Versicherung abschließt — der nutzt Embedded Finance. Finanzdienstleistungen sind längst aus den Bankfilialen in die Alltagsplattformen gewandert. Warum das die Banken unter Druck setzt — und was es für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet.

Was Embedded Finance ist und warum es gerade überall auftaucht

Embedded Finance beschreibt die Integration von Finanzdienstleistungen in nicht-finanzielle Plattformen. Konkret: Ein E-Commerce-Shop, der Ratenzahlung anbietet, ohne zu einer Bank zu werden. Ein Ride-Sharing-Anbieter, der Fahrern Versicherungen verkauft. Ein Handwerksplattform, die Firmenkredite vermittelt.

Das Besondere daran: Die Nutzenden verlassen die ursprüngliche Plattform nicht. Der Kauf, der Kredit, die Versicherung — alles passiert im selben Interface, das sie ohnehin nutzen. Kein Umweg zur Bank, kein neues Konto, kein anderes Login. Embedded Finance ist nahtlose Finanzierung im Kontext.

Das Marktvolumen ist beeindruckend. Nach Schätzungen verschiedener Analysten wird der globale Embedded-Finance-Markt bis Ende dieses Jahrzehnts die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten. Das ist keine Prognose für übermorgen — das ist ein Trend, der bereits passiert, und zwar schnell. Unter den innovativsten FinTech-Unternehmen sind Embedded-Finance-Anbieter seit Jahren überproportional vertreten.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist Embedded Finance der wohl wichtigste Strukturwandel im Finanzsektor der letzten Jahre — größer als Open Banking, bedeutender als Krypto, und für die meisten Menschen relevanter als DeFi.

Die drei Säulen des Embedded Finance

Embedded Finance umfasst im Wesentlichen drei Produktkategorien:

Embedded Payments: Zahlungsabwicklung als integrierter Bestandteil einer Plattform. Das ist die älteste und reifste Form — Apple Pay, Google Pay, Shopify Payments. Die Zahlungsinfrastruktur ist unsichtbar eingebettet. Das Ergebnis: ein Erlebnis, das sich nicht wie Banking anfühlt, obwohl es Banking ist.

Embedded Lending: Kreditvergabe im Kontext. Amazon bietet seinen Marketplace-Händlern Betriebskredite an — basierend auf den Verkaufsdaten, die Amazon eh bereits hat. Klarna und Afterpay sind die Konsumenten-Variante: Buy Now, Pay Later direkt im Checkout, ohne Umweg zur Hausbank. Shopify Capital hat kleinen Online-Händlern Hunderte Millionen in Krediten ausgezahlt — ohne jemals eine klassische Kreditprüfung zu machen. Stattdessen: Datenanalyse der Shopify-Verkaufshistorie.

Embedded Insurance: Versicherungen im Moment des Bedarfs. Wer ein Fahrrad auf einer Plattform kauft, bekommt sofort eine passende Fahrradversicherung angeboten — ohne separates Versicherungsportal, ohne Agentur. Tesla verkauft Kfz-Versicherungen direkt beim Fahrzeugkauf. Amazon bietet Produktversicherungen im Checkout an.

Wer davon profitiert — und wer unter Druck gerät

Die Gewinner sind klar: Plattformen mit großer Nutzerbasis und starken Datenpunkten. Amazon, Shopify, Uber, IKEA — sie alle haben Zugang zu Verhaltensdaten, die traditionellen Banken fehlen. Diese Daten machen Risikobewertungen präziser und Kreditvergabe effizienter.

Der Verlierer im alten Modell: die klassische Bank. Nicht weil sie schlechter wäre — sondern weil sie aus dem Moment des Bedarfs herausgedrängt wird. Wenn jemand beim Online-Einkauf einen Kredit braucht und Shopify ihn in Sekunden genehmigt, fragt er seine Hausbank nicht mehr.

Das nennt man „Disintermediation“ — Ausschaltung des Zwischenhändlers. Banken waren jahrzehntelang die Vermittler zwischen Kapital und Bedarf. Embedded Finance macht diese Vermittlung in vielen Fällen überflüssig — oder verlagert sie zu den Plattformen, die die Kundschaft ohnehin kennen.

Spannend ist dabei: Open Banking hat die technische Infrastruktur dafür geschaffen — indem es Banken verpflichtet, ihre Daten über APIs zugänglich zu machen. Embedded Finance nutzt diese Infrastruktur, um Banken aus dem Kundenkontakt zu drängen. Das ist eine pikante Ironie.

Banking-as-a-Service: Das unsichtbare Fundament

Wer Embedded Finance verstehen will, muss Banking-as-a-Service (BaaS) kennen. Das ist die Infrastruktur, die es Nicht-Banken möglich macht, Finanzprodukte anzubieten, ohne selbst eine Banklizenz zu benötigen.

BaaS-Anbieter wie Solaris Bank (Deutschland), Railsr oder Marqeta stellen regulierte Bankinfrastruktur als API bereit. Ein Fintech, ein E-Commerce-Unternehmen oder eine App kann darauf aufbauen und Konten, Karten, Überweisungen oder Kredite anbieten — komplett white-label, unsichtbar für die Endkundschaft.

Das bedeutet: Fast jedes Unternehmen mit ausreichend Technologie kann heute Finanzprodukte anbieten. Die regulatorische Hürde, die Banken lange geschützt hat, ist durch BaaS deutlich niedriger geworden. Das ist sowohl Chance als auch Risiko.

Chance: Mehr Wettbewerb, bessere Produkte für Verbraucherinnen und Verbraucher. Risiko: Wenn die BaaS-Infrastruktur ausfällt oder regulatorisch in Schwierigkeiten gerät, können viele Kundschaft abhängige Services ausfallen — wie der Fall Wirecard in Europa gezeigt hat. Das Zusammenspiel von digitalem Zentralbankgeld und privatem Embedded Finance ist eine offene Frage, die die nächste Dekade prägen wird.

Konkrete Beispiele: Embedded Finance im Alltag

Damit das Konzept greifbarer wird, schauen wir uns ein paar konkrete Anwendungen an, die viele Menschen bereits nutzen — oft ohne zu wissen, dass es sich um Embedded Finance handelt.

Uber und Fahrversicherungen: Uber bietet Fahrern in verschiedenen Märkten Versicherungsprodukte direkt über die App an — angepasst an aktive Fahrstunden, nicht als pauschaler Jahresvertrag. Das ist Embedded Insurance in Reinform: Versicherung genau dann, wenn sie gebraucht wird, in dem Interface, das die Nutzenden ohnehin haben.

Amazon Pay und Seller Lending: Amazon bietet seinen Marketplace-Händlern Betriebskredite an, die direkt auf Basis der Verkaufshistorie berechnet und angeboten werden. Keine Bankformulare, kein Kreditgespräch. Der Kredit erscheint im Seller Central-Dashboard, die Rückzahlung erfolgt automatisch als Abzug vom nächsten Auszahlungsbetrag. Das ist Embedded Finance so nahtlos, dass viele Händler gar nicht merken, dass sie einen Kredit aufgenommen haben — bis sie auf den Kontostand schauen.

IKEA Financing: IKEA hat mit Ikano Bank eine eigene Finanzierungsgesellschaft aufgebaut. Wer beim Einkauf Möbel auf Raten kaufen möchte, erlebt das als IKEA-Feature — nicht als externes Bankprodukt. Das Vertrauen in IKEA überträgt sich auf das Finanzprodukt. Das ist ein strategischer Vorteil, den klassische Banken in diesem Moment nicht nutzen können.

Shopify Balance und Shopify Capital: Shopify hat für seine Händler ein vollständiges Finanz-Ökosystem aufgebaut: Geschäftskonto, Kreditkarte, Kredite, sofortige Auszahlungen. Alles in der Shopify-Oberfläche. Für eine kleine Online-Händlerin, die ohnehin täglich in Shopify arbeitet, ist das extrem attraktiv — und macht die Hausbank für Betriebskapital zunehmend irrelevant.

Diese Beispiele zeigen das Muster: Embedded Finance funktioniert dann am besten, wenn die Plattform bereits das Vertrauen und die Daten der Nutzenden hat — und das Finanzprodukt als natürliche Erweiterung anbietet, nicht als Fremdkörper.

Für Unternehmen: Wann lohnt sich eine Embedded-Finance-Strategie?

Nicht jedes Unternehmen sollte sofort Finanzdienstleistungen anbieten. Die Entscheidung sollte strategisch getroffen werden. Wann macht es Sinn?

Erstens, wenn Sie eine starke, regelmäßig nutzende Kundschaft haben, der Sie weitere Dienste anbieten können — und die Vertrauen zu Ihrer Marke hat. Zweitens, wenn Sie Transaktionsdaten haben, die eine bessere Risikobewertung ermöglichen als klassische Kreditwürdigkeitsprüfungen. Drittens, wenn die Finanzintegration das Kernprodukt verbessert und nicht von ihm ablenkt.

Wer dagegen ein Finanzprodukt nur um des Angebots willen integriert, ohne strategischen Nutzen für die Kundschaft — der schadet eher dem Markenvertrauen, als dass er nutzt. Embedded Finance ist kein Feature. Es ist ein Geschäftsmodell.

Regulierung: Wer passt auf wen auf?

Embedded Finance schafft regulatorische Graubereiche. Wenn ein E-Commerce-Unternehmen Kredite vergibt, ist es dann ein Kreditinstitut? Wenn eine Plattform Versicherungen verkauft, braucht sie eine Versicherungszulassung?

Die Antwort ist: kommt drauf an. In der EU ist die PSD2-Direktive der rechtliche Rahmen für vieles davon — aber sie wurde vor der heutigen Embedded-Finance-Realität geschrieben. Regulatorische Updates sind in Arbeit, aber langsam.

Die BaFin beaufsichtigt zunehmend auch FinTech-Anbieter und Embedded-Finance-Konstrukte — was gut ist. Der Verbraucherschutz in diesem Bereich war historisch schwach. Mehr Aufsicht bedeutet mehr Sicherheit für alle Beteiligten, auch wenn Unternehmen das manchmal anders sehen.

Die Europäische Zentralbank und die nationalen Bankenaufsichtsbehörden haben Embedded Finance explizit als Thema auf ihrer Agenda — und die PSD3, die Nachfolge-Direktive der PSD2, wird voraussichtlich präzisere Regeln für eingebettete Finanzdienstleistungen enthalten.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher gilt: Nur weil ein Finanzprodukt in einem vertrauten Interface eingebettet ist, bedeutet das nicht, dass es regulatorisch sicher ist. Prüfen Sie, wer hinter dem Angebot steckt und ob eine Banklizenz vorliegt — gerade bei größeren Beträgen. Die einfache Frage „Wer ist hier eigentlich mein Vertragspartner?“ wird im Zeitalter von Embedded Finance wichtiger, nicht unwichtiger.

Was Embedded Finance für Verbraucher bedeutet

Praktisch betrachtet ist Embedded Finance für die meisten Menschen eine positive Entwicklung. Weniger Wege, weniger Formulare, schnellere Entscheidungen. Wer beim Kauf eines Laptops sofort eine Ratenzahlung mit günstigen Konditionen bekommt, ohne dafür zur Bank zu gehen — das ist ein echter Komfortgewinn.

Die Kehrseite: Wenn Finanzentscheidungen noch einfacher werden, werden sie auch impulsiver. Wer seine Finanzen mit Bedacht managen will, sollte die eingebetteten Angebote kritisch prüfen — und nicht nur, weil der Checkout es bequem macht, sofort zustimmen. Convenience ist gut. Unreflektierter Konsum ist ein anderes Thema.

Die Zukunft des Bankings ist unsichtbar — eingebettet in die Plattformen, die wir täglich nutzen. Das klingt zunächst beunruhigend. Aber wenn es bedeutet, dass Finanzdienstleistungen einfacher, fairer und zugänglicher werden, ist das ein Fortschritt, den die Branche gebraucht hat.

Was bedeutet das konkret für Sie als Verbraucherin oder Verbraucher? Embedded Finance gibt Ihnen tatsächlich mehr Optionen — aber auch mehr Eigenverantwortung bei der Auswahl. Wenn früher nur die Bank einen Kredit angeboten hat, gab es eine klare Anlaufstelle für Fragen und Probleme. Wenn heute zehn verschiedene Plattformen Finanzprodukte anbieten, müssen Sie selbst den Überblick behalten. Das erfordert mehr Finanzbildung und kritisches Nachfragen, nicht weniger. Verstehen Sie, welches Unternehmen hinter dem eingebetteten Finanzprodukt steht, prüfen Sie Konditionen bewusst und lassen Sie sich von Bequemlichkeit nicht zu Entscheidungen verleiten, die Sie bei einem klassischen Bankgespräch anders getroffen hätten.

Meine persönliche Einschätzung: Embedded Finance ist kein Trend, der sich wieder auflöst. Es ist die Art, wie Finanzdienstleistungen künftig mehrheitlich genutzt werden — im Kontext, im Moment des Bedarfs, unsichtbar eingebettet in andere Produkte. Klassische Banken werden überleben — aber nur, wenn sie selbst Embedded-Finance-Strategien entwickeln und nicht nur zusehen, wie ihre Kundschaft zu den Plattformen abwandert. Der Handlungsdruck ist real. Die Zeitfenster für strategische Antworten werden kürzer und die Wettbewerber schneller.

Die Frage ist nicht ob Embedded Finance existiert. Es existiert bereits — für viele von uns täglich. Die Frage ist, ob wir es als das erkennen, was es ist: ein struktureller Wandel in der Art, wie Finanzsysteme mit dem Rest der Wirtschaft verwoben sind. Und ob wir die Konsequenzen daraus — mehr Auswahl, mehr Verantwortung, mehr Komplexität — bewusst navigieren.