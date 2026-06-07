Seit Anfang Juni 2026 preisen Terminmärkte schnellere Leitzinssenkungen durch EZB und Fed ein – und plötzlich fragen Anleger bei Trade Republic, Scalable Capital und Co. massenhaft nach Duration-ETFs und langlaufenden Anleihen-ETFs. Gleichzeitig läuft ab 1. Juli 2026 das EU-weite PFOF-Verbot an. Zwei Entwicklungen, die sich in ihrer Wirkung auf Neobroker-Gebührenmodelle gegenseitig verstärken. Rechnen wir nach, was das konkret bedeutet.

Was die Terminmärkte seit Anfang Juni signalisieren

Konkret war Anfang Juni 2026 an den Terminmärkten zu beobachten: Die impliziten Leitzinserwartungen für die Fed fielen innerhalb weniger Handelstage spürbar. Ähnliches gilt für die EZB, deren Einlagenzinsen nach einer Reihe von Lockerungsschritten 2025 weiter unter Druck stehen. Das klingt abstrakt. Ist es aber nicht.

Rechnen wir nach, was das für einen Anleger mit 20.000 Euro Cash auf dem Broker-Konto bedeutet: Bei einem EZB-Einlagensatz von beispielsweise 2,0 Prozent kassiert er auf den Cash-Anteil rund 400 Euro pro Jahr – wenn sein Neobroker überhaupt etwas weitergibt. Fällt der Einlagensatz auf 1,25 Prozent, schrumpft die Ausbeute auf 250 Euro. Das sind 150 Euro weniger Rendite, ohne dass der Anleger irgendetwas falsch gemacht hat. Unter dem Strich entsteht damit Handlungsdruck: Wer nicht auf Cash sitzenbleiben will, sucht Alternativen.

Genau das erklärt, warum Duration-ETFs plötzlich so stark nachgefragt werden. Langlaufende Staatsanleihen profitieren bei fallenden Zinsen von Kursgewinnen – je länger die Duration, desto stärker der Hebel. Ein ETF auf zehnjährige Bundesanleihen kann bei einem Renditerückgang von einem Prozentpunkt einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Das ist keine Garantie, aber eine aus der Marktlogik plausible Erwartung, die Privatanleger offensichtlich zunehmend einpreisen.

Duration-ETFs: Plötzlicher Hype mit Tücken

Ich schaue mir die Produktlogik genauer an, weil der Haken bei Duration-ETFs oft unterschätzt wird. Ein langlaufender Anleihen-ETF – etwa auf den Bloomberg Euro Aggregate oder auf Euro-Staatsanleihen mit langer Laufzeit – reagiert empfindlicher auf Zinsveränderungen als ein kurzlaufender Pendant. Das ist der Vorteil bei Zinssenkungen. Es ist aber auch der Nachteil, wenn die Zinssenkungen langsamer kommen als erwartet oder gar ausbleiben.

Zum Vergleich: Ein Duration-ETF mit einer modifizierten Duration von sieben Jahren verliert bei einem unerwarteten Zinsanstieg um einen Prozentpunkt rund sieben Prozent an Wert. Ein Geldmarkt-ETF mit einer Duration von nahe null spürt davon praktisch nichts. Wer also Ende 2023 auf lange Duration gesetzt hat und dann die überraschend zähe Inflationsbekämpfung erleben musste, weiß, wie schmerzhaft diese Wette werden kann.

Das heißt nicht, dass die aktuelle Nachfragewelle nach Duration-ETFs irrational ist. Sie ist es dann nicht, wenn die Terminmärkte mit den Lockerungserwartungen richtig liegen. Die Frage ist bloß: Liegen sie das? Terminmärkte haben die Anzahl und Geschwindigkeit von Zinssenkungen in den vergangenen drei Jahren systematisch überschätzt. Der Haken bleibt also real, auch wenn er gerade unbequem zu erwähnen ist.

Welche Duration-ETF-Kategorien aktuell gefragt sind

Nicht alle Duration-ETFs sind gleich – und die Unterschiede zwischen den Produktkategorien entscheiden über Rendite- und Risikoprofil erheblich. Grundsätzlich lassen sich drei Segmente unterscheiden, die auf Neobroker-Plattformen derzeit unterschiedlich stark nachgefragt werden.

Erstens: ETFs auf Euro-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von sieben bis zehn Jahren oder länger. Diese Produkte bilden den klassischen Kern einer Duration-Strategie ab und sind bei sicherheitsorientierteren Anlegern besonders beliebt, die aus Geldmarkt-ETFs umschichten. Zweitens: ETFs auf Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit langen Laufzeiten. Hier kommt ein Kreditrisiko hinzu, das im Aufschwungsszenario zusätzliche Rendite verspricht, im Abschwung aber überproportional belasten kann. Drittens: inflationsgeschützte Anleihen-ETFs mit langer Duration, sogenannte Linker-ETFs. Diese reagieren auf Änderungen der realen Zinsen und bieten bei weiter rückläufiger Inflation eine andere Risikokurve als nominale Anleihen.

Für Anleger auf Neobroker-Plattformen ist es wichtig, diese Kategorien nicht zu vermischen. Wer einen Euro-Staatsanleihen-ETF kauft, weil er von Zinssenkungen profitieren will, bekommt ein anderes Produkt als jemand, der in einen globalen Unternehmensanleihen-ETF mit Währungsrisiko investiert. Die Fondsbezeichnung allein reicht zur Einordnung nicht aus – entscheidend sind die im Factsheet ausgewiesene modifizierte Duration und die Zusammensetzung nach Rating und Region. Gerade beim Einsatz von Duration-Strategien bei flachen oder inversen Renditekurven zeigen sich die Tücken von Produktauswahl und Timing besonders deutlich.

Orderflow-Verschiebung bei Neobrokern: Was wirklich passiert

Konkret bedeutet die Orderflow-Verschiebung Folgendes: Geldmarkt-ETFs und kurzlaufende Anleihen-ETFs hatten in der Hochzinsphase 2023 und 2024 massiven Zulauf. Bei sinkenden Zinsen wandert Kapital tendenziell aus diesen Produkten in längere Laufzeiten oder in Aktien-ETFs. Das verändert die Produktmixe auf den Neobroker-Plattformen – und damit die Umsatz- und Provisionsbasis der Anbieter.

Das ist eine Orderflow-Verschiebung mit direkten Konsequenzen für das Geschäftsmodell. Geldmarkt-ETFs werden häufig als Sparplanprodukte gehalten, mit vergleichsweise wenig aktivem Handeln. Duration-ETFs und Aktien-ETFs hingegen ziehen aktiven Handel, Rebalancing und taktische Umschichtungen an – also mehr Orders. Mehr Orders bedeuteten bisher: mehr Payment for Order Flow. Und genau hier kommt das zweite große Thema ins Spiel.

Das PFOF-Verbot ab 1. Juli 2026: Der Einschnitt ins Geschäftsmodell

Ab dem 1. Juli 2026 ist Payment for Order Flow in der EU verboten – Deutschland nutzt die Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2026. PFOF bedeutet: Handelsplätze zahlen Brokern dafür, dass sie ihre Kundenorders dorthin leiten. Das war lange die tragende Erlössäule bei Neobrokern, die mit „0 Euro Ordergebühr“ warben. Die Verbraucherzentrale hat schon länger darauf hingewiesen, dass kein Neobroker-Angebot wirklich kostenlos ist – die Kosten waren nur anders versteckt.

Was bedeutet das rechnerisch? Wenn ein Neobroker bisher beispielsweise 0,10 bis 0,20 Euro pro Order über PFOF verdient hat und das Volumen bei, sagen wir, mehreren Millionen Orders pro Monat liegt, summiert sich das schnell auf Beträge im hohen siebenstelligen Bereich pro Jahr. Dieser Erlösstrom entfällt künftig. Anbieter wie Scalable Capital sollen laut Medienberichten bereits an angepassten Lösungen für alle europäischen Märkte arbeiten; konkrete Zahlen zu künftigen Gebührenmodellen lagen zu Redaktionsschluss nicht als Primärquelle vor.

Trade Republic erhebt nach vorliegenden Sekundärquellen eine pauschale Fremdkostengebühr von einem Euro pro Trade. Das ist vergleichsweise günstig – aber eben nicht null. Und es ist ein erstes Zeichen dafür, dass das Zeitalter der Null-Euro-Order strukturell zu Ende geht. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Neobroker auf Handelsgebühren, Premium-Abos oder kostenpflichtige Zusatzservices umstellen müssen. Die Frage ist nur, in welcher Kombination.

Das PFOF-Verbot ab 1. Juli 2026 zwingt Compliance-Teams zur Neubewertung aller Erlösmodelle. (Symbolbild)

Cash-Sweep-Strategien und das Tagesgeld-Feature als neue Rendite-Quelle

Parallel zur PFOF-Debatte haben Neobroker in der Hochzinsphase ein weiteres Erlösmodell kultiviert: die Cash-Sweep-Strategie. Das Prinzip ist simpel. Nicht investiertes Guthaben auf dem Broker-Konto wird in verzinsliche Geldmarkt-Instrumente umgeleitet. Der Broker kassiert die Differenz zwischen dem, was er auf dem Interbankenmarkt erhält, und dem, was er dem Kunden gutschreibt.

Zum Vergleich: Ein Einlagensatz von 3,0 Prozent, bei dem der Broker 2,0 Prozent an den Kunden weitergibt und 1,0 Prozent behält, klingt nach wenig. Auf einem Plattformvolumen von mehreren Milliarden Euro Cash-Beständen summiert sich dieser Spread aber schnell auf dreistellige Millionenbeträge pro Jahr. Das ist der eigentliche Grund, warum so viele Neobroker in der Hochzinsphase aggressiv um Cash-Guthaben geworben haben.

Mit sinkenden Leitzinsen wird dieses Modell nun weniger ergiebig. Der Spread, den Broker auf Cash-Bestände erzielen können, schrumpft. Das ist ein direkter Effekt der Zinswende auf die Neobroker-Gebührenmodelle – und erklärt, warum Plattformen verstärkt auf Tagesgeld-Features, Direktpartnerschaften mit Banken oder Festgeldvermittlung setzen, um Kunden im Ökosystem zu halten, auch wenn die reine Zinsrendite nachlässt.

Zieht Duration-Kapital wirklich Volumen von Aktien und Krypto ab?

Das ist eine der spannenden offenen Fragen dieser Orderflow-Verschiebung. Plausibel wäre zunächst das Gegenteil: Sinkende Zinsen erhöhen den Risikoappetit, Aktien und riskantere Assets profitieren. Warum also sollten Duration-ETFs Volumen aus Aktien oder Krypto abziehen?

Die Antwort liegt in der Anlegerstruktur. Neobroker-Kunden sind keine homogene Gruppe. Ein erheblicher Anteil der Nutzer bei Trade Republic oder Scalable Capital ist konservativ oder semiprofessionell orientiert – Festgeld-Umsteiger, die in der Hochzinsphase erstmals ein Depot eröffnet haben, weil Tagesgeld plötzlich attraktiv war. Für genau diese Nutzergruppe ist ein Duration-ETF die logische nächste Stufe: mehr Rendite als Geldmarkt, aber kein Aktienrisiko.

Diese Anleger wandern also nicht aus Aktien in Anleihen, sondern aus Cash und Geldmarktprodukten in Duration-ETFs. Das verschiebt zwar den Produktmix auf der Plattform, zieht aber nicht direkt Volumen aus Aktien- oder Krypto-Orders ab. Der Krypto-Anteil hängt an anderen Faktoren: Marktsentiment, Bitcoin-Halving-Zyklen und regulatorischer Klarheit. Eine direkte Konkurrenz zwischen Duration-Produkten und Krypto-Orders lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.

Was Spread und Ausführungsqualität nach PFOF bedeuten

Ohne PFOF rückt eine Frage in den Mittelpunkt, die bisher viele Privatanleger ignoriert haben: Wie gut ist die Ausführungsqualität meines Brokers wirklich? Der Spread – also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis eines Wertpapiers an einem bestimmten Handelsplatz – ist die stille Kostenquelle, die selbst bei „0-Euro-Orders“ immer existiert hat.

Konkret: Wenn ein ETF an einer Referenzbörse zu einem Midprice von 100,00 Euro notiert, der Broker aber zu 100,06 Euro ausführt, zahlen Sie real 0,06 Prozent Spread. Bei einem Order-Volumen von 5.000 Euro sind das 3,00 Euro – mehr als die frühere 1-Euro-Pauschalgebühr. Nach dem PFOF-Verbot sind Broker verpflichtet, Ausführungsqualität transparenter zu dokumentieren. Das ist eine Chance für informierte Anleger, aber ein Risiko für alle, die weiterhin die Plattformoberfläche mit Kostenlosigkeit verwechseln.

Branchenanalysen zum PFOF-Verbot zeigen, dass Routing-Entscheidungen und Handelsplatzwahl künftig regulatorisch stärker im Fokus stehen werden. Für Anleger bedeutet das: Ausführungsreports lesen, Spreads vergleichen und nicht blind darauf vertrauen, dass „kostenlos“ auch wirklich günstig ist.

Wettbewerb zwischen Neobrokern: Wer profitiert vom Strukturwandel?

Das PFOF-Verbot und die Zinswende schaffen nicht nur Risiken – sie verschieben auch Wettbewerbsvorteile innerhalb der Neobroker-Landschaft. Anbieter, die früh auf transparente Pauschalmodelle oder Abo-Strukturen umgestellt haben, geraten weniger unter Anpassungsdruck als jene, die ihren Nutzern bislang konsequent das Null-Euro-Narrativ verkauft haben. Für Letztere wird die Kommunikation der neuen Konditionenstruktur zur eigentlichen strategischen Herausforderung.

Ein weiterer Differenzierungsfaktor ist die Produkttiefe bei Anleihe-ETFs. Neobroker, die in der Hochzinsphase ihr Angebot an Geldmarkt- und kurzlaufenden Anleihen-ETFs ausgebaut haben, können nun einfacher in die Duration-Kategorie hineinwachsen – Nutzer müssen die Plattform nicht wechseln. Plattformen mit schmalerem ETF-Universum riskieren, dass aktivere Anleger abwandern, sobald deren gewünschter Duration-ETF nicht handelbar ist.

Darüber hinaus wird die Fähigkeit zur Datenauswertung zum Wettbewerbsfaktor: Wer versteht, welche Nutzergruppen aus Geldmarktprodukten in Duration-ETFs wechseln, kann gezieltere Produktvorschläge machen, Sparplankonditionen differenzieren und so die Kundenbindung stärken. Die Zinswende wird damit nicht nur zu einem Kapitalmarktthema, sondern auch zu einem Plattform-Differenzierungsmerkmal im Neobroker-Wettbewerb.

Neobroker-Gebührenmodelle im Wandel: Was Anleger jetzt prüfen sollten

Meiner Einschätzung nach befinden sich Neobroker gerade in der unangenehmsten Phase ihrer Unternehmensgeschichte: PFOF als Haupteinnahmequelle fällt weg, Cash-Spreads sinken mit den Zinsen, und gleichzeitig steigen die Compliance-Anforderungen durch neue EU-Regulierung. Das ist kein Drama, aber es zwingt die Anbieter zu echten Entscheidungen über ihr Geschäftsmodell.

Für Anleger ergeben sich daraus konkrete Handlungsschritte. Erstens: Preis- und Leistungsverzeichnis des eigenen Brokers jetzt lesen – nicht die Marketingseite, sondern das rechtliche Dokument. Zweitens: Prüfen, ob Sparplanausführungen weiterhin gebührenfrei bleiben oder ob ab Juli 2026 Änderungen angekündigt wurden. Drittens: Bei aktiven Orders den Ausführungsort notieren und Spread-Kosten kalkulieren. Viertens: Überlegen, ob ein Wechsel zu einem Anbieter mit transparentem Pauschalmodell langfristig günstiger ist als das scheinbar kostenlose Modell.

Zum Vergleich: Wer monatlich zehn Orders à 1.000 Euro platziert und dabei durchschnittlich 0,05 Prozent Spread zahlt, kommt auf jährliche Spread-Kosten von 60 Euro. Ein Pauschalmodell mit 4,99 Euro pro Monat würde dagegen 59,88 Euro pro Jahr kosten. Unter dem Strich ist der Unterschied minimal – der entscheidende Faktor ist die Transparenz, nicht der Betrag.

Was bleibt – und was Sie jetzt tun sollten

Zwei strukturelle Verschiebungen überlagern sich gerade: Schnellere Zinssenkungen von EZB und Fed treiben Kapital aus Geldmarktprodukten in Duration-ETFs und Aktien. Gleichzeitig zwingt das PFOF-Verbot ab 1. Juli 2026 Neobroker zu einer Neuerfindung ihrer Erlösmodelle. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die bequeme Illusion, dass digitales Investieren nichts kostet.

Duration-ETFs können bei einem Zinsrückgang attraktive Renditen liefern – das Timing-Risiko ist aber real und sollte nicht kleingeredet werden. Neobroker-Gebührenmodelle werden transparenter, aber nicht unbedingt günstiger. Und Cash-Sweep-Strategien verlieren mit sinkenden Leitzinsen ihren Reiz als versteckte Erlösquelle für Plattformen.

Werden Anleger diese Verschiebung aktiv nutzen – oder warten sie, bis der Broker die neuen Konditionen einfach per Pushbenachrichtigung ankündigt?