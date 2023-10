Dubai, als glänzende Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate, nimmt sich vor, eine zentrale Rolle in der Welt der Kryptowährungen zu spielen. Im zweiten Quartal 2023 wurde hierzu der Grundstein mit dem Start des RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) gelegt, einer speziellen Freihandelszone für digitale Vermögenswerte.

Dubais Schritt in die Welt digitaler Währungen

Mit dem RAK DAO macht Dubai einen großen Schritt, um sich als wichtiger Ort im Bereich digitaler Währungen zu positionieren. Diese Zone bietet Raum für Unternehmen, die sich mit digitalen Welten, Blockchain-Technologie, speziellen digitalen Token, digitalen Geldbörsen, einzigartigen digitalen Token (NFTs), selbstverwalteten Organisationen (DAOs), dezentralen Anwendungen (DApps) und dem modernen Internet (Web3) beschäftigen.

Ein Ort globaler Zusammenkunft und Kreativität

Das RAK International Corporate Centre strebt danach, ein weltweiter Treffpunkt für Unternehmen zu sein. Hier können sie ihre Geschäftsmodelle vollständig umsetzen und von den Vorteilen der VAE profitieren. Diese Zone fördert eine kreative Umgebung, die Projekte im Bereich Kryptowährungen unterstützt und vorantreibt.

Regelungen und Kontrolle der Krypto-Innovationen

Obwohl sich die Zone in Dubai befindet, könnte es sein, dass in späteren Phasen auch Krypto-Börsen und andere von der ESCA überwachte Projekte hinzukommen. Die Securities and Commodities Authority (SCA) spielt eine wichtige Rolle in der finanziellen Kontrolle der VAE, besonders im Hinblick auf das neue Gesetz über digitale Vermögenswerte.

Fazit

Durch die Gründung des RAK DAO schreitet Dubai mutig in Richtung einer digitalen Zukunft voran. Die Stadt bietet ideale Bedingungen für Projekte im Bereich Krypto, Blockchain und Web3 und etabliert sich als Vorreiter der digitalen Revolution. Mit steuerlichen Vorteilen und einer freundlichen Politik gegenüber Kryptowährungen stellt Dubai eine hervorragende Bühne für Innovation und Weiterentwicklung dar.