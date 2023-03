WhatsApp ist heutzutage eine der meistgenutzten Messaging-Apps auf der ganzen Welt. Es ist eine einfache und bequeme Möglichkeit, mit Freunden, Familie und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Doch wissen Sie wirklich, wie man das Beste aus dieser App herausholt? In diesem Ratgeber-Artikel haben wir einige der besten WhatsApp Tipps und Tricks zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen werden, die App noch effektiver zu nutzen.

Privatsphäre-Einstellungen anpassen

Werbung

Um Ihre Privatsphäre in WhatsApp zu schützen, können Sie Ihre Einstellungen entsprechend anpassen. Gehen Sie zu den Einstellungen der App und wählen Sie „Account“ und dann „Datenschutz“. Hier können Sie festlegen, wer Ihre zuletzt gesehene Zeit, Ihr Profilbild, Ihren Status und Ihre Lesebestätigungen sehen kann. Sie können diese Einstellungen auf „Niemand“, „Meine Kontakte“ oder „Jeder“ setzen, je nachdem, wie viel Privatsphäre Sie bevorzugen.

Nachrichten planen

Obwohl WhatsApp keine integrierte Funktion zum Planen von Nachrichten bietet, können Sie Apps von Drittanbietern verwenden, um diesen Zweck zu erfüllen. Eine solche App ist „SKEDit Scheduling App“. Installieren Sie die App, verbinden Sie sie mit Ihrem WhatsApp-Konto und erstellen Sie Ihre geplanten Nachrichten. Die App sendet die Nachrichten automatisch zum gewünschten Zeitpunkt.

Textformatierung

Wussten Sie, dass Sie in WhatsApp den Text formatieren können, um ihn fett, kursiv oder durchgestrichen erscheinen zu lassen? Um Text fett zu formatieren, setzen Sie ihn zwischen zwei Sternchen (*), wie fett. Für kursiven Text verwenden Sie Unterstriche (_) und für durchgestrichenen Text Tilden (~). Zum Beispiel: kursiv oder durchgestrichen.

Verwenden von Broadcast-Listen

Möchten Sie eine Nachricht an mehrere Kontakte senden, ohne eine Gruppe erstellen zu müssen? Broadcast-Listen sind die Antwort. Tippen Sie in WhatsApp auf das Menüsymbol (drei vertikale Punkte) und wählen Sie „Neue Broadcast-Liste“. Wählen Sie die Kontakte aus, an die Sie Ihre Nachricht senden möchten, und tippen Sie auf das Häkchen-Symbol. Die erstellte Broadcast-Liste funktioniert wie eine normale Unterhaltung, aber jede Antwort wird nur an Sie und nicht an die gesamte Liste gesendet.

Archivieren von Chats

Wenn Ihr WhatsApp-Chat-Verlauf unübersichtlich wird, können Sie Chats archivieren, um sie aus Ihrer Chat-Liste zu entfernen, ohne sie zu löschen. Streichen Sie auf der Chat-Liste in Android nach rechts oder auf einem iPhone nach links und wählen Sie die Option „Archivieren“. Um archivierte Chats später anzusehen, scrollen Sie in Ihrer Chat-Liste nach unten und tippen Sie auf „Archivierte Chats“.

Stummschalten von Gruppen oder einzelnen Chats

Manchmal kann es vorkommen, dass Gruppen oder bestimmte Chats zu viele Benachrichtigungen senden. Um diese Chatsstummzuschalten, tippen Sie auf den Chat oder die Gruppe und wählen Sie dann das Profilbild oder den Gruppennamen, um die Chat- oder Gruppeneinstellungen aufzurufen. Tippen Sie auf „Stummschalten“ und wählen Sie die gewünschte Dauer (8 Stunden, 1 Woche oder 1 Jahr). Sie können auch die Option „Benachrichtigungen anzeigen“ deaktivieren, um keine Benachrichtigungen für diese Chats oder Gruppen zu erhalten.

Live-Standort teilen

Wenn Sie jemandem Ihren aktuellen Standort mitteilen möchten, können Sie dies direkt über WhatsApp tun. Öffnen Sie den Chat mit der Person, mit der Sie Ihren Standort teilen möchten, und tippen Sie auf das Anhängesymbol (Klammer). Wählen Sie „Standort“ und dann „Live-Standort teilen“. Wählen Sie die Dauer, für die Sie den Standort teilen möchten, und fügen Sie gegebenenfalls eine Nachricht hinzu. Die Person kann Ihren Live-Standort dann auf einer Karte verfolgen.

Suche nach bestimmten Nachrichten in Chats

Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einem Chat suchen möchten, können Sie die Suchfunktion verwenden. Tippen Sie auf den Chat, in dem Sie suchen möchten, und wählen Sie dann das Menüsymbol (drei vertikale Punkte) in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie auf „Suchen“ und geben Sie den gewünschten Begriff ein. Die Suchergebnisse werden dann innerhalb des Chats angezeigt.

Nachrichten anpinnen

Um einen wichtigen Chat immer oben in Ihrer Chat-Liste zu halten, können Sie ihn anpinnen. Streichen Sie auf der Chat-Liste in Android nach rechts oder auf einem iPhone nach links und wählen Sie die Option „Anpinnen“. Sie können bis zu drei Chats anpinnen, die dann immer oben in Ihrer Liste erscheinen.

Speicherplatz sparen

WhatsApp kann im Laufe der Zeit viel Speicherplatz auf Ihrem Smartphone beanspruchen. Um dies zu verhindern, gehen Sie zu den Einstellungen der App und wählen Sie „Speicher und Daten“. Hier können Sie auswählen, welche Medien automatisch heruntergeladen werden sollen und welche nicht. Sie können auch auf „Speichernutzung“ tippen, um zu sehen, welche Chats und Gruppen den meisten Speicherplatz beanspruchen, und dann gegebenenfalls Medien löschen oder den Chat leeren.

Zwei-Wege-Authentifizierung aktivieren

Um die Sicherheit Ihres WhatsApp-Kontos zu erhöhen, sollten Sie die Zwei-Wege-Authentifizierung aktivieren. Gehen Sie zu den Einstellungen der App, wählen Sie „Account“ und dann „Zwei-Wege-Authentifizierung“. Tippen Sie auf „Aktivieren“ und folgen Sie den Anweisungen, um einen sechsstelligen Code festzulegen, der bei der Anmeldung auf einem neuen Gerät eingegeben werden muss.

Fazit:

Mit diesen WhatsApp Tipps und Tricks können Sie die Messaging-App noch besser nutzen und sowohl Ihre Kommunikation als auch Ihre Privatsphäre und Sicherheit optimieren. Probieren Sie einige dieser Funktionen aus und entdecken Sie, wie sie Ihren Alltag erleichtern können. Viel Spaß beim Chatten!

Das könnte Sie auch interessieren WhatsApp Web: Alles was Sie wissen müssen Sie möchten WhatsApp bequem auf Windows PC, Linux oder MacOS nutzen? Mit WhatApp Web ist das kein Problem. Wir zeigen, was es damit auf sich... Was ist WhatsApp Business? Ein Leitfaden zur Funktionsweise. Kleinen Unternehmen bietet WhatsApp Business eine Fülle an Vorteilen – von besserem Kundenservice und Outreach-Funktionen bis zu organisatorischen Optimierungen und Analysen. In diesem ausführlichen Leitfaden... Was ist der Unterschied zwischen WhatsApp Web und WhatsApp Desktop? Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen WhatsApp Web und WhatsApp Desktop. Wir erklären Ihnen, wie die beiden Apps funktionieren, wie sie sich voneinander unterscheiden... Geburtstagswünsche für WhatsApp Geburtstagswünsche über WhatsApp sind die ideale Möglichkeit, um Freunde und Familie an ihrem Geburtstag zu gratulieren. Um dabei aber originell und einzigartig zu bleiben, möchten...