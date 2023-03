Wir betrachten verschiedene Scannertypen und deren Anwendungsbereiche, um Ihnen einen einfachen und effektiven Weg zu bieten, Daten schnell und korrekt zu erfassen. Lassen Sie uns herausfinden, welche Scanner für Ihre Zwecke am besten geeignet sind.

Wo wird ein professioneller Barcode Scanner benötigt?

Werbung

Bei der Auswahl eines Barcode Scanners ist der Einsatzzweck entscheidend. Um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten, muss ein Scanner ausgewählt werden, der speziell für die Anforderungen des Benutzers und auf Unternehmensprozesse ausgelegt ist.

Da die Auswahl an Barcode Scannern groß und verwirrend sein kann, ist es wichtig, dass Sie wissen, wonach Sie suchen müssen, um den richtigen Scanner für Ihre Bedürfnisse zu finden. Wir werden die verschiedenen Einsatzzwecke und die jeweils beste Wahl anhand der technischen Spezifikationen kurz betrachten.

Einsatzmöglichkeiten in der Industrie

Beginnen wir mit den Einsatzmöglichkeiten in der Industrie. Industrielle Barcode Scanner sind äußerst widerstandsfähig und wetterbeständig, wodurch sie auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden können. Sie ermöglichen das Scannen von Barcodes in Sekundenschnelle und sind auf höhere Scanraten ausgelegt.

Um eine schnelle und zuverlässige Erfassung von Barcodes zu gewährleisten, ist es ratsam, einen Scanner mit hoher Auflösung und großer Reichweite zu wählen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine robuste Bauweise, um den hohen Anforderungen der industriellen Umgebung standzuhalten.

Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie sich unbedingt die technischen Spezifikationen des Geräts genau ansehen, um sicherzustellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht.

Einsatz im Handel

Für den Einsatz im Handel gibt es speziell entwickelte Barcode Scanner, die dafür ausgelegt sind, für den Einsatz an der Kasse oder im Lager verwendet zu werden. Diese Scanner sind kompakt und leicht zu bedienen und sind auch für schwierigere Umgebungen wie z.B. schlechte Beleuchtungsverhältnisse oder Umgebungen, in denen sich schnell bewegende Objekte befinden, ausgelegt.

Es ist wichtig, dass diese Scanner eine hohe Scangeschwindigkeit und eine lange Reichweite haben, sodass Sie schnell und zuverlässig scannen können. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie daher auch hier unbedingt die technischen Spezifikationen des Geräts überprüfen.

Bei der Verwendung im Handel ist der Einsatz von mobilen Barcode Scannern die beste Lösung. Diese Scanner sind kompakt und einfach zu transportieren und lassen sich bequem in der Hand halten. Sie sind auch für den Einsatz in schwierigen Umgebungen geeignet und eignen sich besonders gut für Messen, Hotels und andere öffentliche Einrichtungen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Scanner sind, der sowohl schnell als auch leistungsstark ist, sollten Sie vor dem Kauf einen genaueren Blick auf die technischen Details werfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Wahl treffen und das Gerät Ihren Anforderungen entspricht.

Welche Arten von Barcode Scannern gibt es?

Die Suche nach dem passenden Gerät kann mitunter herausfordernd sein, doch mithilfe dieser kleinen Übersicht ist es möglich, den optimalen Barcode Scanner für Ihre Anwendung zu finden. Eine Vielzahl von Geräten steht zur Auswahl. Barcode Scanner mit unterschiedlichen Bauformen, Gewicht und Größe oder Robustheit, die für unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet sind. Im Folgenden werden einige der verfügbaren Varianten vorgestellt, die in Erwägung gezogen werden können:

Stationäre Barcode Scanner

Diese Scanner sind im Allgemeinen stationär aufgestellt und verfügen über einen Laserscanner. Sie sind hervorragend geeignet für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften oder anderen Orten, an denen Barcodes schnell und effizient gescannt werden müssen.

Handscanner

Diese Barcode Scanner sind in der Regel tragbar und werden für mobile Anwendungen verwendet. Sie sind ideal für den Einsatz in Umgebungen, in denen Barcodes an Orten wie Lagerhäusern oder Lagerhallen gescannt werden müssen.

Kabellose Scanner

Diese Scanner verfügen über eine kabellose Verbindung und können für den Einsatz in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot verwendet werden. Sie sind ideal für den Einsatz in Lagerhallen oder Lagerhäusern.

Scanner mit Bildsensoren

Diese Scanner verwenden einen Bildsensor, um Barcodes zu scannen. Sie sind ideal für den Einsatz in einem Einzelhandelsgeschäft oder in einer Produktionsumgebung.

Wie wählt man den richtigen Scanner für unterschiedliche Einsatzzwecke aus?

Es existieren zahlreiche Barcode Scanner auf dem Markt, welche verschiedene Funktionen und Anwendungsbereiche aufweisen. Vor der Entscheidung für einen Scanner sollten Sie daher einige Faktoren in Betracht ziehen, um den passenden Scanner für Ihre individuellen Bedürfnisse auszuwählen. Ein bedeutender Faktor ist die Art des Barcodes, welchen Sie scannen müssen. Es existieren viele unterschiedliche Arten von Barcodes, welche jeweils einen spezifischen Scanner erfordern. Wenn Sie beispielsweise 1D-Barcodes scannen möchten, ist ein Laser Scanner erforderlich. Wenn Sie hingegen 2D-Barcodes, zum Beispiel QR-Codes, scannen möchten, benötigen Sie einen Scanner, welcher auf einer Imager-Technologie basiert.

Es ist auch wichtig, sich über den verfügbaren Platz zu informieren. Der Scanner sollte bequem erreichbar sein und in den vorhandenen Raum passen. Wenn Sie in einer Umgebung mit vielen Menschen arbeiten, möchten Sie vielleicht einen Scanner mit einem größeren Scan-Fenster wählen, um den Scanvorgang zu vereinfachen. Wenn Sie in einem Bereich mit schlechten Lichtverhältnissen arbeiten, ist ein Scanner mit einem höheren Bildwiederholfrequenzwert eine bessere Wahl, da er dann besser im Dunkeln funktioniert.

Es ist auch wichtig, die Kompatibilität des Scanners zu prüfen, bevor Sie sich für einen entscheiden. Stellen Sie sicher, dass der Scanner mit Ihrem Betriebssystem kompatibel ist, das Sie einsetzen. Wenn Sie ein drahtloses Gerät wünschen, müssen Sie sicherstellen, dass es mit Ihrer Netzwerkinfrastruktur kompatibel ist.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Art der Anwendung. Einige Scanner sind speziell für den Einsatz in einer bestimmten Branche entwickelt worden. Zum Beispiel, wenn Sie einen Scanner für eine Supermarktkasse benötigen, wählen Sie ein Gerät aus, das für den Einsatz in einer solchen Umgebung entwickelt wurde.

Es ist wichtig, dass Sie die Kosten für die Installation des Scanners berücksichtigen. Manche Scanner müssen installiert werden und können teuer sein. Wenn Sie also ein Gerät kaufen, überprüfen Sie, ob es einfach zu installieren ist und ob es Anweisungen gibt, die Ihnen bei der Installation helfen.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf können Sie leicht den richtigen Barcode Scanner für Ihren Zweck finden. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die verschiedenen Funktionen und Eigenschaften zu prüfen, können Sie sich sicher sein, dass Sie den perfekten Scanner für Ihre Anforderungen finden.