Ende Juni 2026 hat Ubiquiti still und leise mehrere kritische Sicherheitslücken in UniFi OS und verwandten Komponenten gepatcht – darunter Remote-Code-Execution-Ketten, die bis zu unauthentifiziertem Root-Zugriff führen können. CISA hat drei der CVEs bereits als aktiv ausgenutzt eingestuft. Wer ein UniFi-Gateway als Herz seines Smart-Home-Netzwerks betreibt, sollte jetzt genau hinschauen.

Mein Router hatte einen schlechten Tag – und meiner nicht alleine

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor zwei Jahren meinen ersten UniFi Dream Router in Betrieb genommen habe. Das Gerät stand auf dem Schreibtisch, leuchtete beruhigend blau, und ich dachte: Solide Firewall, VLAN-Segmentierung, fertig ist das sichere Smart-Home-Netzwerk. Spoiler: Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess – und dieser Prozess verlangt gerade von allen Ubiquiti-Nutzern sofortige Aufmerksamkeit.

Am 10. Juni 2026 veröffentlichte Ubiquiti ein Sicherheitsbulletin, das mehrere Produktfamilien betrifft. Das kanadische Cyber-Sicherheitszentrum (CERT) hat das Advisory unter der Kennung AV26-589 dokumentiert. Bereits am 21. Mai 2026 war ein erstes Advisory (AV26-498) erschienen. Das Bemerkenswerte: Am 23. Juni 2026 hat die US-Behörde CISA gleich drei der enthaltenen CVEs – CVE-2026-34908, CVE-2026-34909 und CVE-2026-34910 – in den Known Exploited Vulnerabilities-Katalog aufgenommen. KEV bedeutet: Diese Lücken werden in freier Wildbahn aktiv ausgenutzt. Kein theoretisches Szenario.

Was steckt hinter diesen Schwachstellen?

Nerd-Alarm: Die drei CVEs wurden mit einem CVSS-Score von 3.1 / 10.0 bewertet – der maximale Wert auf der Skala. Das allein wäre schon alarmierend. Was die Sache brisanter macht: Es handelt sich nicht um drei isolierte Einzellücken, sondern um eine Exploit-Kette. Angreifer können mehrere Schwachstellen miteinander kombinieren, um aus einer WAN-seitigen Injection vollständige Root-Rechte auf dem betroffenen Gerät zu erlangen – ohne sich vorher authentifizieren zu müssen.

Das ist der gefährlichste denkbare Angriffstyp für einen Heimrouter oder ein Business-Gateway: Ein Angreifer, der Ihre externe IP-Adresse kennt, kann theoretisch aus dem Internet heraus vollständige Kontrolle über das Gerät übernehmen. Und weil UniFi-Gateways in vielen Setups gleichzeitig als DHCP-Server, DNS-Resolver, Firewall und Matter/Thread-Border-Router fungieren, ist der Radius eines erfolgreichen Angriffs erheblich.

Im Ernst: Wer in seinem Smart-Home-Netzwerk Matter-Geräte von IKEA, Philips Hue, Eve oder anderen Herstellern betreibt, leitet deren gesamten Steuerungsverkehr über genau diesen Router. Ein kompromittiertes Gateway bedeutet potenziell kompromittierte Glühbirnen, Türschlösser und Thermostate.

Welche Ubiquiti-Geräte sind betroffen?

Hier liegt die größte Quelle für Verwirrung: Es gibt nicht die eine betroffene Version. Ubiquiti betreibt mehrere Produktlinien mit unterschiedlichen Firmware-Strängen, und die Fix-Versionen variieren je nach Gerät. Laut dem kanadischen CERT-Bulletin AV26-589 gilt:

UniFi OS (betrifft u.a. UDM, UDR, UCG-Ultra, Cloud Gateway): betroffen bis einschließlich 5.1.12 , Fix ab 5.1.13 oder neuer

(betrifft u.a. UDM, UDR, UCG-Ultra, Cloud Gateway): betroffen bis einschließlich , Fix ab UniFi OS Server (Cloud Key Gen2, Cloud Key Gen2 Plus): betroffen bis einschließlich 5.0.8 , Fix ab 5.0.9 oder neuer

(Cloud Key Gen2, Cloud Key Gen2 Plus): betroffen bis einschließlich , Fix ab UDM-Beast (UniFi Dream Machine Pro Max): betroffen bis einschließlich 5.1.11

(UniFi Dream Machine Pro Max): betroffen bis einschließlich UNAS-Modelle (UniFi Network Application Server): betroffen bis einschließlich 5.1.10 , Fix ab 5.1.16 oder neuer

(UniFi Network Application Server): betroffen bis einschließlich , Fix ab UniFi Express : betroffen bis einschließlich 4.0.14 , Fix ab 4.0.15 oder neuer

: betroffen bis einschließlich , Fix ab UID Enterprise Agent: betroffen bis einschließlich 1.61.3

Separat davon – und das ist ein häufiger Fehler in der Berichterstattung – gibt es eine eigenständige Sicherheitslücke in UniFi Protect. Diese wurde von heise online dokumentiert und betrifft die Kamera-Management-Software; dort ist UniFi Protect Application 6.2.72 die korrigierte Version. Das ist ein anderes Bulletin, ein anderer Schwachstellentyp. Wer nur den Router patcht und UniFi Protect vergisst, hat das Problem nicht vollständig gelöst.

Schritt-für-Schritt: So bringen Sie Ihr Ubiquiti-System auf den sicheren Stand

Schritt 1 – Bestandsaufnahme

Melden Sie sich in der UniFi-Controller-Oberfläche an, navigieren Sie zu System → Updates und notieren Sie die installierte Firmware-Version jedes Geräts. Alternativ zeigt die UniFi-Mobilapp unter Geräte die aktuelle Version an. Gleichen Sie die Versionen mit der obigen Liste ab. Betreiben Sie mehrere Ubiquiti-Komponenten – etwa Gateway, Access Points und einen Cloud Key – müssen Sie jede Komponente separat prüfen. Das ist kein Bastelprojekt, bei dem eine Maßnahme alles löst.

Unter UniFi OS → System → Updates können Sie verfügbare Updates manuell prüfen und installieren. Ubiquiti rollt Updates nicht zwingend automatisch aus. Wählen Sie das Update, bestätigen Sie den Neustart und planen Sie dafür einen Zeitpunkt, zu dem niemand im Haushalt auf Videokonferenzen oder Smart-Home-Automationen angewiesen ist – der Neustart dauert je nach Gerät zwischen zwei und fünf Minuten.

Die offizielle Dokumentation des kanadischen CERT zu AV26-498 und das Folgebulletin AV26-589 listen die Zielversionen verbindlich auf. Im Zweifel ist die CERT-Liste autoritativer als Community-Threads, in denen häufig veraltete Versionsnummern kursieren.

Schritt 3 – UniFi Protect separat prüfen

Falls Sie UniFi Protect für Überwachungskameras einsetzen, öffnen Sie die Protect-Oberfläche und prüfen Sie dort eigenständig, ob Version 6.2.72 oder neuer installiert ist. Das Update läuft über einen eigenen Kanal und wird nicht zusammen mit dem OS-Update ausgeliefert.

Schritt 4 – Netzwerk-Härtung nach dem Patch

Ein Update schließt die bekannte Lücke – es verhindert aber keine zukünftigen Angriffsvektoren. Wer sein Smart-Home-Netzwerk ernsthaft absichern möchte, sollte nach dem Patch folgende Maßnahmen in Betracht ziehen:

WAN-Zugriff auf das Management-Interface deaktivieren: Das UniFi-Dashboard sollte grundsätzlich nicht über die externe IP erreichbar sein. Unter UniFi OS → Settings → Remote Access lässt sich Cloud-Fernzugriff über Ubiquitisatelliten kontrolliert einschränken.

Das UniFi-Dashboard sollte grundsätzlich nicht über die externe IP erreichbar sein. Unter UniFi OS → Settings → Remote Access lässt sich Cloud-Fernzugriff über Ubiquitisatelliten kontrolliert einschränken. IoT-VLAN konsequent trennen: Matter-Geräte, Zigbee-Bridges und andere Smart-Home-Komponenten gehören in ein dediziertes VLAN, das keine direkte Kommunikation mit dem LAN Ihrer Computer und NAS-Systeme erlaubt. UniFi bietet dafür native VLAN- und Firewall-Funktionen.

Matter-Geräte, Zigbee-Bridges und andere Smart-Home-Komponenten gehören in ein dediziertes VLAN, das keine direkte Kommunikation mit dem LAN Ihrer Computer und NAS-Systeme erlaubt. UniFi bietet dafür native VLAN- und Firewall-Funktionen. Automatische Updates aktivieren: Unter System → Updates → Auto-Update lässt sich ein Wartungsfenster definieren. Für ein Smart-Home-Netzwerk-Netz mit kritischen Sicherheitsanforderungen ist das sinnvoll – insbesondere nach dem Muster dieses Vorfalls.

Unter System → Updates → Auto-Update lässt sich ein Wartungsfenster definieren. Für ein Smart-Home-Netzwerk-Netz mit kritischen Sicherheitsanforderungen ist das sinnvoll – insbesondere nach dem Muster dieses Vorfalls. SSH-Zugang deaktivieren, wenn nicht benötigt: Die RCE-Kette nutzt unter anderem Service-Schnittstellen aus. Wer SSH nicht aktiv braucht, sollte den Dienst deaktivieren.

VLAN-Segmentierung im UniFi-Setup: Smart-Home-Geräte gehören in ein isoliertes Netzwerksegment. (Symbolbild)

Warum der Router-Sicherheit im Smart-Home-Netzwerk so viel Gewicht zukommt

Das UniFi-Gateway oder der UniFi Dream Router ist in einem typischen Heimnetz die einzige Stelle, an der WAN-Traffic geprüft und segmentiert wird. Matter-Geräte kommunizieren über Thread oder WLAN, nutzen HomeKit, Google Home oder Amazon Alexa als Controller – aber all dieser Traffic läuft über das Gateway. Wer dieses Gerät kompromittiert, kann DNS-Antworten manipulieren, Zertifikate fälschen oder Automationsregeln umschreiben, ohne dass Philips Hue oder Eve Energy das bemerken würden.

Ich halte das für das grundsätzliche strukturelle Problem smarter Heimnetzwerke: Die Endgeräte – Steckdosen, Lampen, Thermostate – werden regelmäßig mit Updates versorgt, der Router als Vertrauensanker wird hingegen oft monatelang nicht angefasst, weil er ja „einfach läuft“. Dieser Angriff zeigt, dass diese Denkweise gefährlich ist.

Für Matter-Nutzer kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Thread-Border-Router – das sind oft genau die UniFi-Geräte oder über sie angebundene Apple-/Google-Hubs – vermitteln den gesamten Thread-Mesh-Traffic. Ein kompromittierter Thread-Border-Router kann potenziell als Man-in-the-Middle zwischen Thread-Knoten und Cloud-Controller agieren. Das ist kein Angriffsszenario, das Ubiquiti in seinem Bulletin explizit beschreibt, aber es ist eine logische Folge einer vollständigen Root-Kompromittierung.

KEV-Aufnahme: Was das konkret bedeutet

Der KEV-Katalog der CISA ist kein akademisches Register. CISA nimmt Schwachstellen nur dann auf, wenn es belastbare Hinweise auf reale Ausnutzung in freier Wildbahn gibt. Die Aufnahme von CVE-2026-34908, CVE-2026-34909 und CVE-2026-34910 am 23. Juni 2026 bedeutet: Irgendwo werden diese Lücken gerade aktiv angegriffen.

Das heißt nicht zwingend, dass Ihr Heimnetz bereits kompromittiert wurde – die meisten aktiven Angriffe richten sich zunächst gegen Unternehmensinfrastrukturen oder gezielt exponierte Geräte. Aber es bedeutet, dass das Zeitfenster für „ich patche das nächste Woche“ geschlossen ist. Bei einem CVSS-Score von 10.0 und KEV-Status ist Patchen Priorität eins.

Sollte Ihr Gerät in den vergangenen Wochen öffentlich erreichbar gewesen sein und Sie vermuten, dass es kompromittiert sein könnte, ist ein Werksreset mit anschließendem Neuaufbau der Konfiguration eine in Incident-Response-Prozessen übliche Empfehlung – auch wenn Ubiquiti dazu kein spezifisches Statement veröffentlicht hat. Im Zweifel sauberes Fundament, dann neu aufbauen.

Wie Angreifer exponierte UniFi-Geräte aufspüren

Ein verbreitetes Missverständnis lautet: „Wer braucht sich schon für meinen Heimrouter zu interessieren?“ Die Antwort darauf liefern Scanning-Dienste wie Shodan oder Censys, die kontinuierlich das gesamte IPv4-Adressraum nach offenen Ports und Dienst-Bannern durchsuchen. UniFi-Gateways, die ihren Management-Port oder die Inform-URL nach außen exponieren, erscheinen dort mit Hersteller- und Versionsinformationen – vollautomatisch und ohne aktives Zutun des Angreifers.

Für automatisierte Scan-Kampagnen, die bekannte CVEs ausnutzen, genügt eine öffentliche IP-Adresse und eine identifizierbare Softwareversion. Das bedeutet: Sobald ein Proof-of-Concept-Exploit für CVE-2026-34908 öffentlich verfügbar ist – und bei KEV-Status dauert das erfahrungsgemäß nicht lange –, werden auch Heimnetzwerke zu legitimen Angriffszielen opportunistischer Kampagnen. Der Angreifer muss Sie nicht kennen; er muss nur Ihre Version kennen.

Praktische Gegenmaßnahme: Prüfen Sie unter UniFi OS → Settings → Remote Access, ob das Management-Interface tatsächlich nur über den Ubiquiti-Cloud-Relay-Dienst erreichbar ist, oder ob Sie versehentlich Port-Weiterleitungen auf das Dashboard eingerichtet haben. Letzteres ist ein häufiger Konfigurationsfehler, der im Alltag selten auffällt, im Angriffsfall aber entscheidend ist.

In Community-Foren kursieren seit dem Bulletin einige Fehlannahmen, die sich hartnäckig halten. Erstens: „Ich habe UniFi OS aktualisiert, also bin ich sicher.“ Falsch – wer UID Enterprise Agent, UNAS oder UniFi Protect separat betreibt, muss diese Komponenten eigenständig aktualisieren. Jede Produktlinie hat ihre eigene Fix-Version. Zweitens: „Ich nutze AmpliFi, kein UniFi, also bin ich nicht betroffen.“ Das stimmt für die aktuellen Bulletins – AmpliFi-Hardware wird nicht explizit genannt –, schützt Sie aber nicht vor zukünftigen Lücken. Und drittens: „KEV-Aufnahme bedeutet nur theoretisches Risiko.“ Das Gegenteil ist der Fall.

Nerd-Alarm: Wer mehrere Ubiquiti-Produktlinien betreibt, sollte sich die offizielle Release-Seite von Ubiquiti unter ui.com/releases als Browser-Lesezeichen speichern und nach jedem größeren Update dort die Changelogs gegenchecken. Die Community-Foren sind schneller, aber nicht immer präziser.

Lessons Learned: Router-Sicherheit als Dauerthema

Die Ereignisse rund um die Ubiquiti-Bulletins von Mai und Juni 2026 fügen sich in ein wiederkehrendes Muster ein, das sich auch bei anderen Netzwerkgeräteherstellern beobachten lässt. Typisches Ablaufschema: Sicherheitsforscher entdecken Schwachstellen, melden sie verantwortungsvoll an den Hersteller, der Hersteller entwickelt Patches – und in der Zwischenzeit nutzen andere Akteure dieselben Lücken aktiv aus, teilweise bevor der Patch überhaupt öffentlich bekannt ist.

Für Heimanwender und kleine Unternehmen ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: Firmware-Updates für Netzwerkgeräte sollten dieselbe Dringlichkeitsstufe erhalten wie Betriebssystem-Updates auf dem Laptop. Wer typische Smart-Home-Probleme proaktiv lösen möchte, kommt an einer strukturierten Update-Routine für alle netzwerknahen Geräte nicht vorbei – Gateways, Switches und Access Points eingeschlossen.

Ein sinnvoller Ansatz ist ein monatlicher „Netzwerk-Hygiene-Tag“: Firmware-Versionen prüfen, Changelogs überfliegen, unnötige Dienste deaktivieren und Firewall-Regeln auf Aktualität kontrollieren. Das klingt nach Aufwand, dauert in der Praxis aber oft weniger als zwanzig Minuten – und verhindert Situationen, in denen ein CVSS-10.0-Patch wochenlang unangetastet bleibt, weil der Router ja „einfach läuft“.

Was jetzt bleibt

Ubiquiti-Geräte sind populäre Wahl für alle, die ihr Smart-Home-Netzwerk ernsthaft segmentieren und absichern wollen – zu Recht, das Ökosystem ist mächtig. Aber Macht verpflichtet. Eine Exploit-Kette mit CVSS 10.0, drei CVEs im KEV-Katalog und mehreren betroffenen Produktlinien ist kein Ausrutscher, der sich ignorieren lässt.

Haben Sie bereits gepatcht – oder stellen Sie fest, dass Ihr Gerät nicht auf der Betroffenheitsliste steht und Sie trotzdem ein ungutes Gefühl dabei haben, wann Sie zuletzt die Firmware-Version geprüft haben?