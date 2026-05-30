Ab dem 2. August 2026 gilt Artikel 50 der EU-KI-Verordnung verbindlich – und viele Marketing- und Design-Teams wissen noch nicht, was das für ihren Alltag bedeutet. Spoiler: Es geht nicht darum, jeden Mausklick mit KI zu etikettieren. Es geht darum, gezielt dort Transparenz zu schaffen, wo Nutzerinnen und Nutzer sonst getäuscht würden. Wer die Pflicht mit dem Prinzip verwechselt, macht beides falsch.

Was Artikel 50 KI-VO tatsächlich regelt – und was nicht

Die öffentliche Debatte um KI-Transparenz leidet unter einem hartnäckigen Missverständnis: dass der EU AI Act ab 2026 schlicht jeden KI-Einsatz kennzeichnungspflichtig macht. Das stimmt nicht. Artikel 50 der KI-Verordnung regelt vier spezifische Fälle – und nur diese vier.

Erstens: direkte Interaktion mit Menschen. Wer einen Chatbot oder Voicebot betreibt, muss sicherstellen, dass Nutzerinnen und Nutzer wissen, dass sie mit einem KI-System sprechen – sofern das nicht ohnehin offensichtlich ist. Zweitens: Systeme zur Emotionserkennung oder biometrischen Klassifizierung müssen Betroffene aktiv informieren, dass eine solche Auswertung stattfindet. Drittens: KI-Systeme, die Deepfakes erzeugen, also Bild-, Ton- oder Videoinhalte, die täuschend echt wirken sollen, lösen Kennzeichnungspflicht für Betreiber aus. Viertens: KI-generierte Texte, die veröffentlicht werden, um die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren, ohne menschliche redaktionelle Kontrolle.

Was fehlt auf dieser Liste? Produkttexte. Newsletter-Entwürfe. Infografiken mit KI-Unterstützung. Interne Ideenfindung. Wer KI als Schreibassistenz für einen Blogpost über Laufschuhe nutzt, löst nach aktuellem Rechtsstand keine Kennzeichnungspflicht nach Art. 50 aus. Das ist eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers – und eine wichtige Klarstellung für übervorsichtige Teams, die jeden Asset mit Disclaimer versehen wollen.

Chatbots und virtuelle Assistenten: Wo die Pflicht konkret wird

Für Marketing-Teams ist der Chatbot-Fall der greifbarste. Wer auf der Website, in der App oder in einer Kampagne einen KI-gestützten Assistenten einsetzt, muss spätestens bei der ersten Interaktion darauf hinweisen, dass der Gesprächspartner kein Mensch ist. Das klingt trivial. In der Praxis ist es das nicht immer.

Viele Chatbot-Implementierungen verstecken den KI-Charakter bewusst hinter menschlich klingenden Namen, Avataren und informellen Gesprächsstilen. „Hi, ich bin Maja, wie kann ich helfen?“ ist kein kompatibler Disclosure-Text, wenn nicht gleichzeitig klar wird, dass Maja ein KI-System ist. Der AI Act verlangt eine klare, unterscheidbare und barrierefreie Kennzeichnung – und zwar spätestens bei der ersten Interaktion, nicht im Impressum, nicht in den AGB.

Praktische UI-Lösung: ein klar lesbares Label im Chatfenster wie „KI-Assistent“ oder ein kurzer Onboarding-Hinweis zu Beginn des Gesprächs. Das reicht. Design-Teams, die darüber hinaus ein konsistentes Icon-System oder Corporate-Design-konforme Label entwickeln, sind gut beraten – nicht nur aus Compliance-Gründen, sondern weil Nutzerinnen und Nutzer solche Signale zunehmend aktiv suchen. User-Disclosure ist kein Bug, sondern wird zum UX-Feature.

KI-Bilder in Werbung und Design: Die Deepfake-Grenze verstehen

Hier liegt die größte Unsicherheit in der Praxis – und die folgenreichste Verwechslung. Nicht jedes KI-generierte Bild ist ein Deepfake im Sinne des Gesetzes. Ein stilisiertes Illustrations-Visual für eine Produktkampagne, das erkennbar nicht die Realität abbildet, löst keine Kennzeichnungspflicht aus. Ein täuschend echtes Testimonial-Video mit einer KI-generierten Person, die als echter Kunde ausgegeben wird, schon.

Die rechtliche Grenze zieht der Begriff „täuschend echt“ – Inhalte, die Personen, Orte oder Ereignisse so darstellen, dass sie für real gehalten werden können. Das betrifft insbesondere: KI-generierte Influencer-Doubles, synthetische Testimonials, nachgestellte journalistische Szenen, gefälschte Produktrezensionen mit realistischen Personen. Für all diese Fälle gilt: Betreiber müssen offenlegen, dass der Inhalt künstlich erzeugt oder manipuliert wurde.

Die Deepfake-Debatte im Marketing ist dabei nicht nur eine Rechtsfrage. Ich halte es für einen grundlegenden Fehler, KI-generierte Realismus-Inhalte ohne Kennzeichnung einzusetzen – unabhängig davon, was der Gesetzgeber verlangt. Das Vertrauen, das Marken durch solche Praktiken riskieren, ist schwerer zu reparieren als jeder Bußgeldbescheid. Die Kennzeichnungspflicht für Deepfakes ist in diesem Sinne keine Bürde, sondern eine Mindestanforderung, die das eigene Interesse der Marke abbildet.

Für die Praxis heißt das: Overlay-Texte oder Bildunterschriften wie „KI-generiertes Bild“ oder „Foto mit KI bearbeitet“ direkt am Inhalt platzieren. Nicht in der Bildunterschrift unter dem Beitrag, wenn das Bild alleine geteilt wird. Nicht im Caption-Text einer Story, die nach 24 Stunden verschwindet, ohne irgendwo dokumentiert zu sein. Die Pflicht zur klaren, kontextbezogenen Kennzeichnung gilt direkt am Inhalt – sichtbar, verständlich, barrierefrei.

KI-Texte im Content-Marketing: Wann gilt die Pflicht?

Artikel 50 Abs. 4 enthält eine Regelung, die für Agenturen und Corporate-Publishing-Teams erheblich ist: KI-erzeugte Texte, die veröffentlicht werden, um die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren, müssen als KI-generiert oder KI-manipuliert gekennzeichnet werden – es sei denn, sie wurden menschlich redaktionell geprüft, und eine natürliche oder juristische Person trägt die redaktionelle Verantwortung.

Was bedeutet „öffentliches Interesse“ konkret? Das ist bislang nicht abschließend definiert. Klar ist: politische Kommunikation, Gesundheitsinformationen, gesellschaftlich relevante Unternehmensberichte dürften darunter fallen. Klassische Marketing-Texte – Produktbeschreibungen, E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Posts für Produktaktionen – typischerweise nicht. Wer sich in einer Grauzone befindet, ist gut beraten, die Leitlinien der EU-Kommission zu verfolgen, die derzeit noch weiter konkretisiert werden.

Der entscheidende Hebel für Content-Teams ist die redaktionelle Kontrolle. Wer KI-generierte Texte vor Veröffentlichung durch eine verantwortliche Person prüft, überarbeitet und freigibt, kann die Kennzeichnungspflicht für viele Fälle abwenden. Das setzt voraus, dass diese Prüfung dokumentierbar ist – und nicht nur als Geste stattfindet. Ein Freigabeprozess, der KI-Output ungeprüft durchwinkt, ist rechtlich genauso riskant wie kein Prozess.

User-Disclosure in der Praxis: Das Label muss bei der ersten Interaktion sichtbar sein. (Symbolbild)

Emotionserkennung und Personalisierung: Das unterschätzte Risiko

Emotionserkennung und biometrische Klassifizierung klingen nach Science-Fiction, sind aber in Marketing-Anwendungen längst Realität: Eye-Tracking in User-Tests, Sentiment-Analyse in Echtzeit-Kampagnen, KI-gestützte Auswertung von Reaktionen auf DOOH-Werbung. Alle diese Szenarien fallen potenziell unter Artikel 50.

Betroffene müssen informiert werden, dass eine solche Erkennung stattfindet – und das unabhängig davon, ob die Ergebnisse gespeichert werden oder nicht. Zusätzlich greifen hier häufig die DSGVO bei biometrischen Daten und das UWG bei manipulativen Praktiken. Wer Emotion-Analytics in Kampagnen einsetzt, ohne Nutzerinnen und Nutzer zu informieren, hat ein mehrfaches Compliance-Problem.

Was viele Design-Teams noch nicht auf dem Radar haben: Auch KI-Empfehlungssysteme, die nicht direkt als solche erkennbar sind und das Nutzerverhalten aktiv steuern, können unter die Transparenzpflichten fallen – abhängig von Kontext und Implementierung. Die Konkretisierung dieser Fälle durch nationale Aufsichtsbehörden steht noch aus. Wer früh eigene Governance-Strukturen aufbaut, gewinnt Spielraum.

Was ein rechtssicheres Disclosure-System in der Praxis braucht

Die technischen Anforderungen an KI-Kennzeichnung gehen über sichtbare Texte hinaus. Artikel 50 verlangt für synthetische Inhalte auch maschinenlesbare Kennzeichnung, soweit technisch möglich. Das bedeutet: Metadaten, Wasserzeichen oder andere technische Marker, die den KI-Ursprung eines Inhalts dokumentieren. Welche Standards sich hier durchsetzen – ob C2PA, IPTC oder andere – ist noch nicht abschließend gesetzlich festgelegt. Die EU-Kommission arbeitet an Leitlinien, die diesen Bereich weiter präzisieren sollen.

Für Produkt- und Design-Teams leiten sich daraus konkrete Aufgaben ab. Erstens: ein KI-Register aufbauen, das dokumentiert, welche Tools in welchen Prozessen eingesetzt werden und welche Outputs sie erzeugen. Zweitens: Freigabeprozesse für KI-Content etablieren, bei denen redaktionelle Verantwortung klar zugewiesen und dokumentiert ist. Drittens: einen Styleguide entwickeln, der festlegt, wie Kennzeichnungen aussehen, wo sie platziert werden und welche Formulierungen zulässig sind.

Praktische Formulierungen, die rechtlich tragfähig und nutzerfreundlich sind: „KI-generierter Inhalt“, „Dieses Bild wurde von künstlicher Intelligenz erzeugt“, „Erstellt mit Unterstützung von KI, redaktionell geprüft“. Diese Texte sind kurz, klar und erfüllen die Anforderung an Verständlichkeit. Lange Rechtsdisclaimer helfen niemandem – sie erhöhen weder Transparenz noch Nutzervertrauen.

Ein häufiger Fehler: der versteckte Hinweis im Impressum. „Wir nutzen KI-Tools“ im Kleinstgedruckten der Datenschutzerklärung ist kein Disclosure im Sinne des Gesetzes. Artikel 50 verlangt ausdrücklich, dass die Information spätestens bei der ersten Interaktion oder Wahrnehmung des Inhalts erfolgt – klar, sichtbar und barrierefrei.

Haftung und Sanktionen: Was bei Verstößen droht

Die KI-Verordnung sieht erhebliche Sanktionen bei Verstößen vor. Konkrete Bußgeldhöhen hängen vom Verstoß, seiner Schwere und der Unternehmensgröße ab – pauschale Zahlen ohne Kontextbezug wären hier irreführend. Klar ist: Verstöße gegen die Transparenz- und Kennzeichnungspflichten können neben AI-Act-Sanktionen auch wettbewerbsrechtliche Konsequenzen nach dem UWG nach sich ziehen, wenn die fehlende Kennzeichnung als Irreführung oder Schleichwerbung eingestuft wird.

Für Agenturen bedeutet das eine doppelte Verantwortung: Sie handeln sowohl als Anbieter eigener KI-gestützter Leistungen als auch als Betreiber von Systemen für ihre Auftraggeber. Wer als Betreiber ein KI-System einsetzt, das kennzeichnungspflichtige Outputs erzeugt, kann sich nicht hinter dem Anbieter des Tools verstecken. Die Pflicht zur Kennzeichnung liegt beim Betreiber – also in der Regel bei der Agentur oder dem Unternehmen, das das System zur Kommunikation einsetzt.

Ich finde es bemerkenswert, wie viele Agenturen derzeit warten, bis mehr Klarheit aus Brüssel kommt. Der 2. August 2026 ist kein Horizont mehr, der Spielraum lässt. Wer heute noch kein KI-Register führt, keinen Freigabeprozess für synthetische Inhalte hat und keinen Styleguide für Kennzeichnung, startet in der Nachspielzeit.

Kennzeichnung als Wettbewerbsvorteil: Das strategische Argument

Neben dem Compliance-Aspekt verdient eine oft übersehene Perspektive mehr Aufmerksamkeit: KI-Transparenz und konsistente Kennzeichnung können aktiv zum Markenvertrauen beitragen. Studien aus dem Bereich Konsumentenpsychologie zeigen wiederholt, dass Nutzerinnen und Nutzer Unternehmen, die offen mit dem Einsatz neuer Technologien umgehen, langfristig als glaubwürdiger wahrnehmen – auch dann, wenn die Offenheit zunächst Skepsis auslöst.

Für Marken, die in gesättigten Märkten um Aufmerksamkeit konkurrieren, ist das ein struktureller Vorteil. Wer als erstes Unternehmen in einer Branche ein erkennbares, konsistentes Disclosure-System einführt, setzt einen Standard – und zwingt Mitbewerber in die Reaktion. Das ist keine naive Idealvorstellung, sondern eine beobachtbare Dynamik: Ähnliches geschah im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, wo frühe Transparenzpioniere heute Definitionsmacht über Branchenstandards haben.

Konkret bedeutet das: Eine durchdachte Kennzeichnungsstrategie ist nicht nur eine Antwort auf Art. 50, sondern eine Positionierungsentscheidung. Unternehmen, die ihre KI-Nutzung als Teil ihrer Markenwerte kommunizieren – verantwortungsvoll, klar, nutzerorientiert –, schaffen eine Differenzierung, die regulatorische Mindestanforderungen weit übersteigt. Der Unterschied liegt darin, ob das Disclosure-System als Pflichtübung oder als Kommunikationsinstrument verstanden wird.

Typische Grenzfälle: Drei Szenarien aus der Praxis

Die abstrakten Regelungen des Artikels 50 gewinnen an Kontur, wenn man sie auf konkrete Alltagssituationen anwendet. Drei Szenarien, die in Agenturen und Marketing-Teams regelmäßig auftauchen, verdeutlichen, wo Handlungsbedarf besteht – und wo nicht.

Szenario 1: KI-generierter Produkttext mit menschlicher Überarbeitung

Ein E-Commerce-Team nutzt ein KI-Tool, um erste Entwürfe für Produktbeschreibungen zu erstellen. Eine Redakteurin überarbeitet jeden Text, passt Tonalität und Fakten an und gibt ihn frei. Ergebnis: Die redaktionelle Verantwortung liegt eindeutig bei einer natürlichen Person. Für klassische Produkttexte greift Artikel 50 Abs. 4 ohnehin nicht, da kein öffentliches Interesse im Sinne des Gesetzes vorliegt. Kennzeichnungspflicht: nicht gegeben. Empfehlung: trotzdem intern dokumentieren, wer welche Inhalte freigegeben hat.

Szenario 2: Automatisierter Social-Media-Bot für Kundenkommunikation

Ein Unternehmen setzt auf Instagram und X einen KI-gestützten Account ein, der auf Kommentare und Direktnachrichten automatisch antwortet. Der Account hat einen menschlich klingenden Namen und kein sichtbares KI-Label. Ergebnis: Klarer Verstoß gegen Artikel 50 Abs. 1. Die direkte Interaktion mit Menschen über einen KI-Bot ohne Disclosure ist kennzeichnungspflichtig – unabhängig vom verwendeten Kanal. Notwendige Maßnahme: sichtbares KI-Label im Profil und in der ersten Antwortnachricht.

Szenario 3: KI-generiertes Gesundheitsmagazin-Feature

Eine Unternehmenskommunikation veröffentlicht auf dem Corporate Blog einen längeren Ratgeberartikel zu einem Gesundheitsthema, der vollständig KI-generiert ist und nicht redaktionell geprüft wurde. Ergebnis: Hohe Wahrscheinlichkeit einer Kennzeichnungspflicht nach Artikel 50 Abs. 4, da Gesundheitsinformationen typischerweise als Angelegenheit von öffentlichem Interesse eingestuft werden. Ohne menschliche redaktionelle Verantwortung ist eine Kennzeichnung als KI-generiert erforderlich. Empfehlung: Freigabeprozess einführen oder KI-Hinweis direkt im Artikel platzieren.

Diese drei Szenarien zeigen: Die Grenzziehung ist nicht willkürlich, folgt aber einer Logik, die Teams erst internalisieren müssen. Wer die vier Tatbestände des Artikels 50 versteht und auf seine eigenen Prozesse anwendet, kann in den meisten Fällen selbst einschätzen, ob und wie Kennzeichnung erforderlich ist.

Was jetzt zu tun ist – konkrete Schritte für Teams

Das Zeitfenster bis August 2026 ist eng, aber ausreichend, wenn Teams jetzt beginnen. Vier Bereiche verdienen sofortige Aufmerksamkeit.

KI-Inventur: Welche KI-Systeme werden im Unternehmen eingesetzt, in welchen Kommunikationsprozessen, mit welchen Nutzer-Touchpoints? Ohne diese Bestandsaufnahme ist keine Compliance möglich. Die Transparenzpflicht gilt nicht für KI-Tools, die intern Daten auswerten. Sie gilt für Systeme, die mit Nutzerinnen und Nutzern interagieren oder Inhalte erzeugen, die veröffentlicht werden.

Prozessdefinition: Wer prüft KI-generierte Inhalte vor Veröffentlichung? Wer trägt redaktionelle Verantwortung? Diese Fragen müssen nicht nur beantwortet, sondern dokumentiert werden – denn Dokumentation ist im Streitfall der Unterschied zwischen einem Nachweis und einer Behauptung.

Design-System: Labels, Icons, Formulierungen und Platzierungsregeln für KI-Kennzeichnung gehören ins Brand-Design-System – nicht in eine separate Compliance-Checkliste, die niemand liest. Kennzeichnung funktioniert nur, wenn sie konsistent und intuitiv umsetzbar ist.

Rechtliche Abstimmung: Für Grenzfälle – Emotionserkennung, öffentliches Interesse bei Texten, Deepfake-Grenze – ist anwaltliche Beratung keine optionale Vorsichtsmaßnahme. Die Leitlinien der EU-Kommission zu Artikel 50 sind noch im Entwurfsstadium; wer Rechtssicherheit für konkrete Implementierungen braucht, muss sich diese extern holen.

Was bleibt

Die KI-Transparenzpflicht ist kein bürokratisches Rauschen aus Brüssel. Sie formalisiert etwas, das Nutzerinnen und Nutzer schon länger erwarten: zu wissen, ob sie mit einer Maschine reden, ob ein Bild echt ist, ob ein Text von jemandem verantwortet wird. Die Frage ist nicht, ob diese Erwartung berechtigt ist – sie ist es. Die Frage ist, ob Marketing- und Design-Teams die verbleibenden Monate nutzen, um solide Systeme zu bauen, oder ob sie in zwölf Monaten in der reaktiven Compliance-Panik landen.

Welchen Standard werden Sie für KI-Kennzeichnung in Ihrer Organisation setzen – das gesetzliche Minimum oder einen, der auch langfristig Vertrauen aufbaut?