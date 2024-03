Vonage revolutioniert mit KI-basierter Lärmunterdrückung die Contact Center

In einer Ära, in der klare Kommunikation entscheidend ist, stellt Vonage eine Verbesserung vor: Enhanced Noise Cancellation für Contact Center. Diese Funktion, unterstützt durch KI, verspricht eine signifikante Steigerung der Agentenproduktivität und eine deutliche Verbesserung des Kundenerlebnisses.

Die Arbeitsumgebung in einem Contact Center ist häufig von störenden Hintergrundgeräuschen geprägt, die nicht nur die Kommunikation zwischen Agent und Kunde erschweren, sondern auch die Produktivität der Mitarbeiter beeinträchtigen. Die von Vonage entwickelte Enhanced Noise Cancellation nutzt die KI-Technologie von Krisp, um diese Geräusche effektiv zu eliminieren, wodurch klare und störungsfreie Gespräche ermöglicht werden.

Diese Technologie ermöglicht es den Agenten, sich voll und ganz auf das Kundengespräch zu konzentrieren, ohne von Lärm abgelenkt zu werden. Dies führt zu einer verbesserten Kundenbetreuung und einer effizienteren Problemlösung.

Technologische Innovation durch Partnerschaft

Vonage hat sich mit Krisp, einem führenden Anbieter von KI-gestützter Sprachproduktivitätssoftware, zusammengetan, um die Enhanced Noise Cancellation Funktion zu realisieren. Diese Partnerschaft kombiniert Vonages Expertise in Cloud-Kommunikationslösungen mit Krisps fortschrittlicher Voice-AI-Technologie, um eine nahtlose Integration und eine hochwertige Geräuschunterdrückung zu bieten.

Die Einbettung dieser Technologie in das Vonage Contact Center bedeutet, dass Entwickler oder IT-Abteilungen keine manuelle Integration vornehmen müssen. Stattdessen können Benutzer die Funktion einfach per Mausklick aktivieren, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und einem verbesserten Workflow führt.

Positive Auswirkungen auf das Kundenerlebnis

Verbesserte Audioqualität in Kundeninteraktionen

Reduzierte durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anrufen

Präzisere Erfassung und Analyse von Anrufdaten

Durch die verbesserte Audioqualität können Unternehmen nicht nur ihre Servicequalität steigern, sondern auch wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und die Leistung ihrer Agenten gewinnen. Diese datengesteuerten Erkenntnisse sind entscheidend für die Optimierung der Kundenbetreuung und die Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Champion Power Equipment und die Lowell Five Savings Bank sind nur zwei Beispiele für Unternehmen, die bereits von der Enhanced Noise Cancellation Technologie profitieren. Beide berichten von einer signifikanten Verbesserung der Kommunikationsqualität, was zu schnelleren Problemlösungen und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.

Die Einführung dieser Technologie hat nicht nur die Arbeitsweise der Agenten transformiert, sondern auch das Kundenerlebnis revolutioniert, indem sie eine klare und ungestörte Kommunikation gewährleistet.

Ausblick und Verfügbarkeit

Vonage Enhanced Noise Cancellation befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird ab April 2024 für alle Kunden verfügbar sein. Die Technologie verspricht, die Landschaft der Kundenkommunikation nachhaltig zu verändern, indem sie ein neues Maß an Klarheit und Effizienz einführt.