Taxdoo hat sein Geschäftsmodell grundlegend umgebaut: Seit dem 1. Mai 2026 konzentriert sich das Hamburger TaxTech-Unternehmen ausschließlich auf seine neue Buchhaltungslösung „Taxdoo Accounting“ – und stellt damit die bisherige Umsatzsteuer-Compliance-Plattform ein. Für Amazon-Händler und andere E-Commerce-Seller bedeutet das konkrete Konsequenzen. Was sich ändert, was die neue Lösung kann und warum der regulatorische Rahmen diese Neuausrichtung überhaupt erst ausgelöst hat, lesen Sie hier.

Taxdoo stellt seine bisherige Kernleistung ein

Wer Taxdoo bisher als Werkzeug für die grenzüberschreitende Umsatzsteuer-Compliance im E-Commerce genutzt hat, muss sich neu orientieren. Das Hamburger Unternehmen hat zum 30. April 2026 seine marktführende Lösung für länderspezifische Umsatzsteuer-Meldungen eingestellt. Damit endet ein Kapitel, das Taxdoo seit seiner Gründung im Jahr 2016 geprägt hat: die automatisierte Abwicklung von Umsatzsteuerregistrierungen und -meldungen in verschiedenen EU-Ländern für Online-Händler.

Bestandskunden wurden nicht einfach im Regen stehen gelassen. Taxdoo vermittelt ihnen den Wechsel zu Marosa, einem spezialisierten Umsatzsteuer-Compliance-Anbieter, der einen eigenen Übergangsservice für ehemalige Taxdoo-Kunden anbietet. Dennoch bedeutet der Schritt für viele Händler, die ihre steuerliche Infrastruktur rund um Taxdoo aufgebaut haben, eine spürbare Umstellung. Gerade wer über Jahre hinweg Prozesse, Schnittstellen und interne Abläufe auf eine bestimmte Plattform ausgerichtet hat, steht nun vor der Aufgabe, diese Infrastruktur neu zu bewerten und gegebenenfalls vollständig umzubauen.

Besonders betroffen sind Händler, die Taxdoo nicht nur für einzelne Länder, sondern als zentrale Schaltstelle für ihre gesamte EU-weite Umsatzsteuer-Compliance eingesetzt haben. Für sie ist der Wechsel zu Marosa der naheliegendste Weg, da der Übergangsservice explizit auf ehemalige Taxdoo-Kunden zugeschnitten ist. Wer dagegen ohnehin eine umfassendere Neuaufstellung seiner Buchhaltungsprozesse anstrebt, sollte den Moment nutzen, um die eigene steuerliche und buchhalterische Infrastruktur grundsätzlich zu überdenken.

Für Händler, die parallel ihre Marktplatzprozesse prüfen, ist auch die Umstellung rund um Amazon Seller Central und E-Invoicing ein Pflichttermin im Backoffice-Kalender.

Taxdoos Rückzug aus dem Umsatzsteuer-Compliance-Geschäft ist keine unternehmerische Kapitulation, sondern eine strategische Reaktion auf einen regulatorischen Umbruch. Die EU-Initiative VAT in the Digital Age (ViDA) wird bis zum 1. Juli 2028 wesentliche Teile der heutigen umsatzsteuerlichen Pflichten im grenzüberschreitenden E-Commerce abschaffen. Lokale Registrierungen in einzelnen EU-Mitgliedstaaten, länderspezifische Voranmeldungen, separate Meldewege – all das soll durch zentralisierte One-Stop-Shop-Strukturen ersetzt werden.

Was heute noch ein komplexes Geflecht aus nationalen Pflichten ist, wird künftig über einen einzigen zentralen Kanal abgewickelt. Für spezialisierte Compliance-Dienstleister wie Taxdoo bedeutet das: Das Kerngeschäft, für das sie gebaut wurden, verliert sukzessive seine Daseinsberechtigung. Wer diesen Wandel früh erkennt und sein Angebot neu ausrichtet, hat einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern, die auf den alten Strukturen beharren.

Für Händler ist dieser regulatorische Wandel zunächst eine gute Nachricht: Weniger nationale Registrierungspflichten, weniger länderspezifische Meldewege und eine zentralisierte Abwicklung bedeuten in der Theorie weniger bürokratischen Aufwand. In der Praxis gilt jedoch, dass der Übergang bis 2028 aktiv gestaltet werden muss. Bestehende Prozesse, die auf den alten Strukturen beruhen, laufen nicht automatisch weiter. Händler, die heute noch mit länderspezifischen Registrierungen arbeiten, sollten den Zeitplan im Blick behalten und frühzeitig prüfen, welche ihrer aktuellen Pflichten durch die ViDA-Reform entfallen und welche neuen Anforderungen entstehen.

Was Taxdoo Accounting konkret bietet

Die neue Plattform „Taxdoo Accounting“ ist mehr als ein Rebranding. Sie adressiert ein strukturelles Problem, das viele E-Commerce-Unternehmen kennen: Die Buchhaltung hinkt der wirtschaftlichen Realität hinterher. Wer auf Amazon, Otto oder anderen Marktplätzen verkauft, bewegt sich in einem Umfeld, in dem sich Preise, Sichtbarkeit und Nachfrage in Echtzeit verändern. Die Buchhaltung dagegen liefert oft erst Wochen oder Monate später ein Bild der tatsächlichen Lage.

Taxdoo Accounting setzt genau hier an. Die Plattform ruft tagesaktuell Daten über Schnittstellen zu Marktplätzen, ERP-Systemen, Shopsystemen und Zahlungsanbietern ab. Ein Algorithmus matcht anschließend jede Transaktion mit den zugehörigen Zahlungen. Bevor die aufbereiteten Daten ins Kundendashboard fließen, prüfen und geben Buchhaltungsexperten die Transaktionen frei. KI fungiert dabei als Copilot, nicht als alleiniger Entscheider.

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Das Ergebnis ist eine Echtzeitbuchhaltung inklusive betriebswirtschaftlicher Auswertung (BWA), die Händlern jederzeit einen aktuellen Überblick über Umsatz, Absatz und Kosten verschafft. Über 1.000 E-Commerce-Unternehmen nutzen den Service nach Unternehmensangaben bereits.

Praktisch bedeutet das für den Alltag eines Händlers: Statt auf den monatlichen Bericht der Steuerkanzlei zu warten, steht das aktuelle Zahlenwerk jederzeit im Dashboard zur Verfügung. Wer eine Werbekampagne auf Amazon schaltet und wissen möchte, ob sie sich rechnet, bekommt die relevanten Kostendaten nicht erst im Folgemonat, sondern tagesaktuell. Dieses Prinzip der Echtzeitinformation ist in anderen Unternehmensbereichen – etwa im Bereich Performance-Marketing oder Logistik – längst Standard. In der Buchhaltung war es für viele kleine und mittelgroße E-Commerce-Unternehmen bislang nicht erreichbar, weil die technische Komplexität und der Aufwand für die Datenzusammenführung zu hoch waren.

Umsatzsteuervoranmeldung ohne Steuerberater – was das bedeutet

Eine der zentralen Aussagen rund um Taxdoo Accounting ist rechtlich und praktisch bemerkenswert: E-Commerce-Unternehmen sollen damit erstmals in der Lage sein, ihre Umsatzsteuervoranmeldung monatlich oder quartalsweise ohne eine Steuerkanzlei direkt ans Finanzamt zu übermitteln. Taxdoo bezeichnet das als deutschlandweit einzigartige Leistung.

Hintergrund ist, dass die Freigabe der Umsatzsteuervoranmeldung bisher in der Regel an einen Steuerberater gebunden war – entweder weil Händler die Komplexität scheuten oder weil die technischen Voraussetzungen fehlten, um die Daten korrekt aufzubereiten. Taxdoo Accounting übernimmt diese Aufbereitung automatisiert und legt die freigegebenen Transaktionen so vor, dass Händler die Voranmeldung selbst einreichen können.

Gleichzeitig bleibt der Zugang zu menschlicher Expertise erhalten. Kunden von Taxdoo Accounting haben nach Unternehmensangaben ohne vertragliche Bindung jederzeit Anspruch auf Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses durch erfahrene E-Commerce-Steuerberater. Taxdoo nennt das Modell „Steuerberatung on Demand“. Roger Gothmann, Co-Founder und Geschäftsführer von Taxdoo, bringt es so auf den Punkt: „E-Commerce-Unternehmen waren bisher auf erfahrene E-Commerce-Steuerkanzleien angewiesen, um steuerlich compliant zu sein. Diesen Bedarf können wir jetzt mit Technologie verlässlich decken.“

Für Händler, die bisher einen Steuerberater im Dauermandat hatten, stellt sich damit eine konkrete Abwägungsfrage: Welche Leistungen des Steuerberaters lassen sich durch eine automatisierte Plattform ersetzen, und welche erfordern weiterhin menschliches Urteilsvermögen? Die Umsatzsteuervoranmeldung ist dabei nur ein Teil des Gesamtbildes. Der Jahresabschluss, steuerliche Gestaltungsberatung oder die Begleitung bei Betriebsprüfungen sind Leistungen, die auch das Modell „Steuerberatung on Demand“ nicht vollständig ersetzen kann – und nach Unternehmensangaben auch nicht soll. Das Modell zielt darauf ab, den Steuerberater dort einzusetzen, wo er tatsächlich gebraucht wird, und nicht als dauerhaften Verwalter von Routineprozessen.

Aus Risikoperspektive ist dabei zu beachten: Wer die Umsatzsteuervoranmeldung eigenständig einreicht, trägt auch die Verantwortung für die Korrektheit der übermittelten Daten. Die Qualität der automatisierten Aufbereitung durch Taxdoo Accounting und die abschließende Prüfung durch Buchhaltungsexperten sind dabei entscheidend. Händler sollten sich zu Beginn der Nutzung mit den Freigabeprozessen vertraut machen und verstehen, welche Transaktionen auf welcher Grundlage kategorisiert werden.

Amazon-Händler im Fokus: Warum E-Commerce-Buchhaltung besonders komplex ist

Taxdoo Accounting verschiebt den Fokus von punktueller Compliance zu laufender Buchhaltung im E-Commerce. (Symbolbild)

Für Amazon-Seller ist die Buchhaltung aus mehreren Gründen anspruchsvoller als für stationäre Händler oder einfache Webshop-Betreiber. Wer über Amazon FBA in mehrere EU-Länder liefert, hat es mit unterschiedlichen Steuersätzen, Lagerstandorten in verschiedenen Mitgliedstaaten und einem Transaktionsvolumen zu tun, das manuell kaum noch beherrschbar ist. Hinzu kommen Rückerstattungen, Lagergebühren, Werbekostenzuschüsse und Provisionen, die alle korrekt verbucht werden müssen.

Wer sich mit den Anforderungen rund um elektronische Rechnungsstellung auf Amazon bereits auseinandergesetzt hat, weiß, wie vielschichtig das Thema ist. Die Pflichten rund um Amazon Seller Central und E-Invoicing zeigen, dass Händler zunehmend unter Druck stehen, ihre Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Taxdoo Accounting greift genau in diesen Prozess ein, indem es die Daten aus Amazon und anderen Marktplätzen direkt importiert und buchhalterisch aufbereitet.

Das strukturelle Problem dahinter beschreibt Gothmann treffend: Digitale Geschäftsmodelle operieren in Echtzeit, während die Buchhaltung in vielen Unternehmen noch nach Monatslogik funktioniert. In schnelllebigen Märkten sei das ein strategischer Blindflug. Wer erst im Nachhinein erfährt, ob eine Kampagne profitabel war oder welche Produktkategorie die Marge drückt, kann nicht zeitnah gegensteuern.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der in der Praxis oft unterschätzt wird: die Datenqualität. Wer Daten aus mehreren Quellen – Amazon Seller Central, einem ERP-System, einem Zahlungsanbieter und einer Logistikplattform – manuell zusammenführt, riskiert Inkonsistenzen, Doppelbuchungen oder fehlende Transaktionen. Jede manuelle Schnittstelle ist eine potenzielle Fehlerquelle. Automatisierte Systeme, die direkt über API-Schnittstellen auf die Quelldaten zugreifen, reduzieren dieses Risiko strukturell – vorausgesetzt, die Schnittstellen sind stabil und die Matching-Logik ist korrekt kalibriert. Händler sollten daher beim Einstieg in eine neue Plattform prüfen, welche Marktplätze und Systeme tatsächlich unterstützt werden und wie mit Sonderfällen wie Retouren, Teilrückerstattungen oder Gutschriften umgegangen wird.

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Taxdoo Accounting und die Rolle von KI in der modernen Buchhaltung

Dass Taxdoo KI als zentrales Element seiner neuen Plattform positioniert, ist kein Zufall. Der Einsatz von KI in der Buchhaltung folgt einem klaren Muster: Regelbasierte, repetitive Aufgaben wie das Matching von Transaktionen und Zahlungen, die Kategorisierung von Buchungsposten oder die Plausibilitätsprüfung von Belegen lassen sich mit modernen Modellen zuverlässig automatisieren. Was früher Stunden manueller Arbeit erforderte, läuft heute im Hintergrund ab.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen vollständiger Automatisierung und unterstützter Automatisierung. Taxdoo setzt auf das zweite Modell: KI als Copilot, Buchhaltungsexperten als letzte Kontrollinstanz. Das ist aus haftungsrechtlicher Sicht sinnvoll und schafft Vertrauen bei Händlern, die ihre Steuerpflichten nicht allein einem Algorithmus überlassen wollen. Wie KI den E-Commerce-Markt insgesamt verändert und welche Prozesse bereits heute weitgehend automatisiert ablaufen, ist ein Thema, das weit über die Buchhaltung hinausgeht.

Für die Praxis bedeutet das: Händler, die Taxdoo Accounting einsetzen, müssen nicht selbst tief in die Materie einsteigen. Die Plattform übernimmt die Datenerfassung, Aufbereitung und Prüfung. Was bleibt, ist die unternehmerische Entscheidung auf Basis aktueller Zahlen – und die Möglichkeit, bei Bedarf einen Steuerberater hinzuzuziehen, ohne ihn dauerhaft im Retainer zu haben.

Aus einer kritischen Perspektive ist jedoch festzuhalten: KI-gestützte Systeme sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie arbeiten, und die Regeln, nach denen sie kategorisieren. Gerade im Bereich der Umsatzsteuer, wo Steuersätze, Lieferschwellen und Sonderregelungen komplex ineinandergreifen, kann ein falsch kalibrierter Algorithmus systematische Fehler produzieren, die erst bei einer Betriebsprüfung auffallen. Die menschliche Prüfinstanz, die Taxdoo in seinen Prozess integriert hat, ist daher nicht nur ein Marketingargument, sondern ein funktional notwendiges Sicherheitsnetz. Händler sollten verstehen, dass die Verantwortung für die steuerliche Korrektheit letztlich bei ihnen liegt – unabhängig davon, welches Tool sie einsetzen.

Was sich für bestehende Taxdoo-Kunden jetzt ändert

Wer Taxdoo bisher ausschließlich für die grenzüberschreitende Umsatzsteuer-Compliance genutzt hat, steht vor einer klaren Entscheidung: Wechsel zu Marosa über den von Taxdoo vermittelten Übergangsservice, oder eigenständige Suche nach einem alternativen Anbieter. Taxdoo selbst bietet diesen Service nicht mehr an.

Händler, die gleichzeitig eine moderne Buchhaltungslösung suchen, können Taxdoo Accounting als Nachfolger in Betracht ziehen. Die Plattform richtet sich nach Unternehmensangaben an E-Commerce-Unternehmen jeder Größe, also nicht nur an große Seller mit hohem Transaktionsvolumen. Gerade für wachsende Händler, die bisher mit Excel-Tabellen und monatlichen Steuerberater-Meetings gearbeitet haben, könnte der Umstieg auf eine Echtzeitlösung einen spürbaren Unterschied machen.

Bei der Entscheidung zwischen den verfügbaren Optionen lohnt es sich, einige konkrete Fragen zu stellen: Wie viele EU-Länder sind für das eigene Geschäftsmodell relevant, und wie komplex ist die grenzüberschreitende Compliance heute tatsächlich? Wird primär eine Lösung für die Umsatzsteuer-Compliance benötigt, oder steht die gesamte Buchhaltung und BWA im Vordergrund? Wie wichtig ist die Echtzeit-Verfügbarkeit von Finanzdaten für operative Entscheidungen? Und welche internen Ressourcen stehen zur Verfügung, um eine neue Plattform einzuführen und laufend zu betreuen? Die Antworten auf diese Fragen bestimmen, ob Marosa, Taxdoo Accounting oder eine dritte Lösung die passende Wahl ist.

Relevant ist auch der Blick auf die Finanzierungsseite. Wer seine Buchhaltung in Echtzeit im Blick hat, kann schneller auf veränderte Liquiditätssituationen reagieren. Das spielt auch im Kontext moderner Zahlungsinfrastrukturen eine Rolle: Wie Open Banking und PSD3 die Zahlungslandschaft für Händler verändern, zeigt, dass Echtzeit-Finanzdaten zunehmend zur Grundvoraussetzung für unternehmerische Agilität werden.

Marktkontext: Taxdoos Schritt im größeren Bild des digitalen Handels

Taxdoos Neuausrichtung steht nicht isoliert da. Der digitale Handel befindet sich in einer Phase, in der technologische und regulatorische Veränderungen gleichzeitig Druck auf bestehende Geschäftsmodelle ausüben. ViDA ist dabei nur ein Beispiel. Wer sich mit den Zahlen und Trends des deutschen und europäischen E-Commerce beschäftigt, erkennt, dass die Anforderungen an Händler in den kommenden Jahren weiter steigen werden – sowohl was Compliance als auch was operative Effizienz betrifft.

Taxdoo hat mit seiner Entscheidung, frühzeitig aus einem Markt auszusteigen, der durch regulatorische Vereinfachung schrumpfen wird, und stattdessen in ein wachsendes Segment zu investieren, eine strategisch nachvollziehbare Wahl getroffen. Ob die neue Plattform das Versprechen der Echtzeitbuchhaltung für eine breite Masse von Händlern einlösen kann, wird sich in der Praxis zeigen.

Bemerkenswert ist dabei der Hintergrund des Unternehmens: Taxdoo wurde 2016 von Dr. Christian Königsheim und Dr. Roger Gothmann mitgegründet, wobei Gothmann zuvor als Finanzbeamter und Betriebsprüfer tätig war. Diese Kombination aus steuerrechtlicher Praxiserfahrung und technologischem Aufbau ist für ein Unternehmen, das nun den Anspruch erhebt, Steuerberatung teilweise zu ersetzen, kein unwesentliches Merkmal. Zu den Investoren zählen Accel, Tiger Global, der Visionaries Club, HTGF und 20VC – ein Investorenkreis, der für ein Scale-up im B2B-SaaS-Bereich auf erhebliche Wachstumsambitionen hindeutet.

Für den breiteren Markt der E-Commerce-Buchhaltung bedeutet Taxdoos Neuausrichtung auch ein Signal: Die Nachfrage nach integrierten, automatisierten Lösungen, die Buchhaltung, Steuer und betriebswirtschaftliche Auswertung in einem System zusammenführen, wächst. Gleichzeitig steigt der Druck auf traditionelle Steuerkanzleien, ihre eigenen Prozesse zu modernisieren und den Mehrwert ihrer Beratungsleistung klar von dem abzugrenzen, was Technologie heute bereits zuverlässig übernehmen kann. Für Händler ist das letztlich eine günstige Entwicklung: mehr Wettbewerb im Markt für Buchhaltungs- und Compliance-Lösungen bedeutet tendenziell bessere Angebote und mehr Wahlmöglichkeiten.

Für Amazon-Händler und andere E-Commerce-Seller gilt: Die Umstellung ist real, der Handlungsbedarf konkret. Wer bisher auf Taxdoo für seine Umsatzsteuer-Compliance gesetzt hat, sollte jetzt aktiv werden und prüfen, welche Lösung künftig zu seinem Geschäftsmodell passt – sei es Marosa für die grenzüberschreitende Compliance oder Taxdoo Accounting für eine integrierte Buchhaltungslösung mit Echtzeit-BWA. Der Zeitraum bis zum vollständigen Inkrafttreten der ViDA-Reform im Jahr 2028 bietet dabei ein Fenster, um Prozesse geordnet umzustellen, anstatt unter Zeitdruck reagieren zu müssen. Wer dieses Fenster nutzt, ist gegenüber Mitbewerbern, die abwarten, klar im Vorteil.