Amazon baut seine Umsatzsteuer- und E-Invoicing-Prozesse für EU-Händler gerade spürbar um. Der VAT Calculation Service bekommt eine neue Berechnungsmethode, XRechnung hält Einzug in Seller Central – und wer jetzt nicht reagiert, riskiert Verkaufssperren, Steuernachzahlungen und eine Betriebsprüfung, die er sich nicht gewünscht hat.

Was Amazon gerade ändert – und warum das Ihre Marge betrifft

Klartext vorweg: Amazon erledigt Ihre Steuer-Compliance nicht. Das ist ein hartnäckiger Irrtum, der Händlern auf dem Marketplace teuer zu stehen kommt. Was der Konzern tatsächlich tut, ist das Rechnungswerk im Hintergrund umzubauen – technisch, nicht steuerlich verantwortlich. Die zwei wichtigsten Änderungen laufen parallel: Erstens unterstützt der Amazon Seller Central seit dem 15. Dezember 2025 XRechnung-Formate für Deutschland. Zweitens stellt Amazon den Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS) laut einem Fachbeitrag der DHW Steuerberatung auf eine neue Berechnungsmethode um – das Datum, das in Fachkreisen kursiert, ist der 1. Juni 2026.

Das Problem dabei: Beide Änderungen treffen Händler zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlicher Dringlichkeit. Wer den Unterschied nicht kennt, plant falsch. Und wer falsch plant, zahlt Nachzahlungen oder kämpft mit gesperrten Verkäufer-Accounts, weil die USt-IdNr. fehlt oder falsch hinterlegt ist.

Meine Einschätzung: Amazon treibt hier etwas voran, was längst überfällig war. Dass Marketplace-Händler 2025 noch manuell Rechnungen ausdrucken und den Steuerkram per Hand nachverfolgen, war ein strukturelles Problem. Die Frage ist, ob die Automatisierung auch für komplexe Konstellationen trägt – und da bin ich skeptisch.

VAT Calculation Service: Was sich technisch ändert

Der VAT Calculation Service (VCS) ist Amazons Werkzeug zur automatischen Berechnung der Umsatzsteuer auf Transaktionen in den EU-Stores. Wichtig: VCS funktioniert ausschließlich für Verkäufe in EU-Stores und unterstützt nur Waren, die aus Standorten innerhalb der EU oder aus dem Vereinigten Königreich versendet werden. Das steht so in den offiziellen FAQ zum VCS im Amazon Seller Center. Globale Verkäufe, US-Marketplace, andere Weltregionen – VCS deckt das nicht ab.

Für B2B-Transaktionen auf Amazon Business ist VCS besonders relevant: Der Service erstellt automatisch eine Rechnung inklusive USt-Ausweis. Das nimmt Händlern Arbeit ab, schiebt die steuerliche Verantwortung aber nicht weg. Wer in mehreren EU-Ländern lagert – etwa über FBA in Frankreich, Polen und Deutschland gleichzeitig – braucht in jedem dieser Länder eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, hinterlegt in Seller Central. Fehlt sie, fordert Amazon sie mit einer 60-Tage-Frist an. Verstreicht diese Frist ohne Upload, drohen Verkaufsbeschränkungen.

Die neue Berechnungsmethode, die laut DHW Steuerberatung zum 1. Juni 2026 eingeführt wurde, zielt auf genauere automatische USt-Berechnung und eine sauberere Abwicklung von B2B-Rechnungen. Amazon selbst hat bislang keine detaillierten technischen Release-Notes zu dieser Umstellung in den öffentlich zugänglichen Help-Pages publiziert. Das Datum stammt aus einem Steuerfachartikel, nicht aus einer offiziellen Amazon-Pressemitteilung – das sollten Sie bei der Planung einkalkulieren.

XRechnung in Seller Central: Was Händler jetzt prüfen müssen

Seit dem 15. Dezember 2025 generiert Amazon im Rahmen des VCS XRechnung-Formate für Deutschland. Amazon kommuniziert das mit dem Satz: „Es besteht kein Handlungsbedarf von Ihrer Seite.“ Das ist technisch korrekt – wenn Sie VCS bereits nutzen. Aber es ist nur die halbe Wahrheit.

Das Problem dabei: Ihre Buchhaltungssoftware muss die strukturierten XML-Daten der XRechnung auch verarbeiten und revisionssicher archivieren können. Wer hier noch ein PDF-Workflow-System betreibt, hat ein echtes Archivierungsproblem. Steuerberater weisen darauf hin, dass im Fall einer Betriebsprüfung die strukturierten Belege vorgelegt werden müssen – nicht nur Screenshots aus Seller Central.

Zum Hintergrund: In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2025 eine Empfangspflicht für E-Rechnungen im B2B-Bereich nach § 14 UStG. Das bedeutet, Sie müssen XRechnung oder ZUGFeRD-konforme Formate empfangen können – unabhängig davon, ob Amazon sie ausliefert oder ein anderer Geschäftspartner. Die zwingende Ausstellungspflicht kommt schrittweise ab 2027 und 2028. Amazons Schritt vom 15. Dezember 2025 ist also keine Freiwilligkeitsübung, sondern eine direkte Reaktion auf gesetzliche Vorgaben – und er kommt zeitlich vor der Ausstellungspflicht, nicht danach. Das ist durchaus vorausschauend.

Wichtig für die Praxis: E-Rechnung bedeutet nicht einfach ein PDF per E-Mail. Es geht um maschinenlesbare, strukturierte Formate. Für Deutschland schreibt Amazon Seller Central explizit XRechnung als unterstütztes Format vor – ob und wann andere EU-Länder wie Italiens FatturaPA oder Frankreichs E-Invoicing-System direkt durch Amazons VCS abgedeckt werden, ist öffentlich bislang nicht dokumentiert. Hier auf Ankündigungen zu warten und nichts zu tun, wäre eine riskante Strategie.

USt-IdNr.-Pflicht: Die 60-Tage-Frist und ihre Konsequenzen

Amazons Anforderungen an die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sind klar geregelt. Für jedes relevante EU-Land, in dem Sie steuerpflichtig sind, müssen Sie eine gültige USt-IdNr. in Seller Central hinterlegen. Die offizielle EU-Umsatzsteuer-FAQ im Amazon Seller Center nennt eine Uploadfrist von 60 Tagen nach Aufforderung. Läuft die Frist ab, riskieren Sie Verkaufssperren.

Wenn die Registrierung noch läuft – was je nach Land realistisch ist, denn typische Bearbeitungszeiten liegen in Deutschland bei vier bis acht Wochen, in Italien zwischen sechs und zwölf Wochen – kann eine Fristverlängerung beantragt werden. Amazon verlangt dann die Bestätigung, dass rückwirkende Steuerzahlungen an die Behörden geleistet werden.

Das Programm „Umsatzsteuer-Services bei Amazon“ ermöglicht die Registrierung für bis zu sieben Länder: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Tschechien und das Vereinigte Königreich. Mindestens ein Land muss dabei ausgewählt werden. Für die Registrierung werden Handelsregisterauszug, Ausweisdokumente der Geschäftsleitung, Bankdaten und länderspezifische Vollmachten benötigt. Externe Partner wie Taxdoo, Avalara oder hellotax sind dabei als integrierte Dienstleister eingebunden.

Ein verbreiteter Irrtum: Eine einzige USt-IdNr. aus dem Heimatland reicht für ganz Europa. Das stimmt meistens nicht. Wer Lagerware in mehreren FBA-Ländern hat, kann das OSS-Verfahren nicht vollständig als Lösung nutzen – OSS deckt bestimmte Konstellationen mit Auslandslager nicht ab. Registrierungspflichten in mehreren Ländern gleichzeitig sind bei aktivem FBA-Netzwerk die Regel, nicht die Ausnahme.

XRechnung ist kein PDF: Das strukturierte XML-Format muss revisionssicher archiviert und von der Buchhaltungssoftware verarbeitbar sein. (Symbolbild)

Vergleich: VCS versus eigene E-Rechnungslösung

Wer ausschließlich auf dem Amazon-Marketplace verkauft und VCS bereits aktiv nutzt, profitiert von der Automatisierung direkt. XRechnung läuft ab Dezember 2025 ohne Zusatzaufwand durch. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: VCS ist kein Rundum-Sorglos-Paket. Es automatisiert Berechnung und Rechnungsstellung – nicht Registrierung, nicht Deklaration, nicht die steuerliche Meldung an die Behörden. Wer das verwechselt, hat eine böse Überraschung beim nächsten Jahresabschluss.

Für Händler mit eigenem Shop, B2B-Direktgeschäft außerhalb des Marketplace oder Multi-Channel-Vertrieb ist eine eigene E-Rechnungslösung unverzichtbar. ZUGFeRD und XRechnung müssen dann aus dem eigenen System heraus erzeugt werden. Hier bieten sich spezialisierte Tools an, die sich direkt in Warenwirtschaftssysteme integrieren lassen. Die Integration des VCS in JTL-eazyAuction funktioniert beispielsweise so: VCS in Seller Central aktivieren, Startdatum festlegen, in JTL-eazyAuction „Amazon-VCS“ aktivieren und das Startdatum dort einen Tag vor dem Seller-Central-Datum setzen. Das sind die Praxisdetails, die in der offiziellen Dokumentation stehen – und die viele Händler erst nach einem Fehler nachlesen.

Steuerberater empfehlen zudem, unabhängig vom Marketplace eigene E-Rechnungsprozesse aufzubauen. Die Abhängigkeit von Amazons VCS ist funktional, aber strategisch riskant: Änderungen an der Plattform treffen dann direkt den eigenen Rechnungsworkflow. Wer Marketplace-Compliance als Kernkompetenz aufbaut, statt sie vollständig an Amazon auszulagern, ist auf der sicheren Seite.

Amazon reagiert nicht im luftleeren Raum. EU-weit verschärfen sich die Anforderungen an Marktplatzbetreiber: Die DAC7-Richtlinie verpflichtet Plattformen zur Meldung von Händlerdaten an Steuerbehörden. Die Marktplatzhaftung für Umsatzsteuer macht Amazon in bestimmten Konstellationen selbst steuerpflichtig. Der Konzern gibt diesen Druck direkt an Seller weiter – durch schärfere Anforderungen an die USt-IdNr.-Pflege, durch die VCS-Integration und durch die XRechnung-Einführung.

Das bedeutet für Sie: Datenlücken in Seller Central sind nicht mehr nur ein internes Organisationsproblem. Sie können direkte Folgen für Ihre Verkäuferzertifizierung und für Steuermeldungen haben, die Amazon im Rahmen von DAC7 übermittelt. Wer hier schlampt, macht sich selbst zum Problem – und zwar gegenüber Finanzbehörden, nicht nur gegenüber Amazon.

Für Amazon-Händler, die sich mit Sichtbarkeit und Ranking beschäftigen, ist dabei ein weiterer Aspekt relevant: Verkäufer ohne sauber hinterlegte Steuerdaten können vom Algorithmus schlechter gestellt werden, weil Account-Gesundheit und Compliance-Status zunehmend miteinander verknüpft sind. Das ist kein Gerücht, sondern eine strukturelle Logik der Plattform.

Archivierung: Der blinde Fleck bei der Compliance

Selbst wer VCS nutzt und XRechnung korrekt empfängt, hat noch eine Hausaufgabe offen: die revisionssichere Archivierung. E-Rechnungen dürfen nicht einfach als PDF gespeichert werden – sie müssen im Originalformat (also als XML oder ZUGFeRD-Hybrid) archiviert und innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abrufbar sein. Im Fall einer Betriebsprüfung müssen strukturierte Belege vorgelegt werden, keine ausgedruckten Zusammenfassungen aus Seller Central.

API-basierte Tools wie Invoicefetcher oder vergleichbare Dienste holen Amazon-Rechnungen automatisiert in DMS- oder Buchhaltungssysteme. Das klingt technisch, ist aber für jeden professionellen Händler Pflicht. Die Alternative – manueller Download, Ordner auf dem Desktop, irgendwie sortiert – funktioniert bis zur ersten Betriebsprüfung. Danach nicht mehr.

Meine zweite persönliche Einschätzung zu diesem Punkt: Die Archivierungsfrage ist der Teil der E-Invoicing-Pflicht, den die meisten Händler unterschätzen. Amazon liefert die Rechnung. Was damit passiert, ist Ihre Verantwortung. Und genau an diesem Punkt trennen sich die Händler, die Compliance als lästige Pflicht betrachten, von denen, die sie als Wettbewerbsvorteil verstehen – weil saubere Daten die Marge schützen, wenn andere mit Steuernachzahlungen kämpfen.

Buchhaltungssoftware und Systemintegration: Was konkret geprüft werden muss

Die Frage, ob die eigene Buchhaltungssoftware XRechnung-tauglich ist, klingt banal – ist es aber nicht. Viele im Mittelstand verbreitete Lösungen unterstützen XRechnung zwar im Ausgang, haben aber Lücken beim strukturierten Import und bei der revisionssicheren Speicherung eingehender XML-Dokumente. Das betrifft besonders ältere Versionen von Standardprogrammen, die seit Jahren nicht grundlegend aktualisiert wurden.

Konkret sollten Amazon Seller folgende Punkte mit ihrem Softwareanbieter oder IT-Dienstleister klären: Kann das System XRechnung-Dateien im Format UBL 2.1 oder CII (Cross Industry Invoice) verarbeiten? Wird das Dokument im Originalformat gespeichert oder nur als lesbare Darstellung? Ist die Archivierung GoBD-konform, also unveränderbar und mit Zugriffsprotokoll? Wer diese drei Fragen nicht mit einem klaren Ja beantworten kann, hat eine Lücke, die spätestens bei einer Betriebsprüfung auffällt.

Für Händler, die mit ERP-Systemen wie SAP Business One, Microsoft Dynamics oder Lexware arbeiten, gibt es in der Regel Erweiterungsmodule oder zertifizierte Add-ons, die XRechnung-Compliance herstellen. Der Aufwand für die Implementierung ist überschaubar, wenn er frühzeitig eingeplant wird – und erheblich, wenn er unter Zeitdruck nachgeholt werden muss.

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Praxis-Szenario: Was passiert, wenn Sie jetzt nichts tun

Ein realistisches Szenario verdeutlicht die Konsequenzen: Ein Händler mit FBA-Lagern in Deutschland, Polen und Frankreich hat seine USt-IdNr. für Polen bislang nicht in Seller Central hinterlegt, weil er davon ausging, das OSS-Verfahren decke alles ab. Amazon fordert die Nummer an. Die 60-Tage-Frist läuft ab. Der Verkauf über den polnischen Store wird eingeschränkt, die Buy-Box-Sichtbarkeit sinkt. Gleichzeitig zeigt eine Betriebsprüfung, dass Umsätze aus polnischen Transaktionen in den vergangenen zwei Jahren nicht korrekt deklariert wurden. Die Nachzahlung inklusive Zinsen übersteigt den Gewinn aus dem gesamten polnischen Geschäft dieses Zeitraums.

Dieses Szenario ist keine Ausnahme. Steuerberater mit Marketplace-Mandanten berichten regelmäßig von ähnlichen Fällen. Das Tückische: Die Fehler entstehen nicht aus Absicht, sondern aus einem Missverständnis darüber, was Amazon übernimmt und was nicht. VCS berechnet korrekt, aber nur, wenn die Grunddaten stimmen. Stimmen sie nicht, berechnet VCS korrekt auf falscher Basis – und das Ergebnis ist trotzdem falsch.

Wer dieses Risiko ernst nimmt, beginnt mit einem einfachen Audit: Seller Central öffnen, alle registrierten Länder prüfen, USt-IdNrn. abgleichen, Archivierungsprozess dokumentieren. Dieser Schritt kostet eine Stunde und spart im Zweifel sehr viel mehr.

Handlungsschritte: Was Sie jetzt konkret tun sollten

Die Lage ist komplex, die Schritte sind es nicht. Prüfen Sie als erstes, ob VCS in Ihrem Seller-Central-Konto aktiv ist und ob Ihre USt-IdNrn. für alle Länder, in denen Sie Lagerware halten, vollständig hinterlegt sind. Das dauert wenige Minuten und verhindert die 60-Tage-Fristproblematik.

Prüfen Sie anschließend Ihre Buchhaltungssoftware: Kann sie XRechnung im XML-Format importieren und revisionssicher archivieren? Falls nicht, ist das eine technische Lücke, die Sie vor 2027 schließen müssen – also lieber jetzt als kurz vor der Ausstellungspflicht. Wer mit JTL arbeitet, sollte die VCS-Integration über eazyAuction konfigurieren, falls das noch nicht geschehen ist.

Klären Sie außerdem, ob OSS oder IOSS für Ihr Geschäftsmodell ausreicht oder ob Sie sich in weiteren EU-Ländern registrieren müssen. Das ist keine Frage, die Amazon für Sie beantwortet. Dafür brauchen Sie entweder einen Steuerberater mit Marketplace-Erfahrung oder einen spezialisierten VAT-Dienstleister. Die offiziellen Amazon-Hilfeseiten zu elektronischen Rechnungen in Deutschland geben den technischen Rahmen vor – die steuerliche Einordnung bleibt Ihre Aufgabe.

Wer Multi-Channel-Händler ist oder direkt über den eigenen Shop an B2B-Kunden verkauft, sollte eigene E-Rechnungsprozesse aufbauen, statt sich ausschließlich auf Amazons VCS zu verlassen. Die Plattform ist ein Kanal, kein Steuersystem.

Was bleibt – und was Sie sich fragen sollten

Amazon baut Infrastruktur, keine Verantwortung. VCS und XRechnung-Support sind sinnvolle Werkzeuge, aber sie ersetzen weder eine steuerliche Registrierungsstrategie noch ein durchdachtes Archivierungskonzept. Die entscheidende Frage für jeden Marketplace-Händler lautet: Wissen Sie gerade genau, in welchen EU-Ländern Sie steuerpflichtig sind – und können Sie das im Zweifelsfall mit sauberen, strukturierten Belegen belegen?

Wenn die Antwort zögert, ist das der Moment, an dem Sie aufhören sollten zu warten.