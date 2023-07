Tampere, die lebenswerteste Stadt Finnlands, zieht Technik- und IT-Experten aus Deutschland an

Die Technologie- und IT-Unternehmen der finnischen Stadt Tampere suchen verstärkt nach Fachkräften aus Deutschland. Am 14. und 15. September veranstaltet Tampere ein virtuelles Rekrutierungsevent mit dem Titel „Game On!“. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, vielversprechende Talente und Start-up-Gründer aus Deutschland für die Stadt zu gewinnen. Das Event wird im Stil eines Hackathons ablaufen, bei dem erfolgreiche Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich mit lokalen Unternehmern und Servicestellen zu vernetzen, die bei der Einbürgerung behilflich sind.

Einzigartiges Erlebnis und Gelegenheit, Tampere kennenzulernen

„Game On!“ verspricht ein einzigartiges Erlebnis und eine Gelegenheit für die Gewinner, führende Unternehmer in Tampere, die Stadt selbst, die florierende Tech-Szene und den entspannten finnischen Lebensstil kennenzulernen. Tampere will zeigen, dass Hightech mit einer lebendigen Gemeinschaft und entspannten Saunaabenden inmitten einer wunderschönen Seenlandschaft kombiniert werden kann, erklärt Sini Vilppula, Vice President für Personalwesen bei Automation System Business Line in Valmet.

Anmeldung zum Event

Die Online-Registrierung für „Game On!“ läuft vom 23. Juli bis zum 15. August. Zwölf Kandidaten, bestehend aus sechs Technologie-Experten und sechs Start-up-Gründern, werden aus den registrierten Teilnehmern ausgewählt und nach Tampere eingeladen. Dort haben sie die Möglichkeit, die Stadt fünf Tage lang zu erkunden und kennenzulernen.

Tampere – Eine Stadt mit Mut zum Wachstum und Fortschritt

Tampere ist eine Stadt, die für ihren Mut zum Wachstum und Fortschritt bekannt ist. Im Herzen Finnlands beherbergt sie aufstrebende Tech-Unternehmen wie Valmet und Treon. Im Vergleich zu vielen deutschen Großstädten bieten die Tech-Unternehmen in Tampere ihren Mitarbeitern einen ausgewogenen Lebensstil mit bezahlbaren und leicht zugänglichen Wohnungen.

Starke Tech-Community in Tampere

Tampere verfügt über eine starke Tech-Community und eine vielfältige Unternehmensstruktur, insbesondere in den Bereichen maschinelles Lernen, Bildverarbeitung, Mobiltechnologie und Fertigungstechnik. Angesichts des stetigen Wachstums der Stadt und der Tech-Industrie werden zukünftig noch mehr Fachexperten und Talente aus der Technologiebranche benötigt.

Partner von „Game On!“ – Das International House Tampere

Der Veranstaltungspartner für „Game On!“ ist das International House Tampere. Es fungiert als zentrale Anlaufstelle und unterstützt ausländische Mitbürger bei Fragen rund um das Leben, Arbeiten, Studieren und bei Kontakten zu lokalen Arbeitgebern.