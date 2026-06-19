Moment mal – stellen Sie sich vor, Sie beschreiben einen Filtereffekt einfach mit einem Satz, und eine KI baut ihn für Sie. Keine Programmierkenntnisse. Kein stundenlanger Tutorial-Marathon. Snapchat macht genau das gerade zur Realität, und ehrlich gesagt: Das ist krass.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor ein paar Jahren das erste Mal Lens Studio aufgemacht habe. Überfordert. Sofort wieder geschlossen. Das war vor dem Zeitalter der generativen KI – und genau das ändert Snapchat jetzt grundlegend. Auf dem Snap Partner Summit 2024 hat das Unternehmen eine ganze Reihe neuer KI-gestützter Funktionen für Lens Studio angekündigt. Kern davon: die sogenannte GenAI Suite, ergänzt durch das Tool Easy Lens. Beides zielt darauf ab, AR-Creation radikal zu vereinfachen – weg vom komplexen Node-Editor, hin zum Textprompt.

Snapchat Lens Creator KI ist dabei kein einzelnes Feature, sondern ein ganzes Bündel aus Werkzeugen. Die Plattform hat laut Snap-Angaben bereits über vier Millionen Lenses, die von mehr als 375.000 Creatorinnen, Entwicklern und Teams veröffentlicht wurden. Diese Zahl soll weiter wachsen – und zwar schneller, weil die Einstiegshürde endlich sinkt.

Was mich persönlich an diesem Move begeistert: Snap denkt hier nicht nur an Profis. Die neuen Mobile AR Tools richten sich ausdrücklich an alle, die bisher gar nicht erst angefangen haben, weil der technische Aufwand zu abschreckend wirkte.

Easy Lens: AR-Filter per Chat erstellen

Easy Lens ist das Herzstück des neuen Ansatzes. Das Konzept ist denkbar simpel: Sie öffnen die Oberfläche, beschreiben in einer Art Chat-Interface, was Sie bauen wollen – und das System übersetzt Ihren Text automatisch in eine fertige Lens. Snap beschreibt es selbst so: „Es beginnt mit einer Konversation.“ Dahinter stecken umfassende Sprachmodelle, die direkt mit den Komponenten von Lens Studio verbunden sind und daraus neue AR-Erlebnisse zusammensetzen.

Für iOS gibt es außerdem die separate App Easy Lens by Snap Inc. im App Store – kostenlos, mit optionalen In-App-Käufen. Der Fokus liegt auf Entdecken, Remixen und Erstellen von Lenses, ausdrücklich ohne technische Vorkenntnisse. Das ist eine wichtige Ergänzung: Wer keinen Desktop hat oder gar nicht erst in Lens Studio einsteigen will, kann direkt vom Smartphone aus loslegen.

Wie weit das in der Praxis wirklich trägt, bleibt spannend. Prompt-basierte Systeme haben bekanntlich ihre eigenen Grenzen – komplexe, sehr spezifische AR-Logik wird sich auch per Text-Eingabe nicht immer perfekt generieren lassen. Aber für schnelle Ideen, Kampagnenfilter oder kreative Experimente? Absolut easy. Die KI-gestützte Bildbearbeitung direkt auf dem Smartphone ist übrigens ein Trend, der sich plattformübergreifend beschleunigt – Snapchat setzt ihn mit Easy Lens besonders konsequent um.

Lens Studio 5.0 und die ChatGPT-Integration

Wer tiefer einsteigen will, kommt an Lens Studio 5.0 nicht vorbei. Die Beta-Version des Programms integriert OpenAIs ChatGPT direkt in den Erstellungsprozess. Creator können damit textbasierte KI-Prompts nutzen, um Lens-Logik, Effekte und Assets zu generieren, ohne alles manuell zusammenbauen zu müssen. Snap bindet hier bewusst ein externes Modell ein – und macht damit klar, dass das Unternehmen bei der Snapchat Lens Creator KI nicht auf ein einziges Modell oder einen einzigen Anbieter setzt.

Wichtig: Lens Studio 5.0 war zum Zeitpunkt der Ankündigungen ausdrücklich als Beta-Version eingestuft. Ob inzwischen eine stabile 5.x-Version verfügbar ist, sollten Creator direkt auf der offiziellen Snap-Developer-Seite prüfen. Veraltete Versionen wie Lens Studio 4.x sind jedenfalls klar Geschichte – der Generationswechsel ist vollzogen.

Die ChatGPT-Anbindung ist dabei mehr als ein Marketing-Gimmick. Sie macht Lens Studio für eine ganz neue Zielgruppe zugänglich: Marketer, die schnell saisonale Filter brauchen, kleine Creator-Studios ohne dedizierte Entwicklerressourcen, oder schlicht Menschen, die eine Idee haben und nicht erst einen Kurs belegen wollen. Das Potenzial für generative AR Filter in der täglichen Praxis ist damit erheblich gestiegen.

AI Lenses, AI Video Lenses, KI-Snaps: Was ist was?

Moment mal – hier lohnt es sich, kurz innezuhalten. Snap verwendet mehrere Begriffe, die oft durcheinandergeworfen werden. Das ist verwirrend. Deshalb kurz aufgedröselt:

AI Lenses: AR-Filter mit generativer KI-Unterstützung, die über Lens Studio erstellt werden können. Grundlegende Kategorie.

AR-Filter mit generativer KI-Unterstützung, die über Lens Studio erstellt werden können. Grundlegende Kategorie. AI Video Lenses: Neuartige, videobasierte generative AR-Lenses, die Snap mit einem intern entwickelten generativen Videomodell betreibt. Sie vermischen echte Kameraaufnahmen mit KI-generiertem Material – zum Beispiel tauchen Sie plötzlich zwischen Waschbären auf oder verstecken sich hinter einem riesigen Blumenstrauß. Snap hat angekündigt, die Auswahl dieser Effekte wöchentlich zu erweitern, bis schließlich Dutzende KI-basierter Grafiken verfügbar sein sollen.

Neuartige, videobasierte generative AR-Lenses, die Snap mit einem intern entwickelten generativen Videomodell betreibt. Sie vermischen echte Kameraaufnahmen mit KI-generiertem Material – zum Beispiel tauchen Sie plötzlich zwischen Waschbären auf oder verstecken sich hinter einem riesigen Blumenstrauß. Snap hat angekündigt, die Auswahl dieser Effekte wöchentlich zu erweitern, bis schließlich Dutzende KI-basierter Grafiken verfügbar sein sollen. KI-Snaps: Ein Kreativtool, das bestehende Snaps transformiert oder komplett neu generiert – via Text-Prompt oder Preset. Die Wartezeit beträgt laut Snap bis zu 20 Sekunden pro Ergebnis.

Ein Kreativtool, das bestehende Snaps transformiert oder komplett neu generiert – via Text-Prompt oder Preset. Die Wartezeit beträgt laut Snap bis zu 20 Sekunden pro Ergebnis. My AI: Der textbasierte KI-Chatbot in der App. Anderes Thema, anderes System.

Warum das wichtig ist? Weil AI Video Lenses und KI-Snaps aktuell nur für Snapchat+-Abonnenten verfügbar sind. Wer die kostenlosen generativen AR Filter nutzen will, bekommt trotzdem einiges – aber die spannendsten dynamischen Video-Features bleiben zunächst dem Abo vorbehalten.

Lens Studio 5.0 (Beta) integriert ChatGPT direkt in den Erstellungsprozess – textbasierte Prompts generieren AR-Logik ohne manuelles Node-Editing. (Symbolbild)

Snapchat+ als Monetarisierungshebel für KI-Features

Das ist tatsächlich eine strategisch interessante Entscheidung von Snap. Die exklusivsten generativen AR Filter – besonders die AI Video Lenses – werden als Premium-Differenzierungsmerkmal für Snapchat+ eingesetzt. Das erinnert an das, was andere Plattformen mit ihren KI-Features machen: erst für zahlende User testen, dann vielleicht breiteren Roll-out. Ob und wann Snap die AI Video Lenses für alle öffnet, ist aktuell noch nicht konkret angekündigt.

Für Creator selbst ist die Frage nach Monetarisierung eine andere. Das Ökosystem mit über 375.000 aktiven Creator-Accounts ist groß genug, um ernsthafte wirtschaftliche Anreize zu setzen. Wer heute schnell qualitativ hochwertige generative AR Filter produzieren kann – dank Easy Lens und GenAI Suite – hat gegenüber Konkurrenten einen echten Vorsprung, besonders bei Marken-Kampagnen. Das Narrativ, das W&V treffend beschreibt – „Mit KI wird jeder Nutzer zum Regisseur“ – ist dabei mehr als eine Headline: Es beschreibt eine echte Verschiebung der Produktionslogik.

Kleine Creator können jetzt Dinge bauen, für die früher Agenturen gebraucht wurden. Das ist eine echte Demokratisierung der AR-Produktion – zumindest solange die Ergebnisse der KI-Tools auch wirklich überzeugen.

Generative AR Filter im Wettbewerb: Snap gegen TikTok, Meta und Co.

Snapchat ist nicht allein in diesem Rennen. TikTok Effects und Metas AR-Tools bauen ebenfalls massiv aus. Der Unterschied: Snap hat Lens Studio als eigenständiges Ökosystem über Jahre gepflegt und verfügt über eine riesige Creator-Basis, die gezielt auf AR spezialisiert ist. Die vier Millionen veröffentlichten Lenses sind kein Zufall – das ist aufgebautes Kapital.

Die Integration von ChatGPT in Lens Studio 5.0 ist dabei ein klares Signal: Snap will das Interface für generative AR Filter so offen gestalten, dass Creator externe KI-Modelle direkt im Workflow nutzen können. Das unterscheidet den Ansatz von geschlosseneren Systemen, die nur auf hauseigene Modelle setzen. Ob das auf Dauer ein Vorteil ist, hängt davon ab, wie gut die verschiedenen Modelle zusammenarbeiten – und wie stabil die Beta-Integration wird.

Mobile AR Tools sind insgesamt auf dem Vormarsch. Wo früher Desktop-Software und Fachkenntnisse nötig waren, reicht heute zunehmend ein Smartphone und ein guter Prompt. Snapchat Lens Creator KI ist dabei ein konkretes Beispiel dafür, wie dieser Wandel in der Praxis aussieht – nicht als abstrakte Vision, sondern als downloadbare App und nutzbare Beta-Software.

Ein Aspekt, der in der Begeisterung über neue Features gerne untergeht: Snap hat eigene Mechanismen eingebaut, um generierte Inhalte zu kennzeichnen. KI-generierte Bilder erhalten ein Wasserzeichen mit Snap-Geist und Funkeln-Symbol – das darf laut Nutzungsbedingungen nicht entfernt werden. In der App selbst signalisiert das ✨-Symbol, Context Cards oder Tooltips, dass KI im Spiel ist.

Das ist relevant, weil generative KI Fehler macht. Snap betont das ausdrücklich: KI-generierte Inhalte dürfen nicht als Darstellung realer Ereignisse oder Szenen verstanden werden. Wer also einen KI-Videofilter mit sich selbst zwischen Waschbären teilt, sollte wissen – und seine Follower wissen lassen – dass das kein echter Tierpark-Besuch ist.

Dazu kommt die Frage des Daten-Trainings. Snap gibt an, dass Nutzerinnen und Nutzer in den Einstellungen unter „Meine Daten verwalten“ optieren können, damit ihre öffentlichen Inhalte nicht zum Training generativer KI-Modelle von Snap verwendet werden. Diese Option existiert – aber sie ist nicht voreingestellt aktiviert, und viele kennen sie nicht. Wer hier auf der sicheren Seite sein will, sollte die Einstellungen aktiv prüfen. Das gilt sowohl für Normalnutzer als auch für Creator, die regelmäßig öffentliche Inhalte posten.

Welche Lenses sich besonders für den KI-Einstieg eignen

Wer Easy Lens zum ersten Mal öffnet, steht vor einer klassischen Leere-Leinwand-Situation: Was soll ich eigentlich bauen? Einige Lens-Typen eignen sich besonders gut, um die Möglichkeiten der Snapchat Lens Creator KI ohne großen Aufwand auszuprobieren.

Stimmungsfilter für Events: Ein Geburtstags- oder Jubiläumsfilter mit Konfetti, animierten Schriftzügen und personalisierten Farben lässt sich per Prompt präzise beschreiben und liefert schnell vorzeigbare Ergebnisse. Solche Filter werden auf Snapchat oft stark geteilt – das bedeutet organische Reichweite ohne Werbebudget.

Produkt-Overlays für kleine Marken: Eine lokale Bäckerei, ein Musiker oder ein kleines Mode-Label kann eine Lens erstellen, die das eigene Logo oder ein Produkt im Bild platziert. Was früher eine Agentur-Anfrage war, wird mit Easy Lens zur Eigenleistung in Minuten. Realistische Erwartung: Einfache Overlays funktionieren gut, komplexe Physik-Simulationen oder präzise Gesichtstracking-Features brauchen wahrscheinlich noch manuelle Nacharbeit in Lens Studio.

Saisonale Trendfilter: Weihnachtsfilter, Halloween-Effekte oder Sommerferien-Overlays sind zeitlich begrenzte Formate, die viel Engagement erzeugen, aber traditionell aufwendig zu produzieren waren. Mit generativer AR lassen sich schnell mehrere Varianten testen – und diejenige mit dem besten Engagement ausbauen.

Gerade für diese Use Cases ist die Kombination aus Easy Lens auf Mobile und Lens Studio auf Desktop sinnvoll: Idee und Prototyp per App, Feinschliff und Publishing über den Desktop-Workflow.

Grenzen des Ansatzes: Was KI-generierte AR noch nicht kann

So überzeugend der Fortschritt ist – es lohnt sich, nüchtern zu bleiben. Prompt-basierte AR-Erstellung hat strukturelle Grenzen, die Creator kennen sollten, bevor sie sich vollständig auf die KI-Tools verlassen.

Erstens: Präzision bei komplexer Logik. Interaktive Lenses, die auf spezifische Gesten, Umgebungsveränderungen oder mehrstufige User-Aktionen reagieren, erfordern nach wie vor tiefes Verständnis von Lens Studio-Konzepten. Ein Prompt wie „Filter, der Hände erkennt und darauf Feueranimationen generiert“ klingt einfach – die technische Umsetzung ist es nicht immer.

Zweitens: Konsistenz über Geräte. AR-Effekte verhalten sich auf unterschiedlichen Smartphones verschieden – Kameraoptik, Prozessor, Betriebssystemversion. KI-generierte Lenses sind von diesem Problem nicht ausgenommen. Professionelle Creator testen ihre Lenses auf mehreren Geräten, bevor sie sie veröffentlichen.

Drittens: Urheberrecht bei KI-generierten Assets. Wenn die GenAI Suite Texturen, 3D-Objekte oder Animationen generiert, stellt sich die Frage nach der Rechtslage dieser Inhalte. Snap selbst gibt hier noch keine vollständig transparenten Antworten – ein Bereich, der sich rechtlich noch entwickelt und den Creator im kommerziellen Kontext im Blick behalten sollten.

Diese Einschränkungen bedeuten nicht, dass die Tools nicht wertvoll sind. Sie bedeuten, dass die Kombination aus KI-Unterstützung und menschlichem Urteilsvermögen auf absehbare Zeit die beste Strategie bleibt.

Praktisch: Was sollten Creator jetzt konkret tun?

Okay, genug Überblick. Was heißt das für Sie, wenn Sie als Creator oder Marketer mit Snapchat Lens Creator KI arbeiten wollen?

Erster Schritt: Easy Lens im App Store laden und einfach loslegen. Kein Vorwissen nötig, keine Installation komplexer Desktop-Software. Beschreiben Sie eine Idee, schauen Sie, was rauskommt. Das ist der direkteste Einstieg in generative AR Filter auf Mobile.

Zweiter Schritt: Wer mehr Kontrolle will, sollte sich Lens Studio 5.0 (Beta) ansehen und die ChatGPT-Integration testen. Gerade für Marken, die schnell mehrere Varianten eines Filters für A/B-Tests brauchen, ist das ein echter Produktivitätsgewinn. Wichtig dabei: Beta-Software bedeutet potenzielle Instabilität. Für Produktivkampagnen lieber die stabilen Release-Notes im Auge behalten.

Dritter Schritt: Snapchat+-Abo evaluieren, wenn AI Video Lenses für den eigenen Use Case relevant sind. Die dynamischen generativen Effekte sind aktuell die spektakulärsten Features – und sie sind eben nicht kostenlos zugänglich.

Vierter Schritt: Datenschutz-Einstellungen prüfen. Einmal durchklicken, Opt-out setzen, wenn gewünscht. Dauert zwei Minuten und erspart später Fragen.

Was bleibt – und was noch offen ist

Snapchat baut mit der GenAI Suite und Easy Lens eine echte Infrastruktur für generative AR Filter auf. Das ist kein Gimmick. Die Zahlen – vier Millionen Lenses, 375.000 Creator-Accounts – zeigen, dass das Ökosystem schon jetzt beachtlich ist. Die neuen Mobile AR Tools senken die Einstiegshürde erheblich, und die Monetarisierungsmechanismen über Snapchat+ sind klar erkennbar.

Was bleibt, ist eine offene Frage: Wie weit trägt das Konzept „Prompt statt Programmierkenntnisse“ wirklich, wenn Creator wirklich individuelle, komplexe Erlebnisse bauen wollen – und werden die AI Video Lenses jemals für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar sein, oder bleiben sie dauerhaft hinter der Paywall?

Probieren Sie Easy Lens aus – und schreiben Sie mir, was bei Ihrem ersten Prompt rausgekommen ist. KI-Kreativität überrascht nämlich immer wieder. Auch mich.