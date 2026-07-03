Mein Wecker klingelt, ich greife zum Handy – und ChatGPT hat mir schon eine Nachricht geschrieben, bevor ich überhaupt etwas gefragt habe. Krass, oder? Genau das passiert gerade mit Millionen Nutzerinnen und Nutzern, weil OpenAI sein neues Feature Pulse breiter ausrollt. Der Spitzname in der Community: Daily Puls. Ein Tagescoach, der Kalender und App-Daten liest, bevor Sie überhaupt aufwachen.

Okay, Moment mal. Bevor Sie jetzt denken, da liest eine KI Ihre Gedanken – das tut sie nicht. Aber sie liest ziemlich viel anderes. Und das ist tatsächlich der Punkt, um den es hier geht.

Was ist ChatGPT Pulse, alias Daily Puls, eigentlich?

Offiziell heißt das Feature ChatGPT Pulse. In deutschen Berichten und Community-Diskussionen hat sich daneben der Name Daily Puls eingebürgert, weil er einfach griffiger klingt. Gemeint ist dasselbe: eine proaktive KI, die morgens von sich aus ein personalisiertes Update zusammenstellt, statt auf eine Frage zu warten. OpenAI selbst beschreibt es in der offiziellen Ankündigung als neues Erlebnis, bei dem ChatGPT eigenständig recherchiert und daraus persönliche Impulse baut.

Das Prinzip ist eigentlich easy erklärt. Statt eines Chatfensters, das leer auf Ihren Tipp-Impuls wartet, öffnet sich in der mobilen App eine Art Feed. Dort liegen kleine Karten mit Themen, die für Sie relevant sein könnten. Ein Termin, der vorbereitet werden will. Ein Thema aus einem alten Chat, das gerade wieder aktuell ist. Genau diese Mischung macht Pulse zu einem echten Smartphone Assistant – nicht nur ein Chatbot, sondern ein Begleiter, der von selbst aktiv wird.

Wichtig für die Einordnung: Laut OpenAI läuft Pulse aktuell als Preview, verfügbar für Pro-Nutzerinnen und Pro-Nutzer auf Mobilgeräten. Das ist kein fertiges Massenprodukt für alle, sondern eine Testphase mit begrenztem Zugang. Wer jetzt also groß angelegte Verbreitungszahlen oder feste Rolloutdaten für alle Tarife erwartet, wird enttäuscht – die vorliegenden Quellen liefern dazu keine belastbaren Zahlen.

Woher der Daily Puls seine Infos zieht

Jetzt wird es spannend. Und ein bisschen unbequem, wenn man ehrlich ist. Laut OpenAI stützt sich die proaktive KI auf drei Quellen: bisherige Chats, Ihr Feedback zu früheren Vorschlägen und verbundene Apps, explizit genannt wird der Kalender. Das bedeutet: Je mehr Sie ChatGPT bereits genutzt haben, desto gezielter kann Pulse arbeiten.

Ein Beispiel aus dem Alltag, das viele kennen dürften: Sie haben letzte Woche in einem Chat nach Reisetipps für ein Wochenende in Lissabon gefragt. Gleichzeitig steht in Ihrem Kalender ein Flug an diesem Wochenende. Der Smartphone Assistant verknüpft beides und schlägt Ihnen morgens ein kompaktes Update vor – Wetter, ein Restaurant-Tipp, eine Erinnerung ans Ticket. Klingt praktisch. Ist es teilweise auch.

Aber hier hakt es bei mir persönlich schon ein bisschen. Denn dieses Zusammenspiel aus Chatverlauf und Kalenderdaten ist genau der Punkt, an dem aus einem netten Feature ein ziemlich tiefer Blick in Ihr Leben wird. Eine proaktive KI, die weiß, wann Sie einen Termin haben, was Sie vorher gefragt haben und wie Sie auf frühere Vorschläge reagiert haben, kennt Sie ziemlich gut. Das ist kein Kalenderprogramm mehr. Das ist ein Muster-Erkenner.

Wer sich fragt, wie man solche Chatverläufe eigentlich so gestaltet, dass die KI möglichst zielgerichtete und nicht zu aufdringliche Vorschläge liefert, findet dazu Anregungen in unserem Beitrag über das Verfassen präziser Prompts für ChatGPT. Denn die Qualität der Basisdaten entscheidet letztlich mit darüber, wie treffsicher der Daily Puls am Ende wirkt.

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Preview für Pro-Nutzer: Der aktuelle Stand im Juli

Zur Einordnung des aktuellen Anlasses: OpenAI erweitert derzeit den Zugang zu Pulse, sodass mehr Menschen das Feature ausprobieren können. Das deckt sich mit dem generellen Muster, wie OpenAI neue Funktionen einführt – zuerst eng begrenzt, dann schrittweise breiter. Eine offizielle, belastbare Zahl dazu, wie viele Nutzerinnen und Nutzer aktuell Zugriff haben oder wann genau eine allgemeine Verfügbarkeit für alle Tarife kommt, liegt bislang nicht vor. Seien Sie also vorsichtig mit Berichten, die feste Termine oder Nutzerzahlen nennen, die nicht direkt von OpenAI stammen.

Was aber tatsächlich belegt ist: Der Fokus liegt klar auf Mobile. Das Feature ist als Taschen-Coach gedacht, für den kurzen Blick zwischendurch, nicht für die lange Sitzung am Rechner. Das passt zum größeren Trend, den wir auch bei anderen KI-Anbietern beobachten – KI wandert von der Desktop-Oberfläche direkt in die Tasche.

Interessant ist dabei auch, dass die Preview-Phase offenbar bewusst klein gehalten wird. Statt eines lauten, breiten Launches setzt OpenAI auf ein gestaffeltes Vorgehen, bei dem Feedback aus einer kleineren Nutzergruppe einfließen kann, bevor das Feature einer breiteren Masse zugänglich gemacht wird. Diese Strategie kennt man bereits von früheren Funktionen wie dem Memory-Feature oder den ersten Sprachmodus-Tests – erst ein enger Kreis, dann schrittweise Öffnung. Ob und wann Pulse auch für Free- oder Plus-Tarife kommt, ist derzeit offen.

Proaktive KI als der nächste große Schritt

Bisher war ChatGPT vor allem reaktiv. Sie stellen eine Frage, die KI antwortet. Mit Pulse dreht sich diese Logik um. Die KI wird zum Initiator. Das ist tatsächlich ein größerer Umbruch, als es auf den ersten Blick wirkt, weil sich damit auch die Nutzungsgewohnheiten verändern.

Andere Hersteller experimentieren in ähnliche Richtung, wenn auch mit anderem technischem Ansatz. Auch auf dem iPhone gibt es inzwischen Mechanismen, die Apps proaktiver auf Basis von Alltagskontext reagieren lassen – ein Zeichen, dass die gesamte Branche in diese Richtung denkt. Der Unterschied bei Pulse: Hier steckt die Analyse direkt in der ChatGPT-App, gespeist aus Ihrem persönlichen Chatverlauf, nicht nur aus Systemsignalen des Betriebssystems.

Für mich persönlich ist das der eigentlich spannende Teil der Geschichte. Nicht die einzelne Funktion, sondern die Verschiebung, wie wir mit KI überhaupt interagieren. Weg vom Werkzeug, das man benutzt. Hin zu einem Begleiter, der mitdenkt, ob man will oder nicht.

Nutzerkontrolle: Was Sie wirklich einstellen können

OpenAI betont in der Ankündigung ausdrücklich, dass Nutzerinnen und Nutzer beeinflussen können, was Pulse recherchiert und was als nützlich markiert wird. Das ist ein wichtiger Unterschied zu einer komplett autonomen KI, die einfach alles auswertet, was sie kriegen kann. Feedback zu einzelnen Karten – etwa ein Wisch nach links oder rechts – soll die künftigen Vorschläge trainieren.

Praktisch heißt das: Sie sind nicht komplett hilflos. Wenn eine Karte nicht passt, geben Sie das Signal, und die proaktive KI passt sich an. Wer möchte, kann verbundene Apps wie den Kalender auch wieder trennen. Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zu reiner Überwachung – die Kontrolle bleibt zumindest theoretisch bei Ihnen.

Trotzdem, ein Wort der Ehrlichkeit: Wie viele Menschen tatsächlich in die Einstellungen gehen und aktiv etwas ändern, ist eine andere Frage. Die meisten nutzen Standardeinstellungen. Und genau das ist der Punkt, an dem Datenschutz in der Praxis oft scheitert – nicht am fehlenden Schalter, sondern am fehlenden Klick.

Nutzerkontrolle ist entscheidend: Verbindungen zu Kalender und Apps lassen sich einzeln steuern. (Symbolbild)

Digitale Abhängigkeit: Wenn der Coach zum Dauergast wird

Kommen wir zu der Frage, die mich am meisten beschäftigt. Ist ein Tagescoach, der morgens ungefragt Impulse schickt, noch ein Werkzeug – oder schon eine Gewohnheit, die sich in den Alltag einnistet wie eine Nachrichten-App, die man alle zwei Minuten checkt?

Die Antwort ist unbequem: wahrscheinlich beides. Ein gut gemachter Daily Puls kann tatsächlich helfen, den Tag zu strukturieren. Aber jedes Feature, das darauf ausgelegt ist, Sie regelmäßig zurückzuholen, trägt auch das Risiko in sich, dass man sich daran gewöhnt, jeden Morgen erst mal auf die KI zu schauen, bevor man selbst überhaupt nachdenkt. Das kennen wir aus der Geschichte von Social-Media-Feeds. Nur dass hier statt Likes eben Termine und Chatverlauf die Grundlage bilden.

Was mir außerdem auffällt: Je besser ein Smartphone Assistant Ihre Muster kennt, desto überzeugender wirken seine Vorschläge – und desto weniger hinterfragen Sie sie vielleicht noch. Das ist kein Grund für Panik. Aber ein guter Grund, bewusst mit dem Feature umzugehen, statt es einfach laufen zu lassen.

Ein realistisches Szenario: Wer morgens ohnehin schon zum Handy greift, um E-Mails oder Nachrichten zu checken, integriert den Daily Puls einfach in diese ohnehin bestehende Routine. Problematisch wird es eher dann, wenn die Karten so gestaltet sind, dass sie zusätzliche Interaktion provozieren sollen – etwa durch Formulierungen, die Neugier wecken, ohne wirklich dringend zu sein. Ob OpenAI hier bewusst auf Aufmerksamkeitsbindung setzt oder das Feature tatsächlich rein nutzenorientiert gestaltet ist, lässt sich von außen nicht abschließend beurteilen. Ein kritischer Blick schadet aber nicht.

Rein rechtlich bewegt sich so ein Feature in einem Bereich, der in Europa besonders genau beobachtet wird. Wer Kalenderdaten und Chatverläufe kombiniert, verarbeitet potenziell sehr persönliche Informationen – Arzttermine, Familienfeiern, Berufliches. Genau solche Verknüpfungen sind der Grund, warum Regulierungsbehörden in der EU aktuell verstärkt auf KI-Systeme schauen, etwa im Rahmen der Vorgaben zum EU AI Act, die Unternehmen zu genauerer Dokumentation ihrer Datenverarbeitung verpflichten.

Für Sie als Privatperson heißt das ganz konkret: Bevor Sie den Kalender mit einer proaktiven KI verbinden, lohnt sich ein Blick, welche Berechtigungen tatsächlich erteilt werden, und ob sich diese Verbindung jederzeit wieder trennen lässt. OpenAI stellt laut eigener Aussage entsprechende Kontrollen bereit. Wie transparent diese im Alltag wirklich sind, muss sich in der breiteren Nutzung erst noch zeigen. Wer sich grundsätzlicher mit den Anforderungen an Datenschutzfolgenabschätzungen bei KI-Systemen beschäftigen möchte, findet dazu vertiefende Hinweise in unserem Beitrag zur Datenschutz-Folgenabschätzung für KI-Anwendungen, der auch für Privatnutzer eine sinnvolle Orientierung bietet, welche Fragen man sich vor der Freigabe persönlicher Daten stellen sollte.

Ein Kommentar von Forbes ordnet die Entwicklung so ein, dass Pulse Teil eines größeren Wettlaufs sei, den Tag der Nutzerinnen und Nutzer per KI zu kuratieren – ein Rennen, an dem sich nicht nur OpenAI beteiligt. Diese Einschätzung stammt allerdings von externen Beobachtern, nicht von OpenAI selbst – wichtig, das als Meinung zu kennzeichnen, nicht als Fakt.

Praktische Schritte: So gehen Sie mit dem Daily Puls um

Genug Theorie. Was heißt das für Sie konkret, wenn Sie Zugang zur Preview haben oder demnächst bekommen?

Prüfen Sie in den Einstellungen der ChatGPT-App, welche Apps tatsächlich verbunden sind, und trennen Sie, was nicht nötig ist.

Geben Sie aktiv Feedback zu Vorschlägen. Nur so lernt die proaktive KI, was für Sie wirklich relevant ist.

Setzen Sie sich feste Zeiten, wann Sie den Daily Puls checken – morgens einmal reicht oft völlig aus.

Formulieren Sie Ihre Chats bewusst, wenn Sie wissen, dass diese als Kontextquelle für Vorschläge dienen. Klare Prompts helfen der KI, präzisere und weniger aufdringliche Vorschläge zu machen.

Hinterfragen Sie Kartenvorschläge, statt sie automatisch zu übernehmen. Der Smartphone Assistant liefert Impulse, keine Entscheidungen.

Überlegen Sie sich vorab, welche Lebensbereiche Sie überhaupt mit einer KI teilen möchten – nicht jeder Kalender muss vollständig freigegeben werden, teilweise reicht auch ein separater, eingeschränkter Testkalender für erste Erfahrungen.

Das klingt nach viel Aufwand für ein Feature, das eigentlich Zeit sparen soll. Ist es aber nicht wirklich – die meisten dieser Schritte macht man einmal, dann läuft es.

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Gegenargumente: Warum manche Nutzer skeptisch bleiben

Nicht jeder wird von einem proaktiven Tagescoach begeistert sein, und das aus gutem Grund. Manche Nutzerinnen und Nutzer empfinden es grundsätzlich als unangenehm, wenn eine Software ungefragt aktiv wird, selbst wenn die Vorschläge inhaltlich hilfreich sind. Das Gefühl, ständig „beobachtet“ zu werden, auch wenn es sich technisch um eine reine Datenauswertung handelt, lässt sich nicht einfach wegargumentieren.

Hinzu kommt ein praktisches Argument: Wer ohnehin diszipliniert mit Kalender und Aufgabenlisten arbeitet, braucht möglicherweise gar keinen zusätzlichen digitalen Coach, der morgens Karten präsentiert. Für solche Nutzer ist Pulse eher ein nettes Extra als ein echter Mehrwert. Und schließlich bleibt die Frage der Verlässlichkeit: Eine KI, die aus Chatverläufen und Kalendereinträgen Schlüsse zieht, kann auch danebenliegen – etwa wenn ein Termin storniert wurde, die App das aber nicht mitbekommen hat, oder wenn ein alter Chat missverstanden und in einen falschen aktuellen Kontext gesetzt wird. Solche Fehleinschätzungen sind bei jedem KI-System möglich und sollten bei der Bewertung nicht unterschlagen werden.

Einordnung: Wohin die Reise mit proaktiver KI geht

Pulse ist nicht das erste Zeichen dafür, dass Assistenzsysteme proaktiver werden. Auch andere Player experimentieren mit ähnlichen Konzepten, jeder auf seine eigene Art. Aber Pulse ist bislang eines der konsequentesten Beispiele, weil es direkt den kompletten Chatverlauf als Datenbasis nutzt statt nur einzelner Systemsignale.

Was dabei auffällt: OpenAI experimentiert parallel auch mit anderen Wegen, die App stärker in den Alltag zu integrieren – etwa durch Werbeformate innerhalb von ChatGPT, die künftig ebenfalls stärker personalisiert ausgespielt werden könnten. Mehr dazu, was das für Nutzerinnen und Nutzer konkret bedeuten könnte, lesen Sie in unserem Beitrag darüber, was Sie über Werbung in ChatGPT wissen sollten. Die Kombination aus proaktiver KI und personalisierter Werbung ist ein Thema, das in den kommenden Monaten sicher noch für Diskussionen sorgen wird, auch wenn beide Features aktuell unabhängig voneinander laufen.

Tatsächlich zeigt sich hier ein Muster, das über OpenAI hinausgeht: KI-Systeme werden zunehmend zu Vermittlern zwischen unseren Terminen, unseren Interessen und unserem Alltag. Das kann enorm praktisch sein. Es kann aber auch bedeuten, dass wir Stück für Stück mehr Entscheidungen an ein System abgeben, das wir selbst nicht vollständig durchschauen.

Was bleibt von der Daily-Puls-Diskussion?

Ein Feature, das morgens für Sie denkt, bevor Sie selbst wach genug dafür sind – das ist schon eine besondere Vorstellung. Die Preview zeigt, wohin proaktive KI unterwegs ist: näher an den Alltag, näher an persönliche Daten, näher an Gewohnheiten, die sich schnell festsetzen.

Bleibt die Frage, die eigentlich jeder für sich beantworten muss: Wollen Sie einen Smartphone Assistant, der Ihren Tag mitplant – oder reicht Ihnen ein Werkzeug, das antwortet, wenn Sie fragen? Vielleicht probieren Sie es einfach aus, wenn die Preview bei Ihnen ankommt. Und schauen dann selbst, wie viel Kontrolle Sie eigentlich abgeben wollen.