Vor drei Jahren habe ich versucht, meine gesamte Wohnung per Google-Home-Routine zu steuern – und bin gescheitert, weil eine einzige Bedingung fehlte: „wenn es draußen dunkel UND ich zuhause bin UND die Katze nicht gerade auf der Fensterbank sitzt“. Ergebnis: Das Licht ging an, wann es wollte, und ich saß im Dunkeln vor meinem Router. Google Home Skripte sollten genau dieses Chaos beenden, und seit Anfang Juli hat der Konzern seine Dokumentation dazu spürbar aufgebohrt. Was sich bei KI-Automationen und der Nest-Integration wirklich ändert, und wo die neuen Limits liegen, klären wir jetzt.

Google hat seine Support-Dokumentation zu Google Home Skripten überarbeitet und dabei nicht nur Kleinigkeiten verschoben. Im Zentrum steht der sogenannte Script Editor, erreichbar über die Web-Oberfläche von Google Home, in dem Automationen als YAML-basierte Abläufe aus Trigger, Bedingungen und Aktionen entstehen. Klingt nach Entwicklerkram? Ist es auch, im Ernst. Aber genau diese Tiefe unterscheidet Google Home Skripte inzwischen von den simplen Wenn-Dann-Routinen, die viele noch aus der Anfangszeit von Google Home kennen.

Was Google Home Skripte inzwischen können

Die klassische Routine in der Google-Home-App war lange ein Kompromiss: einfach zu bedienen, aber logisch ziemlich beschränkt. Der Script Editor bricht mit diesem Kompromiss. Nutzer definieren dort Bedingungen, die verschachtelt sein dürfen, kombinieren mehrere Trigger und lassen Aktionen nur unter ganz bestimmten Umständen auslösen. Google liefert dazu offizielle Beispiel-Skripte, etwa für Anwesenheitserkennung, Zeitpläne oder kamerabasierte Trigger.

Wichtig für alle, die jetzt Hoffnung schöpfen: Ein Skript lässt sich erst aktivieren, wenn es die interne Validierung durchläuft. Fehlerhafte Syntax, falsch referenzierte Geräte oder unlogische Bedingungen blockieren die Automation, bevor sie überhaupt scharf geschaltet wird. Das ist unspektakulär, aber ziemlich sinnvoll – wer will schon ein halbfertiges Skript, das die Rollläden mitten in der Nacht hochfährt, weil eine Klammer fehlt?

Spoiler: Nicht jedes Gerät darf in jedem Skript mitspielen. Google Home Skripte funktionieren nur mit Geräten, die im jeweiligen „Zuhause“ der Google Home App eingerichtet sind, und die Liste unterstützter Trigger, Bedingungen und Aktionen ist in der offiziellen Übersicht zu Automatisierungen dokumentiert. Wer also plant, ein komplexes Bastelprojekt aus Sensoren, Kameras und Aktoren zu bauen, sollte diese Liste vorher checken, statt hinterher zu rätseln, warum ein Trigger einfach nicht feuert. Diese strengere Prüfung passt zur allgemeinen Linie, mit der Google auch abseits des Smart Homes verstärkt auf kontrollierte, KI-gestützte Assistenzsysteme setzt, wie sich beispielsweise am Nachfolger des klassischen Google Assistant zeigt.

KI-Automationen: Wenn die Maschine mitschreibt

Der eigentliche Hype-Faktor der neuen Dokumentation heißt „Hilf mir programmieren“. Diese KI-Automationen-Funktion lässt Nutzer eine Automation in natürlicher Sprache beschreiben, etwa „Wenn die Kamera nach Einbruch der Dunkelheit eine Person erkennt, schalte das Verandalicht ein“. Aus diesem Satz baut die KI einen Skriptvorschlag, den man kopieren, prüfen und bei Bedarf anpassen muss.

Nerd-Alarm: Google selbst nennt diese Funktion explizit experimentell. Laut der Support-Doku zu KI-gestützten Skripten läuft „Hilf mir programmieren“ aktuell nur als öffentliche Vorschau in der Web-Version von Google Home, zeitlich begrenzt und nicht überall gleichzeitig verfügbar. Wer die Funktion nutzt, muss eigene Nutzungsbedingungen akzeptieren und kann optional zustimmen, dass die eigenen Eingaben zur Verbesserung der KI-Modelle verwendet werden.

Das ist der Punkt, an dem meine persönliche Meinung ins Spiel kommt: KI-Automationen sind eine echte Erleichterung für den Einstieg, aber sie ersetzen kein Verständnis dafür, was ein Skript tatsächlich tut. Wer der KI blind vertraut und ein automatisch generiertes Skript ungeprüft für die Türschloss-Steuerung aktiviert, spielt mit einem Risiko, das größer ist als ein bisschen falsches Ambient-Licht. Auch ohne KI-Hilfe bleibt der Script Editor voll nutzbar – die generative Funktion ist ein Komfort-Layer, kein Muss.

Wie funktioniert das in der Praxis? Die KI liefert einen Entwurf, keine fertige Lösung. Nutzer sehen den generierten YAML-Code, müssen ihn lesen, Gerätereferenzen korrigieren und am Ende trotzdem die Validierung durchlaufen lassen. Das klingt nach zusätzlicher Arbeit, ist aber genau die Sicherheitsbremse, die verhindert, dass eine falsch interpretierte Sprachanweisung ungebremst ins Haus greift.

Nest-Integration: Mehr Trigger, mehr Möglichkeiten

Ein zweiter Schwerpunkt der aktualisierten Dokumentation liegt auf der Nest-Integration. Google hat die Liste der unterstützten Ereignisse rund um Nest-Kameras und Nest-Türklingeln erweitert, sodass Automationen jetzt gezielter auf reale Alltagssituationen reagieren können. Dazu zählen laut offizieller Trigger-Liste unter anderem Paketzustellungen, Haustiererkennung und bekannte Gesichter, sofern die entsprechenden Erkennungsfunktionen aktiviert sind.

Auch außerhalb der Kamerawelt hat sich etwas getan: Rollläden und Jalousien lassen sich motorisch in Automationen einbinden, Rasenmäher-Roboter können automatisch zur Basisstation zurückgeschickt werden, und selbst geplante Software-Updates einzelner Geräte lassen sich in einen Ablauf integrieren. Computerbild hat diese neuen Automations-Features bereits zusammengefasst, und sie zeigen, wie sehr sich Google Home von der reinen Lampen-Steuerung entfernt. Auffällig ist außerdem der Rhythmus, in dem solche Erweiterungen kommen: Ähnlich wie schon bei den größeren Google-Updates im Juli früherer Jahre nutzt der Konzern offenbar bevorzugt die Sommermonate, um Plattform-Funktionen grundlegend zu erweitern, statt sie über das ganze Jahr verteilt in kleinen Häppchen nachzuschieben.

Für die Praxis heißt das: Eine Nest-Kamera erkennt ein Paket vor der Tür, ein Skript schickt eine Benachrichtigung und schaltet gleichzeitig das Eingangslicht ein, während ein zweites Skript prüft, ob überhaupt jemand zuhause ist, bevor es reagiert. Genau solche mehrstufigen Abläufe waren mit den alten Standard-Routinen kaum sauber abzubilden. Mit der tieferen Nest-Integration und dem Script Editor wird daraus ein nachvollziehbares, wenn auch etwas fummeliges Bastelprojekt.

Im Script Editor entstehen Google Home Skripte aus Triggern, Bedingungen und Aktionen – KI-Automationen liefern dafür nur den ersten Entwurf. (Symbolbild)

Am besten lässt sich der Sprung von einfachen Routinen zu echten Google Home Skripten an konkreten Beispielen zeigen. Szenario eins: der Urlaubsmodus. Statt einer starren Zeitschaltung, die jeden Abend um 20 Uhr das Licht einschaltet, kombiniert ein Skript mehrere Bedingungen – zufällige Zeitfenster, unterschiedliche Räume, und ein Abbruch, sobald ein Bewegungssensor tagsüber Aktivität registriert, was auf eine Rückkehr hindeuten könnte. Das wirkt deutlich glaubwürdiger als ein starres Muster, das jeder aufmerksame Beobachter nach drei Tagen durchschaut.

Szenario zwei: Energiesparen im Alltag. Ein Skript prüft, ob Fenster- und Türsensoren geöffnet sind, während die Klimaanlage läuft, und pausiert die Kühlung automatisch, sobald jemand lüftet. Erst wenn alle Öffnungen wieder geschlossen sind, läuft die Automation weiter. Mit einer klassischen Routine wäre das kaum umsetzbar gewesen, weil dort meist nur ein einziger Trigger pro Aktion vorgesehen war.

Szenario drei: Sicherheit bei Abwesenheit. Erkennt eine Nest-Kamera eine unbekannte Person auf dem Grundstück, während laut Standortfreigabe niemand zuhause ist, löst ein Skript gleichzeitig eine Benachrichtigung, eine kurze Lichtsequenz im Haus und optional eine Sprachausgabe über verbundene Lautsprecher aus. Die Kombination aus mehreren gleichzeitigen Aktionen, die an eine einzige komplexe Bedingung gekoppelt sind, ist genau der Bereich, in dem Google Home Skripte ihren größten Mehrwert gegenüber den alten Routinen ausspielen.

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Limits, die Google jetzt klarer dokumentiert

Wer erwartet hatte, Google würde nun endlich eine feste Obergrenze für die Anzahl an Automationen pro Haushalt nennen, wird enttäuscht. Eine exakte Maximalzahl ist in der öffentlichen Dokumentation weiterhin nicht klar beziffert. Stattdessen betont Google vor allem zwei praktische Grenzen: Es dürfen ausschließlich unterstützte Geräte verwendet werden, die im jeweiligen Zuhause eingerichtet sind, und jedes Skript muss die Validierung bestehen, bevor es aktiv werden darf.

Diese Zurückhaltung bei konkreten Zahlen ist typisch für Google, aber im Ernst etwas unbefriedigend für alle, die ihr Smart Home mit Dutzenden Skripten durchplanen wollen. Community-Berichte in Foren sprechen zwar von gefühlten Soft-Limits, sobald sehr viele Automationen gleichzeitig aktiv sind, doch offiziell bestätigt Google solche Zahlen bislang nicht. Wer also ein größeres Automations-Setup plant, sollte eher iterativ vorgehen: erst wenige, klar getestete Skripte, dann schrittweise erweitern, statt gleich zwanzig Automationen auf einmal scharf zu schalten.

Best Practices, die Google in der aktualisierten Doku hervorhebt, klingen fast schon banal, sind es aber nicht: Skripte vor der Aktivierung immer testen, Gerätezustände regelmäßig prüfen und komplexe Bedingungen lieber in mehrere kleinere Skripte aufteilen, statt ein einzelnes Monster-Skript zu bauen, das niemand mehr durchschaut. Wer das ignoriert, baut sich am Ende ein digitales Kabelchaos, nur eben in YAML statt im Sicherungskasten.

Google Home Skripte und vor allem die KI-Automationen laufen nicht lokal auf einem Gerät im Wohnzimmer, sondern größtenteils über Googles Cloud-Infrastruktur. Für viele Nutzer ist das der eigentliche Knackpunkt: Wer „Hilf mir programmieren“ nutzt und der Datenfreigabe zustimmt, erlaubt Google, die eigenen Texteingaben zur Verbesserung der KI-Modelle zu verwenden. Diese Freigabe lässt sich zwar im Script Editor deaktivieren, bereits verarbeitete und entkoppelte Daten aber offenbar nicht nachträglich vollständig zurückholen.

Das ist kein Grund für Panik, aber ein guter Grund für einen bewussten Umgang. Wer besonders sensible Automationen plant, etwa rund um Türschlösser, Alarmanlagen oder Kamera-Auswertungen mit Gesichtserkennung, sollte sich fragen, ob die KI-Hilfe hier wirklich nötig ist oder ob ein manuell geschriebenes, überschaubares Skript nicht die sicherere Wahl ist. Persönlich finde ich: Bei sicherheitsrelevanten Automationen gehört Handarbeit einfach dazu, KI-Automationen sind hier eher ein Lernwerkzeug als eine Produktionslösung.

Auch der breitere Umbau bei Google spielt hier eine Rolle. Laut dem offiziellen Google-Blog zu Gemini im Smart Home soll die generative KI künftig kontextreichere Steuerung ermöglichen, etwa das Verständnis komplexerer, natürlich formulierter Anfragen. Das bedeutet aber auch: Mehr Sprachverarbeitung in der Cloud, mehr Datenpunkte, die durch Googles Systeme laufen. Diese Entwicklung fügt sich in die generelle Verschiebung hin zu KI-gestützten Google-Produkten ein, die längst nicht mehr nur die Suche betrifft. Wer Cloud-Verarbeitung grundsätzlich skeptisch sieht, wird an dieser Stelle nicht glücklich werden – zumindest nicht, solange Google keine rein lokale Alternative für KI-Automationen anbietet.

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Google Home im Vergleich zu Home Assistant und HomeKit

Wer sich schon länger mit Automationen beschäftigt, kennt die Debatte: Google Home gegen Home Assistant gegen Apples HomeKit. Home Assistant punktet seit Jahren mit maximaler Offenheit, lokaler Ausführung und einer riesigen Community, die über HACS zusätzliche Integrationen nachrüstet. Wer eine Home Assistant Green oder Home Assistant Yellow im Schrank stehen hat, kennt das Gefühl: Fast alles ist möglich, aber man muss auch fast alles selbst konfigurieren.

Google Home Skripte liegen dazwischen. Sie sind zugänglicher als eine vollständige Home-Assistant-Installation auf einem Raspberry Pi, bieten aber inzwischen fast die Flexibilität von Yaml-basierten Logikbausteinen, wie man sie aus der Open-Source-Welt kennt. Apples HomeKit dagegen bleibt bei einfacheren, stärker geführten Automationen und punktet vor allem mit lokaler Verarbeitung und einem sehr aufgeräumten, aber auch limitierteren Regelwerk.

Für die Praxis heißt das: Wer maximale Kontrolle und lokale Datenverarbeitung will, landet eher bei Home Assistant. Wer eine gute Mischung aus Komfort, Cloud-Komfortfunktionen und inzwischen überraschend mächtigen Skripten sucht, findet in Google Home Skripten einen brauchbaren Mittelweg. Wer einfach nur zuverlässige, unkomplizierte Automationen ohne viel Gebastel will, ist mit HomeKit oft besser bedient. Keine der drei Plattformen ist per se die „richtige“ – es kommt darauf an, wie viel Zeit und Nerven man ins eigene Smart Home investieren möchte.

Kritikpunkte und offene Baustellen

Bei aller Begeisterung für die neuen Möglichkeiten sollte man die Schwachstellen nicht unterschlagen. Erstens: Die Abhängigkeit von einer stabilen Internetverbindung. Da ein Großteil der Logik über die Cloud läuft, führt ein Ausfall der Internetverbindung im schlimmsten Fall dazu, dass komplexe Skripte gar nicht mehr auslösen, während einfache lokale HomeKit-Automationen davon unbeeinflusst weiterlaufen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte kritische Basisfunktionen – etwa Licht am Eingang oder eine simple Alarmreaktion – nicht ausschließlich über ein komplexes Cloud-Skript absichern, sondern zusätzlich eine einfachere, robustere Rückfalllösung einplanen.

Zweitens fehlt weiterhin eine offizielle, leicht zugängliche Versionsverwaltung für Skripte. Wer ein funktionierendes Skript versehentlich überschreibt oder eine Änderung vornimmt, die im Nachhinein doch nicht passt, kann nicht einfach auf eine frühere Version zurückspringen. Eine simple Kopier-und-Speichern-Strategie außerhalb der App, etwa als Textdatei, ist hier bis auf Weiteres die pragmatischste Lösung.

Drittens bleibt die Fehlersuche bei größeren Skript-Sammlungen mühsam. Wenn mehrere Automationen ähnliche Trigger nutzen und sich gegenseitig beeinflussen, zeigt die aktuelle Oberfläche keine übersichtliche Darstellung möglicher Konflikte an. Wer zehn oder mehr Skripte parallel betreibt, tut gut daran, sich eine eigene kleine Dokumentation außerhalb von Google Home zu führen, in der Zweck, Trigger und Abhängigkeiten jeder Automation kurz notiert sind. Das klingt nach Mehraufwand, erspart aber stundenlanges Rätselraten, warum plötzlich zwei Skripte gegeneinander arbeiten.

Was Nutzer jetzt konkret tun sollten

Wer die neuen Möglichkeiten ausprobieren will, sollte zunächst in der Google Home App prüfen, ob der Script Editor für das eigene Zuhause bereits sichtbar ist, meist erreichbar über die Web-Oberfläche unter den Automatisierungs-Einstellungen. Danach lohnt ein Blick in die offiziellen Beispiel-Skripte, um ein Gefühl für Syntax und Struktur zu bekommen, bevor man mit KI-Automationen experimentiert.

Ein sinnvoller erster Schritt: ein unkritisches Skript bauen, etwa eine zeitbasierte Lichtsteuerung, und erst danach an komplexere Nest-Trigger heranwagen, etwa kamerabasierte Automationen mit Personenerkennung. Wer „Hilf mir programmieren“ testen möchte, sollte den generierten Code tatsächlich lesen, statt ihn blind zu übernehmen – das dauert zwei Minuten länger, erspart aber im Zweifel ein nächtliches Weckerlicht um drei Uhr morgens.

Bei der Datenfreigabe für KI-Modelle gilt: Wer unsicher ist, deaktiviert sie lieber und nutzt die KI-Hilfe trotzdem, nur eben ohne dass die eigenen Eingaben zur Modellverbesserung verwendet werden. Und wer richtig viele Automationen plant, sollte diese in überschaubaren Etappen aufbauen, testen und dokumentieren, statt alles auf einmal umzusetzen. Zusätzlich empfiehlt es sich, den generierten oder selbst geschriebenen YAML-Code jedes funktionierenden Skripts extern zu sichern, etwa in einer einfachen Textdatei, damit im Fehlerfall nicht mühsam rekonstruiert werden muss, was vorher funktioniert hat. So bleibt das eigene Smart Home ein kontrollierbares Bastelprojekt und nicht ein undurchschaubares Geflecht aus Skripten, die irgendwann niemand mehr versteht.

Am Ende bleibt die Frage, wie viel Automatisierung man seinem Zuhause eigentlich zumuten will. Google Home Skripte werden mit jeder Doku-Aktualisierung mächtiger, die Nest-Integration wächst, und KI-Automationen senken die Einstiegshürde – aber sie nehmen niemandem die Verantwortung ab, das eigene Setup zu verstehen. Vielleicht ist genau das der eigentliche Fortschritt: nicht, dass die Maschine alles für uns entscheidet, sondern dass wir endlich die Werkzeuge haben, um es richtig zu machen. Die eigentliche Frage lautet: Wie viele Skripte braucht ein Zuhause wirklich, bevor aus Komfort wieder Kabelchaos wird?