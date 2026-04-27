EU AI Act DPIA-Vorlage 2026: Warum Unternehmen jetzt handeln müssen

Der Europäische Datenschutzausschuss hat Mitte März 2026 eine standardisierte DPIA-Vorlage für Hochrisiko-KI-Systeme verabschiedet – und damit eine Uhr gestartet, die bis zum 2. August 2026 tickt. Wer jetzt noch keine Datenschutz-Folgenabschätzung für seine KI-Anwendungen eingeplant hat, spielt mit Bußgeldern in Millionenhöhe. Das ist kein Hype. Das ist Compliance-Alltag.

Was die neue DPIA-Vorlage wirklich bedeutet – und warum sie kein bürokratisches Beiwerk ist

Am 10. März 2026 verabschiedete der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) die Version 1.0 seiner standardisierten DPIA-Vorlage. Offiziell dokumentiert Mitte April, öffentliche Konsultation bis 9. Juni 2026. Das klingt nach geordnetem Brüsseler Verwaltungsrhythmus. Ist es aber nicht.

Hinter dem nüchternen Akronym DPIA – Data Protection Impact Assessment, auf Deutsch: Datenschutz-Folgenabschätzung – verbirgt sich das wohl wichtigste Compliance-Instrument, das Unternehmen in den nächsten Monaten beschäftigen wird. Der EDPB hat mit dieser Vorlage klargemacht: Die Phase der politischen Debatten rund um KI Datenschutz ist vorbei. Es folgt die konkrete Umsetzung – am Schnittpunkt von DSGVO und EU AI Act.

Und dieser Schnittpunkt ist keine theoretische Konstruktion. Er ist der Ort, an dem echte Bußgelder entstehen. Bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes drohen bei AI-Act-Verstößen ab August 2026. Für eine fehlende oder mangelhafte DPIA kommen zusätzlich bis zu 2 Prozent Jahresumsatz nach DSGVO hinzu. Das summiert sich schnell zu existenzbedrohenden Beträgen.

Mein Eindruck nach Sichtung der verfügbaren Dokumente und Expertenmeinungen: Die neue Vorlage ist weniger ein Hilfsangebot als ein deutliches Signal. Wer sie ignoriert, hat nicht verstanden, wie ernst es die Aufsichtsbehörden meinen.

Der EU AI Act und sein August-Deadline: Was ab sofort gilt

Der 2. August 2026 ist der entscheidende Stichtag. An diesem Datum greifen die Hauptpflichten des EU AI Act – darunter alle Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme, Transparenzpflichten für bestimmte KI-Anwendungen und das vollständige Sanktionsregime. Datenschutz KI wird damit nicht mehr nur ein DSGVO-Thema, sondern ein doppelt reguliertes Feld.

Was bedeutet das konkret? Wer KI-Systeme in Bereichen wie Personalauswahl, Kreditbewertung, kritische Infrastrukturen, Bildung oder Strafverfolgung einsetzt, operiert automatisch im Hochrisiko-Bereich des EU AI Act. Für diese Systeme ist eine DPIA nicht optional – sie ist Pflichtbestandteil der Compliance-Dokumentation.

Das Problem: Viele Unternehmen wissen schlicht nicht, ob ihre KI-Tools als Hochrisiko eingestuft werden. Ein KI-gestütztes Bewerberscreening-Tool? Hochrisiko. Eine automatisierte Kreditentscheidung? Hochrisiko. Ein KI-Chatbot für den Kundenservice? Kommt auf den Kontext an. Die Graubereiche sind beträchtlich, und genau hier setzt die DPIA-Vorlage an – sie zwingt zur strukturierten Auseinandersetzung mit der eigenen KI-Infrastruktur.

Wer sich fragt, ob das eigene System unter den AI Act fällt, findet beim offiziellen EU AI Act Compliance Checker einen ersten orientierten Einstieg. Das Tool ist kein Ersatz für Rechtsberatung, aber ein solider erster Schritt zur Einordnung.

Was die DPIA-Vorlage des EDPB konkret verlangt

Die Vorlage des EDPB ist keine simple Checkliste, die man in einer Nachmittagssitzung abhakt. Sie ist ein strukturiertes Assessment-Framework, das mehrere kritische Dimensionen abdeckt.

Beschreibung des Verarbeitungsvorgangs

Zunächst muss das KI-System selbst vollständig beschrieben werden: Welche Daten werden verarbeitet? Welche Kategorien personenbezogener Daten sind betroffen? Wer hat Zugang? Wie lange werden Daten gespeichert? Bei KI-Systemen kommt die besondere Herausforderung hinzu, dass Trainingsdaten, Inferenzdaten und Ausgabedaten separat betrachtet werden müssen.

Gerade das KI Datenschutz-Problem der Trainingsdaten ist ein blinder Fleck in vielen Unternehmen. Wenn ein Modell mit historischen Bewerberdaten trainiert wurde, die vor DSGVO-Zeiten erhoben wurden, ist die Rechtsgrundlage für dieses Training oft unklar – und muss in der DPIA explizit adressiert werden.

Bewertung von Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit

Die DPIA verlangt eine explizite Begründung, warum das KI-System notwendig ist und ob weniger eingriffsintensive Alternativen existieren. Das ist keine Formalität. Aufsichtsbehörden haben in der Vergangenheit genau hier angesetzt, wenn sie Verstöße ahndeten. Die Spanien-Entscheidung gegen YOTI (950.000 Euro Bußgeld für biometrische Datenverarbeitung) zeigt: Verhältnismäßigkeit ist kein abstraktes Prinzip, sondern ein Kriterium mit Konsequenzen.

Risikobewertung und Abhilfemaßnahmen

Hier liegt das Herzstück der neuen Vorlage. Das System muss nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere möglicher Schäden für betroffene Personen bewertet werden. Für KI-Systeme bedeutet das: Bias-Risiken, Diskriminierungspotenziale, Intransparenz der Entscheidungsprozesse und Datenlecks müssen quantifiziert – oder zumindest qualitativ beschrieben – werden. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Überblick: Technologien der Künstlichen Intelligenz.

Zu jedem identifizierten Risiko muss eine Abhilfemaßnahme dokumentiert werden. „Wir vertrauen dem Modell“ ist keine Abhilfemaßnahme. Konkrete technische oder organisatorische Maßnahmen sind gefragt: Bias-Audits, Human-in-the-Loop-Prozesse, Löschkonzepte, Zugriffskontrollen.

Konsultation des Datenschutzbeauftragten

Der DSB muss einbezogen werden – nicht nachträglich zur Unterschrift, sondern als aktiver Mitgestalter des Prozesses. Das setzt voraus, dass der DSB die technischen Grundlagen von KI-Systemen versteht. Eine ehrliche Bestandsaufnahme: In vielen mittelständischen Unternehmen ist das schlicht nicht der Fall.

Die Bitkom-Zahlen und was sie über die Compliance-Lücke verraten

41 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen bereits KI. Gleichzeitig haben 64 Prozent keine formelle KI-Strategie. Diese Zahl aus der Bitkom-Studie 2026 ist mehr als ein statistischer Befund – sie beschreibt das strukturelle Problem der kommenden Monate.

Ohne KI-Strategie keine systematische Risikoklassifizierung. Ohne Risikoklassifizierung kein Überblick, welche Systeme DPIA-pflichtig sind. Ohne DPIA-Überblick keine rechtskonforme Dokumentation. Und ohne Dokumentation: Bußgeld-Risiko. Die Kausalkette ist brutal einfach.

Noch beunruhigender: Viele Unternehmen nutzen KI nicht als selbst entwickelte Systeme, sondern über Drittanbieter-Tools. Microsoft Copilot, Google Gemini in Workspace, Salesforce Einstein, diverse HR-Tools mit eingebetteter KI. Für diese Systeme gilt: Der Einsatz im eigenen Unternehmen macht Sie zur verantwortlichen Stelle im Sinne der DSGVO – auch wenn das Modell selbst von einem US-Konzern entwickelt wurde.

Das ist die eigentliche Sprengkraft der neuen DPIA-Vorlage für Datenschutz KI: Sie zwingt Unternehmen, ihre gesamte KI-Tool-Landschaft zu inventarisieren. Nicht nur die großen, selbst entwickelten Systeme. Auch das HR-Tool, das seit drei Jahren „einfach läuft“.

Digital Omnibus und die Harmonisierungsfrage: Vereinfachung oder neue Komplexität?

Am 19. November 2025 schlug die Europäische Kommission das Digital-Omnibus-Paket vor – ein Versuch, DSGVO, EU AI Act und Data Act zu harmonisieren. Auf dem Papier klingt das nach Vereinfachung. In der Praxis erzeugt es neue Unsicherheiten.

Die relevantesten Änderungsvorschläge aus dem Paket: Erstens soll „berechtigtes Interesse“ als Rechtsgrundlage für KI-Training auch ohne explizite Einwilligung möglich werden. Das wäre eine signifikante Erleichterung für Unternehmen, die KI auf der Basis eigener Daten trainieren wollen. Zweitens soll die Meldefrist für Datenpannen von 72 auf 96 Stunden verlängert werden.

Klingt gut. Aber: Das Digital-Omnibus-Paket ist noch nicht verabschiedet, und seine finale Form ist ungewiss. Wer jetzt darauf wartet, dass Regulierung einfacher wird, bevor er handelt, riskiert, am 2. August 2026 ohne Compliance-Dokumentation dazustehen.

Meine klare Einschätzung: Planen Sie auf Basis des bestehenden Rechts. Verbesserungen durch das Omnibus-Paket sind ein Bonus, keine Grundlage für einen Aufschub der DPIA-Arbeit.

Konkrete Bußgeld-Beispiele: Was in Europa bereits passiert

Theorie ist das eine. Dass Aufsichtsbehörden tatsächlich sanktionieren, zeigen aktuelle Fälle aus dem ersten Quartal 2026.

Spanien verhängte 950.000 Euro gegen YOTI wegen unzureichender Rechtsgrundlage für biometrische Datenverarbeitung. Das ist exakt das Szenario, das viele KI-Systeme in der Mitarbeiterüberwachung oder Gesichtserkennung betrifft. Italien belegte Enel Energia mit 563.052 Euro – im April 2026, also bereits im laufenden Jahr. Beide Fälle zeigen: Nationale Datenschutzbehörden warten nicht auf August 2026.

Sie handeln jetzt – auf Basis der DSGVO, die bereits gilt. Der EU AI Act ab August 2026 addiert eine weitere Sanktionsebene. Wer meint, die nächsten Monate noch abwarten zu können, sei auf diese Zahlen verwiesen: 950.000 Euro für ein mittelgroßes Unternehmen ist kein Nadelstich.

Und die Milliarden-Strafen, die ab August 2026 drohen, sind keine leere Drohung: Bei 7 Prozent weltweitem Jahresumsatz sprechen wir bei einem mittelgroßen europäischen Tech-Unternehmen mit 500 Millionen Euro Umsatz schnell von 35 Millionen Euro.

Die DPIA als strategisches Instrument – nicht nur als Pflichterübung

Hier wird ein Fehler gemacht, den ich in der Compliance-Diskussion immer wieder sehe: Die DPIA wird als bürokratische Last betrachtet, die man irgendwie abarbeiten muss. Das ist falsch gedacht.

Eine gut durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung für KI-Systeme ist eines der wertvollsten internen Dokumente, die ein Unternehmen produzieren kann. Sie zwingt zur systematischen Auseinandersetzung mit der eigenen KI-Nutzung, zur Identifikation von Risiken, die sonst unter dem Radar bleiben, und zur Entwicklung konkreter Gegenmaßnahmen.

Unternehmen, die jetzt in eine strukturierte DPIA-Dokumentation investieren, bauen gleichzeitig Governance-Kapazitäten auf, die in den nächsten Jahren entscheidend sein werden. „Human-in-the-Loop“, Bias-Audits, Transparenzdokumentation – das sind keine Compliance-Floskeln. Das sind Wettbewerbsvorteile in einer Welt, in der Kunden und Geschäftspartner zunehmend nach KI-Governance fragen. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Unsichtbare KI 2026: Was Unternehmen jetzt wissen müssen.

Im Recruiting-Kontext ist das bereits Realität: Unternehmen, die KI-gestützte Personalauswahl betreiben und dabei nachweisbar auf diskriminierungsfreie Prozesse achten, differenzieren sich positiv. Das DPIA-Dokument ist der Nachweis dieser Differenzierung.

Schritt für Schritt: So gehen Sie die DPIA für Hochrisiko-KI an

Folgende Herangehensweise hat sich in der Praxis bewährt – strukturiert, aber nicht dogmatisch.

Schritt 1: KI-Inventar erstellen

Bevor Sie eine einzige DPIA schreiben, brauchen Sie einen vollständigen Überblick über alle KI-Systeme im Einsatz. Nicht nur selbst entwickelte Tools. Auch eingebettete KI in Standardsoftware, API-Integrationen, KI-Features in SaaS-Produkten. Gehen Sie systematisch durch die Abteilungen: HR, Marketing, Finance, Operations, Kundenservice.

Für jedes identifizierte System notieren Sie: Welche Daten fließen ein? Welche Entscheidungen trifft oder unterstützt das System? Betrifft es Personen direkt? Dieses Inventar ist Grundlage für die Risikoklassifizierung nach EU AI Act.

Schritt 2: Risikoklassifizierung nach EU AI Act

Ordnen Sie jedes System einer Risikoklasse zu: verboten, Hochrisiko, begrenztes Risiko, minimales Risiko. Hochrisiko-Systeme gemäß Anhang III des EU AI Act sind DPIA-pflichtig. Die Klassifizierung ist nicht trivial – ziehen Sie bei Grenzfällen rechtlichen Rat hinzu.

Tipp: Nutzen Sie den EDPB-Leitfaden zur Identifikation DPIA-pflichtiger Verarbeitungen als Ergänzung zum AI-Act-Klassifizierungssystem. Beide Regelwerke müssen zusammen gelesen werden.

Schritt 3: DPIA durchführen

Nutzen Sie die neue EDPB-Vorlage als Struktur. Die offizielle DPIA-Vorlage des EDPB ist öffentlich zugänglich und bildet die Grundlage für das, was Aufsichtsbehörden im Prüfungsfall erwarten. Arbeiten Sie die Vorlage nicht mechanisch ab, sondern inhaltlich substanziell. Eine DPIA, die erkennbar nur zur Erfüllung einer Formalpflicht erstellt wurde, schützt nicht.

Dokumentieren Sie jede Entscheidung. Warum wurde Risiko X als akzeptabel eingestuft? Welche Maßnahmen wurden implementiert, um Risiko Y zu mitigieren? Die Nachvollziehbarkeit der Argumentation ist entscheidend.

Schritt 4: DSB und Fachabteilungen einbinden

Die DPIA ist kein Einzelprojekt der Rechtsabteilung. IT, HR, Fachbereiche und der DSB müssen eingebunden sein. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist keine Option – sie ist regulatorische Anforderung. Der DSB muss die DPIA formal konsultieren und seine Einschätzung dokumentieren.

Schritt 5: Regelmäßige Überprüfung verankern

Eine einmalige DPIA reicht nicht. KI-Systeme ändern sich, Datenquellen ändern sich, Nutzungskontexte ändern sich. Verankern Sie einen jährlichen Review-Zyklus oder lösen Sie Reviews durch definierte Events aus: neue Datenquellen, Systemupdates mit veränderter Funktionalität, Nutzungserweiterungen.

Ohne strukturiertes KI-Inventar und DPIA drohen ab August 2026 empfindliche Strafen. (Symbolbild)

„Compliance as Code“: Warum statische Dokumente nicht mehr reichen

Experten sprechen zunehmend von „Compliance as Code“ – und das ist kein Buzzword, sondern eine pragmatische Antwort auf ein reales Problem. Statische PDF-Dokumente, die einmal erstellt und dann vergessen werden, sind in einer dynamischen KI-Umgebung wertlos.

Was stattdessen gebraucht wird: Technische Systeme, die Compliance-Anforderungen automatisch überwachen. Monitoring-Dashboards, die Bias-Metriken in Echtzeit tracken. Audit-Trails, die jede Entscheidung eines KI-Systems mit Zeitstempel dokumentieren. Automatische Alerts, wenn Datenverarbeitungen außerhalb definierter Parameter stattfinden.

OpenAI hat am 22. April 2026 neue Datenschutzfilter angekündigt – ein Beispiel dafür, wie KI-Anbieter auf den Regulierungsdruck reagieren. Für Unternehmen bedeutet das: Prüfen Sie, welche datenschutzrelevanten Funktionen Ihre KI-Tools bereits von Haus aus mitbringen, und dokumentieren Sie deren Einsatz als Teil Ihrer Compliance-Architektur.

Tools wie das NIST AI Risk Framework bieten einen strukturierten Rahmen für kontinuierliches Risikomanagement. Digital Identity Wallets, die bis Ende 2026 auf EU-Ebene ausgerollt werden sollen, werden weitere Anforderungen an die KI-Datenschutz-Infrastruktur stellen. Wer jetzt eine skalierbare Compliance-Architektur aufbaut, ist dafür gerüstet.

Besondere Problemzonen: Wo Unternehmen am häufigsten scheitern

Drittanbieter-KI ohne vertragliche Absicherung

Der mit Abstand häufigste Fehler: Unternehmen setzen KI-Tools von Drittanbietern ein, ohne die datenschutzrechtlichen Grundlagen zu klären. Gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)? Wo werden die Daten verarbeitet – innerhalb der EU oder in Drittländern? Welche Garantien gibt der Anbieter für die Sicherheit der Daten?

Für US-amerikanische KI-Anbieter stellt sich die Frage der Datentransfers nach wie vor. Das EU-US Data Privacy Framework bietet einen Rahmen, aber nur für Unternehmen, die zertifiziert sind und die Anforderungen tatsächlich erfüllen. Prüfen Sie die Zertifizierung Ihrer Anbieter aktiv.

Fehlende Transparenz gegenüber Betroffenen

KI-Systeme, die Entscheidungen über Personen treffen oder beeinflussen, unterliegen Informationspflichten nach DSGVO. Artikel 22 DSGVO regelt automatisierte Einzelentscheidungen. Artikel 13 und 14 verlangen, dass Betroffene über die Existenz und Logik solcher Systeme informiert werden.

In der Praxis: Wenn Ihr Unternehmen KI zur Kreditbewertung einsetzt, müssen Kunden darüber informiert werden. Wenn KI im Bewerbungsprozess vorauswählt, müssen Bewerber das wissen. Die neue DPIA-Vorlage zwingt zur expliziten Dokumentation dieser Transparenzmaßnahmen – und macht damit fehlende Datenschutzhinweise sichtbar.

Unklare Rechtsgrundlagen für KI-Training

Viele Unternehmen trainieren oder fine-tunen KI-Modelle mit eigenen Daten, ohne die Rechtsgrundlage zu klären. Einwilligung? Vertragliche Erforderlichkeit? Berechtigtes Interesse? Jede Grundlage hat spezifische Anforderungen und Grenzen. Das Digital-Omnibus-Paket könnte hier Erleichterung bringen, ist aber noch nicht verabschiedet.

Bis zur Klärung gilt: Rechtsgrundlage explizit dokumentieren, bei Einwilligung sicherstellen, dass sie spezifisch und informiert ist, und bei berechtigtem Interesse den Interessenabwägungstest dokumentieren.

Keine klaren Verantwortlichkeiten

Wer ist im Unternehmen für KI-Compliance verantwortlich? In vielen Organisationen ist diese Frage nicht eindeutig beantwortet. IT sagt, es sei Rechtsaufgabe. Recht sagt, IT müsse die technischen Details liefern. HR setzt KI-Tools ein, ohne Recht oder IT zu informieren. Dieses Koordinationsversagen ist einer der Hauptgründe, warum Compliance-Dokumentation fehlt.

Die Einführung einer dedizierten KI-Governance-Funktion – sei es als Vollzeitstelle, Teilzeitaufgabe oder als Komitee – ist für Unternehmen ab einer gewissen Größe keine Kür mehr, sondern Voraussetzung für geordnete Compliance.

Der Mittelstand und die Mammutaufgabe: Verhältnismäßigkeit als Schlüssel

Ein berechtigter Einwand: Die regulatorischen Anforderungen aus EU AI Act und aktualisierter DSGVO-Praxis summieren sich zu einem Aufwand, der für kleine und mittlere Unternehmen kaum zu bewältigen scheint. Keine eigene Rechtsabteilung, kein dedizierter DSB, begrenzte IT-Kapazitäten.

Hier ist Realismus gefragt. Der EU AI Act enthält tatsächlich Erleichterungen für KMU – vereinfachte Dokumentationsanforderungen, längere Übergangsfristen für bestimmte Systemklassen. Die DPIA-Vorlage des EDPB ist skalierbar: Für ein einfacheres Hochrisiko-System einer kleinen Organisation fällt die DPIA entsprechend schlanker aus als für ein komplexes Enterprise-System.

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip schützt aber nicht vor der Grundpflicht. Eine DPIA für Hochrisiko-KI muss auch ein Kleinunternehmen durchführen. Was skalierbar ist, ist der Umfang und die Detailtiefe – nicht die Existenz der Dokumentation.

Praktischer Tipp für den Mittelstand: Beginnen Sie mit einem fokussierten Inventar der tatsächlich genutzten KI-Systeme. Identifizieren Sie die zwei oder drei kritischsten Anwendungen und erstellen Sie für diese zunächst eine vollständige DPIA. Dann iterieren Sie. Perfektion auf Anhieb ist nicht das Ziel – ein nachweisbarer Fortschritt ist es.

Was globale Regulierungstrends für europäische Unternehmen bedeuten

Europa ist nicht allein auf dem Regulierungsfeld. Indiens Digital Personal Data Protection Act (DPDP Act) droht mit Strafen von bis zu 27,5 Millionen Euro. China hat spezifische Regulierung für generative KI und Algorithmen. Die USA entwickeln auf Bundesstaats- und Bundesebene zunehmend KI-Regulierungsrahmen.

Für europäische Unternehmen mit internationaler Präsenz bedeutet das: Die Compliance-Investitionen in DPIA, KI-Governance und Datenschutz-Dokumentation zahlen sich mehrfach aus. Ein DPIA-Prozess, der für den EU AI Act entwickelt wurde, ist mit Anpassungen auf andere Regulierungsrahmen übertragbar. Semantisch passt dazu unser Hintergrund EU AI Act: Was der KI-Regulierungsrahmen für Verbraucher bedeutet.

Wer heute eine skalierbare KI-Compliance-Architektur aufbaut, investiert nicht nur in EU-konformität. Er schafft die Grundlage für globale Operierbarkeit in einem Umfeld, das regulatorisch nur noch komplexer werden wird.

Die öffentliche Konsultation der DPIA-Vorlage: Jetzt ist Einfluss möglich

Die öffentliche Konsultation zur EDPB-DPIA-Vorlage läuft bis 9. Juni 2026. Das ist eine seltene Gelegenheit. Verbände, Unternehmen und Fachexperten können Kommentare einreichen und damit die finale Ausgestaltung der Vorlage beeinflussen.

Konkrete Bereiche, in denen Kommentare Wirkung haben könnten: Wie detailliert muss die Beschreibung von KI-Modellen sein? Welche Vereinfachungen sind für bestimmte Systemklassen angemessen? Wie wird mit proprietären Algorithmen umgegangen, deren vollständige Offenlegung Geschäftsgeheimnisse gefährdet?

Nutzen Sie diese Möglichkeit. Branchen-Verbände wie Bitkom oder der Digitalverband VOICE sollten bei der Konsultation aktiv vertreten sein. Wer als einzelnes Unternehmen Einfluss nehmen will, koordiniert sich am besten über Verbände. Die Konsultationsphase endet in wenigen Wochen.

Checkliste: Was Ihr Unternehmen jetzt tun muss

Zur besseren Orientierung folgt eine strukturierte Übersicht der unmittelbaren Handlungsfelder im Bereich KI Datenschutz:

KI-Inventar abschließen : Alle KI-Systeme und KI-Features in genutzten Tools erfassen, inklusive eingebetteter KI in Standardsoftware.

: Alle KI-Systeme und KI-Features in genutzten Tools erfassen, inklusive eingebetteter KI in Standardsoftware. Risikoklassifizierung durchführen : Systeme nach EU AI Act Anhang III und DSGVO-Kriterien klassifizieren. Hochrisiko-Systeme identifizieren.

: Systeme nach EU AI Act Anhang III und DSGVO-Kriterien klassifizieren. Hochrisiko-Systeme identifizieren. DPIA planen und priorisieren : Reihenfolge nach Risikohöhe festlegen. Mit den kritischsten Systemen beginnen.

: Reihenfolge nach Risikohöhe festlegen. Mit den kritischsten Systemen beginnen. EDPB-Vorlage anwenden : Die offizielle Vorlage als Strukturgrundlage nutzen, inhaltlich substantiell ausfüllen.

: Die offizielle Vorlage als Strukturgrundlage nutzen, inhaltlich substantiell ausfüllen. DSB formell einbinden : Dokumentierte Konsultation sicherstellen, nicht nur informelle Abstimmung.

: Dokumentierte Konsultation sicherstellen, nicht nur informelle Abstimmung. Drittanbieter prüfen : AVVs, Datentransfer-Garantien, Zertifizierungen aller KI-Anbieter verifizieren.

: AVVs, Datentransfer-Garantien, Zertifizierungen aller KI-Anbieter verifizieren. Transparenzhinweise aktualisieren : Datenschutzerklärungen und interne Informationen für Betroffene auf KI-Verarbeitungen anpassen.

: Datenschutzerklärungen und interne Informationen für Betroffene auf KI-Verarbeitungen anpassen. Review-Zyklus verankern : Jährliche DPIA-Überprüfung oder event-getriggerte Reviews als Prozess festlegen.

: Jährliche DPIA-Überprüfung oder event-getriggerte Reviews als Prozess festlegen. KI-Governance-Verantwortung klären : Klare Zuständigkeiten für KI-Compliance im Unternehmen definieren.

: Klare Zuständigkeiten für KI-Compliance im Unternehmen definieren. Konsultation beobachten: EDPB-Konsultation (bis 9. Juni 2026) verfolgen und bei Relevanz kommentieren.

Warum der AI Act kein europäisches Innovationsproblem ist – und warum das Argument mich nervt

Immer wieder hört man: Der EU AI Act bremse Innovation, während die USA und China unreguliert vorpreschen. Dieses Argument ist in seiner Pauschalität falsch – und wird zunehmend von den Fakten widerlegt.

Erstens: Regulierung schafft Planungssicherheit. Unternehmen, die wissen, unter welchen Bedingungen KI-Systeme zulässig sind, können gezielter investieren als in einem regulatorischen Vakuum. Die Unsicherheit, ob ein System morgen verboten wird, hemmt Innovation weit stärker als klare Anforderungen.

Zweitens: Datenschutz-konforme KI-Systeme öffnen Märkte, statt sie zu schließen. Ein deutsches KI-Unternehmen, das nachweislich DSGVO- und AI-Act-konform arbeitet, hat in der EU, aber auch in Märkten wie Kanada, Australien oder Indien einen Vertrauensvorsprung gegenüber Anbietern ohne vergleichbare Governance-Standards.

Drittens: Die Alternative zu Regulierung ist nicht Innovation – sie ist Willkür. Biometrische Massenüberwachung, diskriminierende Algorithmen in der Kreditvergabe, intransparente KI-Entscheidungen im Strafvollzug. Das sind keine hypothetischen Szenarien. Das passiert ohne Regulierung. Der EU AI Act adressiert genau diese Risiken – und das ist richtig so.

Was als nächstes kommt: Die Regulierungslandschaft 2026 und danach

Der 2. August 2026 ist nicht das Ende der Regulierungswelle – er ist ihr Höhepunkt im Bewusstsein der Unternehmen. Danach folgen weitere Entwicklungen.

Die EDPB-DPIA-Vorlage wird nach der Konsultationsphase überarbeitet und in Version 2.0 finalisiert. Es ist wahrscheinlich, dass sektorspezifische Ergänzungen folgen – für KI im Gesundheitswesen, im Finanzbereich, in der öffentlichen Verwaltung.

Das Digital-Omnibus-Paket, wenn verabschiedet, wird die Schnittstellenprobleme zwischen DSGVO und EU AI Act weiter adressieren. Die Frage, ob „berechtigtes Interesse“ als Rechtsgrundlage für KI-Training kodifiziert wird, ist für viele Unternehmen entscheidend.

Digital Identity Wallets nach der eIDAS-2-Verordnung werden bis Ende 2026 in allen EU-Mitgliedstaaten verfügbar sein und neue Anforderungen an Datenschutz KI-Systeme stellen, die mit Identitätsdaten arbeiten. Die technische Infrastruktur für datenschutzfreundliche KI-Anwendungen verändert sich gerade fundamental.

Internationale Standards wie das NIST AI Risk Management Framework und ISO 42001 (KI-Management-System) werden zunehmend referenziert – in Ausschreibungen, in Partnerverträgen, in Investorengesprächen. Wer jetzt eine strukturierte DPIA-Praxis aufbaut, schafft die Grundlage für eine Zertifizierung nach diesen Standards.

Die DPIA als Ausgangspunkt für echte KI-Governance

Es wäre ein Fehler, die DPIA-Vorlage des EDPB als isoliertes Compliance-Instrument zu betrachten. Sie ist der Ausgangspunkt für etwas Größeres: eine strukturierte KI-Governance-Praxis, die Datenschutz, Risikomanagement und ethische KI-Nutzung integriert.

Unternehmen, die diesen Schritt jetzt gehen, werden nicht nur die August-Deadline überstehen. Sie positionieren sich für eine Zukunft, in der KI-Governance ein regulärer Bestandteil der Unternehmenssteuerung ist – so wie Finanz-Compliance oder Arbeitssicherheit heute selbstverständlich sind.

Die DPIA ist der Einstieg. Der Prozess dahinter ist das eigentliche Ziel: systematisches Verstehen der eigenen KI-Infrastruktur, bewusstes Management der damit verbundenen Risiken, und die Fähigkeit, gegenüber Kunden, Partnern und Behörden nachvollziehbar zu erklären, wie und warum KI im eigenen Unternehmen eingesetzt wird.

Das ist keine regulatorische Pflichtübung. Das ist modernes Unternehmensmanagement im KI-Zeitalter. Welche Systeme läuft bei Ihnen gerade, die noch keine DPIA gesehen haben – und warum ist das noch nicht auf der Agenda Ihrer Geschäftsführung gelandet?

Handeln Sie jetzt: Starten Sie mit dem KI-Inventar, setzen Sie den DSB an den Tisch, und nutzen Sie die verbleibende Zeit bis zum 2. August 2026, um nicht als Beispiel in der nächsten Bußgeld-Statistik aufzutauchen. Die EDPB-Vorlage ist öffentlich. Die Anforderungen sind bekannt. Die Zeit ist knapp.