Leasing als Bezahloption in Online-Shops

Ab sofort ist es möglich, das Bezahlsystem Leasing in Online-Shops neben den gängigen Zahlungsoptionen wie PayPal oder Kreditkarte zu integrieren. Diese Integration eröffnet gewerblichen Endkunden eine flexible Finanzierungsmöglichkeit für Produkte. Für Betreiber von Online-Shops bedeutet dies eine erhebliche Erweiterung ihrer Zielgruppe.



Studien und Umfragen, wie das „European Leasing Barometer“ oder „Online-Kaufverhalten im B2B-E-Commerce“ von ibi research, zeigen eindeutig, dass Leasing im gewerblichen Sektor immer beliebter wird. Insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten erweist es sich für viele KMUs und Start-ups als vorteilhaft, nicht in einer großen Summe investieren zu müssen, sondern die Kosten auf kleine, monatliche Raten zu verteilen. Dadurch können Finanzreserven aufgebaut oder in andere wachstumsfördernde Assets investiert werden. Leasing bietet zudem steuerliche Vorteile und ermöglicht eine bessere wirtschaftliche Planbarkeit sowie regelmäßige Updates auf die neueste Technologie zu überschaubaren Kosten.

Plugin für Integration der Zahlungsoption „Leasing“

Als Reaktion auf den gestiegenen Bedarf an Leasinglösungen hat die dlb eine Lösung entwickelt. Sie präsentiert ein Plugin für Betreiber von kommerziellen Online-Shops, welches auf einfache, kostenfreie und unkomplizierte Weise die Integration der Zahlungsoption „Leasing“ ermöglichen will.

Die Integration von Leasing als zusätzliche Zahlungsoption neben den gängigen Bezahlverfahren in ihre Plattformen ist ein wichtiger Schritt. Lagastro, einer der fünf bedeutendsten Fachhändler für Gastronomiebedarf in Deutschland, hat diese Erweiterung bereits erfolgreich in ihren Online-Shop eingebunden. Der Geschäftsführer Marian Meus äußert sich begeistert darüber:

„Seit der Implementierung des Plugins haben wir deutliche Veränderungen wahrgenommen. Durch die Einführung der Leasing-Option als weitere, attraktive und vollautomatisierte Zahlungsmethode können wir unseren Kunden einen zusätzlichen Service bieten und somit unsere Zielgruppe signifikant erweitern.“

Anforderungen an DSGVO erfüllt

Das Leasing-Modul erfüllt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und gewährleistet dadurch eine geschützte Übermittlung vertraulicher Informationen. Es erfährt kontinuierliche Aktualisierungen und Prüfungen, um Features und Erweiterungen zu integrieren sowie die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Systems zu garantieren.

Das erklärte Ziel besteht darin, das Leasinggeschäft zu digitalisieren und es auf unkomplizierte Weise einer wachsenden Zahl von Unternehmern zugänglich zu machen. Dies ist bereits in den vergangenen Jahren durch erfolgreiche Software-Entwicklungen gelungen, wie Thorsten Lewandowski, Geschäftsführer der dlb, betont. Das neu entwickelte Plug-in stellt einen bedeutenden Fortschritt in Richtung einer diversifizierten Zahlungslandschaft für Online-Shops dar und eröffnet sowohl für Kunden als auch für Händler innovative Optionen. Insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen dürfte dies für zahlreiche Unternehmen von großem Interesse sein.

Das Plug-in ist aktuell für die E-Commerce-Plattformen JTL, Magento und Shopware erhältlich. Weitere Kompatibilitäten werden in Zukunft hinzugefügt. Zudem gibt es eine abgespeckte Version des Plug-ins, die nahtlos in alle gängigen Systeme integriert werden kann.

Für zusätzliche Details bezüglich des Leasing-Plugins besuchen Sie bitte die folgende Webseite: https://www.dlb.de/bezahlsystem-leasing/