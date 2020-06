Wie man Bitcoin und andere Kryptowährungen über Paypal kauft

Kryptowährungen sind ein sehr beliebtes Spekulations- und Handelsgut. Die Kurse, insbesondere der Bitcoin-Kurs, steigt mal wieder und die Nachfrage auch. Doch wie kommt man an Bitcoins und wie kann man diese sicher bezahlen?

Heutzutage gibt es unzählige Möglichkeiten Kryptowährungen zu kaufen. Mehrere Krypto-Handelsplattformen und Tauschbörsen ermöglichen es, digitale Währungen mit verschiedensten Zahlungsanbietern zu kaufen. PayPal ist dabei eine der beliebtesten und am meisten nachgefragten Optionen.

Der folgende Beitrag ist ein einfacher Leitfaden und bietet Liste von Börsen, die Paypal-Zahlungen unterstützen, damit Sie mit dem Kauf von Bitcoins und Co. per PayPal beginnen können.

Bitcoins und andere Kryptowährungen mit Paypal kaufen

Es gibt mehr Möglichkeiten denn je, Kryptowährungen im Jahr 2020 zu kaufen. Einige Handelsplattformen erlauben es den Nutzern ausschließlich, mit Debit- und Kreditkarten oder per Banküberweisungen zu bezahlen. Aber es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Plattformen, die es ermöglichen, Bitcoin und andere Kryptos mit Paypal zu kaufen. kryptoszene.de listet auf seiner Seite viele Plattformen auf, wo man Kryptowährungen mit PayPal bezahlen kann. Handelsplattformen, die es Ihnen ermöglichen, digitale Währungen über Paypal zu kaufen, sind unter anderem: Etoro, Plus500, Markets.com, ATFX, Xcoins, Cancoin, Cryptonit und Wirex.

Jede Plattform und jede Börse hat Vor- und Nachteile, wenn es um den Kauf von Kryptowährungen mit Paypal geht. Zum Beispiel bieten einige Dienste, wie bestimmte Peer-to-Peer-Marktplätze, eine bessere Privatsphäre, und Sie brauchen keine Identitätsprüfung, um mit Paypal zu handeln.

PayPal-Konto eröffnen und auf Handelsplattform oder einem Brokerage Service registrieren

Um Ihren ersten Kauf von Kryptowährung über Paypal zu tätigen, benötigen Sie natürlich ein Paypal-Konto. Hier können Sie ein PayPal-Konto eröffnen, falls Sie noch keines haben. Sie müssen sich auch bei einer Handelsplattform oder einem Brokerage Service registrieren, die digitale Währungen wie BTC, BCH und ETH mit Paypal verkaufen.

Außerdem benötigen Sie auch eine „Kryptogeld-Brieftasche“ (Wallet), die das digitale Gut, das Sie kaufen möchten, unterstützt. Die Wallets von Bitcoin.com oder eToro z. B. sind eine mögliche Lösung, die es Ihnen ermöglicht, sowohl BTC als auch BCH zu speichern, zu senden und zu empfangen.

Kontoüberprüfung und KYC-Verfahren

Eine Reihe der oben genannten Unternehmen verlangen jedoch eine Kontoüberprüfung und KYC-Verfahren wie die Vorlage eines Lichtbildausweises oder eines Wohnsitznachweises. Hierzu müssen Sie, um Paypal zu nutzen, Ausweisdokumente einreichen, um Geld einzuzahlen und die Paypal-Option auswählen zu können. Bei den meisten Plattformen, die eine Identifizierung erfordern, können Sie einfach ein Paypal-Konto an die Börse anbinden, sobald Sie den Verifizierungsprozess durchlaufen haben.

Was ist das KYC-Verfahren?

KYC bedeutet Know Your Customer und manchmal Know Your Client.

KYC oder KYC-Check ist der obligatorische Prozess der Identifizierung und Verifizierung der Identität des Kunden bei der Eröffnung eines Kontos. Mit anderen Worten, die Banken müssen sicherstellen, dass ihre Kunden wirklich die sind, für die sie sich ausgeben. Die Banken können die Eröffnung eines Kontos verweigern oder die Geschäftsbeziehung einstellen, wenn der Kunde die KYC-Mindestanforderungen nicht erfüllt.

Wahrscheinlich ist Anonymität für Leute, die Paypal zum Kauf von Kryptos benutzen wollen, keine große Sache, weil das Paypal-System selbst nicht wirklich anonym oder privat ist. Wenn die ID-Verifizierung ein Problem ist, können Sie immer Handelsplattformen wie z.B. Local.Bitcoin.com für mehr Privatsphäre nutzen.

Mit mehr als 260 Millionen aktiven Paypal-Benutzern gibt es heute definitiv eine Reihe von Personen, die digitale Währungen wie Ethereum oder Bitcoin-Bargeld mit dem Zahlungsdienst kaufen oder verkaufen wollen.

Haben Sie jemals digitale Währungen mit Paypal gekauft? Welche anderen Zahlungsmittel haben Sie verwendet? Lassen Sie uns wissen, wie Sie Paypal zum Kauf von Kryptowährungen genutzt haben, und zwar im Abschnitt „Kommentare“ weiter unten.